Не только «Арбатские тайны»: еще 10 российских семейных саг, запечатлевших историю

На прошлой неделе на Первом канале завершился показ семейной саги «Арбатские тайны», действие которой охватывает всего лишь тройку лет – с конца 50-х до полета Юрия Гагарина в космос, – за которые жизнь Тани Мещерской, потомственной княжны, выросшей в советском детдоме в Казахстане и приехавшей на поиски отца-академика, живущего неподалеку от Арбата, кардинально меняется. За это время Таня успевает рьяно полюбить и так же возненавидеть тех, кто скрывал от нее правду, найти своих и успокоиться. Хотя бы на время наступающей оттепели. Вместе с онлайн-кинотеатром Иви, где также можно посмотреть все серии «Арбатских тайн», мы решили вспомнить еще 10 семейных саг, судьбы героев которых не оставят равнодушными никого.
Ермоловы (2008), реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков
Действие сериала, снятого создателями уже ставшей классической семейной саги «Две судьбы
» Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым, начинается в конце XVIII века в Польше. Кстати, как и в «Арбатских тайнах», – с фамильной броши, которую член богатой семьи Анджей Радзивиллов (Виталий Кравченко
) дарит своей возлюбленной-холопке Марыле (Ольга Зелезецкая
), хотя уже на следующий день должен жениться на более подходящей ему по статусу невесте. Дерзкая выходка юного князя, естественно, не приводит ни к чему хорошему – Анджей погибает, а Марыля проклинает род Радзивиллов и их фамильные драгоценности, которые определяют уже судьбу семьи Ермоловых, сталкивающихся с проклятьем на протяжении почти века – с 1920-х до «нулевых». История польских сокровищ тесно соприкасается с жизнью, судьбой и, конечно, любовью Ермоловых. Одну из главных ролей здесь вновь играет Дмитрий Щербина
, полюбившийся Краснопольскому и Ускову со времен «Двух судеб». Помимо него в сериале также задействованы Анна Миклош
, Ада Роговцева
, Владимир Симонов
, Анна Большова
, Елена Захарова
и Антон Хабаров
.
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Сериал «Ермоловы»
Дом с лилиями (2014), реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков
Еще один проект от главных создателей семейных саг начала XXI века повествует о герое Великой Отечественной войны Михаиле Говорове (Сергей Маховиков
), который возвращается на малую родину, но узнает, что его возлюбленная (Дарья Мороз
) погибла, но оставила ему маленькую дочь Лилю, так и не оправившуюся после контузии. Говоров забирает Лилю и отправляется к своей законной жене Маргарите (Олеся Судзиловская
) и сыну Костику. После долгих уговоров Маргарита прощает мужу измену и вместе с большой семьей они переезжают в новый дом, на который, как утверждают старожилы, наложено проклятье. Оно аукнется уже взрослым Лиле (Анна Горшкова
) и Костику (Михаил Пшеничный
), но спустя столетие, которое приходится на начало «десятых», проклятье наконец должно потерять свою силу.
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Сериал «Дом с лилиями»
Отчий берег (2017), реж. Милена Фадеева
Семья Морозовых – муж Макар (Алексей Кравченко
) и жена Дарья (Светлана Колпакова
) – живет в уральской деревне и воспитывает сына и дочь. Дарья беременна, но из роддома привозит не только одного сына Степана, но и дочь Варвару, от которой отказались родители, однако Дарья для всех делает вид, что Степан и Варвара – родившаяся у нее двойня. Все становится сложнее, когда дети стремительно вырастают, и Варвара начинает испытывать к хромоногому Степану уже не совсем сестринский интерес. Действие этой семейной саги охватывает предвоенные, военные и послевоенные годы, в тяготах которых Степан и Варвара стремятся сохранить свою любовь. Роль Степана сыграл Юра Борисов
– еще с волосами на голове, но столь же немногословный, как и в нынешних звездных ролях.
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Сериал «Отчий берег»
Серебряный бор (2017), реж. Зиновий Ройзман
Режиссер и сценарист Зиновий Ройзман не успел полностью снять «Арбатские тайны», но до них проэкспериментировал с семейной сагой в «Серебряном бору». Речь в сериале идет про Архиповых: генерал МВД Иван (Сергей Маховиков
) и его жена, редактор литературной газеты Татьяна (Мария Шукшина
), воспитывают троих сыновей, которые, несмотря на возраст, так и не могут начать взрослую жизнь. Старший Павел (Михаил Пшеничный
) – следователь на Петровке – не может жениться и продолжает жить с родителями. Средний – Алексей (Марк Богатырев
) – работает в райкоме и спит со всеми подряд. Младший Костя (Нил Кропалов
) учится на истфаке МГУ и готов жениться на первой встречной. Действие картины растягивается на десятилетие, и в ней, как и в «Арбатских тайнах», тоже есть и место детективной составляющей – только через антикваров ищут не старинные драгоценности, а печать Петра Первого, а сюжет охватывает 1970-1980 годы.
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Сериал «Серебряный бор»
Уголь (2017), реж. Владимир Котт
Еще одна ранняя роль Юры Борисова, хотя сериал дошел до онлайн-показа только в позапрошлом году – спустя шесть лет после съемок, – но будто бы предсказал нынешнюю моду стримингов на 90-е. История начинается в 1993 году в маленьком вымышленном российском городе Углегорске, роль которого сыграли Красные Сулины и Шахты, расположенные в Ростовской области. В центре событий оказываются представители шахтерской династии – семья Журавлевых, главе которой Петру (Александр Коршунов
) осталось всего несколько лет до пенсии. Журавлев – заслуженный горняк, живет с женой Лидией (Елена Цыплакова
) и тремя взрослыми детьми. Сын Федор (Александр Горбатов
) трудится с отцом в одной бригаде, собирается жениться, но предложение невесте еще не сделал. Старшая дочь Тома (Татьяна Полосина
) встречалась с непутевым Ваней (Антон Шпиньков
) и родила от него мальчика, но отношения у них не задались – парень оказался слабохарактерным, пьющим, и, что хуже, играющим в карты на деньги. Долги незадавшегося отца и супруга послужат одним из главных источников нерешаемых проблем всей семьи. Младшая Журавлева — бойкая Полина (Юлия Хлынина
) влюблена в подающего большие надежды боксера Гену (Юра Борисов
) из другой шахтерской семьи. Их любовь взаимна, и пара мечтает уехать из родного города далеко-далеко, может быть даже в другую страну, но пока хотя бы в областной центр. Из начала непростых 90-х «Уголь» доводит Журавлевых до середины «десятых», где Борисов превращается в Александра Бухарова
, а Хлынина – в Викторию Толстоганову
.
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Сериал «Уголь»
Чужая кровь (2018), реж. Ольга Субботина
Действие этой саги охватывает несколько десятилетий. В начале 1970-х русская красавица Зина (Карина Андоленко
) собирается замуж за цыгана Олеко (Павел Баршак
), однако в девушку влюблен второй секретарь райкома Борис (Виктор Добронравов
), который во время свадьбы организует облаву на цыганский табор, а Олеко обвиняет в конокрадстве. Выпустить цыгана на свободу Борис соглашается только при условии, что Зина станет его женой. Недолго думая, девушка соглашается. Этот отчаянный поступок определит ход дальнейшей судьбы двух семей – Зины с Борисом и Олеко с медсестрой Раисой, которая выходила его в тюрьме. Спустя годы – а «Чужая кровь» стремительно захватывает не только 1970-1980-е, но еще и 1990-е, и доходит до середины «десятых» – уже внуки Зины и Олеко так же, как и их предки, пытаются сделать непростой выбор между истинной любовью и семейным долгом.
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Сериал «Чужая кровь»
Отчим (2019), реж. Сергей Гинзбург
Карина Андоленко
здесь вновь играет деревенскую красавицу – Настю, которая ждет без вести пропавшего на войне мужа. Процесс примерного воплощения в жизнь стихотворения «Жди меня, и я вернусь» усложняет сперва сосед Сергей (Артем Быстров
), а затем появившийся в избе политрук, у которого в ночи рядом что-то случилось с машиной. Политрук (Антон Хабаров
) одет с иголочки по-городскому и намеревается получить долю женской ласки, но ему однозначно указывают на грубую лавку чуть ли не в сенях. Зато сын Насти Миша (Юрий Степанов-младший
) с интересом смотрит на странного гостя и с удовольствием слушает, как тикают его наручные часы. Утром гость мальчику часы отдает, и это невинное событие провоцирует некоторых сородичей к доносительству. Повествование, как утверждают авторы, основано на реальных воспоминаниях и охватывает 15 лет жизни двух поколений одной семьи.
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Рецензия на сериал «Отчим»
Два берега (2020), реж. Ольга Субботина
Состоятельные Сколчины и бедные Ермаковы живут по разные стороны уральской реки. Их вражда особенно обострилась после революции и дошла до 1930-х, когда председатель колхоза Захар Ермаков (Сергей Горобченко
) стал непримиримым врагом Платона Сколчина (Виталий Хаев
). Несмотря на это, их дети – Миша (Евгений Пронин
) и Варя (Елена Аросьева
) – полюбили друг друга и собрались сбежать от семейных распрей. Однако влюбленных останавливают, вследствие чего несчастный Миша бросается со скалы, а скорбящую по нему Варю выдают замуж за нелюбимого. Но, как обычно и бывает в семейных сагах, все оказывается не так просто. Миша вовсе не погибает, а Варя узнает, что беременна именно от своего любимого мужчины, а не от законного мужа. Спустя почти 40 лет влюбленные, каждый из которых за эти годы уже прожил отдельную жизнь, все-таки обретают так долго ожидавшее их счастье.
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Сериал «Два берега»
Угрюм-река (2020), реж. Юрий Мороз
Новая экранизация романа Вячеслава Шишкова, по которому был снят знаменитый советский телефильм Ярополка Лапшина
. В той версии роковую красавицу Анфису играла Людмила Чурсина
, в новом прочтении эта роль досталась Юлии Пересильд
. В конце XIX – начале XX веков посреди таежных лесов и между бурных сибирских рек живет в доме на окраине селения рыжая бестия Анфиса. Отец уважаемого местного семейства, купец Петр Громов (Александр Балуев
) готов ради нее бросить семью, точнее жену Марью (Наталья Суркова
), которая, впрочем, тоже не без греха, так что формальный повод есть. Статный бородатый мужик Громов то и дело валится на колени, клянется Анфисе в любви, осыпает ее драгоценностями. Так, в очередной шкатулке «фам фаталь» обнаруживает спрятанную под двойным дном записку, с помощью которой можно шантажировать всю купеческую семью. А у нее на Громовых большие виды – точнее на их сына Прохора (Александр Горбатов). Когда-то у них с Анфисой была интрижка, а теперь он возвращается в родные места с завидной невестой Ниной (Софья Эрнст
), дочкой другого не менее уважаемого, чем Громов, купца Куприянова (Роман Мадянов
). Прознав про приезд возлюбленного, Анфиса резко дает старшему Громову от ворот поворот и начинает шантажировать младшего той самой загадочной запиской из шкатулки. В сериале Юрия Мороза сплетаются и любовные линии, и мистика, и криминал, и судебная драма – причем все это многообразие жанров вертится вокруг роковой Анфисы.
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Сериал «Угрюм-река»
Золотое дно (2024), реж. Илья Ермолов
Написанный Сергеем Минаевым
и поставленный Ильей Ермоловым проект стал одним из самых запоминающихся сериалов прошлого года. Речь в нем идет о семье Градовых, которая давно и активно занимается строительным бизнесом. Их холдинг «Галактика» всегда имеет самые большие и выгодные контракты, в том числе государственные. Основал компанию еще в 1990-х Градов-старший (Алексей Гуськов
), который предпочел оставить бизнес сыну Алексею (Ростислав Бершауэр
) и провести пенсию на Лазурном берегу. Дети Алексея – Дмитрий (Павел Попов
), Антон (Валерий Карпов
) и Полина (Ангелина Пахомова
) – тоже работают в «Галактике». Правда, Дмитрий уверен, что только он действительно горит семейным бизнесом, в котором задействовал и свою жену Зину (Юлия Франц
), работающую НR-директором и увлекающуюся гороскопами и раскладами карт Таро. Брак Антона тоже оказывает влияние на «Галактику» – его жена Марина (Марина Ворожищева
) – дочь влиятельного чиновника Кудрявцева (Игорь Гордин
), который, чтобы избежать уголовного дела, хочет получить обещанные ему много лет назад проценты акций «Галактики», а заодно и забрать у Алексея винодельню, где можно встретить спокойную и обеспеченную старость. Но Градов пока не готов расставаться не только с акциями «Галактики», но и со своим винодельческим хобби, так что ситуация накаляется и вдруг вспыхивает из-за неожиданной смерти Алексея. Теперь его отец, дети и женщины – бывшая (Наталья Вдовина
) и нынешняя жены (Виктория Маслова
), а также любовница, финансовый директор «Галактики» Надежда (Юлия Снигирь
) – вступают в борьбу за наследство, на которое, пользуясь трагедией, активно начинает претендовать и Кудрявцев. Каждый из Градовых, как и все другие персонажи, так или иначе относящиеся к их строительной «семье», задушены лишь одной целью – стать сильнее, богаче, властнее другого. В «Золотом дне» нет положительных персонажей, но и откровенными злодеями и мерзавцами никого из них не назовешь. Богатые, как известно, тоже плачут. И вызывают сострадание. Не в последнюю очередь благодаря сильнейшему актерскому составу сериала.
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Сериал «Золотое дно»
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«Арбатские тайны». ТВ-ролик
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