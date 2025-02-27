«Атом»: Девять лет одной бомбы

На медиаплатформе холдинга ВГТРК «Смотрим» большая премьера – сериал режиссера Нурбека Эгена «Атом», созданный при поддержке одноименного фонда и Института развития интернета. Еще до премьеры многие восприняли проект как своеобразный ответ прошлогоднему оскароносному «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана, но там, где «западные союзники» размышляли, как «полюбили атомную бомбу» (и к чему это привело), в стране Советов из атомов складывались молекулы будущих открытий.
В самом начале сериала закадровый голос Алексея Гуськова
, который играет чекиста с литературной фамилией Замятин, кратко информирует, как весной 1945 года обычные люди праздновали победу, даже не подозревая о ядерной угрозе. Как посчитали союзные войска, уже к началу 1950-х благодаря новому оружию удастся уничтожить весь СССР по примеру Хиросимы и Нагасаки. О них, правда, речь пойдет только во второй половине сериала, и то вскользь. Под микроскопом истории — люди, которые смогли предотвратить «атомный шантаж».
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Лексическая «гонка вооружений» в первых эпизодах «Атома», впрочем, почти не чувствуется. В предвоенном 1940-м молодой физик Фролов (Илья Малаков
), зачитывается иностранными (в том числе немецкими) научными журналами, совершает открытие в стенах Ленинградского физико-технического института — спонтанного деления ядра урана. Курчатов (Юрий Чурсин
) считает, что думать о настоящем прорыве рано и надо проверить наблюдение в других условиях. Лаборантка Катя (Анна Чиповская
) сообщает, что хорошо бы для этого подошла московская станция метро «Динамо». Так Фролов вместе с другом и коллегой Беляевым (Алексей Кирсанов
) оказываются в московском подземелье. Разумеется, не одни, а под присмотром опытного Замятина, которого молодой ученый сразу же выгоняет с экспериментальной площадки. «Ну что, на Нобелевскую или Сталинскую премию рассчитываем?
» – воодушевленно спрашивает Фролов старшего коллегу. Со Сталинской будущий академик Курчатов уж точно предлагает не горячиться.
Зимой 1942-1943-го, уже на Юго-Западном фронте, Фролов неожиданно подбивает известного немецкого физика, который служил в СС и имел при себе тетрадку с расчетами атомного реактора. Из-за того, что перед смертью врага он попросил взглянуть на формулы и что-то в них понял, ученый объявляется ненадежным. Однако даже на прифронтовых чекистов действуют слова об атомной бомбе, которую советский физик теперь наверняка смог бы создать, — пока этого не сделали немцы или американцы, вовсю работающие над технологией, которая в прямом смысле может изменить всё устройство мира. Сигнал доносится до самого Берии (Гурам Баблишвили
), который поручает создание ядерного оружия Курчатову, но, естественно, под присмотром Замятина.
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Интервью Нурбека Эгена о непростой карьере и сериальном буме
Для НКВД, формально почти почившего в 1943-м, когда образовалась секретная лаборатория по разработке ядерного оружия, и ГКО, которым руководил Берия, физики, как и лирики, были явлением чужеродным: слишком вдумчивые, живущие по только им ведомым законам. Поэтому и острый на язык, но безусловно талантливый Фролов оказался «сомнительным элементом», как и сбежавшая по идеологическим соображениям от тягот советской власти ученая Варвара Карпова (Ольга Сутулова
) — единственная, кто может синтезировать уран. Строгий Замятин поначалу решает играть с ними в «офис» с ежедневно отслеживаемым КPI, но сдается, когда физики рисуют ему на доске гейзерную кофеварку и просят необходимые для завершения эксперимента материалы, которые можно взять только у «союзников». В их стане отдельную разведдеятельностью занимается та самая лаборантка Катя – и, пожалуй, только эпизоды с её участием напоминают прошлое кино Нурбека Эгена
, где обычно совмещаются разные жанры. Героине Чиповской среди прочего достался шпионский триллер, где она играет одновременно Ирэн Адлер и Мориарти.
«Атом
», несмотря на название, сериал сложносочиненный, чья формула складывается из множества составляющих. Режиссер Нурбек Эген, прежде в основном снимавший триллеры типа «Шерлока в России
», «Самки богомола
» или «Калимбы
», здесь вновь работает преимущественно в интерьерах, но, что ему несвойственно, в манере классической ретродрамы. Разнообразить физические и химические формулы призваны личные истории героев, но на них, как, собственно, и у ученых, остается до обидного мало времени. «Девяти дней одного года
», увы, не получается, хотя в некоторых эпизодах создатели, очевидно, пытаются допрыгнуть до «оттепельной» классики Михаила Ромма
.
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Чаще всего в «Атоме» спрашивают: «Вы знаете, что это значит?
» Это и впрямь ключевой вопрос проекта. Продуманного до технических мелочей, отлично срежисированного и разыгранного талантливым ансамблем, но упирающегося исключительно в физику, совсем без лирики. Изобрести атомную бомбу после сериала, конечно, невозможно, но и понять, насколько это открытие было радикально для обычных людей, — тоже.
Смотрите сериал «Атом» на платформе «Смотрим» с 27 февраля
.
«Атом». Тизер-трейлер
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