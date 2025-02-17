Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана

Обзор сериалов >>
17 февраля 2025
На Первом канале премьера нового сериала — биографической и исторической мелодрамы режиссера Владимира ЩегольковаЦербер», «Везет», «Нежность 2») под названием «Натали и Александр». И вряд ли кто-то не поймет, о каких заглавных героях речь – конечно, о Пушкине и его супруге Наталье Гончаровой. За шесть серий авторы – к слову, к созданию приложил руку еще и режиссер Владимир Битоков – обещают рассказать хоть и непродолжительную, но насыщенную историю любви поэта и его музы. Начавшуюся скандально, закончившуюся трагично.

Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана

Пока на широких экранах, собирая кассу и вызывая у зрителей противоречивые эмоции, идет «Пророк. История Александра Пушкина» — мюзикл с Юрой Борисовым – по телевизору бунтарский образ «солнца русской поэзии» подкрепляет сериал «Натали и Александр». Главные герои тут – живые, молодые, хулиганят, как подобает возрасту. Александр Сергеевич в исполнении Александра Зарядина, который и без пластического грима будто сошел со знаменитого портрета кисти Кипренского, появляется перед зрителем уже в статусе и гения, чьими стихами зачитывается вся страна, и не менее известного повесы, о чьих похождения, романах, дерзких выходках и в целом непокорном характере слагают легенды. На одном из светских раутов он замечает впервые вышедшую в свет Наталью Гончарову (Ксения Трейстер) – она прибыла в компании матери (Полина Кутепова) и двух сестер, Кати (Татьяна Марахонич) и Ази (Полина Цыганова). Натали должна встретиться с уже посватавшимся к ней князем Мещерским (Григорий Верник) – идеальная партия, человек, способный спасти разорившихся Гончаровых от нищеты и позора – однако все внимание перетягивает на себя Пушкин.

Читать также Рифмы и панчи Солнца русской поэзии: рецензия на фильм «Пророк. История Александра Пушкина»
Его стихами Таша зачитывается давно, он же влюбляется в девушку, которую позднее назовет своей Мадонной, с первого взгляда. В ту же ночь, перебрав с вином от переизбытка чувства, Александр нагрянет в дом Гончаровых просить руки Натали – его, конечно, выгонят. И это испытание чувств и намерений станет наименьшим из всех на пути к счастью: прежде чем обвенчаться, влюбленным придется столкнуться с разлукой из-за эпидемии холеры, из-за вынужденного, хоть и продуктивного заточения поэта в Болдино, из-за бесконечных условий и требований большого приданого от матери Гончаровой, из-за немилости со стороны цензора Бенкендорфа (Игорь Верник).

Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана

Сериал с первой же части подкупает динамичностью и насыщенностью событиями – фоном для основной, любовной, линии, также полной драматических поворотов, становится непростая биография поэта, его отношения с властью и в целом интриги светского общества Москвы и Петербурга. В каждой серии умещается довольно продолжительный и подробный период жизни героев. В чью искреннюю любовь веришь, несмотря на неоднозначность, многогранность и сложность обоих характеров – с первой минуты между Пушкиным и Натали летают искры, обжигающие и их самих, и всех окружающих, которые, как ни стараются, не могут помешать этим двоим быть вместе. Пушкин – настоящая рок-звезда (это, очевидно, тренд). Множество уморительных, хулиганских эпизодов с участием не менее известных личностей, с которыми водил дружбу поэт – тут и Гоголь, и Вяземский, и Нащокин, и Соболевский – сменяются драматическими сценами противостояния надменности высшего общества, к которому он принадлежит, с которым должен считаться, к которому вместе с тем испытывает презрение, увеличивающееся пропорционально растущему неприятию общества к Натали. Он встает на ее сторону, не задумываясь.

Сериал, основанный на реальных документах эпохи, на дневниках, стихах и прозе, может считаться на только художественной биографией, но и вполне достоверным историческим проектом. Препарирующим в том числе и эпоху, и ее деятелей – каждый из которых, впрочем, не памятник и не застывший образ, а живой человек. Ну и, помимо тренда на изображения Пушкина этаким панком, можно отметить и тенденцию к очеловечиванию абсолютной власти – молодого императора Николая I играет, превращая правителя в мудрого, обаятельного, думающего о народе, с юмором и обостренным чувством справедливости, актер Александр Мизев. Душка, как того требуют уже не те, а эти времена.

Смотрите сериал «Натали и Александр» на Первом канале с 17 февраля.

«Натали и Александр». ТВ-ролик №4

версия для печати

обсуждение >>
№ 21
даурия   20.03.2025 - 19:57
Сериал понравился.Большое спасибо всем причастным!Пушкин получился великолепным! читать далее>>
№ 20
З.   1.03.2025 - 02:46
Много мыслей было об этом сериале. Ну хорошо, что не использовали пластический грим. Ну и пусть портретное несходство. Главное - почему Пушкин получился таким убогим и беспомощным? Но все эти несоответствия... читать далее>>
№ 19
О-валент 512   28.02.2025 - 15:08
... Браво! Лучше не скажешь. Вы прямо чётко высказали моё мнение. читать далее>>
№ 18
Annna80 (Санкт-Петербург)   24.02.2025 - 13:23
... Просто не все любят копаться в чужих слабостях. В этом смысле, мне, например, неинтересна чужая жизнь. В своей бы разобраться:) А уж, чтобы изучить и понять творчество Пушкина, жизни не хватит. В... читать далее>>
№ 17
Эвелина Бибикова   22.02.2025 - 20:06
Большое спасибо создателям фильма"Натали и Александр" ! Смотрю с удовольствием! Актёры на главные роли подобраны великолепно! Очень похожи! Да, вижу мелкие неточности, например,... читать далее>>
Всего сообщений: 21
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Пророк. История Александра Пушкина»: Рифмы и панчи Солнца русской поэзии
Сериал о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина стартует 17 февраля
Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина
Поиск по меткам
Биография / БайопикИсторический фильм/сериалНаталия ГригорьеваПервый канал
персоны
Полина АугАлексей БарабашРостислав БершауэрВладимир БитоковЮра БорисовГригорий ВерникИгорь ВерникСергей ГармашАлександр ЗарядинПолина КутеповаТатьяна МарахоничАлександр МизёвКсения ТрейстерПолина ЦыгановаВладимир Щегольков
фильмы
"Везёт"Натали и АлександрНежность-2Пророк. История Александра ПушкинаЦербер

фотографии >>
Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана фотографии
Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана фотографии
Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана фотографии
Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Галкин
25 мая ушёл из жизни актёр Виктор Галкин.
Лев Бобышев
24 мая ушёл из жизни актёр Лев Бобышев.
Геннадий Третьяков
24 мая ушёл из жизни актёр Геннадий Третьяков.
Борис Шагаев
23 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Шагаев.
Владимир Бухаров
23 мая ушёл из жизни актёр Владимир Бухаров.
Джим Паттерсон
22 мая ушёл из жизни Джим Паттерсон.

День рождения >>

Богдан Бенюк
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Андрей Сорока
Андрей Харыбин
Владимир Ярош
Хелена Бонем Картер
Жюльен Буасселье
Пэм Гриер
Пол Лукас
Кармен Монтехо
Джон Уэйн
Элизабет Харнуа
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Нэчжа побеждает Царя драконов
боевик, приключения, фэнтези
Китай, 2025
100% тигр
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2024
Виновата любовь
комедия, мелодрама, экранизация
Канада, 2024
Игры возмездия
боевик, триллер
Великобритания, США, 2024
Кукушка
Россия, 2024
Настоящие детективы
криминальный фильм, триллер
США, 2024
Быстрее ветра
боевик, драма, спортивный фильм
Бельгия, Франция, 2025
Верни её из мёртвых
фильм ужасов
Австралия, США, 2025
Геройчики. Незваный гость
детский фильм, приключения
Россия, 2025
Джейн Остин испортила мне жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2024
Культурный код: Фрагменты
приключения, спортивный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен