Не только «Арбатские тайны»: еще 10 российских семейных саг, запечатлевших историю

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20 января исполнилось 105 лет со дня рождения режиссера

И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини

Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов

Любимая жвачка не выходит из моды: Как менялся «Твин Пикс» и что посмотреть близкое по духу

Возвращение «Дорохэдоро», любовные страсти на любой вкус, военные драмы на земле и в космосе

Алиса и Русалочка заходят в бар, а у пивных банок — ДжоДжо-дизайн: главные новости аниме за неделю

«Мастер и Маргарита»: Силы зла, и где они обитают

Спутник телезрителя

Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе

В ночь с 18 на 19 января, 00:15, Первый канал