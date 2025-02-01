Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев

Обзор сериалов >>
1 февраля 2025
В онлайн-кинотеатре KION вышли первые эпизоды сериала «Дорогой родственник», режиссером и сценаристом которого стала Анна Пармас. Актерский состав во главе с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым – колоритный, как, впрочем, и сюжет об одной большой квартире в Санкт-Петербурге, чьи жильцы мечтают разъехаться. Место действия сразу же указывает на то, что в деле будет замешан алкоголь и его киношный амбассадор Трибунцев, на этот раз – рыжий, в тельняшке и серьгой в ухе.

«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев

Три поколения одной семьи живут вместе: бабушка Вера Егоровна (Надежда Маркова), дочери Лиза (Екатерина Вилкова) и Ира (Анна Михалкова), а также беременная внучка Оля (Екатерина Ильина) с мужем Толей (Денис Корнух). Быт, надо сказать, у них дружный, однако после смерти деда решили всё-таки продать квартиру и разъехаться. Сделка почти готова, осталось оформить необходимые документы — тут-то и выясняется, что усопший прописал в родовом гнезде зятя, бывшего мужа Иры и отца Ольги. Непутевый Дима (Тимофей Трибунцев) давно из жилища выпорхнул: лодка любви села на мель из-за обстоятельств непреодолимой силы в виде алкогольной зависимости и тяги к беспутному образу жизни. Женщины знать не знают, где нынче обитает веселый «родственник», но разыскать его теперь придется.

Читать «Исправление и наказание» — Михалкова и Трибунцев в другом сериале Пармас
Дима тем временем переживает не лучшие времена: его увольняют с очередной подработки на стройке (за эксперименты со спиртом, приведшие к массовому отравлению гастарбайтеров), выгоняют из бытовки, служившей ему единственным жильем, да еще и родственники пострадавших грозятся отомстить. Череда трагикомичных событий — а для Димы не иначе как счастливый случай — приводят героя к месту прописки. Там он поначалу соглашается подписать все бумаги, но тут же разбивает непутевую голову о каменный пол парадной, отправляется в больницу — и выходит из нее с совершенно другим настроением. В мозгу Димы — воспаленном алкоголем и едва не убившим его инсультом — рождается понимание власти над экс-семьей. Попробуйте его теперь выселить.

«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев

Если вам кажется, что вы видели всё, то как насчет бегущего по улице абсолютно голого Трибунцева с рыжим хохолком на макушке, прикрывающего шахматной доской причинные места? Эта сцена из первого же эпизода как нельзя лучше передает слегка безумное настроение во много абсурдистского сериала, максимально реалистичного с точки зрения социального подтекста. Дела квартирные — боль, знакомая каждому. Купля, продажа и, конечно, раздел имущества способны разрушить самые крепкие отношения и развалить целые семьи — ремонт, подвинься. Трибунцев в этом образе будто достигает пика своего амплуа, хулиганя, как никогда раньше. Весь его внешний вид вкупе с заговорщицкой улыбкой и ежесекундным коварством (даром, что ли, Дима заядлый шахматист) сулят неприятности остальными персонажам на потеху зрителю.

Читать «Убойный отпуск» — комедия о семейном кризисе с Михалковой и Робаком
Впрочем, не Трибунцевым единым. Михалкова играет экскурсовода и выглядит соответствующе: очки, вязаный жилет, химия на голове. На контрасте – сестра Лиза в исполнении Вилковой, которая работает в администрации, крутит роман с женатым управленцем из сферы коммунальных услуг (Александр Ильин), на хорошем счету у начальницы, любит козырнуть должностью, хотя на деле носит кофе и не брезгует на службе уловками и махинациями. Суровая и практичная бабуля Марковой уравновешена трогательной парочкой внуков-недотеп, витающих в облаках. В общем, в типажах недостатка нет, так что комедия положений обеспечена.

«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев

Не последнюю роль играет и сам Питер, который не может быть безликой декорацией: в голове сами собой дорисовываются черты и приметы города. Во дворах-колодцах орудуют предприимчивые бомжи. По набережным мрачно бродят чихающие то ли от аллергии, то ли от промозглой погоды командировочные. Один из них (Алексей Базанов) вместо того, чтобы слушать экскурсию, решит приударить за эрудированной Ирой. Снег и мусор убирают кое-как (петербуржцы, наверняка, особенно горько посмеются над этой сюжетной линией). В общем антураж полностью соответствует главному герою — только здесь может развернуться в полную силу неуемной фантазии дебошир Дима, которому нечего терять, но так хочется повеселиться.

Смотрите сериал «Дорогой родственник» в онлайн-кинотеатре KION с 1 февраля.

«Дорогой родственник»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Дорогой родственник» Тимофей Трибунцев примется портить жизнь Анне Михалковой 1 февраля
«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник»
Поиск по меткам
KIONКомедияНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Алексей БазановЕкатерина ВилковаАлександр Ильин (младший)Екатерина Ильина (III)Денис КорнухНадежда МаркинаАнна МихалковаАнна ПармасТимофей Трибунцев
фильмы
Дорогой родственник

фотографии >>
«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев фотографии
«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев фотографии
«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев фотографии
«Дорогой родственник»: Квартирный вопрос испортил петербуржцев фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Прокачай маркетинг с помощью науки

Скорбим

Виктор Семёновский
1 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Семёновский.
Анатолий Зобнин
31 января ушёл из жизни актёр Анатолий Зобнин.
Василий Каменецкий
30 января ушёл из жизни актёр Василий Каменецкий.
Михаил Герцман
30 января ушёл из жизни композитор Михаил Герцман.
Инна Волянская
29 января трагически погибла фигуристка Инна Волянская.

День рождения >>

Оксана Гуляева
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Екатерина Максимова
Пётр Савин
Евгения Свиридова
Александр Тимонтаев
Наталья Унгард
Евгений Шварц (II)
Кларк Гейбл
Брайан Краузе
Брэндон Ли
Лайнэс Роуч
Джорджо Тирабасси
Шерилин Фенн
Поли Шор
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Злой город
боевик, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Чёртов камень
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Снег в моем дворе
драма
Грузия, Россия, 2024
Лотерея
комедия
Россия, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Что скрывает Ирен?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Каяра: Путь судьбы
детский фильм, приключения, семейное кино
Перу, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?