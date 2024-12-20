Олененок, Шугар и Дандадан неслучайны: 11 лучших иностранных сериалов 2024-го

С лучшими отечественными сериалами разобрались — пришло время зарубежных. Мы выбрали 11 новых шоу, которым пришлось очаровывать аудиторию почти с нуля. Это истории на любой вкус: от драмы и детектива до сатиры и аниме. Впрочем, если ваших фаворитов не упомянули — обязательно делитесь ими в комментариях!
«Все совпадения неслучайны» (AppleTV+)
Известная журналистка-расследовательница Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт
) анонимно получает в подарок книгу, на страницах которой читает историю, случившуюся с ней 20 лет назад во время отдыха в Италии. Автор (Кевин Клайн
) - отец паренька, который погиб на том же курорте, спасая сына героини в море и оставив родителям после себя лишь пачку интимных фотографий и желание отомстить. Откровенный документальный роман становится популярен в узких кругах, в том числе — в семье Кэтрин, которая рушится на глазах: муж (Саша Барон Коэн
) уходит, сын (Коди Смит-Макфи
) занимается саморазрушением. Однако воспоминания могут быть ложными, правда у каждого своя, и копание в прошлом станет для всех героев непростым испытанием – отношений, любви, памяти. Повествование в сериале Альфонса Куарона
путает зрителя нелинейностью и субъективностью, ненадежностью рассказчиков и многочисленными перевертышами. Герои не раз кармически поменяются местами, умрут, чтобы возродиться, разрушат, чтобы восстановить – или уничтожить навсегда.
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Обзор сериала
«Дандадан» (Crunchyroll, Netflix)
Кэн Такакура
увлечен НЛО и отказывается признавать существование призраков. Момо Аясэ
ни в каких инопланетян не верит, но ни секунды не сомневается в реальности потусторонних сил. Старшеклассники полярных взглядов обречены на спор, который навсегда изменит их жизни: вскоре Момо похищают пришельцы, а Кэна проклинает дух Турбобаки
. И это — лишь начало! Захватывающий и по-хорошему отвязный сёнэн-хит, которому повезло оказаться в руках визионерской студии Science SARU
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Ину-О
»). В «Дандадане» школьная повседневность по щелчку сменяется махачем с ёкаями
или инопланетянами, тонкая романтическая линия — спорами на повышенных тонах, а шутки ниже пояса — трогательными предысториями людей и потусторонних сил. В общем, мало никому не покажется.
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«Духи Деко» — футуристическая фантазия той же студии
«Женщина в озере» (AppleTV+)
Ретро-триллер про Балтимор конца 1960-х. Жизни благоверной еврейской жены Мэдди Шварц (Натали Портман
) и чернокожей барменши Клео Шервуд (Моусес Ингрэм
) оказываются причудливым образом связаны после убийства маленькой девочки. Когда исчезает и афроамериканка, Мэдди берется за оба расследования, возрождая журналистскую карьеру, от которой она некогда отказалась ради брака. Расовые конфликты, борьба за права женщин и прочие социальные приметы времени оттеняют мрачную детективную линию, таинственную и криминальную: то ли маньяк орудует на улицах, охваченных рождественской суетой, то ли банды делят территорию, то ли могущественные правители города устанавливают новые порядки. Со всем этим, рискуя жизнью, придется разбираться хрупкой Мэдди. Ну а кто еще восстановит справедливость для женщин, если не они сами?
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«Май декабрь» — мощная драма с Портман и Мур
«Звездные войны: Опорная команда» (Disney+)
Заскучавшие на слишком благополучной планете Ат Аттин, четверо подростков оказываются на борту старинного звездолета, который уносит их в опасный сектор далекой-далекой галактики, где водится много пиратов и прочих авантюристов. Один из них, опальный капитан Джод На Навуд (Джуд Лоу
), готов ребятишкам помочь, но вот беда: никто не знает, где находится их дом. Новый сериал во вселенной Star Wars, придуманный давними соавторами Джоном Уоттсом
и Кристофером Фордом
, подкупает духом настоящего приключения, где путь зачастую не цель, а средство. При всей наивности и отутюженности «Опорной команды», где детская органика порой инопланетнее самых диковинных созданий, в нем, кажется, показан непростой путь взросления: и для подростков, и для пиратов, и для загадочных планет.
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Обзор сериала
«Олененок» (Netflix)
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать, или пранк, вышедший из-под контроля. Так отстраненно хочется описать наделавший в этом году много шума проект Ричарда Гэдда
— комика, выступившего сценаристом и исполнителем главной роли в экранизации жутковатой истории преследования, случившейся с ним на самом деле. Сталкером стала женщина (Джессика Ганнинг
), буквально терроризировавшая долгие месяцы начинающего стендапера-бармена, попутно вскрыв его запрятанные в чертогах разума чудовищные травмы и комплексы. Сериал держит в напряжении, балансируя на грани смешного и страшного: это и тру-крайм, и блестящая высокая комедия, и исповедь, и попытка самотерапии. Смело, учитывая, что зрители, конечно, бросились искать реальную сталкершу, преследовавшую Гэдда, – и нашли. Женщина отправилась по ток-шоу, обвиняя авторов «Олененка» во всех смертных грехах, – этот «сиквел», впрочем, лучше тоже один раз увидеть своими глазами. Жизнь, как всегда, - лучший сценарист.
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«Монстры: История братьев Менендес» — умный тру-крайм от Райана Мерфи
«Паразит: Серый» (Netflix)
Загадочные пришельцы овладевают телами людей, успешно мимикрируют под южнокорейское общество и потихоньку кормятся человечиной. Одному паразиту не везет — и он подчиняет организм кассирши Чон Су Ин (Чон Со Ни
) лишь частично, что делает их открытыми к диалогу культур. Пока пришельцы и люди ищут способы истребить друг друга, тандем пытается сформулировать компромисс. Корейский режиссер Ён Сан Хо
(«Поезд в Пусан
», «Чон-И
») снял многофигурный философский триллер во вселенной манги Хитоси Ивааки
, по которой выходили культовое аниме и игровая дилогия. Получилось остросюжетное и неглупое размышление о многочисленных разногласиях в социуме, которые в теории могут стоить жизни целому виду (нам).
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Обзор сериала
«Плохая обезьяна» (AppleTV+)
Отстраненный от серьезных дел детектив Эндрю Янси (Винс Вон
) чиллит на берегу океана во Флориде, когда друг и бывший напарник (Джон Ортиз
) неожиданно просит его доставить обнаруженную местными рыбаками отсеченную руку. Он сразу же включается в расследование, а находка, как выясняется, принадлежала местному магнату в области недвижимости, который исчез где-то в открытых водах. Янси бы просто отдать руку вдове, чтобы забыть об этом навсегда, но что-то бывшего детектива смущает. Так не в меру разговорчивого сотрудника правоохранительных органов, которого временно списали на проверку ресторанов, затягивает в мир коррупции, мошенничества и даже мистики, распространенной уже не во Флориде, а на Багамах. Сериал по мотивам одноименного романа бывшего репортера Карла Хайасена
умело высмеивает классические детективы и так необходимые сегодня в кино хай-концепты, не забывая при этом про экологическую повестку. Детективная интрига как будто бы раскрывается в первых сериях, однако впоследствии «Плохая обезьяна» становится едва ли не самым объемным проектом, где иронично сталкиваются миры плохих и хороших копов, талантливых патологоанатомов, страховых мошенников и даже экстрасенсов. При этом Билл Лоуренс
умудряется еще и иронизировать над мужским и женским: с одной стороны — придерживаясь актуальной повестки, с другой – идя ей абсолютно наперекор. У плохих людей здесь нет пола и гендеоа — только набор потенциальных жертв.
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Видеоэссе о «Теде Лассо» — предыдущем сериале Лоуренса
«Подземелье вкусностей» (Netflix, Crunchyroll)
Где-то в волшебных катакомбах находится Золотая страна, чьи богатства уже шесть лет ищут отряды приключенцы. Одни из них сталкиваются с могущественным Красным драконом — и чудом избегают смерти, благодаря самопожертвованию волшебницы Фалин. Очнувшись на поверхности и в безопасности, брат чародейки Лайос рвется её спасать, пока ящер не переварил девушку, так что времени (и денег) на сборы нет: питаться решено дарами подземелья. Его спутников — эльфийка-ворожею Марсиль и полурослика-взломщика Чилчака, это, мягко сказать, не радует, пока к отряду не примкнет загадочный дворф Сэнши — настоящий мастер по блюдам из мифических флоры и фауны. История Рёко Куи, сочинившей оригинальную мангу, начинается как кулинарный фэнтези-анекдот, но понемногу фокус смещается на обстоятельства места: подобно Зоне в «Пикнике на обочине» (или фильме «Сталкер
»), подземелье воплощает чаяния тех, кто в него спустился. Сюжет изобилует драмами и остроумными находками, а анимация студии Trigger
(«Убей или умри
», «Киберпанк
») радует глаз и в сценах застолий, и, конечно, в бою.
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Обзор сериала
«Рипли» (Netflix)
Том Рипли (Эндрю Скотт
) — человека многих талантов, но главный — выдавать себя за других. Перебиваясь случайными заработками, он приезжает в Италию на поиски сына американского миллионера — Филиппа «Дики» Гринлифа (Джонни Флинн
), который проматывает отцовские деньги в компании невесты Мардж (Дакота Фаннинг
). Том решает убить мажора, чтобы занять его место. План срабатывает, хотя и множит количество лжи, обмана и преступлений, в которых Рипли оказывается безумно хорош. Новую экранизацию Патриции Хайсмит
снял Стивен Заиллян
, 30 лет назад получивший сценарный «Оскар» за «Список Шиндлера
», а потом не единожды работавший с криминальными историями и экранизациями. Режиссерский талант ему удалось проявить в сериале «Однажды ночью
» — камерной, но остросюжетной истории одного допроса. В «Рипли» Заиллян более подробно, чем предыдущие авторы, рассматривает фигуру титульного героя — воплощение холодного восторга и жалостливого ужаса. Тот самый удивительный образ, стирающий в нуарах грань между героем и антигероем.
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Обзор сериала
«Франшиза» (HBO)
Лучший итог года, когда в десятке самых кассовых фильмов мирового проката нет ни одного оригинального проекта. Съемочная группа работает над очередной супергероикой, от которой устали уже не только актеры, но и несчастный специалист по визуальным эффектам, у которого ближе к финалу почти буквально льется кровь из глаз. Режиссер Эрик (Даниэль Брюль
) хочет привнести в очередную супергеройскую франшизу авторский взгляд, нечто новое. Продюсеры, отдающие группе на заклание прозябающую во втором управленческом составе Аниту (Ая Кэш
), уже ничего не ждут от этого фильма, который наверняка будет закрыт. Верит в проект, пожалуй, только второй режиссер Даниэль (Химеш Патель
), всеми силами пытающийся объединить коллектив ради того, чтобы закончить производство в срок. «Франшиза», конечно, не первая, но точно одна из самых убедительных сатир на мир кинопроизводства. Комедия сменяется трагедией ежеминутно, но люди продолжают верить в силу киноискусства, даже если снимают второй ремейк третьего сиквела.
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Внутренняя кухня: кино о том, как снимают кино
«Шугар» (AppleTV+)
Частный сыщик Джон Шугар (Колин Фаррелл
) разыскивает в Лос-Анджелес пропавшую внучку голливудского продюсера Джонатана Сигела (Джеймс Кромвелл
). Оливия (Сидни Чандлер
) частенько уходит в загул, поэтому другие родственники — сплошь кинематографисты, у которых всегда на носу премьера, — особенно не беспокоятся. И зря: тело мужа-тирана обнаруживается в заброшенной машине беглянки. Оригинальный нуар Марка Протосевича
(«Тор
», американский ремейк «Олдбоя
»), где слишком идеальный герой Фаррелла устраивает собеседникам (и зрителям) экскурсию по истории кинематографа, признаваясь в любви ему, эпохе нуара, да и всему человечеству. Большую часть серий, кстати, снял Фернанду Мейреллиш
, шагнувший в Лос-Анджелес из «Города бога
», чьи фавелы (до сих пор) раскалены от криминальных разборок.
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