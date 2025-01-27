«Подслушано в Рыбинске»: Тимофей Трибунцев видит мертвецов

30 января в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START состоится премьера сериала «Подслушано в Рыбинске». Новый режиссерский проект Петра Тодоровского, к которому он также написал сценарий, совместно с автором «Капельника» Иваном Барановым, был впервые показан на фестивале «Новый сезон» — это комедийный детектив с ноткой мистики, долей абсурда и звездным актерским составом во главе с Тимофеем Трибунцевым в его лучшем амплуа провинциального недотепы, который попадает в водоворот событий и становится, неожиданно для себя и других, главным героем.
Корреспондент рыбинской газеты Юра (Трибунцев) переживает не лучшие времена: писать про премьеры местного драмтеатра опостылело, жена (Светлана Колпакова
), кажется, завела любовника, дочка-подросток (Варвара Володина
) не слушается, водка не утешает, как прежде. К тому же Юру внезапно начинают одолевать странные приступы — судороги сопровождаются видениями, в первом из которых мужчина становится свидетелем (причем от первого лица) автомобильной аварии. Машина, за рулем которой неизвестный, сбивает девушку.
В некотором смятении журналист отправляется на работу, где получает задание написать об очередном спектакле — на этот раз начальство настаивает на том, чтобы Юрий все же посетил театр (он уже давно пишет не глядя). В соседнем кресле оказывается надоедливый поклонник актрисы Маши (Ирина Крючкова
), гопник по прозвищу Ширмик (Рузиль Минекаев
), требующий хорошей рецензии — конфликт продолжается на следующий день. И Юру настигает новый припадок, в ходе которого он становится свидетелем еще одной насильственной смерти — той самой артистки Маши. Кажется, все это не случайность и не совпадение. Попытка предотвратить смерть девушки оборачивается для Юры сущим кошмаром, он превращается в главного подозреваемого. А, значит, ему придется искать истинного преступника — и как можно скорее, ведь следующей жертвой, если верить видениям, может стать его собственная дочь.
Снято бодро, местами – экспериментально. Так за мистическую часть отвечают реалистичные галлюцинации главного героя, которые и зрители смотрят будто бы от первого лица. Помимо линии Юры и примкнувших к нему Ширмика с приятелем Пузырем (Сергей Дьяков
), динамично развиваются и другие, конечно, причудливо связанные с основной. Например, про более успешного коллегу Юры — заносчивого телеведущего местного канала Костю (Антон Васильев
), который крутит роман с полицейской Зоей (Юлия Хлынина
). А в нее, в свою очередь, беззаветно влюблен напарник (Михаил Кремер
) — вдвоем они и расследуют таинственные убийства девушек в Рыбинске. Все персонажи, даже внешне, выглядят утрированными, что создает, несмотря на мрачный криминальный сюжет, комический эффект — впрочем, чего еще ждать, если в центре истории оказывается вечный грустный клоун Трибунцев. Чей дуэт с бутылкой водки кочует, пока, видимо, еще не надоедая ни продюсерам, ни зрителям, из проекта в проект.
А вот Антон Васильев в этот раз оказывается этакой темной лошадкой — вроде и не самый приятный персонаж, но в то же время не производит впечатление отъявленного негодяя. Для зрителя авторы слегка приоткрывают завесу тайны, уже в первые минуты обозначая Костю виновником первой смерти. Цепочку трагических событий запускает несчастный случай со сбитой им на дороге девушкой. Происходящее дальше все еще оставляет множество вопросов — один ли человек появляется в качестве преступника в видениях Юры? Думается, что нет, учитывая, как легко создатели «Подслушано» вывели на чистую воду Костю. Но и связь между всеми происшествиями, несомненно, есть — по крайней мере, в голове несчастного журналиста, для которого таинственные убийства становятся чем дальше, тем более личной историей.
Смотрите сериал «Подслушано в Рыбинске» в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START с 30 января.
«Подслушано в Рыбинске»
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