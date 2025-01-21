«Минута тишины»: Евгений Цыганов в роли хорошего бизнесмена

На Первом канале воцарилась «Минута тишины» – сериала, который, несмотря на спасательный термин в названии, посвящен вовсе не МЧС (хотя без них, конечно, не обходится), а тяготам отечественных бизнесменов. Особенно тех, кто претендуют на добычу полезных ископаемых на Ближнем Востоке. Автором идеи выступил предприниматель Владимир Потанин, контролирующий в числе прочих своих ресурсов, «Норильский никель», а главную роль сыграл Евгений Цыганов.
В некой ближневосточной стране к местному уважаемому шейху Бобо приходит для разговора российский гражданин (Цыганов). В чем цель встречи, не очень понятно, так как в первые минуты они обмениваются разве что философскими изысканиями. «Вы очень странные люди
, – мудро замечает Бобо и указывает на внучку, – Эта девочка, которой еще нет и десяти, знает всё, что случилось со своим родом за тысячу лет, а вы можете не знать, в каком доме родился отец
». Фраза, конечно, окажется пророческой. Как и местная исламская традиция – не держать в доме животных, которые едят мясо. В России – всё иначе.
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Сериал «Минута тишины»
В Москве, вернувшись домой раньше обычного, психолог Мария Стрельцова (Ольга Лерман
) практически застают за изменой мужа (Илья Носков
) и уходит от него. «Иди к своему спасателю, пусть он тебя спасет!
» – так же пророчески кидает вслед Марии супруг. Психолог же для начала идет на телевидение, где её просят прокомментировать разрушительное землетрясение, случившееся в ближневосточной стране Наристан, куда российское МЧС уже собирается отправлять спасателей. После эфира Мария стремительно едет на аэродром, чтобы попросить друга – замминистра МЧС Васнецова (Михаил Химичев
) взять её с собой в Наристан.
Так Стрельцова и оказывается на месте трагедии, а благодаря той самой десятилетней девочке — вместе с сотрудниками МЧС, объявившими минуту тишины, им удается найти под завалами неизвестного русского. Тот ничего не помнит — только во снах после дозы обезболивающего видит себя в военном поезде, в окружении красноармейцев. Психолог и неизвестный решают, что пока его можно называть Найденом, а память вернется сама, как только пройдет стресс. Только вот восстановление пока спокойным не назовешь. За Найденом, который является известным бизнесменом Валерием Королевым, уже началась охота. Местные власти — в сговоре с секретарем российского посольства Николаем Забелиным (Роман Мадянов
) и экстренно прибывшим в Наристан бизнесменом Львом Исаевым (Артем Ткаченко
) — объявляют охоту на Валерия, который, очевидно, встречался со стариком Бобо не просто так. Тот руководил общиной акшаев, которых нужно было выселить с их земель, чтобы российский бизнес получил доступ к залежам ценного лития.
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«Ненастье» — другой сериал по сценарию Ильи Тилькина
По большому счету первые две серии представляют собой почти шпионский триллер, где герои Цыганова и Лерман постоянно убегают от подстерегающей их опасности. До сеансов психологии и драматического психологизма пока не доходит вовсе — всё ограничивается разве что шуткой Найдена о том, что, может, стоит выбить клин клином: положить его на бетонную плиту и сымитировать новое землетрясение с завалом. Да Стрельцова кидает многозначительные взгляды, когда незнакомец вдруг начинает прекрасно ориентироваться на местности, без умолку разговаривает на фарси, да еще и учит случайного попутчика бизнес-схемам. Однако дальше сериал начинает разгоняться, сохраняя траекторию производственной драмы о том, что богатые тоже плачут (особенно если они честные русские бизнесмены), когда оказываются втянуты в серьезные интриги. В них оказываются замешаны не только незнакомые чужеземцы, но и лучший друг – тот самый Исаев, стремящийся подмять под себя полезные ископаемые Наристана. Он знаком с Королевым с детства, но деньги оказались намного дороже личных отношений.
Конечно, рано или поздно память к герою Цыганова вернется, да и личность его установят довольно быстро – достаточно попасть в объектив журналистов. Валерий Королев – бизнесмен всё-таки не рядовой, а настоящий олигарх, известный довольно широкому кругу людей. Вместе с памятью вернется и понимание корней и судьбы — недаром часть сериала построена на взаимоотношениях Королева с отцом (Андрей Смирнов
) и дочерью (Мария Мацель
). Землетрясение в чужом Наристане становится для олигарха новой точкой отсчета. Той самой минутой тишины, которая в сериале, правда, то и дело заглушается стремительным монтажом событий, призванных сделать из проекта очередной остросюжетный триллер о бедах, тянущихся за большими финансами, а вовсе не в тонкую психологическую драму, где тихий, но искренний разговор способен заглушить шелест любых денежных знаков.
Смотрите сериал «Минута тишины» на Первом канале и Okko
«Минута тишины». ТВ-ролик
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