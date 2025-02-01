«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев

В онлайн-кинотеатре KION вышли первые эпизоды сериала «Дорогой родственник», режиссером и сценаристом которого стала Анна Пармас. Актерский состав во главе с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым – колоритный, как, впрочем, и сюжет об одной большой квартире в Санкт-Петербурге, чьи жильцы мечтают разъехаться. Место действия сразу же указывает на то, что в деле будет замешан алкоголь и его киношный амбассадор Трибунцев, на этот раз – рыжий, в тельняшке и серьгой в ухе.
Три поколения одной семьи живут вместе: бабушка Вера Егоровна (Надежда Маркова
), дочери Лиза (Екатерина Вилкова
) и Ира (Анна Михалкова
), а также беременная внучка Оля (Екатерина Ильина
) с мужем Толей (Денис Корнух
). Быт, надо сказать, у них дружный, однако после смерти деда решили всё-таки продать квартиру и разъехаться. Сделка почти готова, осталось оформить необходимые документы — тут-то и выясняется, что усопший прописал в родовом гнезде зятя, бывшего мужа Иры и отца Ольги. Непутевый Дима (Тимофей Трибунцев
) давно из жилища выпорхнул: лодка любви села на мель из-за обстоятельств непреодолимой силы в виде алкогольной зависимости и тяги к беспутному образу жизни. Женщины знать не знают, где нынче обитает веселый «родственник», но разыскать его теперь придется.
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Дима тем временем переживает не лучшие времена: его увольняют с очередной подработки на стройке (за эксперименты со спиртом, приведшие к массовому отравлению гастарбайтеров), выгоняют из бытовки, служившей ему единственным жильем, да еще и родственники пострадавших грозятся отомстить. Череда трагикомичных событий — а для Димы не иначе как счастливый случай — приводят героя к месту прописки. Там он поначалу соглашается подписать все бумаги, но тут же разбивает непутевую голову о каменный пол парадной, отправляется в больницу — и выходит из нее с совершенно другим настроением. В мозгу Димы — воспаленном алкоголем и едва не убившим его инсультом — рождается понимание власти над экс-семьей. Попробуйте его теперь выселить.
Если вам кажется, что вы видели всё, то как насчет бегущего по улице абсолютно голого Трибунцева с рыжим хохолком на макушке, прикрывающего шахматной доской причинные места? Эта сцена из первого же эпизода как нельзя лучше передает слегка безумное настроение во много абсурдистского сериала, максимально реалистичного с точки зрения социального подтекста. Дела квартирные — боль, знакомая каждому. Купля, продажа и, конечно, раздел имущества способны разрушить самые крепкие отношения и развалить целые семьи — ремонт, подвинься. Трибунцев в этом образе будто достигает пика своего амплуа, хулиганя, как никогда раньше. Весь его внешний вид вкупе с заговорщицкой улыбкой и ежесекундным коварством (даром, что ли, Дима заядлый шахматист) сулят неприятности остальными персонажам на потеху зрителю.
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Впрочем, не Трибунцевым единым. Михалкова играет экскурсовода и выглядит соответствующе: очки, вязаный жилет, химия на голове. На контрасте – сестра Лиза в исполнении Вилковой, которая работает в администрации, крутит роман с женатым управленцем из сферы коммунальных услуг (Александр Ильин
), на хорошем счету у начальницы, любит козырнуть должностью, хотя на деле носит кофе и не брезгует на службе уловками и махинациями. Суровая и практичная бабуля Марковой уравновешена трогательной парочкой внуков-недотеп, витающих в облаках. В общем, в типажах недостатка нет, так что комедия положений обеспечена.
Не последнюю роль играет и сам Питер, который не может быть безликой декорацией: в голове сами собой дорисовываются черты и приметы города. Во дворах-колодцах орудуют предприимчивые бомжи. По набережным мрачно бродят чихающие то ли от аллергии, то ли от промозглой погоды командировочные. Один из них (Алексей Базанов
) вместо того, чтобы слушать экскурсию, решит приударить за эрудированной Ирой. Снег и мусор убирают кое-как (петербуржцы, наверняка, особенно горько посмеются над этой сюжетной линией). В общем антураж полностью соответствует главному герою — только здесь может развернуться в полную силу неуемной фантазии дебошир Дима, которому нечего терять, но так хочется повеселиться.
Смотрите сериал «Дорогой родственник» в онлайн-кинотеатре KION с 1 февраля
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«Дорогой родственник»
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