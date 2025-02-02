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«Территория»: Чужие здесь не ходят

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2 февраля 2025
На Первом канале в воскресенье вечером – телепремьера сериала «Территория» с Кириллом Пироговым и Петром Федоровым в главных ролях. Снятая Вано Бурдули криминальная драма, исследующая темные силы провинциальной России, шла до эфира долгие восемь лет, хотя пару лет назад уже появилась в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Впрочем, прошедшее время никак на повлияло на эту «Территорию», застрявшую в хтоническом безвременье.

«Территория»: Чужие здесь не ходят

Место действия – небольшой городок, каких сотни по всей стране. Однажды утром на берегу реки рыбаки находят обезглавленное тело. Причем это уже третьей за месяц похожее убийство, с расследованиями которых местная полиция особо не справляется. Естественно, в помощь местным приезжает столичный следователь Савченко (Кирилл Пирогов) по прозвищу Савва. Чужаков на этой «Территории» не любят – Савве выдают угрюмого напарника Андрея (Петр Федоров), при этом присматривать за ними начальник местного УВД Бусыгин (Игорь Черневич) просит еще и своего верного оперативника, приятеля Андрея, Игоря (Роман Маякин).

Смотреть онлайн Сериал «Территория»
Столичный следак пытается разобраться, что же вообще происходит в городишке, пассивно-агрессивно обмениваясь репликами с Андреем, которому тоже не нравится, что Савва воспринимает его не как профессионала, а как таксиста, колесящего с ним из пункта А в пункт Б, а потом и В, Г и так до бесконечности. Савва уверен, что нужно заново обследовать места преступлений и допросить всех свидетелей и даже мимолетно знакомых жертв. Так Савченко встречается со своим давним знакомым Комаровым (Федор Лавров), который когда-то сидел за убийство, и решил схорониться в провинции, создав собственную пасеку. Но жизнь медом тут не кажется никому. Дело не двигается с места, а только разрастается другими оттягчающими обстоятельствами. В городе орудует банда подростков, грабящих магазины и остающихся безнаказанными, кто-то взрывает местный морг, работник которого, очевидно, подделал экспертизу всех трупов, – до московского следака настолько криминальным городок не был. Ну или никто не хотел, чтобы он выглядел таким. К тому же, у Савченко вызывает вопросы и местный, чистый по бумагам, но на деле мутноватый мэр Паршин (Виктор Цекало), держащий записанный на свою жену ликеро-водочный завод.

«Территория»: Чужие здесь не ходят

«Территория» не пытается спекулировать временными отсылками, намеренно стирая границы эпох – здесь нет мобильных телефонов и даже почти не появляется в кадре компьютеров (почти все документы, показанные в сериале, – бумажные, исключение сделано лишь для компрометирующей Савченко видеозаписи в доме мэра), а Андрей с Савченко ездят на старенькой красной «Волге». О том, что действие происходит в условном начале «десятых» могут говорить только надписи «Курение убивает» на пачках сигарет, да «Полиция» вместо существовавшей до 2011-го милиции. Серая в любое время дня и ночи картинка, в общем-то, лишена и каких-то национальных атрибутов. Да, в кадре – условная криминальная Россия, но показанный в сериале бандитизм вкупе с коррупцией и разбушевавшимися подростками мог быть уместен и в, например, скандинавских сериалах, где-то и дело ищут большие и малые скелеты в жизни провинции и ее обитателей.

Снятый Вано Бурдули сериал делает акцент, скорее, на своих и чужих, вернее – одном чужом столичном следаке, не вписывающемся в устоявшиеся законы маленького городка. Герой Кирилла Пирогова, не то, чтобы часто появляющегося в сериалах, противопоставляется, несмотря на некую молчаливую схожесть характеров, даже своему напарнику Андрею в исполнении Петра Федорова – покидавшему родной город только чтобы отслужить в армии, а потом вернувшемуся и попавшему под крыло к Бусыгину. И Савва, и Андрей хотят наказать преступников, но конфликт тут намного сложнее. «Это значит, как на войне, – нет плохих, нет хороших, а есть свои и чужие», – ближе к финалу сериала скажет герой Федорова. Но только и граница между своими и чужими на этой «Территории» уж слишком шаткая.

«Территория» на Первом канале по воскресеньям со 2 февраля. Все серии также доступны в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.

«Территория». ТВ-ролик

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обсуждение >>
№ 2
Yanina Sokolova   2.02.2025 - 21:39
... Вам кто больше понравился, Пирогов или Федоров? читать далее>>
№ 1
Бикола (Санкт-Петербург)   2.02.2025 - 19:53
Очень хороший сериал, смотрите непременно! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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