Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана

На Первом канале премьера нового сериала — биографической и исторической мелодрамы режиссера Владимира Щеголькова («Цербер», «Везет», «Нежность 2») под названием «Натали и Александр». И вряд ли кто-то не поймет, о каких заглавных героях речь – конечно, о Пушкине и его супруге Наталье Гончаровой. За шесть серий авторы – к слову, к созданию приложил руку еще и режиссер Владимир Битоков – обещают рассказать хоть и непродолжительную, но насыщенную историю любви поэта и его музы. Начавшуюся скандально, закончившуюся трагично.
Пока на широких экранах, собирая кассу и вызывая у зрителей противоречивые эмоции, идет «Пророк. История Александра Пушкина
» — мюзикл с Юрой Борисовым
– по телевизору бунтарский образ «солнца русской поэзии» подкрепляет сериал «Натали и Александр». Главные герои тут – живые, молодые, хулиганят, как подобает возрасту. Александр Сергеевич в исполнении Александра Зарядина
, который и без пластического грима будто сошел со знаменитого портрета кисти Кипренского, появляется перед зрителем уже в статусе и гения, чьими стихами зачитывается вся страна, и не менее известного повесы, о чьих похождения, романах, дерзких выходках и в целом непокорном характере слагают легенды. На одном из светских раутов он замечает впервые вышедшую в свет Наталью Гончарову (Ксения Трейстер
) – она прибыла в компании матери (Полина Кутепова
) и двух сестер, Кати (Татьяна Марахонич
) и Ази (Полина Цыганова
). Натали должна встретиться с уже посватавшимся к ней князем Мещерским (Григорий Верник
) – идеальная партия, человек, способный спасти разорившихся Гончаровых от нищеты и позора – однако все внимание перетягивает на себя Пушкин.
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Его стихами Таша зачитывается давно, он же влюбляется в девушку, которую позднее назовет своей Мадонной, с первого взгляда. В ту же ночь, перебрав с вином от переизбытка чувства, Александр нагрянет в дом Гончаровых просить руки Натали – его, конечно, выгонят. И это испытание чувств и намерений станет наименьшим из всех на пути к счастью: прежде чем обвенчаться, влюбленным придется столкнуться с разлукой из-за эпидемии холеры, из-за вынужденного, хоть и продуктивного заточения поэта в Болдино, из-за бесконечных условий и требований большого приданого от матери Гончаровой, из-за немилости со стороны цензора Бенкендорфа (Игорь Верник
).
Сериал с первой же части подкупает динамичностью и насыщенностью событиями – фоном для основной, любовной, линии, также полной драматических поворотов, становится непростая биография поэта, его отношения с властью и в целом интриги светского общества Москвы и Петербурга. В каждой серии умещается довольно продолжительный и подробный период жизни героев. В чью искреннюю любовь веришь, несмотря на неоднозначность, многогранность и сложность обоих характеров – с первой минуты между Пушкиным и Натали летают искры, обжигающие и их самих, и всех окружающих, которые, как ни стараются, не могут помешать этим двоим быть вместе. Пушкин – настоящая рок-звезда (это, очевидно, тренд). Множество уморительных, хулиганских эпизодов с участием не менее известных личностей, с которыми водил дружбу поэт – тут и Гоголь, и Вяземский, и Нащокин, и Соболевский – сменяются драматическими сценами противостояния надменности высшего общества, к которому он принадлежит, с которым должен считаться, к которому вместе с тем испытывает презрение, увеличивающееся пропорционально растущему неприятию общества к Натали. Он встает на ее сторону, не задумываясь.
Сериал, основанный на реальных документах эпохи, на дневниках, стихах и прозе, может считаться на только художественной биографией, но и вполне достоверным историческим проектом. Препарирующим в том числе и эпоху, и ее деятелей – каждый из которых, впрочем, не памятник и не застывший образ, а живой человек. Ну и, помимо тренда на изображения Пушкина этаким панком, можно отметить и тенденцию к очеловечиванию абсолютной власти – молодого императора Николая I играет, превращая правителя в мудрого, обаятельного, думающего о народе, с юмором и обостренным чувством справедливости, актер Александр Мизев
. Душка, как того требуют уже не те, а эти времена.
Смотрите сериал «Натали и Александр» на Первом канале с 17 февраля.
«Натали и Александр». ТВ-ролик №4
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