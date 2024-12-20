Олененок, Шугар и Дандадан неслучайны: 11 лучших иностранных сериалов 2024-го

что почитать?

В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет

Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января

Интервью

Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит»

Режиссер «13 Клинической. Начало» – о погружении в N-диагнозы, Тарковском и дискурсе вокруг тем веры и вины