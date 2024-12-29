Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год

«Кайдзю номер восемь». Трейлер №2 с русскими субтитрами

«Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении юношей после 30

Читать «Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении юношей после 30

«Бакэнэко Андзу». Трейлер с русскими субтитрами

«Сад воспоминаний». Тизер с русскими субтитрами

«Спираль». Трейлер №2 с русскими субтитрами

«Оглянись». Трейлер с русскими субтитрами

«Дандадан». Трейлер №3 с русскими субтитрами