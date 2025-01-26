«Инспектор Гаврилов 2»: Саша Медный и его бригада

В онлайн-кинотеатре START начался показ нового сезона сериала «Инспектор Гаврилов», который в начале прошлого года в комедийном ключе доказывал, как легко из бандита превратиться в почти честного полицейского. К концу первого сезона вор Саша Медный (Виктор Добронравов) совсем ассимилировался на посту начальника отдела МВД Усть-Шахтинска Александра Гаврилова и решил, кажется, все свои проблемы. Подчиненные все как один начальника уважают, да и любовные хитросплетения, занимавшие довольно существенную линию первого сезона, будто бы получили логическое завершение. Гаврилов, он же Медный, счастлив с официанткой Людмилой (Наталья Земцова) и ее сыном Артемом, который после финала первого «Инспектора Гаврилова» с детской радостью и взрослой мудростью принял нового отчима. Но на этом приключения Медного все же не закончились.
Герой Виктора Добронравова и впрямь готов начать новую, почти честную жизнь – он уже даже от взяток владельца кафе Марата (Омар Алибутаев
) отказывается. Правда, мечтает все-таки уехать с Людмилой и Артемом в домик на берегу Черного моря, и хотя Людмила по-прежнему не готова расставаться с Усть-Шахтинском, Медный уверен, что это лишь вопрос времени. В отделении тоже, вроде бы, все спокойно. Наталья (Екатерина Стулова
) забыла прошлые обиды и недопонимания, правда, переключилась на гиперопеку сына Коли (Денис Власенко
), которого так и не удалось свести с коллегой Юлей (Алиса Стасюк
), выбравшей заботу о Куценко (Алексей Демидов
). По сути у Медного осталась лишь одна проблема – настоящий Гаврилов (Андрей Курносов
), которого он до лучших времен поселил в сторожке, куда иногда наведывается, чтобы накормить и проведать пленника. И все бы ничего, пока в Усть-Шахтинск вдруг не приезжает московский следователь (Артем Осипов
), давно знакомый с реальным Гавриловым и отправленный в провинцию, чтобы проверить странноватые слухи о том, что вместо давнего приятеля городом управляет какой-то бандит со смешной фамилией – «то ли Белый, то ли Бледный».
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Первый сезон сериала «Инспектор Гаврилов»
Свою смекалку и умение выходить из, казалось бы, самых безвыходных ситуация Саша Медный доказал еще в первом сезоне, так что и с московским следователем дело обставляет с лихвой: приводит чистого Гаврилова из сторожки, чтобы он доказал проверяющему, что все в Усть-Шахтинске спокойно. Однако дружеские посиделки в какой-то момент идут не совсем по плану Медного, который получает удар по голове, а на следующий день узнает, что на границе Усть-Шахтинска и Ивановского найдет труп… реального Гаврилова, которого местные по-прежнему идентифицируют лишь как неопознанного гражданина с частичной потерей памяти.
Второй сезон «Инспектора Гаврилова» продолжает иронизировать над всегда популярными на отечественном телевидении ментовскими и бандитскими сериалами, где не разберешь, кто тут полицейский, а кто – вор: все на одно лицо. На этот раз цитируется даже классика – от лежащей на поверхности «Бригады
» с Сашей Белым и «Улиц разбитых фонарей
» с легендарной фразой «Возможно, криминал! По коням!» и аж до скандинавского «Моста
». Недаром же важный труп находят на границе двух провинций. Только в соответствии с российским колоритом незадачливый сотрудник Куценко, чтобы не дай бог не пришлось много работать, немного отодвигает труп – сантиметров на 10, ну, может, 20, – чтобы в Ивановском было 90% настоящего Гаврилова. Правда, доставшийся Усть-Шахтинску фейковый Гаврилов этим самоуправством, естественно, недоволен.
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Чтобы разнообразить комичных полицейских – по большей части мужского поля – создатели второго сезона вводят в сюжет новую героиню дерзкую начальницу отдела МВД того самого Ивановского Кристину Сломнюк (Виктория Заболотная
). И именно на противостоянии Медного и Сломнюк, сразу же признающей в герое Добронравого «какого-то не такого мента», и будет строиться второй сезон, все так же, как и в оригинальном проекте, относящийся к своим героям, вне зависимости от их статуса и интеллекта, не только с иронией, но и с любовью, что, очевидно, и обеспечило «Инспектору Гаврилову» зрительский успех.
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«Инспектор Гаврилов-2»
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