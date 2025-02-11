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«Аутсорс»: Фарш справедливости

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11 февраля 2025
В онлайн-кинотеатре Okko выходит «Аутсорс», заочно назначенный главным сериальным событием года и даже получившим приз как самый ожидаемый проект на фестивале «Новый сезон». Снял его Душан Глигоров, чья «Трасса» в прошлом году стала лучшим сериалом по версии критиков. Сценарий написала Анна Козлова, отточившая перо на псходрамах «Медиатор», «Самка богомола» и «Кеша должен умереть». Идея почерпнута из короткого рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера»: 90-е, герой работает в тюрьме для смертников (еще до объявления моратория), где продает возможность совершить казнь — и от желающих нет отбоя. В новом сериале роль исполнителя приговоров, отдающего работу на аутсорс, сыграл Иван Янковский. Только его герой действует не ради денег, а из желания восстановить справедливость.

«Аутсорс»: Фарш справедливости

1996 год, Камчатка. Спецтюрьма, где приговоренные к высшей мере дожидаются итогов апелляций, затем прошений о помиловании и, если отклонят и его, исполнения трибунала. Начальник (Виталий Коваленко) встречает свежеприбывшего палача – Константина Волкова (Янковский). Назначенный из города Кимры («Где такой – лучше не знать»), он — человек с принципами: обходя сумрачные тюремные коридоры, провонявшие кислой капустой, удивляется, почему его теперешние сослуживцы без конца унижают заключенных и относятся к ним не по-людски. Нахрена эти издевательства? Пустоглазые надзиратели Саша (Эльдар Калимулин) и Рома (Даниил Стеклов) только плечами пожимают — никогда таких вопросов им не задавали. Как же по-человечески? Да разве это люди? Вон тот маньяк восемь девок расчленил и по свалкам раскидал, а тот доктор 37 пациентам ввел смертельные инъекции. А тут и постановление о приговоре как раз подоспело — Волков так быстро осужденного кончил, что никто даже ойкнуть не успел: ни прокурор (Дмитрий Сумин), удостоверяющий личность перед расстрелом, ни врач (Леонид Тележинский), в обязанности которого входит констатировать смерть.

Смотреть онлайн Сериал Душана Глигорова «Трасса»
Неминуемое погружение в частную жизнь персонажей быстро выявляет у каждого бытовые неурядицы и трудноразрешимые проблемы. Шлюховатая жена прокурора (Карина Александрова) больше не желает жить со свекровью и требует немедленно собственную жилплощадь. Затюканную мамашей невесту Саши (Мила Ершова) насилует какой-то мажор, прямо на девичнике перед свадьбой. У тюремного доктора нездоровая сексуальная зависимость, и он каждый день бегает к секс-работницам от умницы-жены, городского стоматолога (Дарья Савельева). И рад бы прекратить, да не может. Что касается Ромы, то он тоже проявит болезненную слабость, но чуточку позже. Накопившиеся финансовые и психологические трудности готовят отличную почву для суперпредложения, которое Волков делает всему коллективу. Идея следующая: делегировать право на убийство преступника родственникам его жертв. После встречи с отцом одной из них он уверен, что люди будут платить крупные суммы за такую возможность. И если коллеги соглашаются из-за денег, сам Костя уверен, что таким образом возвращает в жизнь справедливость: ибо наказывать должен тот, кто пострадал.

«Аутсорс»: Фарш справедливости

Первая клиентка находится быстро. Правда, богатая женщина, согласившаяся заплатить баснословную сумму, не согласна просто выпустить пулю в лоб или затылок тому, кто лишил жизни её дочь. Она хочет вырезать ему глаза и оскопить, а уж потом можете пристрелить. Другая внештатная ситуация возникает с убийцей по кличке «доктор» (Сергей Уманов): выясняется, что родственники убитых испытывают к нему благодарность. Возможно, они и сами приплачивали ему за фирменный укол, желая ускорить уход тяжело больных. Никто не хочет его смерти — даже наоборот: расстроены, что нельзя будет принести цветы на могилу. Так что бизнес оказывается не таким уж простым. Подводят и сообщники: не получается у них «не палить бабло». Особенно быстро прогорает прокурор, чья жена находит схрон и больше не может сдерживать аппетиты.

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Новая работа Глигорова, помимо «Трассы» снявшего напряженную психодраму «Хрустальный», снова беспримерно мрачна — и краски сгущаются с каждой серией. Выбранный на роль человека с искаженным чувством справедливости, полагающего себя выше закона, Иван Янковский обогащает образ неизбежными смысловыми отсылками к прошлым ролям – рассуждающему о сверхчеловеке Раскольникову из сериала Мирзоева и грубому следователю Бокову из «Фишера», где позднесоветская сумрачная атмосфера сгущалась до предела, погружая в пучину тревожного нервического сна. Для натурных съемок в «Аутсорсе» намерено выбрано самое отвратительное время года – февраль-март, когда повсюду грязные сугробы и воздух полон нездоровой сырости. В то же время дело происходит на Камчатке, и на контрасте с городком иногда возникают белоснежные вулканы – огромные античные боги, безразлично взирающие на то, что творит у подножья человек.

«Аутсорс»: Фарш справедливости

Насыщенное густое экранное действо богато не только на визуальные, но и смысловые контрасты. Комбинации непохожих персонажей, у которых разнятся характеры, интеллект и мораль, проявляют вереницу этических конфликтов: денег и справедливости, закона и совести, любви и ревности, традиционных норм и нравственных установок. Актуально звучит не только ставший вдруг дискуссионным вопрос, нужна ли обществу смертная казнь. Глигоров однозначно показывает карательную сущность нашей исправительной системы как мерзость, выедающую души всех, кто хоть каким-то боком к этому причастен. В сюжет густо замешаны и другие серьезные темы: коррупция, аборты, сокрытие улик, проституция, ВИЧ, суицид, эвтаназия. К тому же фильм эмоционален: каждый поступок или выбор героев остро резонирует и заставляет припоминать собственный опыт, тщательно перебирая жизненные ориентиры. Триггеры-ловушки расставлены на каждом шагу. Почему они орут на изнасилованную девочку «Ты зачем туда поперлась?»? Почему врачи разговаривают с пациентами так по-скотски? Даже понимая, что это жесткая игра со зрителем, решительно невозможно сохранять хладнокровие.

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Это только кажется, что спустя 30 лет социальный ландшафт изменился. Так да не так: мир «Аутсорса» узнаваем и страшен, потому что затрагивает базовые вопросы общественного устройства и подсвечивает укоренившийся национальный азарт к разрушению – как чужой, так и собственной жизни. Механизм самоуничтожения в нечеловеческих условиях перемалывает судьбы в фарш, подпитываясь идеями справедливости без закона, правом сильного, отчаянной нищетой и дефицитом самоуважения. Точь-в-точь как у Достоевского.

Смотрите сериал Аутсорс с 13 февраля в онлайн-кинотеатре Okko.

«Аутсорс»

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