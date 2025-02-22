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«Белый лотос». Третий сезон: Если есть на свете Тай

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22 февраля 2025
На HBO состоялась премьера третьего сезона «Белого лотоса» - эдакого тихого, если говорить о ритме, но наделавшего шума сериального хита. Проекта, который воскресил карьеру «мамы Стифлера» Дженнифер Кулидж, но где так и не появилась (по очевидным политическим причинам) сербская звезда российского кино Милош Бикович. Свято место пусто не бывает, а незаменимых нет, так что съемки состоялись: на этот раз действие разворачивается в Таиланде, где расположился очередной отель элитной сети «Белый лотос». Новые гости уже высаживаются на берег – и среди них есть и знакомые лица.

«Белый лотос». Третий сезон: Если есть на свете Тай

Например, Белинда (Наташа Ротуэлл) – просветленная массажистка из первого (гавайского) сезона, на свою беду сблизившаяся с горемычной Таней (Кулидж), прибывает на тропический остров для повышения велнес-квалификации. Тайский резорт, видимо, больше остальных «Лотосов» специализируется на физическом и ментальном здоровье. Для первого — полезная пища и спа-процедуры, для второго – цифровой детокс, медитации и полное слияние с природой, которая в виде обезьян и варанов буквально заглядывает в окна уединенных вилл, разбросанных по острову и укрытых джунглями. Правила, требующие не пользоваться телефонами, устраивают не всех гостей: важный бизнесмен Тимоти (Джейсон Айзекс), глава семьи Рэтлифф, сразу заявляет, что гаджеты никто из них сдавать не намерен. Правда, доставать обещает украдкой — и за себя, и за родных: жену Викторию (Паркер Поузи) с детьми Саксоном (Патрик Шварценеггер), Пайпер (Сара Кэтрин Хук) и Локом (Сэм Нивола). Предприниматель нарушит слово на первом же ужине – неожиданный звонок поставит в тупик и заставит нервничать.

Смотреть онлайн Первые два сезона «Белого лотоса»
Другой гость переживает с самого начала: мутный с виду Рик (Уолтон Гоггинс), приехавший со спутницей-болтушкой Челси (Эйми Лоу Вуд), возмущен меню и отказывается есть рисовые шарики с прочими диетическими изысками. Да и в целом не слишком-то впечатлен ассортиментом лакшери-курорта – зато встречавшая гостей совладелица «Белого лотоса» вызывает у него неподдельный интерес. Статная немолодая тайка — в прошлом артистка, удачно вышедшая замуж за американца, теперь одна из основательниц сети и гуру велнес-индустрии. Она лично приветствует гостей, а вот её супруг покинул отель буквально накануне (что отчего-то вызывает нескрываемое разочарование Рика).

«Белый лотос». Третий сезон: Если есть на свете Тай

Заселяются в «Белый лотос» и три подруги: телезвезда Жаклин (Мишель Монахэн) привезла на отдых бывших одноклассниц, с которыми они якобы не разлей вода со школы. Лори (Кэрри Кун) и Кейт (Лесли Бибб) хоть и улыбаются, но лицемерно — что видно невооруженным глазом. Женщины осыпают друг друга комплиментами, в которых сквозит неподдельная зависть, а, может, и что похуже: кажется, все ненавидят Жаклин, усиленно симулируя дружбу и восхищение её достижениями. Она хвалит в ответ – снисходительно или же искренне?

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Щебечут птицы, ветер шумит в ветвях пальм, волны бьются о живописный берег. Бесшумно передвигается по территории – наверное, самой красивой локации из всех сезонов – услужливый персонал, который, как это принято в «Белом лотосе», есть, что-то скрывает (и преследует личные цели). Пока заподозрить неладное можно лишь по мимолетным взглядам и вскользь брошенным фразам, по едва заметными движениям и неуловимым интонациям — и это касается всех героев. С виду идиллические отношения при ближайшем рассмотрении выглядят нездоровым: как, например, между братьями и сестрой Рэтлифф. Мама постоянно хочет спать, папа — возможно, финансовый мошенник, а в чем подвох с этими тремя — остается только гадать, глядя на загорающие у кристально прозрачного бассейна тела.

«Белый лотос». Третий сезон: Если есть на свете Тай

Как обычно в «Белом лотосе», сезон начинается с анонса кульминации: через неделю после заселения случится нечто страшное. Взяв максимально высокую ноту, сериал после открывающих титров снижает градус — впрочем, то ли к третьему сезону привыкаешь, то ли повествование всё же становится динамичнее в сравнении с первой частью. В любом случае «затравочный» эпизод подвешивает в воздухе напряжение и делает интонацию вопросительной: следить за героями вновь интересно, хотя бы потому что среди актеров всё больше известных лиц и ярких типажей (взять хотя бы Гоггинса, непредсказуемого в своем комичном и зловещем лицедействе). Есть и еще одна загадочная фигура — для тех, кому мало новичков: поигрывающего мышцами и отпускающего сальные шутки Шварценеггера, натянуто улыбающейся Монахэн (прямо-таки женская версия «Гарольда, скрывающего боль») и сонной Поузи, поймавшей тайский «сабай» еще до прибытия в Таиланд. На пару молчаливых (пока) минут в кадре показывают мужа (Джон Гриз) почившей Тани — с новой молодой спутницей, а также русского тренера (это не Юрий Колокольников, чей выход тоже обещают). Есть, где глазам отдохнуть, что очень в духе «Белого лотоса».

«Белый лотос». 3 сезон. Трейлер №2 на английском языке

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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.02.2025 - 13:13
...Если есть на свете Тай... Смотрим «Белый Лотос», где в том самом Рае Тае, в воздухе которого подвешивается напряжение, создается вопросительная интонация и где будет глазам отдохнуть... Да, все... читать далее>>
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