Царское рождество, Пореченков в бане и Табаков на страже революции: 5 причин обратить внимание на сериал «Купцы и дети»

Одной из первых премьер канала ТНТ в 2025 году станет сериал «Купцы и дети», исследующий разницу в мировоззрении поколений, которая актуальна и в начале XX века, и в первой четверти века XXI. По сюжету купеческий сын возвращается из Петербурга в Москву – в отчий дом, но уже не готов мириться с родительскими бытом и нравами. Рассказываем, почему в следующем году стоит обратить внимание на этот яркий проект.
Царское рождество
Даже немного жаль, что «Купцы и дети» выходят не в новогодние праздники, потому что антураж в начале сериала соответствующий. 1910 год, дом купца Намолина (Михаил Пореченков
) готовится ко встрече Рождества и приезду из Петербурга сына-студента. Купеческое поместье украшено гирляндами, а на праздничный стол припасли самые разнообразные блюда – тут и запеченный поросенок, и стерлядь, и множество изысканных закусок. Наступающий праздник не омрачает даже случайно упавшая бочка с красной икрой, хотя, как потом станет понятно, с маленьких огорчений начинаются большие беды. Недаром Марфа Сергеевна Намолина (Ксения Кутепова
) отчаянно верит в гороскопы и даже собирается встречать Новый год в простом платье своей горничной, за которой ухлестывает сам Федор Иванович Намолин. Несмотря на следование приметам, рождество оказывается под угрозой, когда некогда послушный сын привозит в купеческий дом своих друзей-революционеров.
Табаков на страже революции
Павел Табаков
давно не появлялся в главных ролях новых проектов, так что «Купцы и дети» в каком-то смысле можно назвать его возвращением на экран – причем в неожиданном ракурсе. Его герой – Константин Федорович Намолин – уехал из Москвы в Петербург на учебу, но забросил ее ради революционных идей, хотя, скорее, ради Лизы (Дарья Балабанова
) и ее гражданского мужа Настоящева (Дмитрий Белоцерковский
) – вечно голодного студента и поэта. Как выясняется, в Петербурге они уже жили втроем, так как простые браки между мужчиной и женщиной – отголосок царизма. Свободная молодежь готова следовать чувствам – и любовным, и идеологическим, согласно времени. В путешествии из Петербурга в Москву как раз-таки идеологические факторы сыграли с ними плохую шутку и вовлекли в скандал с жандармами. После чего Костик, Лиза и Настоящев оказались сначала в тюрьме, где фейковый Ленин через стену в камере посвятил купеческого сына в настоящие революционеры (разумеется, за сигареты и деньги), а затем и в конюшне Намолиных, куда строгий Федор Иванович сослал молодежь набираться уму-разуму.
Пореченков в бане
Несмотря на семейные трудности, Федор Иванович Намолин в исполнении Михаила Пореченкова не собирается нарушать вековые традиции и тоже перед Новым годом ходит в баню с друзьями. Хотя и не с такими душевными, как в «Иронии судьбы», и вовсе не для того, чтобы улететь из Москвы в Петербург. Для купца второй гильдии Намолина, «богатого, хоть и прижимистого, но оттого и богатого», – это возможность похвастать своим финансовым достатком перед купцами первой гильдии, например, Смирновым (Алексей Розин
), который славится богатыми банными столами. Герой Пореченкова хочет перещеголять конкурента, а потому спускает деньги и на раков, и на дорогущий французский коньяк с шампанским, которые купцы даже не просто пьют, а буквально обливаются ими в парилке. Так Федор Иванович понимает, что является главным растратчиком в семье, где от модных революционных и по большей степени заграничных влияний не смог уберечь даже сына.
Кутепова и Балабанова против мещанства
Героиня Ксении Кутеповой – Марфа Сергеевна Намолина – немножко осуждает мужа за его мещанство и интрижки с горничными, но сама не прочь пофлиртовать с подполковником жандармерии Фогелем (Павел Ворожцов
). Несмотря на свою веру в гороскопы и карточные расклады, в сына она всегда пыталась сеять разумное, доброе и вечное. И даже для рождественских каникул заказала ему Шекспира и Байрона в оригинале. Но Костик проникся духом свободы вовсе не через литературу. Пока мужчины меряются своим эго, Марфа Сергеевна находит неожиданный подход к жене Костика – истинной революционерке Лизе, не собирающейся выходить из конюшни ради купеческих благ классовых врагов народа. Пока Марфа Сергеевна не спаивает ее абсентом – благородным напитком, которым «Ван Гог скрашивал свои бедные будни».
Сергей Осипьян, снова погружающий зрителей в другую эпоху
«Купцы и дети» отличаются не только саркастичными диалогами, исследующими разницу поколений и тонкую грань между юмором и иронией начала прошлого века и нынешнего десятилетия, но и уникальной атмосферой XX столетия. Снял сериал Сергей Осипьян
, ответственный за одну из лучших, отчасти тоже новогодних, мелодрам 2022-го – «Портрет незнакомца
», действие которой происходит в 1970-е. Там артисты Мастерской Петра Фоменко
перебивались заработками в радиопостановках, однако именно из таких мелочей, несбывшихся творческих амбиций и любви вырисовывался удивительный кинотеатральный спектакль о потерянном времени и поколенческих идеалах. В «Купцах и детях» Осипьян тоже не без иронии сталкивает людей XX и XXI веков, родителей, обладающих разными взглядами на современность, и их отроков, желающих, как это бывает в любую эпоху, начать жизнь с чистого листа.
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