Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»

Apple TV+ умеет создать напряжение: выпустив в 2022 году ставшее маленькой сенсацией «Разделения», сервис взял трехлетнюю паузу между первым и вторым сезоном. 17 января 2025 года на платформе стал доступен один новый эпизод, хотя обычно одновременно выходят как минимум два, но тут случай явно особый. На экраны в полном составе возвращается команда отдела обработки макроданных корпорации Lumon (что бы это ни значило – пока остается лишь гадать). Квартет героев вновь оказывается на «разделенном» этаже, однако вводные у каждого изменились. Ведь в финале прошлой части все сумели обойти систему и узнать пару секретов фирмы (разной степени важности). Вспоминаем, что же вообще произошло в предыдущих сериях, и какими трудовыми условиями нас встречает новый квартал «Разделения».
Добро пожаловать в... (предыстория)
Основное место действия — стерильный офис таинственной корпорации Lumon, расположенный где-то в недрах огромного административного здания (сколько всего этажей – неизвестно). Чем конкретно занимается компания, основанная и возглавляемая неким Киром Иганом, достоверно неизвестно, но весь мир знает об одной их удивительной разработке – так называемом разделении. Сотрудникам, согласившимся на процедуру, в мозг вживляют чип, расщепляющий личность на две независимые. Одна – экстра – живет во внешнем мире, другая – интра – включается лишь в офисе, стоит сотруднику проехаться в лифте на соответствующий этаж. Обе половины не в курсе, как проводит время другая: в памяти не сохраняются ни события, ни люди за пределами отведенного им жизненного пространства.
Главными героями становятся четверо сотрудников отдела обработки макроданных: Марк С. (Адам Скотт
), Дилан (Зак Черри
), Ирвинг (Джон Туртурро
) и новенькая Хэлли (Бритт Лоуэр
), которая присоединяет к команде в первой серии. Её появление и бунтарское поведение — девушка не готова мириться с корпоративным рабством, задает много вопросов и норовит постоянно сбежать — запускает цепочку событий, которые приводят к настоящему восстанию отдела макроданных. К финалу герои находят способ временно включить интра-личности, находясь в мире экстра, — и узнают существенную правду о себе, как бы соединяя разделенный мозг в одно целое. Концовка оказалась поистине фееричной: события оборвались на самом интересном — не хочется вдаваться в подробности, чтобы не портить впечатление тем, кто еще не смотрел. Остальные, вероятно, согласятся — ожидание было невыносимым.
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Делу время, а потехе — нет: рецензия на первый сезон «Разделения»
Зеркальный лабиринт (начало второго сезона)
Несмотря на почти трехлетнюю паузу, стартовый эпизод — и, скорее всего, не только он — посвящен сервировке: в мире «Разделения» (предположительно) минуло пять месяцев с тех пор, как отдел макроданных поднял бунт; всем есть, что переварить. Так что лучшее (читай, безопасное) начало — это перечислить находящиеся в комнате предметы, но под другим углом. Или вообще зеркально: Марк С. врывается на подземный этаж и пробегает бесконечный стерильный коридор — на контрасте с его рутинным походом в первом сезоне.
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Сериалы, которые помогут укрепить командный дух
За столами — комичные двойники мятежных коллег (Боб Бэлабэн
, Стефано Караннанте
, Алиа Шоукат
). Мистер
Мальчик
Милчик (Трамелл Тиллман
), вероятно, заменил госпожу Кобелл (Патрисия Аркетт
), на которую повесили все косяки (правда, заставка на офисном компьютере пока не готова к таким переменам). Наконец, среди новых действующих лиц — пугающе юная мисс Хуанг (Сара Бокк
), чье резюме (предположительно) состоит из регулировщицы движения перед школой и начальницы Марка и Ко в зловещей корпорации Lumon. Учитывая, что шоураннер офисной фантастики Дэн Эриксон
обещает показать и другие виды «разделения», есть конспирологическая теория, что эту героиню мы уже видели в первом сезоне.
Так как одна серия — хоть и почти часовая — всего лишь наживка, где даже не показали мир за пределами Lumon, хочется остановиться на кукольном ролике — пожалуй, самом ярком моменте премьеры. Помимо впечатляющей подмены, которая будто подтрунивает над теми, кто за три года успел забыть, чем кончился первый сезон, это еще и склад пасхальных яиц. Мало того, что добродущное здание Lumon, чьи офисы, как мы теперь знаем, находятся в 206 странах, озвучил Киану Ривз
. За анимацию отвечала компания Starburns Industries, основанная в 2010-м Дэном Хармоном
для создания рождественского эпизода в культовом ситкоме «Сообщество
». С тех пор они работали, например, над некоторыми сериями «Рика и Морти
», а также номинированной на «Оскар» полнометражкой «Аномализа
». С точки зрения маркетинга и уважаемых людей к сериалу по-прежнему не прикопаешься, но сможет ли он удивить — узнаем (предположительно) в следующем эпизоде.
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Я не смотрел «Рика и Морти». С чего начать?
Спасибо за вашу работу — продолжайте (вывод)
Основные персонажи, на первый взгляд, не изменились. Для них время будто бы остановилось: они возвращаются на разделенный этаж прямиком из финала прошлого сезона, не помня, что случилось за прошедшие время. Подкованный зритель тут же почует неладное, ведь доверять Lumon и до «реформ» было последним делом. Так что вопросы возникают с порога, точнее — с выхода из злополучного лифта. Действительно ли прошло пять месяцев и правду ли рассказывает мистер Милчик? Стоит ли верить корпорации, якобы изменившей правила обращения с разделенными? Тем более мультик, который «будут показывать всем новоприбывшим», выглядит откровенно издевательски? Сохраняется ли тотальная прослушка (и слежка) за всеми помещениями и сотрудниками? Куда делась комната здоровья и мисс Кейси (Дичен Лахман
), которую так нужно отыскать Марку С.? Зритель в этом случае знает немного больше героя, но далеко не всё. И главное: почему Хэлли умолчала о том, кем является её экстра? Это едва ли не самый ошеломительный поворот финала, и скрытность экс-революционерки заставляет подозревать неладное. Так или иначе все персонажи выбирают продолжить работу в отделе обработки макроданных. В конце концов, нужно хотя выяснить, в чем суть этой самой работы (ну и, возможно, всё-таки сжечь Lumon дотла, как грозился Ирвинг).
«Разделение». 2 сезон. Тизер №2 на английском языке
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