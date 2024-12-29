Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год

Казалось бы, мы со всем уже разобрались: рассказали о самых впечатляющих сериалах года, отечественных и зарубежных, об анимации, хоррорах и даже фильмах 2024-го — тоже. А вот и нет: на сладкое осталось аниме, которое не перестает удивлять даже наторевших фанатов, а тех, кто только знакомится с японской поп-культурой, так и подавно. Как и год назад, Алексей Филиппов выбрал субъективных фаворитов, а вы можете поделиться открытиями уходящего года в комментариях! Все трейлеры в материале — с русскими субтитрами.
«Кайдзю номер восемь». Трейлер №2 с русскими субтитрами
Проснувшись однажды ночью после «травмы на производстве», уборщик циклопических трупов Кафка Хибино
обнаружил, что он в больничной постели превратился в страшного кайдзю. Похожие создания регулярно атакуют Японию — и 32-летний детина, уже частично поставивший на себе крест, получает шанс защищать страну от эктраординарной угрозы. Незамысловатый хай-концепт составлен из проверенных блоков
: здесь не изобретают велосипед, но собирают его монструозную версию. Негаданное перевоплощение, как в «Атаке титанов
», пробивная способность «Ванпанчмена
» или недавних «Магии и мускулов
», полигон и внутрикомандная динамика «Моей геройской академии
». Только возраст и человеческое бессилие Кафки создают крохотный зазор между хитом Production I.G
(«Волейбол!!
», «Призрак в доспехах
») и привычной формулой.
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«Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении юношей после 30
Волею дедушки-якудза Ёсино Сомэй
оказывается невестой юноши из конкурирующей группировки: так враждующие кланы хотят наладить отношения. Для девушки всё, конечно, оказывается сложнее: не только потому, что принудительный брак по расчету — жуткий анахронизм, а жизнь в Токио отличается от рутины Осаки. Дело в том, что суженый Кирисима Мияма
— улыбчивый садомазохист, безжалостный к себе и окружающим. Гротескная и криминальная вариация «Укрощения строптивой» основана на сэйнэн
-манге Асуки Кониси: Ёсино предстоит не только искать общий язык с балбесом, который любит драться и когда о него вытирают ноги (женщины), но и вникать в политику бандитских кланов, а также отбиваться от других поклонников. Благо она умеет за себя постоять, сохраняя при этом и чувственность и мягкость. За сотни уморительных гримас Сомэй и её гарема отвечает студия DEEN
(«Да благословят боги сей расчудесный мир!
», «В поисках полной Луны
»).
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«Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем
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«Бакэнэко Андзу». Трейлер с русскими субтитрами
11-летняя Карин
коротает «последнее лето детства» в небольшом приморском городке: нерадивый отец, погрязший в долгах, привез её сюда на попечение дедушки — буддистского монаха, а тот — передоверил местному бакэнэко
. 37-летний кот-исполин Андзу
— ленивый и неторопливый, как и все взрослые по мнению девочки, но именно связь с миром духов позволяет Карин иначе взглянуть на творящееся с её жизнью: взросление, презрение и утрату. Неторопливый, контрастный и как будто бессвязный мультфильм Shin-Ei Animation
(«Чистый звук
») и Miyu Productions
(«Крысеныш Дзирокити
»), где нетипичная для аниме техника ротоскопирования
сочетается с карикатурностью второстепенных персонажей. Взяв за основу мангу Такаси Имасиро, состоящую из анекдотов про жизнь «кота-призрака» среди людей, режиссеры Нобухиро Ямасита
и Ёко Куно
решили добавить
в повествование героиню с ворохом жизненных драм, что превратило «Андзу» в историю о принятии: неидеальности мира, людей, себя.
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Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — франко-японское аниме для всей семьи
«Сад воспоминаний». Тизер с русскими субтитрами
Экспрессионистская короткометражка Наоко Ямады
(«Форма голоса
», «Повесть о доме Тайра
»), где без слов — лишь за счет визуальной драматургии и песни Lovely Summer Chan
— рассказывается об утрате, которая может быть подобна саду. Рутинная часть напоминает минутное «Доброе утро
» Сатоси Кона
— с репетативными действиями и «потусторонними» смайликами, — а эмоциональный взрыв в финальной трети вызывает ассоциации с «Забриски-пойнт
» или «И всё же Лоранс
». Это вторая работа постановщицы со студией Science SARU
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Ину-о
»), после которой уже вышел полнометражный «Твой цвет
» (российский прокат ждем в феврале).
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«История любви Тамако» — (не)романтический фильм Ямады
В средневековая Европе религиозным гонениям подвергаются любые «отступники» — в том числе сторонники гелиоцентрической картины мира. Одним из них рискут стать юный Рафал
— амбициозный карьерист из приходской школы, с интересом поглядывающий на звезды, но решивший посвятить себя теологии. На самом деле именно небосвод — точнее, идеи, которые захватывают человеческий разум при взгляде на бескрайний космос, — центральная фигура в новом сериале Madhouse
(«Фрирен
», «Одержимые смертью
»). Зверства инквизиции XV века, земные красоты и скупая анимация лишь оттеняют сияние реалистично отрисованного
«купола» и философских споров, которые ведут сменяющиеся (!) протагонисты этой саги.
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«Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления
«Спираль». Трейлер №2 с русскими субтитрами
Экранизация едва ли не самой известной — и одной из самых масштабных — работ Дзюндзи Ито
, которому обычно не везет с адаптациями: ни игровыми, ни анимационными. В данном случае — круг замкнулся наполовину: история о «завиральном» проклятии черного-черного города Куроцу, где все и вся рано или поздно стремятся укусить себя за хвост, получила цельное и атмосферное воплощение. Разве что подвела анимация — или виртуозное исполнение первого эпизода, на фоне которого бюджетные остальные, нестыдные по меркам индустрии, выглядят подобием катастрофы. И всё же хтонический ужас Ито, разрастающийся из согнутой травинки и завитушки в волосах до космических масштабов, отпечатался на экране. И это уже значительное событие.
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Головокружение черной дыры: обзор аниме «Спираль»
«Оглянись». Трейлер с русскими субтитрами
Четверклассница Аюму Фудзино
каждый месяц рисует ироничную мангу для школьной газеты, упиваясь славой первоклассной художницы. Когда на тех же страницах начинают выходить реалистичные скетчи затворницы Кёмото
, девочка испытывает разочарование и ярость. Соперничество перерастает в дружбы — правда, увы, недолгую. Воспевающая рутину и труд экранизация одноименной манги Тацуки Фудзимото
(«Человек-бензопила
») не обходится, конечно, без драматичного поворота. Полнометражный дебют Киётаки Осиямы
выделяется скрупулезностью
— как адаптации, так и рисунка, — а еще подобием оптимизма: каждое зажженное сердце стоит болей в спине.
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«Оглянись» — драматичное аниме по манге японского Тарантино
«Дандадан». Трейлер №3 с русскими субтитрами
Кэн Такакура
увлечен НЛО и отказывается верить в призраков, а внучка медиума Момо Аясэ
, наоборот, ни секунды не верит в инопланетян. Старшеклассники полярных взглядов обречены на спор, который навсегда изменит их жизни: для начала (!) Момо похищают пришельцы, а Кэна проклинает дух Турбобабки
. Захватывающий и по-хорошему отвязный сёнэн
-хит, которому повезло
оказаться в руках визионерской студии Science SARU
(«Скотт Пилигрим жмет на газ
», «Руки прочь от кинокружка!
»). В «Дандадане» школьная повседневность по щелчку сменяется махачем с ёкаями или инопланетянами, тонкая романтическая линия — спорами на повышенных тонах, а шутки ниже пояса — трогательными предысториями людей и потусторонних сил. В общем, мало никому не покажется.
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«Нежить и Неудача» — лихое аниме, где есть сразу и Апокалипсис, и Рагнарёк
«Мононокэ. Фильм». Трейлер №3 с русскими субтитрами
Ооку — секция замка Эдо, где проживают женщины сегунского гарема (около двух тысяч). Среди новоприбывших — простушка Камэ
и интеллигентная Аса
, которые преследуют разные цели, но сталкиваются с одной напастью. В Ооку поселилась нечистая сила, одолеть которую может лишь загадочный Аптекарь
. Для начала, однако, придется выяснить, что могло побеспокоить мстительный дух. «Зонтик» подобен расписной шкатулке с секретом: живописный и нередко психоделический визуал заставляет глаза разбегаться, а сюжетная шарада распадается на три акта внутри драматургической структуры кишотенкецу. Режиссер Кэндзи Накамура
активно прибегает к кинематографичным приемам: полеты камеры, нестандартные ракурсы и монтажные фигуры создают и разрушающие эффект наваждения. Всё для обличения миража власти, который строится на эксплуатации и безграничной человеческой адаптивности, где подавленные чувства — не только карьерное преимущество, но и пища для мононокэ (злого духа).
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«Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии
«Подземелье вкусностей». Трейлер №5 с русскими субтитрами
Где-то в волшебных катакомбах находится Золотая страна, чьи богатства уже шесть лет ищут отряды приключенцев. Одни из них сталкиваются с могущественным Красным драконом — и чудом избегают смерти благодаря самопожертвованию волшебницы Фалин
. Очнувшись на поверхности и в безопасности, брат чародейки Лайос
рвется её спасать, пока ящер не переварил девушку, так что времени (и денег) на сборы нет: питаться решено дарами подземелья. Его спутников — эльфийку-ворожею Марсиль
и полурослика-взломщика Чилчака
, это, мягко сказать, не радует, пока к отряду не примкнет загадочный дворф Сэнши
— настоящий мастер по блюдам из мифических флоры и фауны. История Рёко Куи
, сочинившей оригинальную мангу
, начинается как кулинарный фэнтези-анекдот, но понемногу фокус смещается на обстоятельства места: подобно Зоне в «Пикнике на обочине» (или фильме «Сталкер
»), подземелье воплощает чаяния тех, кто в него спустился. Сюжет изобилует драмами и остроумными находками, а анимация студии Trigger
(«Убей или умри
», «Киберпанк
») радует глаз и в сценах застолий, и, конечно, в бою.
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«Подземелье вкусностей» — оригинальное кулинарное фэнтези
Почетные упоминания
«Любовь с кончиков пальцев
» — возможно, эталон современной романтики от студии Ajia-do
(«Я — Сиротари Рэйко!
»).
«Куда едет поезд судного дня?
» — абсурдистская железнодорожная одиссея
, созданная к 150-летию ЯЖД.
«Воображаемое
» — сказка
от наследников Ghibli
, студии Ponoc
.
«Плохая поездка
» — остроумный взгляд на махо-сёдзё
, где девочки-волшебницы и горе-злодеи предстают не в самых привычных амплуа
.
«Опасность в моем сердце
» — школьный ромком, который во втором сезоне стал еще лучше
.
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