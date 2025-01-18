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Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»

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18 января 2025
Apple TV+ умеет создать напряжение: выпустив в 2022 году ставшее маленькой сенсацией «Разделения», сервис взял трехлетнюю паузу между первым и вторым сезоном. 17 января 2025 года на платформе стал доступен один новый эпизод, хотя обычно одновременно выходят как минимум два, но тут случай явно особый. На экраны в полном составе возвращается команда отдела обработки макроданных корпорации Lumon (что бы это ни значило – пока остается лишь гадать). Квартет героев вновь оказывается на «разделенном» этаже, однако вводные у каждого изменились. Ведь в финале прошлой части все сумели обойти систему и узнать пару секретов фирмы (разной степени важности). Вспоминаем, что же вообще произошло в предыдущих сериях, и какими трудовыми условиями нас встречает новый квартал «Разделения».

Добро пожаловать в... (предыстория)


Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»

Основное место действия — стерильный офис таинственной корпорации Lumon, расположенный где-то в недрах огромного административного здания (сколько всего этажей – неизвестно). Чем конкретно занимается компания, основанная и возглавляемая неким Киром Иганом, достоверно неизвестно, но весь мир знает об одной их удивительной разработке – так называемом разделении. Сотрудникам, согласившимся на процедуру, в мозг вживляют чип, расщепляющий личность на две независимые. Одна – экстра – живет во внешнем мире, другая – интра – включается лишь в офисе, стоит сотруднику проехаться в лифте на соответствующий этаж. Обе половины не в курсе, как проводит время другая: в памяти не сохраняются ни события, ни люди за пределами отведенного им жизненного пространства.

Главными героями становятся четверо сотрудников отдела обработки макроданных: Марк С. (Адам Скотт), Дилан (Зак Черри), Ирвинг (Джон Туртурро) и новенькая Хэлли (Бритт Лоуэр), которая присоединяет к команде в первой серии. Её появление и бунтарское поведение — девушка не готова мириться с корпоративным рабством, задает много вопросов и норовит постоянно сбежать — запускает цепочку событий, которые приводят к настоящему восстанию отдела макроданных. К финалу герои находят способ временно включить интра-личности, находясь в мире экстра, — и узнают существенную правду о себе, как бы соединяя разделенный мозг в одно целое. Концовка оказалась поистине фееричной: события оборвались на самом интересном — не хочется вдаваться в подробности, чтобы не портить впечатление тем, кто еще не смотрел. Остальные, вероятно, согласятся — ожидание было невыносимым.

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Зеркальный лабиринт (начало второго сезона)


Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»

Несмотря на почти трехлетнюю паузу, стартовый эпизод — и, скорее всего, не только он — посвящен сервировке: в мире «Разделения» (предположительно) минуло пять месяцев с тех пор, как отдел макроданных поднял бунт; всем есть, что переварить. Так что лучшее (читай, безопасное) начало — это перечислить находящиеся в комнате предметы, но под другим углом. Или вообще зеркально: Марк С. врывается на подземный этаж и пробегает бесконечный стерильный коридор — на контрасте с его рутинным походом в первом сезоне.

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За столами — комичные двойники мятежных коллег (Боб Бэлабэн, Стефано Караннанте, Алиа Шоукат). Мистер Мальчик Милчик (Трамелл Тиллман), вероятно, заменил госпожу Кобелл (Патрисия Аркетт), на которую повесили все косяки (правда, заставка на офисном компьютере пока не готова к таким переменам). Наконец, среди новых действующих лиц — пугающе юная мисс Хуанг (Сара Бокк), чье резюме (предположительно) состоит из регулировщицы движения перед школой и начальницы Марка и Ко в зловещей корпорации Lumon. Учитывая, что шоураннер офисной фантастики Дэн Эриксон обещает показать и другие виды «разделения», есть конспирологическая теория, что эту героиню мы уже видели в первом сезоне.

Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»

Так как одна серия — хоть и почти часовая — всего лишь наживка, где даже не показали мир за пределами Lumon, хочется остановиться на кукольном ролике — пожалуй, самом ярком моменте премьеры. Помимо впечатляющей подмены, которая будто подтрунивает над теми, кто за три года успел забыть, чем кончился первый сезон, это еще и склад пасхальных яиц. Мало того, что добродущное здание Lumon, чьи офисы, как мы теперь знаем, находятся в 206 странах, озвучил Киану Ривз. За анимацию отвечала компания Starburns Industries, основанная в 2010-м Дэном Хармоном для создания рождественского эпизода в культовом ситкоме «Сообщество». С тех пор они работали, например, над некоторыми сериями «Рика и Морти», а также номинированной на «Оскар» полнометражкой «Аномализа». С точки зрения маркетинга и уважаемых людей к сериалу по-прежнему не прикопаешься, но сможет ли он удивить — узнаем (предположительно) в следующем эпизоде.

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Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»

Основные персонажи, на первый взгляд, не изменились. Для них время будто бы остановилось: они возвращаются на разделенный этаж прямиком из финала прошлого сезона, не помня, что случилось за прошедшие время. Подкованный зритель тут же почует неладное, ведь доверять Lumon и до «реформ» было последним делом. Так что вопросы возникают с порога, точнее — с выхода из злополучного лифта. Действительно ли прошло пять месяцев и правду ли рассказывает мистер Милчик? Стоит ли верить корпорации, якобы изменившей правила обращения с разделенными? Тем более мультик, который «будут показывать всем новоприбывшим», выглядит откровенно издевательски? Сохраняется ли тотальная прослушка (и слежка) за всеми помещениями и сотрудниками? Куда делась комната здоровья и мисс Кейси (Дичен Лахман), которую так нужно отыскать Марку С.? Зритель в этом случае знает немного больше героя, но далеко не всё. И главное: почему Хэлли умолчала о том, кем является её экстра? Это едва ли не самый ошеломительный поворот финала, и скрытность экс-революционерки заставляет подозревать неладное. Так или иначе все персонажи выбирают продолжить работу в отделе обработки макроданных. В конце концов, нужно хотя выяснить, в чем суть этой самой работы (ну и, возможно, всё-таки сжечь Lumon дотла, как грозился Ирвинг).

«Разделение». 2 сезон. Тизер №2 на английском языке

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Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение» фотографии
Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение» фотографии
Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение» фотографии
Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение» фотографии
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