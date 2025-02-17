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Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон

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17 февраля 2025
В онлайн-кинотеатре Амедиатека вслед за Showtime, в третий раз завелись «Шершни» — продолжение мистического сериала о девушках, выживших в канадском лесу после авиакатастрофы. Несмотря на болезненные укусы и непроходящую интригу, кажется, что история, заворожившая аудиторию по всему миру четыре года назад, уже не такая пронзительная и захватывающая. Как сериал растерял козыри и кураж, размышляет Алексей Филиппов.

Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон

В 2021 году о «Шершнях», кажется, жужжали все: остросюжетная история о выживании девичьей футбольной команды где-то в лесах Онтарио навела шороху по принципу «очень интересно, но ничего не понятно». Четыре года спустя мяч и ныне там: юные Yellowjackets продолжают обосновываться в лесу по заветам Робинзона Крузо и Генри Дэвида Торо, а во второй сюжетной линии, четверть века спустя, повзрослевшие выжившие скрывают от общественности (и, кажется, себя), что же случилось в роковом 1996-м. Спусковым крючком возни служит анонимная угроза всё рассказать, разогнав туман загадочности к 25-летнему юбилею.

Смотреть онлайн Все вышедшие эпизоды «Шершней»
Поначалу кажется, что Эшли Лайл и Барт Никерсон соорудили идеальные силки интриги. Остросюжетная коллизия с падением самолета, вдохновленная катастрофой в Андах полувековой давности, дарит широкий простор для мистики и быта в диких условиях — на контрасте с обманчивым благодушием американского пригорода 90-х. Заигрывания с эстетикой конца XX века смотрелись очень своевременно — мода на 80-е явно подвыдохлась, — а жуткие события в лесу подпитывали(сь) широкой картиной двуличности взрослой жизни, которая настигла героинь 25 лет спустя. Многофигурная композиция также позволяла устроить панорамный обзор распространения травмы.

Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон

Натали Скаторччио (Джулиетт Льюис/Софи Тэтчер) заливала переживания алкоголем (и не только). Мисти Куигли (Кристина Риччи/Сэмми Ханратти) устроилась в дом престарелых, чтобы никто не мог избежать её заботы. Шона Шипман (Мелани Лински/Софи Нелисс) счастливо замужем за экс-бойфрендом лучшей подруги Джеки (Элла Пернелл), а у них с Джеффом (Уоррен Коул) подрастает дочь Кэлли (Сара Дежарден), вступающая в тот же опасный возраст. Обоих затянет в воронку жалящего прошлого. Наконец, Таисса Тёрнер (Тауни Кипресс/Джасмин Савой Браун) пытается строить политическую карьеру, что не слишком хорошо сказывается на браке, сыне и психологическом здоровье (особенно когда возвращаются приветы из прошлого). Во втором сезоне к ним добавились Шарлотта Мэтьюс (Симона Кэсселл/Кортни Итон), заведущая оздоровительной коммуной сектантского вида, где она применяет дар медиума, а также брутальная Ванесса Палмер (Лорен Эмброуз/Лив Хьюсон) — первая любовь Таиссы, пережившая нападение волков, а теперь заведующая видеомагазином. Плюс загадочный «гражданский детектив» Уолтер (Элайджа Вуд) — менее вредоносный двойник Мисти, с которым у них завязываются отношения.

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Первые два эпизода третьего сезона с новой силой обещают хоть какие-то ответы, однако укрепляют сомнения, что Никерсон и Лайл знают, куда ведут (а запланировано вроде как пять сезонов!). За четыре года «Шершни» последовательно растратили многие козыри: дух 90-х выветрился почти мгновенно, ограничившись украшением вступительных титров, а мистические намеки так и остались «роялем в кустах», который вытаскивают, когда не хватает остроты личных драм. Аналогичным образом функционируют психологические срывы и ввод новых персонажей, которые позволяют запустить новый цикл «Что же там произошло — и кем мы стали?»

Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон

Теперь уже во весь рост заметно то, что в начальных сериях бросалось в глаза только визуально: лениво зарифмованные перипетии 90-х и 2020-х не дополняют, а лишь размывают друг друга. Фокус произвольно скачет с одной героини на другую, зачастую упуская возможность сопоставить характеры в подростковом и взрослом возрасте, то есть истории выживания было бы лучше без гниющих тайн современности — и наоборот. «Шершни» настолько преуспели в отклыдвании любых разговоров на потом, что загадочная аудиокассета, оказавшаяся у Кэлли в открывающем эпизоде, будет лежать без дела всю последующую, зато появятся две новые загадочные фигуры — в прошлом и настоящем. Учитывая, что впереди еще выходы Хилари Суэнк и Джоэла МакХэйла из «Сообщества», думается, найденную пленку можно продержать в ящике и до конца сезона.

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Расслоение двух временных пластов тем заметнее, что шоураннеры забыли про синхронизацию с моментом: заявленные 2021-й и 1996-й длятся уже четыре года, всё больше напоминая смутное видение из прошлого, где Софи Тэтчер еще не стала восходящей звездой хоррора («Еретик» и «Компаньон»), а выкинутая из сюжета Элла Пернелл не взлетела на реактивной тяге «Аркейна» и «Фоллаута». История продолжает бродить кругами, демонстрируя, как противоречивые социальные установки не страхуют от одичания и каннибализма (порой буквально), стоит убрать из уравнения белоснежные домики, круглосуточные супермаркеты и угрозу полиции. Даже наоборот: человеческая психика несравненно более адаптивная, чем (негласные) законы общества, готового на всё закрывать глаза и лепить ярылки, надеясь, что сдерживающие факторы, вроде закона и медучреждений, оградят от клыков или хотя бы маний ближнего. Жаль, что сам сериал не обладает такой же маневренностью и эластичностью, двигаясь по пути «У меня есть мысль, и я её думаю».

Смотрите третий сезон «Шершней» в Амедиатеке с 15 февраля.

«Шершни». 3 сезон

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обсуждение >>
№ 3
Мария_2191   19.02.2025 - 13:34
Третий сезон за 20 лет, это вполне можно назвать рекордом, так как сейчас привыкли клепать по одному сезону раз в 1,5-2 года. читать далее>>
№ 2
hellonet (Новосибирск)   18.02.2025 - 12:51
Из этой статьи только что узнал о существовании этого сериала. Надо глянуть читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   17.02.2025 - 19:40
Сериал точно набирает обороты. Неожиданно, если честно. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон фотографии
Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон фотографии
Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон фотографии
Дамы поглощают кавалеров: как «Шершни» начинают третий сезон фотографии
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