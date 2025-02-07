Следаки-разбойники: «Первый отдел» — детектив о магии дружбы в бандитском Петербурге

3 февраля в эфире НТВ и онлайн-кинотеатре Иви начался показ четвертого сезона сериала «Первый отдел» — с виду не слишком выделяющегося процедурала о ловле преступного элемента на улицах Петербурга. В линейке НТВ-шных проектов про силовиков «Первый отдел» явно проигрывает по популярности хитовому «Невскому», да и какой-то доступной экзотики (как это делает недавно вышедший «Майор и Меймун») не предлагает. Все довольно стерильно: порядочные сотрудники полиции и Следственного комитета дружно ловят злодеев, взяток не берут, водки пьют в меру... Зацепиться было бы не за что, если бы в проекте не обнаружился один из самых комфортных бромансов в российских детективах.
У российского телевидения есть два союзника — криминал и те, кто с ним борется. Не нам менять эту догму, но никто не может запретить беззлобно подтрунивать над телеканалом НТВ, который уже не первое десятилетие снабжает аудиторию криминальными сериалами всех возможных расцветок. Со времен «Ментовских войн
» как будто бы совсем ничего не поменялось: бесконечные проекты о жизни силовиков и воров в законе производятся стахановскими темпами. Продукт быстрый, как углеводы — благодаря темпам производства, новый сериал иногда может быть очень актуальным. Например, изображающим расследование преступлений во время ковидного карантина. Или обыгрывающим сюжет о депутате, сбившем лося... Снятые галопом, продолжения выходят по сезону в год, создавая в проектах канала уникальное сочетание злободневности и небрежности.
Мультивселенная НТВшных процедуралов обладает своими суперзвездами: сверхпродуктивный сценарист Андрей Тумаркин
(мастодонт жанра, писавший еще «Улицы разбитых фонарей
»), режиссеры Максим Бриус
и Денис Нейманд
. У нее своя повестка, которую уже не выходит всерьез называть пиаром правоохранительных органов. Популярнейший сериал канала, бесконечную криминальную сагу «Невский», в поклонении органам уж точно не упрекнуть. Скорее похождения мятежного опера Павла Семенова (Антон Васильев
) напоминают иллюстрацию старого высказывания Аркадия Вайнера
: «За столом сидят двое: преступник и представитель закона. На самом деле, они оба урки, просто по разные стороны»
. Грязный реализм в сериалах НТВ — что-то вроде ответа на повальную увлеченность «новой искренностью», только переложенного на полицейскую оперу.
Отказаться от сравнения «Первого отдела» с «Невским» просто невозможно — хотя бы потому, что два сериала уже несколько лет идут параллельно, подменяя друг друга в эфирной сетке. Они как два брата-близнеца, разлученных в детстве: один попал в дурную компанию (и не просто попал — возглавил ее!), другой учился на одни пятерки, закончил юридический вуз, а потом ушел работать в Следственный комитет. Главный герой «Первого отдела», полковник юстиции Юрий Брагин (Иван Колесников
) — редкий на современном ТВ образ благополучного сотрудника. Утром он завтракает чем-нибудь полезным, выпивает чашечку кофе и, чмокнув жену (Елена Вожакина
) в щеку, отбывает «на Мойку» — то бишь в главное следственное управление по Санкт-Петербургу. Начальство не нарадуется гениальности героя, который может распутать дело, не выходя из кабинета: в поле следователю делать обычно нечего, его оружие — магия чисел, за которыми кроются статьи уголовного кодекса. Раздав указания и хладнокровно проведя допросы, Брагин уже подшивает дело для передачи в суд. Время поджимает, на всё про всё ему две серии. Именно столько, как в «Каменской
», отводится на расследования очередного преступления против личности. А ведь еще по пути необходимо совершить неурочный подвиг. Для придания историям остросюжетности, следователя иногда терзают приступы героизма, и он один, без оружия, бросается спасать попавшегося ему на глаза потерпевшего от превращения в хладный труп. Тогда уже приходится спасать и самого Брагина.
На этот случай в сценарии заготовлен дежурный джокер: где-то неподалеку от совершения злодейства бродит давний друг Брагина, оперуполномоченный Михаил Шибанов (Сергей Жарков
). В отличие от коллеги из смежной структуры, опер дома бывает только по большим праздникам, а подпитывается шавермой из ларька. Да и на работе, несмотря на очевидные таланты к сыскному делу, на Шибанова огрызаются все кому не лень. За четыре сезона «Первого отдела» он истратил патронов больше, чем за год списывает целое РОВД, несколько раз посидел в СИЗО (за дело или по навету врагов). Зато знает каждый уголок города и готов достать подозреваемого из-под земли — даже если при этом пострадает чье-нибудь имущество, городская собственность или личная пара ребер.
Тандем очень правильного следователя и справедливого, но как есть бедового (к тому же, традиционно пьющего) мента — элегантный маневр «Триикс Медиа» по сохранению динамики. С одной стороны, не надо обижать Следственный комитет, оказавший создателям посильную помощь в создании сериала. С другой, ничто так не усыпляет, как процедуральная драма про безусловно положительного героя, сражающегося не с разбойниками «на земле», а с протоколами в офисе. Неоднократно озвученная устами Шибанова формула — «ты думаешь, я догоняю»
— доходчиво разъясняет жанровые роли и предлагает помечтать об идеальной ситуации, где разные ветви власти могут сотрудничать, не перетягивая на себя одеяло. В «Первом отделе» все идет своим исключительно правильным чередом: следователи зачитывают права и отрабатывают версии (не для галочки, а с рыцарской пылкостью), полиция идет по следу негодяев. И претензии могут возникнуть разве что к непутевому ФСИНу, который так давно живет бок о бок с криминальным элементом, что заразился от него системным беззаконием. В непоколебимой честности главных действующих лиц сомневаться просто невозможно — уж слишком они хорошие.
На главном плане «Первого отдела» все еще остается до наивного приземленный детектив, принципы которого не меняются десятилетиями: в Петербурге все также стреляют и режут по подворотням, бизнесмены из девяностых заказывают конкурентов из выгоды, да и просто из забавы. Что-то свое, таинственное, мутит ФСБ или еще какая высокая аббревиатура. Тут всё как у всех: сюжеты сериалов о полиции уже давно пошли не то что на второй — на десятый круг самоповторов. Оригинальность скрывается в необязательных мелочах, и тут «Первый отдел» по праву может считаться самым компетентным «приятельским фильмом» со времен «Глухаря
». Когда Брагин и Шибанов не ловят преступников, они занимаются чем-то всерьез интересным: ругаются по пустякам, выезжают на шашлыки и спорят о неразрешимых проблемах взаимодействия ведомств. Полицейский настойчиво заставляет своего товарища начать ходить в зал и практиковаться в тире. Следователь намекает, что пора бы уже остепениться, прекратить пить горькую и начать жить. В четвертом сезоне двое из ларца даже успели ненадолго поссориться, обложив друг друга грубыми словами. За их отношения переживаешь сильнее, чем за успех борьбы с преступностью.
«Первый отдел — 4» в эфире НТВ и в онлайн-кинотеатре Иви с 3 февраля.
«Первый отдел-4». ТВ-ролик №4
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