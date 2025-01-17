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Настоящий экзорцист: «Охотники за призраком» — городское фэнтези о ловле бесплотного маньяка

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17 января 2025
17 января онлайн-кинотеатр Okko начинает показ «Охотников за призраком» — новой режиссерской работы Дмитрия ТюринаТриггер») в жанре сверхъестественного триллера. Ядром сюжета в очередной раз становится поиск серийного убийцы, по следу которого идет группа сыщиков во главе с бывшим полицейским Максимом (Алексей Маклаков). Оригинальность утомившей теме (сколько маньяков переловили в российском кино за последние несколько лет?) должна придать паранормальщина, ведь убийца — не человек, а кровожадное привидение. И ловить его придется нестандартными методами: магическими кругами, шаманскими дудочками и реквизитом, оставшимися со времен «Ночного дозора».

Кадр из сериала Охотники за призраком

В черном-черном городе, на черной-черной улице, в черном-черном доме происходит громкий-громкий хлопок газа. Квартиру охватывает пламя, из которого не иначе как чудом спасают четырнадцатилетнего Женю (Вадим Филипченков). Подросток проводит ночь в реанимации, а потом — уже в стационаре — его навещает следователь Максим Александрович (Маклаков). Есть основания полагать, что пожар был вовсе не случайным — в городе орудует серийный убийца, маскирующий свои преступления под несчастные случаи. Его жертвами становятся женщины определенного типажа: в возрасте около тридцати пяти, обязательно рыжие. Под это описание подходит и мама Жени (Марьяна Спивак), которая, по словам Максима, погибла в огне. Подросток в ее смерть, конечно же, не верит. Всю ночь мать провела у его постели, разговаривала с ним и предупреждала о приближающейся опасности. Не могла же она ему почудиться.

Технически, конечно, могла — был бы интересный задел на психологический триллер. Но в «Охотниках за призраком» спойлер содержится уже в названии, так что удивляться происходящему далее не приходится. Мама Жени действительно умерла, ее неприкаянный дух продолжает оберегать сына, навещать его во снах и подкидывать полезную информацию для разгадки произошедшего. Ее убийца оказывается призраком-маньяком, вселяющимся в тела людей и творящим их руками зверства. По объективным причинам полиция тут бессильна: в ее картине мира места всякой бесовщине нет. А вот Максим и его немой напарник-медиум с позывным Лысый (Арсений Касперович) рамками конвенционального следствия не ограничены. Взяв на вооружение оккультную магию, двое охотников за привидениями и примкнувший к ним Женя отправляются на поиски «того — не знаю кого». Злодей, прозванный Пассажиром, меняет носителей, как перчатки, чем регулярно сбивает преследователей со следа.

Кадр из сериала Охотники за призраком

Что сразу настораживает — «Охотники за призраком» очень боятся утомить мистикой: вдруг она не заинтригует, а, напротив, усыпит зрителя? Поэтому уже в первых двух эпизодах все козыри сценария за авторством Георгия Болдугерова сброшены на стол, не оставив и намека на тайну. Служилый пенсионер Максим Александрович буднично расскажет, как переквалифицировался из следака в экзорциста, а его невротичный напарник продемонстрирует свой коронный прием — быстрое и качественное усыпление людей силой мысли. Даже пресловутый Пассажир, которому на роду написано быть силой непознаваемой и вездесущей, окажется лишен хоть какого-то намека на загадочность — целую серию посвящают тому, как он виртуозно меняет личины, вселяясь в тела звезд российских сериалов (Александр Робак, Эльдар Калимулин, Денис Прытков). Правила, по которым действует сила потустороннего психопата проговорены: переход в новое тело происходит при физическом контакте с жертвой. Таким образом, главное правило успеха — ни в коем случае с ним не обниматься, а сразу гнать нечисть внутрь магического круга, прямо в лапы скверной компьютерной графики. Уж втроем охотники как-нибудь с этим справятся, не так ли? Ловить невидимых злодеев по методу Антона Городецкого — при помощи зеркальца и фонарика — у них выходит довольно сносно.

Кадр из сериала Охотники за призраком

«Ночной дозор» и «Сияние», едва уловимая нотка «Охотника за разумом» и подростковой фантастики «Очень странных дел» (про «Охотников за привидениями» даже упоминать неловко) — создатели не стесняются прямых цитат из фильмов и сериалов прошлого, послуживших для «Охотников за призраком» вдохновением. Их искренность непосредственна: да, местами вторично, зато посмотрите, как жутко выглядит одержимый бесами Александр Робак. Почти не уступает Джеку Николсону! И все же сохраняется сумрачная надежда, что гиковская радость узнавания не останется единственным чувством, которое сериал вызовет при просмотре.

Режиссер Дмитрий Тюрин известен своим умением обманывать ожидания. Его фильм «Рубеж», воспринимавшийся поначалу не иначе как пастишем по мотивам куда более успешного «Мы из будущего», оказался смелым визуальным этюдом на тему исторической памяти. Герои «Жажды» (экранизации одноименной повести Андрея Геласимова) отверженно, но безнадежно искали своего пропавшего сослуживца, а нашли спасение от жестко крывшего их ПТСР. Может и в этот раз городское фэнтези — всего лишь экзотичная оболочка для человечной истории о потере и ее принятии? Чеховское ружье для нее, кстати, уже успели повесить: Женя все еще не может до конца осознать потерю самого близкого своего человека. Призрак мамы бродит где-то неподалеку, но неумолимо приближается момент, когда его придется отпустить. Этот трагический момент вполне может оказаться для сериала много ценнее побегушек за многоликим душегубом.

«Охотники за призраком» с 17 января в онлайн-кинотеатре Okko.

«Охотники за призраком»

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персоны
Георгий БолдугеровАндрей ГеласимовЭльдар КалимулинАрсений КасперовичАлексей МаклаковДжек НиколсонДенис ПрытковАлександр РобакМарьяна СпивакДмитрий ТюринВадим Филипченков
фильмы
ЖаждаМы из будущегоНочной дозорОхотник за разумомОхотники за привидениямиОхотники за призракомОчень странные делаРубежСияниеТриггер

фотографии >>
Кадр из сериала "Охотники за призраком"
Кадр из сериала "Охотники за призраком"
Кадр из сериала "Охотники за призраком"
Кадр из сериала "Охотники за призраком"
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