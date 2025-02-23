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Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

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23 февраля 2025
Трудно представить массовую культуру без историй успеха — и японскому шоубизнесу любовь к этому сюжету тоже не чужда. Аниме о торопящихся к популярности музыкальных группах появляются регулярно, однако не все могут похвастаться такой проработкой, как «Плач девичьей группы» — оригинальный проект Toei AnimationКоронный бросок», «Сейлор Мун»). О скрупулезном и смелом подходе Тадаси Хираямы, стоящего за рождением главного музыкального сериала 2024 года, рассказывает Максим Бугулов.

Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

17-летняя школьница Нина Исэри спешно покидает отчий дом в префектуре Кумамото и приезжает в мегаполис Кавасаки. Ультимативная цель поездки — доказать родителям, что способна жить самостоятельно. В родном городе Нина столкнулась с жестоким школьным буллингом и холодным непониманием со стороны отца, автора известной книги о воспитании детей. На новом месте девушка видит пост об уличном выступлении Момоки Кавараги — гитаристки безумно популярной группы Diamond Dust, которая покинула коллектив из-за творческих разногласий. Почти случайная встреча приводит к диалогу, перетекающему в совместные посиделки, — и вот совершенно непохожие девушки с абсолютно разными амбициями уже формируют рок-команду, чтобы сотрясти карточный домик японской музыкальной индустрии.

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Оригинальный сериал «Плач девичьей группы» по задумке, подходу и стилю значительно отличается от большинства продуктов аниме-индустрии. Старт амбициозному начинанию дал продюсер Тадаси Хираяма, который в 2021-м покинул Sunrise и перешел в Toei Animation, где сразу принялся за работу над новым тайтлом. Он был абсолютно уверен, что после Олимпиады в Токио национальная экономика в ковидных тисках пойдет на спад, что сильнее всего отразится на молодежи. Поскольку культурный облик формируют именно подростки, было решено сконцентрироваться на тинейджерках из маленьких городков, которые на пути к мечте преодолевают испытания мегаполиса (в первую очередь — финансовые). После серии брейнштормов выбор пал на юных музыкантш, а местом действия предпочли выбрать что-то менее банальное, чем Токио. Хираяма как раз прочитал книгу «Репортаж о Кавасаки», где перечислялись локальные трудности молодого поколения, а заодно типично японские ужасы вроде убасутэ (когда стариков бросают на скамейках, в больницах или просто чистом поле на верную смерть). Плюс в городе сформирована мощнейшая и весьма эклектичная музыкальная сцена, а сеттинг обещает «экзотику» для фанатов аниме, которые после бесконечных токийских историй могут проводить экскурсии по Акихабаре и Кабуки-тё.

Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

Вот только продюсер не собирался сразу делать аниме: ему приспичило мастерить сложный проект, где мультсериал сосуществовал бы с реальным герлз-бэндом. В принципе, метод достаточно частый (и весьма прибыльный). Нетипичным оказался лишь подход Хираямы, приоритезировавшего музыкальную аутентичность и искренность персонажей. В погоне за мечтой он обратился к известному композитору Кэндзи Тамаи — руководителю компании agehasprings, чей обширный опыт включал работу с рок-бэндами, а также звездами джей-попа и даже корейской сцены. Вдвоем они решили собрать коллектив молодых девушек, способных круто играть рок и качественно исполнять роли сэйю. Когда такие мастерицы будут найдены, требуется хорошенько их пропиарить, набрать фан-базу, и только потом выпускать аниме.

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Тамаи заметил, что подобное, конечно, осуществимо, но потребуется масштабное прослушивание, которое займет уйму времени и денег. Хираяма заверил, что у него — всё время мира и весь бюджет Toei. При содействии японского отделения Universal Music запустили кастинг Girl’s Rock Audition: в течение полутора лет продюсерский тандем отсеивал десятки тысяч участниц в поисках будущих звезд. Порой Тамаи самостоятельно искал таланты на стороне: так на просторах YouTube обнаружилась Юри, озвучившая гитаристку Кавараги.

Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

После впечатляющей музыкальной одиссеи, наконец, сформировалась команда Togenashi Togeari. Вслед за анонсом пошли интервью, синглы и выступления, а там и подоспел «Плач девичьей группы». Закадровая история кажется даже интереснее аниме, но и в сериале есть на что посмотреть. Уже дебютный трейлер музыкальной драмы обрушивал всю мощь японского CGI. Жители Страны восходящего солнца остались довольны, а вот гайдзины, приученные к более классической визуализации, закрывали глаза от ужаса и боялись после заходить в интернет.

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У Хираямы и здесь нашлось собственное видение: продюсер уверен, что 2D-анимация достигла пика, а CG — новый фронтир, чьи прелести и возможности раскроет именно его команда в стенах Toei Animation. Помимо трехмерных моделей, стилизованных под иллюстрации из гача-игр, ставку делали на классическую мультипликацию: в «Плаче девичьей группы» анимировали все кадры, не пропуская часть фреймов для имитации привычного в индустрии рисунка, благодаря чему плавность движений — абсолютна (даже чрезмерна). На эту прихоть продюсера денег тоже не пожалели: в сети поговаривают, что Toei Animation заплатила в три раза больше, чем ушло бы на «обычное» аниме.

Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

Каким бы революционным визуал ни казался японским критикам (они в восторге), рядом с более привычным 2D он не выглядит роскошным. Скорее наоборот: возникает ощущение, что студия поскупилась на финансирование для музыкального сериала. Впрочем, через два-три эпизода глаза адаптируются — и на первое место выходит сюжет. Девичья группа плачет о классических для жанра вещах: денег — мало, челленджей — много, мечты — выше небоскребов, а соперники, которые продались мейджору и теперь гонят айдол-попсу, — слишком популярные.

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Вдохновение Girls Band Cry черпает в классике, не забывая про архетипы (гениальная интровертка на клавишных), но основой для множества будничных зарисовок стала жизнь. Репетиции очень похожи на монотонный и эмоционально требовательный процесс из реального, ненарисованного мира. Столкновение пятерых индивидуальностей с обязательными сомнениями и спорами тоже подбирается максимально близко к эпизодам из биографии, пожалуй, каждой рок-группы. В Кавасаки они звучат вдвойне убедительно, потому что взяты из практики всамделишной Togenashi Togeari. Наконец, как и положено фронтвумен, весь бэнд тянет вперед протагонистка Нина Исэри, сотканная из травмирующего бэкграунда, подростковых противоречий и человеческой (слишком человеческой), но такой искренней глупости. Это дает зрителю чуть больше, чем нарисованный архетип: даже поведение героини на сцене передает очень реалистичный поиск себя как личности и исполнительницы. Исэри обожает вываливать на толпу сиюминутные переживания — звучит как не самый лучший перк для вокалистки, однако у многих легендарных рокеров были причудливые фишки. Скажем, Майло Окерман из Descendants не вынимал руку из заднего кармана джинсов, а Леонард Грейвс Филлипс из The Dickies — указательного пальца из уха как в клипах, так и во время лайвов.

Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

Помимо (отчасти) правдивого сказа о музыкальной юности, «Плач девичьей группы» впечатляет музыкальным вектором. Когда Синъитиро Ватанабэ воображал звучание будущего в «Кэрол и Тьюсдэй», эти потуги не вызывали ничего кроме судорог кринжа: создание уникального саунда вымышленных исполнителей в аниме — сложнейшая задача, перед которой зачастую пасуют даже опытнейшие мэтры. В Girls Band Cry слышно, сколько трудов вложил Тадаси Хираяма в концептирование группы, а Кэндзи Тамаи — в полировку звучания. Оба сошлись, что в силу возраста девушки должны были расти не только на роке, но и на главных хитах вокалоид-бума: отсюда в треках Togenashi Togeari хитрый рисунок ударных и высокий BPM, вокал Нины чередует скоростной речетатив с протяжными партиями, а гитарные соло подчеркиваются клавишными. Даже в дисторшене слышна рука продюсера: саунд абсолютно не похож на абразивные гаражные запилы The Birthday или, например, THE.50KAITENZ. Зато очень точно повторяет звучание Flow, Mrs. GREEN APPLE или даже Aimer, с которой Тамаи лично работал.

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Наконец, за весь 2024 год не было опенинга, который можно с чистым сердцем поставить подле Wrong World: продакшн, композиторские навыки и, конечно, талант девушек сделали мгновенный хит. Остальные треки тоже не затерялись: как минимум две песни вошли в топ-10 главного чарта страны, а в Китае и вовсе взобрались на вершину стримингов NetEase и QQ Music. Вне зависимости от того, какое будущее ожидает Togenashi Togeari и Girls Band Cry в чартовых битвах и среди коллег по музыкальным драмам, уже сейчас ясно: одиссея Хираямы удалась. Скорее всего, это подтвердит каждый, что хоть раз зажимал между пальцами медиатор.

«Плач девичьей группы». Трейлер на японском языке

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№ 2
Igor D.88   26.02.2025 - 11:54
Уже если включать аниме, то только про волшебников, ужасы, как Спираль и т.п. Можно историю. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   23.02.2025 - 21:15
Для меня очень "громкое" звучание рока, поменьше бы музыки и стоп-сцен с лицами крупного плана, смотреть же невыносимо. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет фотографии
Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет фотографии
Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет фотографии
Кавасаки — город рока: «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет фотографии
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