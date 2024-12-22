«13 Клиническая. Начало»: не доверяют нам товарищи-демоны

В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии «13 Клинической. Начало» – предыстории успешно стартовавшего два года назад проекта с Данилой Козловским в роли смертельно больного хирурга, к которому подселилась высшая N-сущность. Создатели «Начала» не только пытаются наладить контакт с разнообразными N-явлениями, но и распознать природу противостояния мистического и реального – уже без Данилы Козловского, но с Викторией Исаковой и Татьяной Яхиной, работавшими в современной «13 Клинической», а также Сергеем Гилевым, Ириной Старшенбаум и Павлом Прилучным, чьи герои создают первую мистическую больницу на территории страны.
1976 год, генсек Советского Союза Леонид Брежнев (неожиданный Игорь Миркурбанов
), уже имеющий большие проблемы со здоровьем, соглашается на эксперимент – наладить контакт со сверхъестественными силами, которые партия вообще-то пока отрицает. За дело берется специалист по борьбе с религиозно-сектантскими явлениями Глеб Алексеевич (Сергей Гилев), человек, хоть и исследующий так называемые N-явления, но исключительно в рамках специального проекта научно-исследовательского института КГБ. Черный кожаный пиджак, характерный для сотрудников органов, прилагается.
Контакт удается установить, только генсек переживает клиническую смерть и впадает в кому, вывести из которой его предстоит первым специалистам будущей 13 Клинической – из числа лучших сотрудников ЦКБ, ночью вызванных на срочную операцию. Среди них: семейная пара психоневролога Яны (Ирина Старшенбаум) и кардиохирурга Ивана (Павел Попов
), которым не с кем оставить маленького сына с температурой, так что они берут его с собой. Есть в составе и роковая врач Тамара (Яхина), с которой у Ивана была мимолетная (или нет?) интрижка, отчасти ставшая поводом для семейного кризиса, выражающемся в тихом вопросе из знаковых отечественных картин «Нелюбовь
» и «Аритмия
» — «Давай разведемся?». Ситуация усугубляется, когда мальчик пропадает, а Яну, единственную предложившую верное решение для спасения жизни генсека, выбирает в качестве главврача экспериментальной мистической больницы сам Люцифер.
Погружение в демонологию в приквеле существенно отличается от оригинальной «13 Клинической», где герой Козловского спасал, прежде всего, самого себя, а врачи пытались взять его под контроль, дабы не упустить демоническую сущность высшего порядка. В «Начале» у героини Старшенбаум действует сущность иного рода, что сильно влияет на развитие всей предыстории. Снятый Ильей Ермоловым
(до этого исследовавшим антологию грехов в «Золотом дне
») по сценарию Андрея Золотарева
, автора вселенной 13-й, новый сериал уходит от оригинального медицинского процедурала в метафизическое исследование, где есть место вопросам противостояния мужского и женского, веры и вины.
Первые две серии «Начала» жирно намекают на демоническую природу власти. Особенно после того, как реанимированный, но все еще живой Брежнев на время уступает дела Константину Черненко (Владимир Артемов
). Последний все берет в свои руки и отправляет в странноватую больницу партийного функционера Илью Алексеевича (Павел Прилучный), готового ради КПСС пересадить себе даже сердце. Но в итоге герой Прилучного отвечает за комическую составляющую, которая неожиданно для актера, чаще играющего мажоров, а вовсе не работников партии, очень ему идет. Особенно когда на несколько серий Илья Алексеевич из-за бесовщины вообще теряет возможность говорить. Не менее интересно и объемно выглядят и второстепенные герои. Любвеобильная медсестра Нина (Светлана Степанковская
), однажды лишающаяся своей красоты. Заменившая молчаливого анестезиолога Керта (Мурат Бисембин
) из оригинала разговорчивая Окси (Арина Нестерова
), всех пугающая своим антибактериальным то ли букетом, то ли веником из «туле», пока еще свеженькой и зеленой. Но главное опытная Гюзель (Елена Ворончихина
), прислуживавшая еще предыдущему хозяину ND1 и скороговоркой готовая рассказать не всем нужную информацию о природе того или иного N-явления.
Однако вопрос власти – не земной, а именно демонической – в «Начале» хоть и ключевой, но вовсе не главный. С выходом предыстории становится очевидно, насколько «13 клиническая» зиждется на Стругацких не только с их юмором «Понедельник начинается в субботу», но и философией «Пикника на обочине» с, естественно, снятым по нему «Сталкером
» Тарковского
. Здесь героев больше, но по сути для них всех так же актуально стоит вопрос веры, недаром даже в анкете, которую заполняют прибывшие на клиническую смерть Брежнева врачи, есть пункт о вероисповедании, сопровождаемый репликой, что если вы в бога не верите, то здесь вам будет сложно. Но вера, в отсутствии которой у людей когда-то разочаровался Сталкер, здесь намного шире. Это не только Бог или Черт, одинаково преследуемые за инакомыслие в 1976-м, но и вера в семью и в другого человека, каким бы он ни был. И вопрос этой веры или доверия в «Начале» порой мимикрирует, словно Химера, которой, как и в оригинале, посвящена седьмая серия предыстории, под чувство вины. Главной темы «13 Клинической. Начало».
«У правильных людей очень много вины», – говорит в первых сериях врач-ведьма Тамара герою Павла Попова. И на протяжении всего сезона и он, и его жена Яна, ради спасения сына принявшая в себя ND1, с этим чувством вины справляются по-разному. Исходя из заложенной демонологией «13 Клинической» с ее различиями между мужским и женским, но вовсе не по принятому половому различию на сильных и слабых. Пока некоторые мужчины плывут по течению и исполняют заданные им указы – хоть партии, хоть демона – женщины то и дело переподчиняют сущности и кричат, что не могут работать по заказу. Однако каждого из них гложет своя вина – из-за пропавшего сына, из-за умершей матери, из-за мужа, которого так и не удалось вылечить от алкоголизма, из-за собаки, которая оказывается намного любимее партии, из-за демонов, с которыми нельзя договориться и которых нельзя обуздать. Остается лишь одно – принять эту вину. Но это под силу далеко не всем – живым, мертвым, или оставшимся где-то за чертой между мирами.
Смотрите сериал «13 Клиническая. Начало» в онлайн-кинотеатре Иви.
«13 клиническая. Начало»
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