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«Атом»: Девять лет одной бомбы

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27 февраля 2025
На медиаплатформе холдинга ВГТРК «Смотрим» большая премьера – сериал режиссера Нурбека Эгена «Атом», созданный при поддержке одноименного фонда и Института развития интернета. Еще до премьеры многие восприняли проект как своеобразный ответ прошлогоднему оскароносному «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана, но там, где «западные союзники» размышляли, как «полюбили атомную бомбу» (и к чему это привело), в стране Советов из атомов складывались молекулы будущих открытий.

«Атом»: Девять лет одной бомбы

В самом начале сериала закадровый голос Алексея Гуськова, который играет чекиста с литературной фамилией Замятин, кратко информирует, как весной 1945 года обычные люди праздновали победу, даже не подозревая о ядерной угрозе. Как посчитали союзные войска, уже к началу 1950-х благодаря новому оружию удастся уничтожить весь СССР по примеру Хиросимы и Нагасаки. О них, правда, речь пойдет только во второй половине сериала, и то вскользь. Под микроскопом истории — люди, которые смогли предотвратить «атомный шантаж».

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Лексическая «гонка вооружений» в первых эпизодах «Атома», впрочем, почти не чувствуется. В предвоенном 1940-м молодой физик Фролов (Илья Малаков), зачитывается иностранными (в том числе немецкими) научными журналами, совершает открытие в стенах Ленинградского физико-технического института — спонтанного деления ядра урана. Курчатов (Юрий Чурсин) считает, что думать о настоящем прорыве рано и надо проверить наблюдение в других условиях. Лаборантка Катя (Анна Чиповская) сообщает, что хорошо бы для этого подошла московская станция метро «Динамо». Так Фролов вместе с другом и коллегой Беляевым (Алексей Кирсанов) оказываются в московском подземелье. Разумеется, не одни, а под присмотром опытного Замятина, которого молодой ученый сразу же выгоняет с экспериментальной площадки. «Ну что, на Нобелевскую или Сталинскую премию рассчитываем?» – воодушевленно спрашивает Фролов старшего коллегу. Со Сталинской будущий академик Курчатов уж точно предлагает не горячиться.

«Атом»: Девять лет одной бомбы

Зимой 1942-1943-го, уже на Юго-Западном фронте, Фролов неожиданно подбивает известного немецкого физика, который служил в СС и имел при себе тетрадку с расчетами атомного реактора. Из-за того, что перед смертью врага он попросил взглянуть на формулы и что-то в них понял, ученый объявляется ненадежным. Однако даже на прифронтовых чекистов действуют слова об атомной бомбе, которую советский физик теперь наверняка смог бы создать, — пока этого не сделали немцы или американцы, вовсю работающие над технологией, которая в прямом смысле может изменить всё устройство мира. Сигнал доносится до самого Берии (Гурам Баблишвили), который поручает создание ядерного оружия Курчатову, но, естественно, под присмотром Замятина.

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Для НКВД, формально почти почившего в 1943-м, когда образовалась секретная лаборатория по разработке ядерного оружия, и ГКО, которым руководил Берия, физики, как и лирики, были явлением чужеродным: слишком вдумчивые, живущие по только им ведомым законам. Поэтому и острый на язык, но безусловно талантливый Фролов оказался «сомнительным элементом», как и сбежавшая по идеологическим соображениям от тягот советской власти ученая Варвара Карпова (Ольга Сутулова) — единственная, кто может синтезировать уран. Строгий Замятин поначалу решает играть с ними в «офис» с ежедневно отслеживаемым КPI, но сдается, когда физики рисуют ему на доске гейзерную кофеварку и просят необходимые для завершения эксперимента материалы, которые можно взять только у «союзников». В их стане отдельную разведдеятельностью занимается та самая лаборантка Катя – и, пожалуй, только эпизоды с её участием напоминают прошлое кино Нурбека Эгена, где обычно совмещаются разные жанры. Героине Чиповской среди прочего достался шпионский триллер, где она играет одновременно Ирэн Адлер и Мориарти.

«Атом»: Девять лет одной бомбы

«Атом», несмотря на название, сериал сложносочиненный, чья формула складывается из множества составляющих. Режиссер Нурбек Эген, прежде в основном снимавший триллеры типа «Шерлока в России», «Самки богомола» или «Калимбы», здесь вновь работает преимущественно в интерьерах, но, что ему несвойственно, в манере классической ретродрамы. Разнообразить физические и химические формулы призваны личные истории героев, но на них, как, собственно, и у ученых, остается до обидного мало времени. «Девяти дней одного года», увы, не получается, хотя в некоторых эпизодах создатели, очевидно, пытаются допрыгнуть до «оттепельной» классики Михаила Ромма.

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Чаще всего в «Атоме» спрашивают: «Вы знаете, что это значит?» Это и впрямь ключевой вопрос проекта. Продуманного до технических мелочей, отлично срежисированного и разыгранного талантливым ансамблем, но упирающегося исключительно в физику, совсем без лирики. Изобрести атомную бомбу после сериала, конечно, невозможно, но и понять, насколько это открытие было радикально для обычных людей, — тоже.

Смотрите сериал «Атом» на платформе «Смотрим» с 27 февраля.

«Атом». Тизер-трейлер

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№ 2
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   28.02.2025 - 09:25
>и ГКО, которым руководил Берия Может Берия еще и генсеком был? Председателем Государственного Комитета Обороны являлся Сталин. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 15:58
70 -летний чекист такое себе развлечение. Кабинетная работа с перекладыванием бумажек, от силы. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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