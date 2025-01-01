«Министерство Всего Хорошего»: Добро пожаловать в бюрократический рай

В первый день 2025 года на Okko вышел комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего». Автором сценария стал Александр Цыпкин, приложивший руку к созданию «Беспринципных» и «Что делать женщине, если...». Режиссёр проекта Александр Фомин также знаком зрителям по проектам «Молодой человек» и «Дорогая, я больше не перезвоню». Новый комедийный сериал, созданный при поддержке ИРИ, стал новой зарисовкой на тему того, как работает «провиденье», и кто и как исполняет человеческие желания.
Сюжет сериала сосредоточен на борьбе добра и зла. Однако в отличие от «Конца света» обошлось без белых крыльев и чертовых рожек. Зрителя погружают в настоящую бюрократическую среду некоторой мифической организации, где «Министерство Всего Хорошего» и «Министерство Всего Плохого» соревнуются по количеству выполненных человеческих запросов. Все молитвы, добрые просьбы, сокровенные желания попадают в первое, а во втором занимаются проклятиями и злыми помыслами. Обстановка накаляется перед грядущим «аудитом» — масштабной проверкой, по итогам которой решат, стоит ли продолжать проект под названием «Человечество».
Необычная концепция сериала цепляет. Перед нами не могучие всезнающие Воланды, а такие же уставшие от рабочих будней сотрудники, которые, впрочем, не всегда понимают человеческие желания. Их мотивацию нельзя назвать идейной: план надо выполнить не из-за веры во всемогущее добро, а чтобы начальство не превратило в «плесень». От офисных планктонов их отличают лишь наряды в стиле бохо: визуально добро показано как нечто яркое, цветастое и иногда нелепое. Впрочем, причиной выбора таких костюмов может стать вмешательство нейросетей. Проект стал одним из первых российских сериалов, в котором художественные решения опираются на референсы искусственного интеллекта. Умные машины помогали делать концепт-арты миров, графические элементы и детали костюмов персонажей.
Серьезнее выглядит главный дуэт сериала — Николай Фоменко
, играющий опытного сотрудника отдела случайностей, и Влад Прохоров
, только появившийся в этом забавном мирке и не помнящий, кем был до реинкарнации. Однако зрителю сразу подсказывают детали прошлой жизни новобранца. С ним связана история героини Лизы Ищенко
, на которую сваливается куча проблем: незапланированная беременность, переезд отца в другой город, мать, которая вечно занимается никому не нужным домом-музеем, а не семьей, и смерть любимой собаки Бильбо. Именно этой девочке-подростку пытается помочь невидимый в мире людей герой с именем Едва, будто Патрик Суэйзи
из культового «Привидения
». Параллельно с этим парень в оранжевом шарфике решает и чужие проблемы. Так в нагруженную героями и событиями историю добавляются элементы процедурала. За полчаса серии герои-напарники, управляя случайностями, умудряются исполнить и желания обычных людей: найти богачу вторую половинку в придорожном магазине или помочь парню со сдачей экзаменов, просто отключив вай-фай в квартире — в общем, проблемы не вселенского масштаба.
«Министерство всего хорошего» или, как сокращают сами герои, «МВХ» стало смесью комедии, фэнтези и социальной сатиры, которая пытается заглянуть за кулисы мира, где добро и зло имеют четкую иерархию. Проект пытается балансировать на грани между абсурдом и социальной реальностью. С одной стороны, сериал не боится поднимать острые вопросы о бюрократии, манипуляции общественным мнением и неоднозначности самого понятия «добро». С другой же, за комичной формой иногда чувствуется поверхностность в раскрытии этих тем. Создатели то ли опасаются углубляться в мрачные размышления, то ли не до конца понимают потенциал своего сюжета, упрощая придуманный ими сложный мир.
Свежести добавляет прекрасно подобранный каст, где эпизодические герои смотрятся особенно хорошо. Например, Ян Цапник
как типичный требовательный, но ироничный начальник или Игорь Верник
в образе богатого афериста, ездящего на тесле. Есть и харизматичный антагонист: Марии Фоминой
образ главной злодейки из «Министерства Всего Плохого» и мрачный комбинезон с капюшоном очень идёт.
Сюжет вписан в современный контекст, и хотя юмор в сериале не всегда однозначный, монолог «лавандового рафа» Николая Василенко, обращенный к сотрудникам «МВХ» — это, конечно, лучшая аффирмация на день. В целом «Министерство всего хорошего» — сериал, отлично подходящий для новогодних выходных. Это легкое рассуждение на тему «что такое хорошо» с предсказуемой концовкой и без сложных сюжетных загадок — такой подарок под ёлочкой порадует многих, поможет скоротать время и подумать, кем вы станете в следующей жизни.
Смотрите сериал «Министерство Всего Хорошего» в онлайн-кинотеатре Okko с 1 января
«Министерство Всего Хорошего»
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