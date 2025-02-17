Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон

В онлайн-кинотеатре Амедиатека вслед за Showtime, в третий раз завелись «Шершни» — продолжение мистического сериала о девушках, выживших в канадском лесу после авиакатастрофы. Несмотря на болезненные укусы и непроходящую интригу, кажется, что история, заворожившая аудиторию по всему миру четыре года назад, уже не такая пронзительная и захватывающая. Как сериал растерял козыри и кураж, размышляет Алексей Филиппов.
В 2021 году о «Шершнях
», кажется, жужжали все: остросюжетная история о выживании девичьей футбольной команды где-то в лесах Онтарио навела шороху по принципу «очень интересно, но ничего не понятно». Четыре года спустя мяч и ныне там: юные Yellowjackets продолжают обосновываться в лесу по заветам Робинзона Крузо и Генри Дэвида Торо, а во второй сюжетной линии, четверть века спустя, повзрослевшие выжившие скрывают от общественности (и, кажется, себя), что же случилось в роковом 1996-м. Спусковым крючком возни служит анонимная угроза всё рассказать, разогнав туман загадочности к 25-летнему юбилею.
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Все вышедшие эпизоды «Шершней»
Поначалу кажется, что Эшли Лайл
и Барт Никерсон
соорудили идеальные силки интриги. Остросюжетная коллизия с падением самолета, вдохновленная катастрофой
в Андах полувековой давности, дарит широкий простор для мистики и быта в диких условиях — на контрасте с обманчивым благодушием американского пригорода 90-х. Заигрывания с эстетикой конца XX века смотрелись очень своевременно — мода на 80-е явно подвыдохлась, — а жуткие события в лесу подпитывали(сь) широкой картиной двуличности взрослой жизни, которая настигла героинь 25 лет спустя. Многофигурная композиция также позволяла устроить панорамный обзор распространения травмы.
Натали Скаторччио (Джулиетт Льюис
/Софи Тэтчер
) заливала переживания алкоголем (и не только). Мисти Куигли (Кристина Риччи
/Сэмми Ханратти
) устроилась в дом престарелых, чтобы никто не мог избежать её заботы. Шона Шипман (Мелани Лински
/Софи Нелисс
) счастливо замужем за экс-бойфрендом лучшей подруги Джеки (Элла Пернелл
), а у них с Джеффом (Уоррен Коул
) подрастает дочь Кэлли (Сара Дежарден
), вступающая в тот же опасный возраст. Обоих затянет в воронку жалящего прошлого. Наконец, Таисса Тёрнер (Тауни Кипресс
/Джасмин Савой Браун
) пытается строить политическую карьеру, что не слишком хорошо сказывается на браке, сыне и психологическом здоровье (особенно когда возвращаются приветы из прошлого). Во втором сезоне к ним добавились Шарлотта Мэтьюс (Симона Кэсселл
/Кортни Итон
), заведущая оздоровительной коммуной сектантского вида, где она применяет дар медиума, а также брутальная Ванесса Палмер (Лорен Эмброуз
/Лив Хьюсон) — первая любовь Таиссы, пережившая нападение волков, а теперь заведующая видеомагазином. Плюс загадочный «гражданский детектив» Уолтер (Элайджа Вуд
) — менее вредоносный двойник Мисти, с которым у них завязываются отношения.
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Первые два эпизода третьего сезона с новой силой обещают хоть какие-то ответы, однако укрепляют сомнения, что Никерсон и Лайл знают, куда ведут (а запланировано вроде как пять сезонов!). За четыре года «Шершни» последовательно растратили многие козыри: дух 90-х выветрился почти мгновенно, ограничившись украшением вступительных титров, а мистические намеки так и остались «роялем в кустах», который вытаскивают, когда не хватает остроты личных драм. Аналогичным образом функционируют психологические срывы и ввод новых персонажей, которые позволяют запустить новый цикл «Что же там произошло — и кем мы стали?»
Теперь уже во весь рост заметно то, что в начальных сериях бросалось в глаза только визуально: лениво зарифмованные перипетии 90-х и 2020-х не дополняют, а лишь размывают друг друга. Фокус произвольно скачет с одной героини на другую, зачастую упуская возможность сопоставить характеры в подростковом и взрослом возрасте, то есть истории выживания было бы лучше без гниющих тайн современности — и наоборот. «Шершни» настолько преуспели в отклыдвании любых разговоров на потом, что загадочная аудиокассета, оказавшаяся у Кэлли в открывающем эпизоде, будет лежать без дела всю последующую, зато появятся две новые загадочные фигуры — в прошлом и настоящем. Учитывая, что впереди еще выходы Хилари Суэнк
и Джоэла МакХэйла
из «Сообщества
», думается, найденную пленку можно продержать в ящике и до конца сезона.
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Расслоение двух временных пластов тем заметнее, что шоураннеры забыли про синхронизацию с моментом: заявленные 2021-й и 1996-й длятся уже четыре года, всё больше напоминая смутное видение из прошлого, где Софи Тэтчер еще не стала восходящей звездой хоррора («Еретик
» и «Компаньон
»), а выкинутая из сюжета Элла Пернелл не взлетела на реактивной тяге «Аркейна
» и «Фоллаута
». История продолжает бродить кругами, демонстрируя, как противоречивые социальные установки не страхуют от одичания и каннибализма (порой буквально), стоит убрать из уравнения белоснежные домики, круглосуточные супермаркеты и угрозу полиции. Даже наоборот: человеческая психика несравненно более адаптивная, чем (негласные) законы общества, готового на всё закрывать глаза и лепить ярылки, надеясь, что сдерживающие факторы, вроде закона и медучреждений, оградят от клыков или хотя бы маний ближнего. Жаль, что сам сериал не обладает такой же маневренностью и эластичностью, двигаясь по пути «У меня есть мысль, и я её думаю».
Смотрите третий сезон «Шершней» в Амедиатеке с 15 февраля
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«Шершни». 3 сезон
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