Моя оборона: как воспитывает молодежь сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

В онлайн-кинотеатре Wink показывают сериал Ландыши. Такая нежная любовь – музыкальный ромком о любви лондонской богачки и простого военного из старинной Вологды. Постановщиком выступил Александр Карпиловский, автор любимой в народе серии ностальгических семейных фильмов «Частное пионерское», целого леса «Ёлок» и сиквела «Проекта "Анна Николаевна"». Производство осуществлялось при поддержке фонда ИРИ, среди задач которого — создание контента, ориентированного на продвижение традиционных российских ценностей среди молодежи. Разбираемся, чем именно собирается привлекать и воспитывать молодых людей новый сериал и какие образы для подражания он предлагает.
Россия – щедрая душа
Действие «Ландышей» происходит в заснеженной Вологде, в старинном русском городе, где, несмотря на мороз и брейгелевские палитры, становится очевидно почти сразу: Россия – страна яркая и жаркая. Во многом благодаря кипящим в ней страстям, импульсивным и чувственным героям, лучшим из которых свойственны острое чувство справедливости, сострадание окружающим, незлобивость и верность нравственным принципам. Сюда-то и попадает осиротевшая дочь лондонского миллиардера Катя (дебютантка Ника Здорик
). Её частный самолет вынужденно приземляется в центре России, где она найдет не только убежище от недругов, но и настоящую любовь, а также увидит всю красоту и щедрость души настоящего русского человека. Но не сразу (всё-таки надо выйти из джета).
Девушка с характером
Катя не просто богатая мажорка, которую ждут переоценка ценностей, странствие через огонь, воду и медные трубы, а также обретение простого женского счастья – семьи и любви до гроба. У нее не только типичное для россиянки имя, но и настоящий русский характер. Главная её черта – нетерпимость к предательству, решительность и умение постоять за себя. Первый человек, которого она встречает в Вологде, оказывается мерзавцем: таксист, подпаивающий шикарную клиентку вином со снотворным. Кара от сапога супердевушки настигает его незамедлительно. В дальнейшем гражданка Великобритании ведет себя в основном уверенно, не желая ни в коей мере становиться ничьей мягкой податливой кошкой. Другие черты, свойственные Кате, – находчивость и артистизм, с помощью которых она может решить любой конфликт или придумать четкую многоходовочку. В общем, с ней не соскучишься.
Бравые солдаты
В не слишком богемной Вологде Катю встречает хороший и искренний парень Лёха (Сергей Городничий
), влюбляющийся в нее с первого взгляда и сходу предлагающий руку и сердце. Катя принимает предложение спустя несколько часов и по необходимости, но за короткий срок она сможет узнать суженого с самых хороших сторон. Сперва он спасает её от опасной банды, затем, снова с риском для жизни, освобождает из капкана волка, после чего предстает перед будущей невестой в военной форме. Дальнейшие события и дерзость молодой жены станут настоящим испытанием для защитника Родины. Помимо чувств, ему придется проявить настойчивость, ведь его избранница не желает исполнять супружеские долги: касаться себя не разрешает, пол помыть не умеет, позорит его перед всей частью. Популяризации светлого образа российского военного авторы сериала уделяют особое внимание, делая акцент не только на положительных качествах надежного, хоть и простоватого Лёхи, но и представляя в самом привлекательном свете его товарищей по службе — людей дисциплинированных, отважных, но незлобивых, всегда готовых дать отпор негодяям и не бросающим в беде своих.
Кто не с нами
Даже в благодатной Вологде не всё спокойно, поскольку и там живут нехорошие люди, дестабилизирующие обстановку и лишающие местных и приезжих граждан чувства полной безопасности. Таков западопоклонник Демьян (Владимир Тяптушкин
) и его банда негодяев. Ребята в кожаных куртках и татухах ездят на черных джипах, ведут себя угрожающе по отношению ко всем приличным людям, хватают девушек за разные части тела, заявляя, что бабы должны знать свое место и вообще демонстративно попирают моральные устои. Также в наличие заморские мерзавцы: беспринципный и ушлый лондонский опекун Кати (Евгений Коряковский
), который намерен женить на ней слабохарактерного сына (Денис Степанов
), чтобы прибрать к рукам её наследство. Кажется, это божественное провидение спасает Катю от коварства, посадив самолет в «дикой России». Здесь девушка сможет спрятаться от недругов, о намерении которых до поры не догадывается.
Ветром голову надуло
Важное место в «Ландышах» – как в сюжете, так и в дальнейшем продвижении готового сериала – занимает музыка: она задает ритм истории, подчеркивает её сказочную атмосферу и, конечно же, периодически разряжает обстановку. Песни придают и некоторую условность характерам, проявляющуюся в слишком явственном разделении персонажей на хороших и плохих. О том, что Катя – неплохая певица, мы узнаем в самом начале повествования. В Вологде она, сбежав от жениха, попадает в местный караоке-клуб, где Лёха и Демьян, проявляющие к ней интерес, схлестываются в зажигательном песенном поединке. Парни тоже хорошо поют под фонограмму. По очереди все трое исполняют хиты Чичериной
(«Ту-ту-ла-тулула
») и группы Vesna305 («Я так кайфую от любви» и «Ватсап»). В следующих сериях будут другие хиты, а также задорные танцевальные номера. Для фаната современной поп-музыки «Ландыши» вполне способны стать культовым сериалом. Здесь звучат каверы на известные песни, вроде «Белого-белого снега» Газманова, незатертые, но уже популярные композиции, а также совершенно новые, еще нигде не засвеченные треки. Ваш плейлист украсят российские исполнители с такими мелодичными именами, как Lebedeva, OLICHERN, BIRUKOV, Justis V, SHEVA, Mr. Incognito. Одним из композиторов же на сериале числится Женя Трофимов
, солист группы «Комната культуры».
Смотрите сериал «Ландыши» в онлайн-кинотеатре Wink c 1 января.
«Ландыши. Такая нежная любовь». Трейлер №2
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