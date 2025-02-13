«Танго на осколках»: Отрицание, гнев, торг, танец

13 февраля в онлайн-кинотеатрах KION и START начинается показ сериала «Танго на осколках» — мистической мелодрамы совместного производства KION и продюсерской компании Валерия Тодоровского «Мармот-фильм». Главную роль исполнила Юлия Снигирь, сыгравшая женщину, которая узнает, что её внезапно умерший супруг тайком посещал танцевальную школу. Чтобы разобраться, для чего ему понадобилось скрывать новое увлечение, она сама отправляется обучаться танго — танцу чувственному, горячему, раскрепощающему. Рассказываем, какие эмоции и ощущения подарит вам эта история.
Хладнокровная умная Нора (Юлия Снигирь) успешно ведет дела в собственной компании и успевает следить за распорядком семьи с двумя детьми-подростками. У нее сильный характер, грандиозная выдержка, позволяющая даже в разговорах с конкурентами не выходить из берегов, и неизбежно – как у любого человека, самостоятельно добившегося многого, – завышенные требования к себе и окружающим. Помноженные на привычку всё контролировать. Однажды ночью с телефона мужа приходит смс «Пожалуйста, срочно приезжайте
», а следом – незнакомый адрес. Там на полу она и находит Ивана (Денис Шведов
) — совершенно голого. Тромб оторвался, видимо, во время секса. Не теряя самообладания, Нора выясняет у личного шофера, что в купленной полгода назад квартире супруг время от времени оставался на ночь.
Смотреть онлайн
Сериал «Танго на осколках»
Это, конечно, еще не всё. На следующий день вдова обнаруживает в шкафу непонятный костюм — и узнает, что Иван не только изменял, но еще и тайно посещал занятия танго. Как вышло, что муж скрывал новые увлечения? Если хотел танцевать, почему не рассказал, а пошел без нее? Если увлекся другой женщиной, то что с ней не так? Уязвленная неприятными открытиями, Нора отправляется в школу танцев, где на раз вычисляет любовницу — в тренере по танго (Анастасия Талызина
). Выявив разлучницу, Нора сразу уезжает, но привычка во всем разбираться берет вверх — и она возвращается, чтобы присоединиться к классу.
Сценарий «Танго на осколках
» написан автором нескольких неигровых проектов Галиной Мосаловой
, которая впервые работает с чистым вымыслом, еще и в формате сериала (правда, при участии Виктории Бугаевой
). Возможно, именно годы в документалистике позволили ей придумать столь правдоподобный образ и точно описать обстоятельства, способные подкосить самообладание даже самого уравновешенного человека. Снигирь увлеченно и грациозно воплощает героиню, ломающую шаблон «богатая сука». В данном случае, наоборот, зрители обречены сочувствовать Норе, попавшей в сложную эмоциональную ситуацию, видя в ней родственную душу. Её тяжелейшая психологическая ситуация обусловлена не только чувством утраты и горечью предательства, но и невозможность разрешить конфликт: ведь муж сперва умер, а уже потом сделал больно. Ему нельзя сказать «Ну ты и тварь», потребовать объяснений, устроить сцену, мирно выяснить отношения, обсудить развод. Вообще ничего. Вместо того, чтобы оплакивать потерю, Нора обречена злиться на покойного. И по этому поводу тоже испытывать вину.
Читать
Юлия Снигирь танцует с дьяволом в экранизации «Мастера и Маргариты»
Раз нельзя одновременно злиться и горевать, значит, отношения должны продолжаться. Он просто обязан ответить на её вопросы. «Что тебя не устраивало? Как ты посмел?
» Чувство вины подпитывают и дети-тинейджеры (Максим Карушев
и Маргарита Фараджева
), делая заявления одно унизительней другого: от «Иметь любовницу — нормально для мужчины его лет» до «Лучше бы ты умерла, а не он». Муж тоже начинает отвечать. Появляется в отражении зеркал — квартиры, машины, танцевального зала. Смотрит прямо, даже немного насмешливо, совершенно не совестится произошедшего, даже как будто немного издевается, дразнит: «А может у меня был второй телефон?
» Их диалоги иногда даже смешны. Нора возмущается, что в удобном кафе ей предложили на поминки шашлык и караоке, а ему так даже нравится. Забываясь, она спорит так, что сын пугается за мать.
Предыдущий сериал Сергея Сенцова
«1703
», очень успешный у критиков, тоже притворялся мистическим, хотя в нем напарники-детективы распутывали обыденные, зачастую комичные дела, а необычные явления, проявлявшиеся через переживания и страхи персонажей, выступали лишь фоном — за них отвечал художественный цех. В этот раз прозу жизни разрушают ощущения героини, которая открывает окно в иной мир, но только для себя. В фильме много тонких моментов и оттенков чувств между разными людьми, многое становится ясно из коротких реплик, взглядов и движений. Драматургия здесь вообще напоминает танец: она построена на пластике, ритме, танцевальном рисунке. Богатый саундтрек — куда входит не только танго, а композиции в диапазоне от классики до современных песен, — заслуживает отдельного выпуска в качестве дополнительных материалов к сериалу.
Читать
Чем заняться мертвецу на улице разбитых фонарей: обзор сериала «1703»
Путешествие в мир танго для героини болезненно, но психотерапевтично. Сперва уязвленная женщина, да еще и в присутствии любовницы супруга, поступает импульсивно: покупает откровенное платье, «чтобы позлить мужа», пытается «склеить» второго тренера по танго (Риналь Мухамедов
). Однако без слов понятно, что ей необходимо цепляться за танго. Погружаясь в него, Нора ищет новую себя и выясняет отношения с мужем. Когда-то они делили на двоих одну картофелину. Значит, и теперь обязаны понять друг друга. Жизнь заканчивается, любовь существует и после смерти.
Сериал «Танго на осколках» смотрите в онлайн-кинотеатрах KION и START с 13 февраля.
«Танго на осколках»
обсуждение >>