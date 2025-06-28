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Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!)

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28 июня 2025
Финал прошлого года определенно прошел под знаком «Дандадана»: лихое аниме о подростках, которые сражаются с призраками и инопланетянами, завирусилось еще на стадии трейлеров и опенингов, а потом только набирало популярность с выходом каждого эпизода. Если вы пропустили всё веселье — не беда: аниме легально доступно в онлайн-кинотеатрах, в прокате идет специальный кинотеатральный выпуск «Злой глаз», где собраны три эпизода второго сезона, а премьера новых серий намечена на 4 июля. К тому же познакомиться с дикой, но симпатичной новинкой вам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Формула успеха выглядит так: ассистент Тацуки ФудзимотоЧеловек-бензопила», «Оглянись») сочинил мангу, которая стала хитом, а экранизировала её студия Масааки ЮасыИгра разума», «Человек-дьявол: Плакса»). Чем хорош эклектичный образчик сёнэна — историй для юношей до 18, — рассказывает Дарья Тарасова.

Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!)

На первый взгляд, ничего общего у старшеклассников Момо Аясэ и Кэна Такакуры нет. На второй, в общем-то, тоже: она — своевольная девушка, мечтающая встретить любовь, а пока перебивающаяся недолгосрочными отношениями со всякими подонками; он — хлюпенький очкарик, так и не сумевший завести в школе ни одного приятеля. Поругавшись с очередным недобойфрендом, Момо вступается за Кэна, которого снова буллят ровесники, — и вот бедняга уже уверен, что это начало прекрасной дружбы. Правда, говорить ни о чем, кроме пришельцев и внеземных конспирологических теорий, он не может. Девушка же сразу пресекает диалог: никаких инопланетян не существует, другое дело — призраки и духи; в них точно стоит верить! Спор решается опытным путем: Аясэ отправляется на заброшку, куда, по слухам, заглядывают НЛО, а Такакура — в старый туннель, где, говорят, обитают ёкаи. Добром это всё, конечно, не кончится: её почти похищают инопланетяне, в него вселяется дух мстительной Турбобабки

Смотреть онлайн 🛸 Первый сезон аниме «Дандадан»
«Дандадан» еще до выхода первых серий удостоился звания главного аниме-сериала осени. Бойкую мангу Юкинобу Тацу, ассистента Тацуки Фудзимото на «Огненном ударе», экранизировала студия Science SARU, основанная великим и ужасным Масааки Юасой; сценарист — Хироси СэкоАтака титанов», «Моб Психо 100»), главреж — Фуга ЯмасироРуки прочь от кинокружка!», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»), что еще нужно для счастья? Первые же эпизоды подтвердили ожидания: крышесносная эклектика Тацу при переносе на экран ничего не потеряла, а, наоборот, как будто только выиграла, и проект обеспечил себе звание одного из самых мощных сёнэнов последних лет. Заслуженно ли?

Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!)

Говоря о «Дандадане», не так-то просто решить, с чего вообще начать: упомянутая эклектика прослеживается во всем — от сюжета до жанра и визуального исполнения. Однако уловить смыслообразующий узор всё же можно: проект целиком построен на явных, даже слишком бросающихся в глаза противоположностях, отталкивающихся и притягивающихся. С центральным дуэтом всё понятно — стоит лишь отметить, что в сёнэнах не так уж часты героини на первых ролях. Их на контрасте оттеняет тандем уверенной в собственной избранности Айры и рубахи-кривляки-парня Дзидзи, друга детства Момо. Пенсионеры-антиподы Турбобабка и крайне моложавая бабушка Сэйко также противопоставлены юным Аясэ и Такакуре, которого новая подружка нарекла Окаруном. Словом, лабиринт из зеркальных героев, поставленных друг против друга, с двумя отщепенцами в центре.

Читать 🛸 Гормоны против монстров: «Дандадан» и мистические истории взросления
С учетом сеттинга контрастный дуэт заставляет вспомнить «Секретные материалы». Далекий обитаемый космос (!) тоже встречается с национальной мифологией (!!), и визуально их отделяют разные цветовые гаммы и анимационные техники (пришельцы больше 3D). Арки скрепляются почти по принципу «монстр недели», между сражениями резко меняя регистр из драматического в юмористический: взять хотя бы забег анатомической модели к возлюбленной, эпизод про Пляшущий шелк или историю Турбобабки. Не хватает, наверное, только истории про похищенную НЛО младшую сестру.

Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!)

Наконец, едва ли не самой броской чертой сериала оказывается любовь к скабрезному юмору ниже пояса — продиктованному, впрочем, сюжетом. Пришельцы с планеты Серпо интересуются Момо для продолжения рода (и вида). Турбобабка буквально крадет пенис Окаруна, а потом теряет его тестикулы — они обернутся золотыми шарами, на которые будет объявлена охота (яйца судьбы, не иначе). Сцен с персонажами в нижнем белье не одна, не две — и даже не три. Фоном — весьма ангстовые линии с развитием школьной романтики и аж двумя любовным треугольниками. Плоть и сердце — рука об руку.

Читать 🛸 «Секретные материалы» как ДНК современной поп-культуры
Говоря о «Дандадане», хочется сравнивать его с анаморфными скульптурами, которые на первый взгляд кажутся хаотичной горой случайных предметов, но посмотри на них с определенного угла — вырисовываются силуэты. Так многочисленные сюжеты и образы быстро сменяют друг друга, а полчище ёкаев-пришельцев разрастается с головокружительной скоростью: инопланетянин-сумоист, рак-богомол-фрилансер, новый образ Турбобабки… Ритм повествования колбасит не меньше пубертатных героев, ужаленных еще и суперспособностями, так что отвлекаться рискованно: еще упустишь чего-нибудь. И всё же шутки про украденный пенис и дурманящий телик, пляска смерти проклятой балерины и вечный бег куклы, любовные терзания школьников и беспощадный экшн каким-то образом собираются в единый калейдоскоп. Чем страннее узор, тем сложнее от него оторвать взгляд.

Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!)

При таком выверенном балансе из общей картины выбивается разве что организация сезона. Финал вышел формально интригующим, но всё же слегка скомканным и недожатым, будто не хватило еще одного эпизода. Придираться к нему, впрочем, особо не хочется — будем считать, что это всего лишь эклектическая издержка.

«Дандадан: Злой глаз» в кинотеатрах с 19 июня.

«Дандадан». Трейлер №3 с русскими субтитрами

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обсуждение >>
№ 6
Андрей (Омск)   28.06.2025 - 19:21
Даже профану стало интересно)))))))))))) читать далее>>
№ 5
Angelika77   23.05.2025 - 22:43
Из-за этой обнажённости и открытости в Дандадане мой парень начал смотреть анимэ, никогда раньше за ним такого не замечала. Но для 10-летнего ребёнка реально лучше найти что-то "скромней". читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   20.05.2025 - 17:05
... то есть вы не в курсе какие были правила в социуме лет 120 назад или 200. считает что так же как сейчас. читать далее>>
№ 3
Никита Е. Никитин   20.05.2025 - 14:21
Странно. Причём тут время? Каждый сам решает, как ему жить. ... читать далее>>
№ 2
Киноман1985   21.01.2025 - 15:48
не надо быть монашкой)) сейчас другое время) конечно детям не стоит показывать даже мультики про оторванные члены. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!) фотографии
Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!) фотографии
Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!) фотографии
Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!) фотографии
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