Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год

Обзор сериалов >>
29 декабря 2024
Казалось бы, мы со всем уже разобрались: рассказали о самых впечатляющих сериалах года, отечественных и зарубежных, об анимации, хоррорах и даже фильмах 2024-го — тоже. А вот и нет: на сладкое осталось аниме, которое не перестает удивлять даже наторевших фанатов, а тех, кто только знакомится с японской поп-культурой, так и подавно. Как и год назад, Алексей Филиппов выбрал субъективных фаворитов, а вы можете поделиться открытиями уходящего года в комментариях! Все трейлеры в материале — с русскими субтитрами.


10. Кайдзю №8


«Кайдзю номер восемь». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Проснувшись однажды ночью после «травмы на производстве», уборщик циклопических трупов Кафка Хибино обнаружил, что он в больничной постели превратился в страшного кайдзю. Похожие создания регулярно атакуют Японию — и 32-летний детина, уже частично поставивший на себе крест, получает шанс защищать страну от эктраординарной угрозы. Незамысловатый хай-концепт составлен из проверенных блоков: здесь не изобретают велосипед, но собирают его монструозную версию. Негаданное перевоплощение, как в «Атаке титанов», пробивная способность «Ванпанчмена» или недавних «Магии и мускулов», полигон и внутрикомандная динамика «Моей геройской академии». Только возраст и человеческое бессилие Кафки создают крохотный зазор между хитом Production I.GВолейбол!!», «Призрак в доспехах») и привычной формулой.

Читать «Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении юношей после 30

9. Незнакомцы в другой жизни


Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год

Волею дедушки-якудза Ёсино Сомэй оказывается невестой юноши из конкурирующей группировки: так враждующие кланы хотят наладить отношения. Для девушки всё, конечно, оказывается сложнее: не только потому, что принудительный брак по расчету — жуткий анахронизм, а жизнь в Токио отличается от рутины Осаки. Дело в том, что суженый Кирисима Мияма — улыбчивый садомазохист, безжалостный к себе и окружающим. Гротескная и криминальная вариация «Укрощения строптивой» основана на сэйнэн-манге Асуки Кониси: Ёсино предстоит не только искать общий язык с балбесом, который любит драться и когда о него вытирают ноги (женщины), но и вникать в политику бандитских кланов, а также отбиваться от других поклонников. Благо она умеет за себя постоять, сохраняя при этом и чувственность и мягкость. За сотни уморительных гримас Сомэй и её гарема отвечает студия DEENДа благословят боги сей расчудесный мир!», «В поисках полной Луны»).

Читать «Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем

8. Кот-призрак Андзу

▶ Смотреть онлайн

«Бакэнэко Андзу». Трейлер с русскими субтитрами

11-летняя Карин коротает «последнее лето детства» в небольшом приморском городке: нерадивый отец, погрязший в долгах, привез её сюда на попечение дедушки — буддистского монаха, а тот — передоверил местному бакэнэко. 37-летний кот-исполин Андзу — ленивый и неторопливый, как и все взрослые по мнению девочки, но именно связь с миром духов позволяет Карин иначе взглянуть на творящееся с её жизнью: взросление, презрение и утрату. Неторопливый, контрастный и как будто бессвязный мультфильм Shin-Ei AnimationЧистый звук») и Miyu ProductionsКрысеныш Дзирокити»), где нетипичная для аниме техника ротоскопирования сочетается с карикатурностью второстепенных персонажей. Взяв за основу мангу Такаси Имасиро, состоящую из анекдотов про жизнь «кота-призрака» среди людей, режиссеры Нобухиро Ямасита и Ёко Куно решили добавить в повествование героиню с ворохом жизненных драм, что превратило «Андзу» в историю о принятии: неидеальности мира, людей, себя.

Читать Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — франко-японское аниме для всей семьи

7. Сад воспоминаний


«Сад воспоминаний». Тизер с русскими субтитрами

Экспрессионистская короткометражка Наоко ЯмадыФорма голоса», «Повесть о доме Тайра»), где без слов — лишь за счет визуальной драматургии и песни Lovely Summer Chan — рассказывается об утрате, которая может быть подобна саду. Рутинная часть напоминает минутное «Доброе утро» Сатоси Кона — с репетативными действиями и «потусторонними» смайликами, — а эмоциональный взрыв в финальной трети вызывает ассоциации с «Забриски-пойнт» или «И всё же Лоранс». Это вторая работа постановщицы со студией Science SARUЧеловек-дьявол: Плакса», «Ину-о»), после которой уже вышел полнометражный «Твой цвет» (российский прокат ждем в феврале).

Читать «История любви Тамако» — (не)романтический фильм Ямады

6. О движении Земли


Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год

В средневековая Европе религиозным гонениям подвергаются любые «отступники» — в том числе сторонники гелиоцентрической картины мира. Одним из них рискут стать юный Рафал — амбициозный карьерист из приходской школы, с интересом поглядывающий на звезды, но решивший посвятить себя теологии. На самом деле именно небосвод — точнее, идеи, которые захватывают человеческий разум при взгляде на бескрайний космос, — центральная фигура в новом сериале MadhouseФрирен», «Одержимые смертью»). Зверства инквизиции XV века, земные красоты и скупая анимация лишь оттеняют сияние реалистично отрисованного «купола» и философских споров, которые ведут сменяющиеся (!) протагонисты этой саги.

Читать «Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления

5. Спираль


«Спираль». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Экранизация едва ли не самой известной — и одной из самых масштабных — работ Дзюндзи Ито, которому обычно не везет с адаптациями: ни игровыми, ни анимационными. В данном случае — круг замкнулся наполовину: история о «завиральном» проклятии черного-черного города Куроцу, где все и вся рано или поздно стремятся укусить себя за хвост, получила цельное и атмосферное воплощение. Разве что подвела анимация — или виртуозное исполнение первого эпизода, на фоне которого бюджетные остальные, нестыдные по меркам индустрии, выглядят подобием катастрофы. И всё же хтонический ужас Ито, разрастающийся из согнутой травинки и завитушки в волосах до космических масштабов, отпечатался на экране. И это уже значительное событие.

Читать Головокружение черной дыры: обзор аниме «Спираль»

4. Оглянись


«Оглянись». Трейлер с русскими субтитрами

Четверклассница Аюму Фудзино каждый месяц рисует ироничную мангу для школьной газеты, упиваясь славой первоклассной художницы. Когда на тех же страницах начинают выходить реалистичные скетчи затворницы Кёмото, девочка испытывает разочарование и ярость. Соперничество перерастает в дружбы — правда, увы, недолгую. Воспевающая рутину и труд экранизация одноименной манги Тацуки ФудзимотоЧеловек-бензопила») не обходится, конечно, без драматичного поворота. Полнометражный дебют Киётаки Осиямы выделяется скрупулезностью — как адаптации, так и рисунка, — а еще подобием оптимизма: каждое зажженное сердце стоит болей в спине.

Читать «Оглянись» — драматичное аниме по манге японского Тарантино

3. Дандадан


«Дандадан». Трейлер №3 с русскими субтитрами

Кэн Такакура увлечен НЛО и отказывается верить в призраков, а внучка медиума Момо Аясэ, наоборот, ни секунды не верит в инопланетян. Старшеклассники полярных взглядов обречены на спор, который навсегда изменит их жизни: для начала (!) Момо похищают пришельцы, а Кэна проклинает дух Турбобабки. Захватывающий и по-хорошему отвязный сёнэн-хит, которому повезло оказаться в руках визионерской студии Science SARUСкотт Пилигрим жмет на газ», «Руки прочь от кинокружка!»). В «Дандадане» школьная повседневность по щелчку сменяется махачем с ёкаями или инопланетянами, тонкая романтическая линия — спорами на повышенных тонах, а шутки ниже пояса — трогательными предысториями людей и потусторонних сил. В общем, мало никому не покажется.

Читать «Нежить и Неудача» — лихое аниме, где есть сразу и Апокалипсис, и Рагнарёк

2. Мононокэ: Зонтик


«Мононокэ. Фильм». Трейлер №3 с русскими субтитрами

Ооку — секция замка Эдо, где проживают женщины сегунского гарема (около двух тысяч). Среди новоприбывших — простушка Камэ и интеллигентная Аса, которые преследуют разные цели, но сталкиваются с одной напастью. В Ооку поселилась нечистая сила, одолеть которую может лишь загадочный Аптекарь. Для начала, однако, придется выяснить, что могло побеспокоить мстительный дух. «Зонтик» подобен расписной шкатулке с секретом: живописный и нередко психоделический визуал заставляет глаза разбегаться, а сюжетная шарада распадается на три акта внутри драматургической структуры кишотенкецу. Режиссер Кэндзи Накамура активно прибегает к кинематографичным приемам: полеты камеры, нестандартные ракурсы и монтажные фигуры создают и разрушающие эффект наваждения. Всё для обличения миража власти, который строится на эксплуатации и безграничной человеческой адаптивности, где подавленные чувства — не только карьерное преимущество, но и пища для мононокэ (злого духа).

Читать «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

1. Подземелье вкусностей


«Подземелье вкусностей». Трейлер №5 с русскими субтитрами

Где-то в волшебных катакомбах находится Золотая страна, чьи богатства уже шесть лет ищут отряды приключенцев. Одни из них сталкиваются с могущественным Красным драконом — и чудом избегают смерти благодаря самопожертвованию волшебницы Фалин. Очнувшись на поверхности и в безопасности, брат чародейки Лайос рвется её спасать, пока ящер не переварил девушку, так что времени (и денег) на сборы нет: питаться решено дарами подземелья. Его спутников — эльфийку-ворожею Марсиль и полурослика-взломщика Чилчака, это, мягко сказать, не радует, пока к отряду не примкнет загадочный дворф Сэнши — настоящий мастер по блюдам из мифических флоры и фауны. История Рёко Куи, сочинившей оригинальную мангу, начинается как кулинарный фэнтези-анекдот, но понемногу фокус смещается на обстоятельства места: подобно Зоне в «Пикнике на обочине» (или фильме «Сталкер»), подземелье воплощает чаяния тех, кто в него спустился. Сюжет изобилует драмами и остроумными находками, а анимация студии TriggerУбей или умри», «Киберпанк») радует глаз и в сценах застолий, и, конечно, в бою.

Читать «Подземелье вкусностей» — оригинальное кулинарное фэнтези

Почетные упоминания


Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год

«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики от студии Ajia-doЯ — Сиротари Рэйко!»).

«Куда едет поезд судного дня?» — абсурдистская железнодорожная одиссея, созданная к 150-летию ЯЖД.

«Воображаемое» — сказка от наследников Ghibli, студии Ponoc.

«Плохая поездка» — остроумный взгляд на махо-сёдзё, где девочки-волшебницы и горе-злодеи предстают не в самых привычных амплуа.

«Опасность в моем сердце» — школьный ромком, который во втором сезоне стал еще лучше.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 50 классных тайтлов прошлого года или интервью с режиссером «Спирали» о том, почему так мало хорроров в японской мультипликации.

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   29.12.2024 - 21:23
"Кот призрак..." единственное что я захотела смотреть, хотя анимэ честно сказать люблю. Но стоящего за 2024 год было не так уж и много. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях
«В поисках Полной Луны»: Если бы Сейлор Мун решила стать популярной певицей
Немое кино про японского Робин Гуда: «Дзирокити по прозвищу Крыса» — самое необычное аниме года
«Ину-о: Рождение легенды»: Подумай о сёгунах свысока
«Форма голоса»: Не уходи безропотно во тьму
Поиск по меткам
Ajia-doMadhouseMiyu ProductionProduction I.GScience SaruShin-Ei AnimationStudio DeenStudio PonocTriggerАлексей ФилипповАнимацияанимеИтоги годамахо-сёдзёсёнэнсэйнэнЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Дзюндзи ИтоСатоси КонЁко КуноКэндзи НакамураКиётака ОсиямаТацуки ФудзимотоНаоко ЯмадаНобухиро Ямасита
фильмы
Атака титановВ поисках полной ЛуныВанпанчменВолейбол!!ВоображаемоеДа благословят боги сей расчудесный мир!ДандаданЗабриски-ПойнтИ всё же ЛорансИну-о: Рождение легендыИстория ХэикэКайдзю №8Киберпанк: Бегущие по краюКот-призрак АндзуКуда едет поезд судного дня?Любовь с кончиков пальцевМагия и мускулыМанга-фильм, посвященный фильму «Крысёныш Дзирокити» Садао ЯманакиМононокэ: ЗонтикМоя геройская академияНезнакомцы в другой жизниО движении ЗемлиОглянисьОдержимые смертьюОпасность в моём сердцеПлохая поездкаПодземелье вкусностейПризрак в доспехахПровожающая в последний путь ФриренРуки прочь от кинокружка!Сад воспоминанийСкотт Пилигрим жмёт на газСпиральСталкерТвой цветУбить или быть убитымФорма голосаЧеловек-бензопилаЧеловек-дьявол: ПлаксаЧистый звукЯ — Рэйко Сиратори!

фотографии >>
Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год фотографии
Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год фотографии
Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год фотографии
Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Надежда Подъяпольская
28 декабря ушла из жизни актриса Надежда Подъяпольская.
Михаил Чекалин
28 декабря ушёл из жизни композитор Михаил Чекалин.
Анатолий Заворуев
27 декабря ушёл из жизни Анатолий Заворуев.
Оливия Хасси
27 декабря ушла из жизни актриса Оливия Хасси.

День рождения >>

Всеволод Абдулов
Елена Аминова
Руслан Барабанов
Екатерина Кистень
Эдуард Марцевич
Сергей Проханов
Дарья Семёнова
Вадим Сквирский
Виктор Тарасов
Альфонсо Бассаве
Патрисия Кларксон
Джейн Леви
Джуд Лоу
Диего Луна
Мекхи Файфер
Дженнифер Эль
все родившиеся 29 декабря >>

Афиша кино >>

Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Расскажи мне кино
драма
Чили, Испания, Франция, 2023
Рождественские истории Астрид Линдгрен
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Швеция, Норвегия, 2023
Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Синистер. Новые души
фильм ужасов
Испания, 2023
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram