Дочь Изумрудного города: в поисках «Арбатских тайн»

На Первом канале продолжается показ сериала «Арбатские тайны», совмещающего в себе так любимое отечественными зрителями ретро, криминальную интригу и семейные секреты в духе мыльных опер. Недаром «Арбатские тайны» растянуты на не совсем традиционные для отечественного телевидения 19 серий, которым при высоком уровне актерского состава все же не хватает крепкой драматургии.
фото: Первый канал
Весной 1959 года в поезде из Алматы в Москву едет Таня Мещерская (Ангелина Поплавская). Ближе к пункту назначения вор Пашка-Комсомолец (Данил Тябин) крадет у нее 100 рублей и брошь – единственную семейную реликвию, доставшуюся Тане от покойной матери, после смерти которой она 10 лет провела в казахстанском детдоме. В Москву Таня едет в поисках отца – академика Викентия Рябинского (Владислав Ветров), письмо которому оставила перед смертью ее мать – некогда княгиня Лиля Мещерская.
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Таня внешне является копией Лили, так что за мошенницу ее принять никак нельзя. Вот и академик Рябинский спокойно вводит новообретенную дочь в свой дом. Где жена Викентия – Мария Павловна (Юлия Ауг), когда-то выбравшаяся из провинции в Москву благодаря мужу, воспринимает приемную дочь как акт измены всегда верного супруга. В то время как сыновья Рябинских начинают испытывать к Тане чувства. Старший Борис (Артем Крылов), – работающий на заводе поэт, – далеко не родственные, а младший Сергей (Анар) – начинающий актер – настолько братские, что готов вызвать на дуэль за честь поруганной сестры мастера курса, режиссера Эдуарда Бургонского (Борис Хвошнянский). Но Викентий Рябинский – только первый, но далеко не последний претендент на роль отца Тани. Так же, как и его сын Борис, – вовсе не главная любовь жизни младшей княгини Мещерской.
За счет своего названия «Арбатские тайны», очевидно, хотят приблизится к «Детям Арбата», будто бы домыслив уже рассказанную писателем Анатолием Рыбаковым и режиссером Андреем Эшпаем семейную сагу об интеллигентных москвичах, столкнувшихся с жерновами отечественной истории. Жаль только, что про Арбат и его окрестности в нынешнем сериале нет примерно ни слова. Кроме разве что Кропоткинской улицы (нынешней Пречистенки, действительно расположенной неподалеку от Арбата), где живет академик Рябинский. Даже комната в коммуналке на Чистых Прудах, где живет сестра Викентия – Киса (Елена Сафонова), – задействована в сериале намного больше. Но «Арбатские тайны», отдадим должное, не выходят за пределы Садового кольца – то же Отрадное здесь еще кишит неблагополучными элементами, среди которых, например, ушлый Казах (яркая, хотя и быстрая роль Александра Мизева), вышедший из того же детдома, что и Таня Мещерская.
«Арбатские тайны» в самом начале замахиваются еще и на Льва Николаевича Толстого с его рассуждениями о семьях счастливых и несчастливых, плавно переходящих к тому, как все смешалось в доме не Облонских, а Рябинских. Их артикулирует героиня Юлии Ауг: Викентий и Киса так и не смогли приноровиться к советской власти, в то время, как их брат Гоша (Александр Балуев) пошел служить на Лубянку. Ради спасения себя или родственников – не суть. Но только приезд Тани с ее пропавшей брошью, которая, как выясняется, является частью народного достояния, наводит большую сумятицу и в больших кабинетах. Гоша уже давно ищет предавшего его сослуживца Соколова (Андрей Руденский), который после войны распродавал общенародное имущество, а в какой-то момент сбежал – видимо, вместе с матерью Тани, Лилей Мещерской, и гарнитуром, от которого у Тани, собственно, и осталась брошь.
Пока живущая на Кропоткинской семья Рябинских, а вместе с ними и Таня с Кисой испытывает на протяжении больше, чем 10 серий, всевозможные удары судьбы, на Лубянке Гоша вместе со своим подчиненным Синицыным (Роман Евдокимов) больше года, судя по событиям сериала, тратят на то, чтобы найти даже мелких воришек типа Паши-Комсомольца и Казаха. Тут, конечно, стоит отметить, что с распознаванием лиц в «Арбатских тайнах» дела обстоят совсем плохо. Причем не только на Лубянке.
«Арбатские тайны» – проект непростой судьбы. Его писали пять сценаристов, а снимали два режиссера, потому что Зиновий Ройзман (режиссер и один из авторов сценария, также снимавший сериал «Серебряный бор») умер в июне 2022 года и уже отчасти начатые съемки были переданы Александру Котту. Возможно, из-за этой смены и получилась мешанина в некоторых сюжетных линиях и очевидные редакторские недоработки в других. Проект Ройзмана и Котта в какой-то момент превращается в паззл, создатели которого так и не придумали, как примирить «белых» и красных», коммуналки и их бывших владельцев, заводские трубы и поэзию, театр и моделинг, космос и предчувствие, жизнь и вещественные ее блага. Из этих «Арбатских тайн» получается вовсе не семейная сага, а почти лента запрещенных ныне социальных сетей, где так и не понятно, кто тут родственник, кто друг, кто враг, а кто – так.
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