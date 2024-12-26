Юрий Стоянов против мошенников: пять причин смотреть комедию «Мамонты»

9 декабря в онлайн-кинотеатре Okko вышел комедийный сериал «Мамонты», где персонажа Юрия Стоянова ограбили телефонные мошенники. Пилотный эпизод в комедии Михаила Чистова («257 причин, чтобы жить», «Физрук») снял уральский самородок Иван Соснин. На V фестивале сериалов «Пилот» этот проект победил в номинациях «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» и «Выбор прессы». «Мамонты» не только украшают зимние вечера, побеждают на фестивалях, но и поднимают ворох важных тем: от конфликта поколений до борьбы человека против системы. Рассказываем, почему же этот сериал стоит увидеть.
Смотрим вместе с родными
Николай Николаевич (Стоянов) — простодушный дедушка, живущий не в столице и привыкший доверять людям. После его переезда в Москву не проходит и пары дней, как пенсионера обворовывают мошенники. Сдаваться «мамонт» не планирует, а на пути возмездия ему помогает внучка Полина (Елизавета Ищенко
). Та мечтает, чтобы дед вернул украденные деньги и съехал как можно скорее. Несмотря на сложные взаимоотношения, герои быстро становятся родными для зрителя. Юрий Стоянов ходит в забавных свитерах, готовит вкусности и, как бывает со старшим поколением, ничего не смыслит в телефонах. Каждый кадр с ним наполнен такими уютом и теплом, что невозможно не умиляться. Те же чувства вызывает героиня Ищенко. Как и подобает подростку в пубертате, она закатывает глаза, бунтует и воюет с учителями. Такое поведение лишь вызывает улыбку: все такими были. При этом конфликт (пра)отцов и детей/внуков, знакомый каждому, не выглядит избито, так как переплетается со злободневной темой мошенничества.
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Более подробный обзор сериала «Мамонты»
Исследование мошенничества
Okko и Rambler&Co недавно рассказали, что 70% россиян сталкивались с кибермошенничеством. Цифра пугающая — и «Мамонты» не боятся, открыто ведя диалог со зрителем на тему обмана. Часто в кино образы преступников овеяны флером загадочности и привлекательности, но в сериале акцент на жертвах. Образ Николая Николаевича в игровой форме показывает самого уязвимого для мошенников человека — пенсионера. Для разработки сценария авторы изучали реальные истории жертв кибермошенников, а также консультировались с представителями отдела кибербезопасности Сбера. Герой не просто так сталкивается именно с телефонным мошенничеством — это самый популярный вид киберугроз. В сериале охота на чужие финансы оказывается успешной: этот пример еще раз обращает внимание на огромную проблему, а иногда и учит новому.
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Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве
Ускоренный курс кибербезопасности
Как известно, «мамонтами» называют не только вымерших млекопитающих, но и доверчивых людей, которые нередко становятся жертвами мошенников. Особенно уязвимыми могут оказаться те, кто незнаком с новейшими технологиями, а потому может поверить незнакомцу на слово. Так что «Мамонты» не только развлекают, но и просвещают. В конце каждого эпизода есть QR-код, ведущий на документальный триллер-расследование «На крючке: когда звонит мошенник
», где рассказывается о реальных преступных схемах. Вдобавок уже в первой серии авторы выдают «словарик» для понимания «этих ваших интернетов»: зритель вместе с персонажем судорожно пытается вспомнить значение слов биллинг, фишинг, даркнет, DNS-сервер и IP-адрес… Конечно, полноценных уроков кибербезопасности в сериале не будет, но, как говорят, предупрежден — значит, (тоже) вооружен.
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«На крючке: когда звонит мошенник»
Актерский состав
В касте «Мамонтов» гармонично сочетаются мастера и молодые таланты. Такой мэтр отечественного кино, как Юрий Стоянов, с присущим ему мастерством воплотил образ «мамонта», не упрощая до глупости ни наивность героя, ни его упрямство. Он играл главу семьи и в «Вампирах средней полосы
», но Николай Николаевич отличается от деда Славы тем, что в нем нет ни капли цинизма. В мире, полном мошенников и опасностей, персонажи трогательно уязвимы. Марьяна Спивак
органично сочетает в себе черты матери, дочери и (пусть бывшей) жены, показывая героиню с разных сторон, в том числе — через ошибки. Молодое поколение также привносит в сериал динамику и свежесть. Хорошей внучкой стала Лиза Ищенко: она и «бесячая», и любящая одновременно, то есть по-настоящему живая и узнаваемая для зрителя. Героиня, чем-то похожая на персонажа актрисы в нашумевшей «Трассе
», с каждой серией всё глубже осознает привязанность к родным и дедушке в частности.
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Обзор сериала «Вампиры средней полосы»
Понятный добрый юмор
Юмор «Мамонтов» сосредоточен на контрасте поколений: несоответствии наивных представлений пожилых людей с реалиями современного цифрового мира. Комедийные ситуации часто возникают из-за неуклюжих попыток Николая Николаевича освоить гаджеты: ведь айфон для него — настоящая головоломка. Сложно герою и со сленгом, но слово бигмак он где-то слышал. При этом в сериале не высмеивают старость как таковую, а, скорее, с теплотой и иронией показывают, как люди разных возрастов пытаются найти общий язык и адаптироваться к меняющемуся миру. Во главе угла — легкая самоирония и добродушное подшучивание друг над другом. Это и делает «Мамонтов» не только смешными, но и человечными.
Смотрите сериал «Мамонты» на Okko с 9 октября
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«Мамонты». Тизер
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