Что делать мужчине, если у него четыре любовницы: 5 причин смотреть сериал «Симон»

В онлайн-кинотеатре PREMIER выходит сериал «Симон» — экранизация одноименного романа армянской писательницы Наринэ Абгарян, снятая командой из продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов и режиссера Армана Марутяна. До этого они работали – и продолжают – над сериалами и фильмами про детским книгами про «Манюню» все той же Абгарян. Новая работа – для взрослых и рассказывает историю смерти, а потом и жизни строителя Симона из городка Берд, ловеласа, крутившего романы с несколькими женщинами и сумевшего удивительным образом сделать счастливой каждую из них. Рассказываем, каким получился сериал «Симон» и почему его нужно посмотреть.
Многолюдный и многослойный роман Наринэ Абгарян
10-серийная экранизация одноименной книги популярной писательницы позволяет с головой погрузиться в созданный ей тесный мир армянского города Берд. Тут все, вроде бы, знают друг друга, но в то же время не иссякают истории об удивительных знакомствах и судьбах. Повествование охватывает период с 70-х годов прошлого века до наших дней, а герои взрослеют на глазах. Главный из них – Симон, не доучившийся на архитектора талантливый каменщик, который в самом начале истории внезапно умирает и, лежа в гробу посреди дома в ожидании похорон и поминок, вспоминает свою насыщенную жизнь. И есть, что вспомнить, тем более что попрощаться с героем собираются не только его жена, дети и внуки, но четверо женщин, в чьих судьбах он когда-то сыграл немалую роль. Завязка, конечно, в каком-то смысле провокационная, ведь о покойном – либо хорошо, либо никак, а тут сразу же образ знатного «ходока», всю дорогу без зазрения совести изменявшего жене, да и по сути не бывшего верным ни одной из своих пассий. Но встав у гроба, женщины Симона обливаются слезами, и в следующих эпизодах станет понятно, почему. Каждую он любил искренне, каждой помог справиться с ее личным горем и подарил счастливое будущее. Рассказчиками становятся и сам Симон в исполнении Гранта Тохатяна
(в молодости его играет Микаэл Арамян
), и его супруга Мелания (Сатеник Ахназарян
), взрывная, ревнивая, но все же терпеливая свидетельница разгульной жизни Симона – она то и дело отпускает язвительные комментарии и ремарки, показывая другой взгляд на те или иные события.
Актерский состав
В первой же серии авторы заявляют достаточно неожиданный и мощный каст: на пороге дома покойного, несмотря на то что жена Мелания хотела скромные проводы, одновременно объявляются сразу четыре любовницы Симона – их, в зрелом возрасте, играют Ольга Кабо
, Алена Хмельницкая
, Алика Смехова
и Ирина Безрукова
. Где еще увидишь столь культовых российских актрис в одном кадре? Впрочем, большая часть действия происходит в прошлом, так что у каждой есть и молодое воплощение – и тут не менее выдающийся состав актрис. Сильвию-Кабо из прошлого играет Татьяна Храмова
, Софию-Хмельницкую – Мария Ахметзянова
, Элизу-Смехову – Мариам Мано
, Сусанну-Безрукову – Софья Донианц
. Ярчайший образ на протяжении всего сериала – подруга Мелании и главная городская сплетница Вардануш (Диана Разиэль
), без пособничества которой, вездесущей, всевидящей и всезнающей, пожалуй, не случилось бы ни одной судьбоносной встречи. Грант Тохатян
по большей части вещает из последнего пристанища своего героя – гроба, но появляется и некоторых эпизодах. В основном же Симона, с необходимым герою обаянием, перед которым нельзя устоять, играет Микаэл Арамян
– и это вновь попадание в точку.
Армения в прошлом и настоящем
«Симон» держится на героях, диалогах и монологах – это очень многолюдный проект, шумный, с колоритом и акцентом. Но и пространство, в котором существуют многочисленные персонажи, становится еще одним действующим лицом и важнейшим элементом истории. Город вырастает на глазах – из множества двориков, частных домов, садов и огородов, в которых обязательно бегает живность (не перечесть комичных эпизодов с домашними курами). Вечное лето, ностальгические кадры, показывающие город в его советском прошлом – впрочем, кажется, что и в наши дни теплая атмосфера не поменялась, будто бы время тут остановилось. Авторы, не понаслышке знающие о том, как устроена жизнь в Армении, погружают в эту атмосферу и зрителей. Много юмора – чего стоят соседи Симона и Мелании, которые годами сидят на лавочке под их окнами, выслушивая знакомый спектакль – жена нещадно бьет посуду, ругая мужа за очередные любовные похождения. Удается узнать и о том, как устроен быт в армянских семьях, о традициях, порядках, многие из которых чтят и по сей день.
И смех, и грех
Несмотря на то, что почти во всех новеллах – а каждый две серии рассказываю о Симоне и одной из его женщин – немало трагического, от неверных мужей и неудачных беременностей до попросту несчастливых браков или даже семейных проклятий – интонация у сериала остается комедийной. Легкой, ироничной, жизнеутверждающей – даже смерть тут не выглядит мрачным событием, навевает скорее светлую грусть. Тем более что импровизированные поминки превращаются в очередные разборки с битьем посуды и эмоциональным выяснением отношений – все-таки жена впервые встречает всех любовниц мужа разом. Но и после смерти Симону чудесным образом – почти магическим – удается достичь мира и гармонии. Припасенная на особый день и изобретательно спрятанная от домочадцев кизиловая водка творит чудеса. Так и всю дорогу – герой, чья любвеобильность может показаться и даром, и проклятьем – балансирует на грани развода, но так и не переступает черту, умело находя время для всех своих увлечений. А еще, самое удивительное, для работы – слава лучшего каменщика Берда, а то и всей Армении настигает его после смерти.
Мораль сей басни
Финальная точка в «Симоне» — едва ли не самая важная, так как должна окончательно оправдать не самого однозначного главного героя, который наверняка вызовет у зрителя массу самых разнообразных эмоций, от восхищения до осуждения. В персонаже этом уживается и человек чуткий, с большим сердцем, и изменщик, который с юности и до старости так и не пропускал ни одной симпатичной юбки. В последнем эпизоде, наконец, приходит черед тех самых поминок, на которые все и собрались – помимо жены и любовниц, за столом оказываются друзья и знакомые Симона, и каждому есть, что сказать ему напоследок. И все слова – благодарность, ведь для каждого он и впрямь однажды сделал или хотя бы сказать что-то важное. А сам же считал, что прожил обычную жизнь – так вот, оказывается, что нет, раз столько людей, которым впору враждовать, могут сесть за один стол и вспомнить человека лишь добрым словом.
Смотрите сериал «Симон» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 3 января.
«Симон»
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