Чужие, маньяки и абьюзеры: что выбрали критики и зрители из 5 пилотов Okko

Онлайн-кинотеатр Okko, киностудия «Место силы» и киношкола «Студия 24» подвели итоги уникального проекта «5 пилотов для Okko», участники которого сняли как шоураннеры и режиссеры пилотную серию своего первого сериала мечты. Несколько лет назад подобный эксперимент проводил канал ТВ-3, которым на тот момент руководили продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. В «5 пилотах для Okko» они также выступили наставниками, однако теперь участники – не опытные режиссеры, а практически дебютанты в большом кино. На первом этапе конкурса было получено 875 заявок, из которых были отобраны 10. Их авторы прошли полугодовое обучение, и уже по итогам практической части определились 5 финалистов, получивших финансирование для съемок пилотных серий. Победитель, определившийся путем голосования зрителей и критиков, получил право снять полноценный сезон – при финансовой поддержке Okko. Рассказываем обо всех финалистах с указанием баллов, которые они получили от зрителей и критиков. Все пилоты доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре до конца этой недели.
Зоопсихолог Миронов (Кирилл Кяро) занимается изучением диких лисиц и их одомашниванием. Он живет в загородном доме под Новосибирском и однажды по пути в город на встречу с сыном, после смерти жены воспитываемом тещей, находит выбежавшую из леса на дорогу молчаливую Дину (Таисья Калинина) и привозит ее в больницу. Параллельно в лесу полиция во главе со следователем Тамалиным (Максим Стоянов) обнаруживает труп другой молодой девушки – лежащий на лисьей шубе. Тамалин уверен, что оба происшествия связаны – так Миронов становится главным подозреваемым, однако не готов мириться с этим и начинает собственное расследование. Придумала драматичный детектив Юлиана Закревская, участвовавшая в написании сценариев сериалов «Душегубы» и «Алекс Лютый». «Как приручить лису» обладает потенциалом стать зрительским хитом. Пилот пока не выбивается из череды понятных детективов про маньяков, звездный, хотя для критиков, возможно, банальный каст привлекает внимание, но уже по первой серии видно, что дальнейшее развитие событий может оказаться совершенно неожиданным, недаром же на первый план выходит герой столь оригинальной профессии.
«Чужая» (зрители – 7,0, критики – 6,9, всего 13,9)
фото: фото со съемок проекта "Чужая"
В центре истории, происходящей в середине 2010-х в Казахстане, тоже не самая разговорчивая Дина (Алтыншаш Шаяхмет), которая живет с мужем Али в доме его родителей. Дина узнает, что ждет ребенка, однако это не мальчик, на что надеялась традиционная семья Али, а девочка. Свекровь отправляет невестку на аборт, но та в последний момент принимает решение сохранить ребенка. В том числе под влиянием разговора с юной ученицей свекрови Зилей (Кристина Кириченко), которая свято верит в силу намаза и считает аборт самым страшным из грехов. Зиля тем временем мечтает выйти замуж за мальчика, с которым общалась по интернету и который вместе с отцом уже готов принять ее в их семью. Довольно большую, учитывая тот факт, что возлюбленный Зили состоит в террористической группировке, ищущих женщин для отправки в Сирию. Непростую историю, исследующую даже не факт вербовки девушек в запрещенные организации, а, скорее, причины, почему молодые женщины оказываются в подобных ситуациях, сняла только окончившая ВГИК Инкара Есмагамбетова, задумавшая этот проект еще на третьем курсе. «Чужую» критики успели сравнить с «Профайлом» и «Идентификацией», однако ее совершенно точно отличает особая интонация. Даже если Инкара Есмагамбетова не станет шоураннером популярных сериалов, очевидно, из нее вырастет очень тонкий режиссер авторского кино.
«Руки Анны» (зрители – 6,6, критики – 7,0, всего – 13,6)
фото: фото со съемок проекта "Руки Анны"
Пожалуй, самый оригинальный пилот, в былые времена сразу бы купленный для Apple TV+, в своих проектах обычно совмещающего зрительскую составляющую и социальную проблематику. Три года назад именно фильм этого стриминга «CODA: Ребенок глухих родителей» получил премию «Оскар». «Руки Анны» также рассказывают про слышащую женщину (Дарья Савельева), вырвавшуюся из общества глухих и пытающуюся выстроить совершенно обычную жизнь. Муж Анны (Илья Лыков) считает ее родителей умершими и мечтает о ребенке, однако она боится, что генетика возьмет верх и ребенок родится глухим. Однако семейные тайны все-таки выходят наружу, когда брат Анны погибает при загадочных обстоятельствах, а мать (Ирена Москвина) не готова принять эту потерю. Шоураннер проекта Полина Синева писала сценарии для пары короткометражек, но «Руки Анны» – ее первый и очень личный проект. Она сама глухая, так что буквально знает не понаслышке обо всех особенностях жизни людей с нарушением слуха. «Руки Анны» в первую очередь подкупают тем, что вообще не пытаются спекулировать на социальной теме. Тихий детектив Синевой режиссерски сделан не без влияния Наталии Мещаниновой, которая также была одним из кураторов курса шоураннеров, а сюжетно тяготеет к скандинавским нуарам с их тайнами, которые хранит каждый житель маленького города – в данном случае поселка, по большей части населенного глухими людьми, из которого когда-то и сбежала героиня Дарьи Савельевой, переставшая слышать свою семью и так и не сумевшая проговорить собственные детские травмы.
«Тормоза» (зрители – 6,9, критики – 6,3, всего – 13,2)
фото: фото со съемок проекта "Тормоза"
Сценарист Иван Милов, когда-то начинавший карьеру на сериале «Бандитский Петербург-8», решил снять проект, отчасти основанный на непростом личном опыте, связанном со статьей 228. Главный герой Никита (Роман Евдокимов), в свои 30 (с чем-то?) лет, особо не задержавшийся ни на одной из работ, успел обрасти сразу двумя женами. Наташей (Виктория Романенко), с которой так и не может узаконить развод, и нынешней «сожительницей» Викой (Анастасия Красовская), успевшей родить дочку. Под давлением матери Вики Никита идет на собеседование в скучный офис, но практически перед самой встречей с потенциальным работодателем реагирует на звонок Наташи, которой срочно требуется помощь. По дороге к бывшей Никиту останавливает полиция и подбрасывает наркотики, в результате чего Никита оказывается в тюрьме, где многие точат зуб на связного наркомафии Джоника, по описанию очень похожего на Никиту. Главный минус «Тормозов» в том, что по пилоту совершенно не понятно, куда все-таки вывернет история. В мелодраму о двух женщинах, которые попытаются вытащить из тюрьмы своего неудачливого возлюбленного, или в гангстерские разборки о мелких наркогруппировках и закладчиках. Единственное, что очевидно, так это экзистенциальная драма главного героя, который, попав в настоящую тюрьму, наверное, пересмотрит взгляды на свою свободную жизнь, до этого, в общем-то, тоже ограничивающуюся внутренней клеткой.
«Абьюзеры» (зрители – 6,4, критики – 3,8, всего – 10,2)
фото: фото со съемок проекта "Абьюзеры"
Единственный из пилотов, получивший столь разные оценки от зрителей и критиков, создан Анной-Лизой Техменевой, работавшей в качестве сценариста на сериалах «Загадай любовь», «Немодельное агентство» и так и не вышедшей «Безбашенной». «Абьюзеры» – история про 30-летних Катю (Полина Севастьянихина) и Макса (Артур Сопельник), у которых когда-то были очень бурные отношения, для Кати окончившиеся травматичной изменой. Она пережила это, написав книгу про болезненное (или нет) расставание, а Макс открыл свой бар. Почти как в «Ла-Ла-Ленде», только здесь случайная встреча спустя время показывает, что раны и чувства не затянулись. Громкое и провокационное название настраивает на драму, ироничные диалоги – на комедию. Но органично совместить оба жанра в пилоте этого драмеди, где требуется, наверное, побольше сарказма, не совсем удалось.
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