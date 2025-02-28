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Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

Обзор сериалов >>
28 февраля 2025
Сериалы стали неотъемлемой частью нашего досуга, хотя зрительские привычки и предпочтения относительно жанров и географии с годами меняются. В последнее время стриминговые сервисы фиксируют рост внимания не только к турецким, но и к латиноамериканским сериалам, отличающимся своеобразной манерой повествования и запутанными сюжетами, полными страстей, коварства и любви. В онлайн-кинотеатре Иви эксклюзивно можно посмотреть самые свежие и рейтинговые мексиканские, аргентинские, колумбийские и бразильские проекты. Мы выбрали семь захватывающих и ярких теленовелл, среди них как классические продолжительные мыльные оперы, так и сериалы иного формата.

Жить любовью (Мексика, 2024)
Количество серий: 130

Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

История двух разлученных в детстве сестер. Старшую Фриду все считают погибшей, однако на самом деле она растет в бедной семье, где новые родители выдают ее за свою погибшую дочь Ребекку. Младшая Анжели остается с матерью и живет в роскоши, ни в чем не нуждаясь. Спустя 20 лет «Ребекка» (Гала Монтес) узнает о своем происхождении и не находит ничего лучше, как отомстить кровным родственникам, и прежде всего Анжели (Кимберли Дос Рамос). Она уверена, что родители специально ее бросили, потому что больше любили младшую дочь. Сестру она встречает сразу после помолвки с красивым и состоятельным бизнесменом Хосе Эмилио Аранда Риверо Куэльяром (Эммануэль Паломарес). План Ребекки – расстроить свадьбу, поэтому она влезает в отношения пары, превращая их в любовный треугольник. Меж тем бизнесмену не только разбираться с женщинами, но еще и спасать состояние.

Одна из самых рейтинговых мексиканских теленовелл 2024 года создана на основе португальской мыльной оперы. Популярность обусловлена уникальным актерским составом: Эммануэль Паломарес смиренно несет бремя главного молодого красавца мыльных опер, а Гала Монтес зарекомендовала себя не только как актриса, но и как певица.


Горькая любовь (Мексика, 2024)
Количество серий: 82

Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

«Любовь, как шоколад, – иногда сладкая, иногда горькая». Таков девиз свежей и насыщенной мелодрамы «Горькая любовь», также основанной на португальской мыльной опере. Показ продолжается прямо сейчас на мексиканском телеканале Las Estrellas. Привлекательный бизнесмен зрелых лет Томас Хименес (Андрес Паласиос) знакомится с красавицей Габриэлой (Ана Белена), они влюбляются друг в друга, но перед чувствами оказывается препятствие, связанное с прошлым их семей. Когда-то отец Томаса был влюблен в мать Габриэлы. Они мечтали связать свои судьбы, но расстались из-за интриги Леонор Сан Хосе Даниэла Ромо) – бабушки Габриелы. В результате ее будущий зять, отец Томаса погиб, и теперь юноша мечтает отомстить. История, в которой семейные тайны выходят на свет, рассказывает о желании мести, ввергающем сердце в пучину терзаний, и о том, что может его излечить и преобразить – прощении, надежде, сострадании.

Напряженную мелодраму, полную тайн, интриг и большой любви спродюсировал Педро Ортис де Пенедо, давно работает на телепроектах, которые делают Мексику узнаваемой во всем мире. Актеры Ана Белена и Андреас Паласиос не в первый раз снимаются вместе, 15 лет назад они встретились в мыльной опере «Ацтека». Даниэла Ромо, помимо роли злодейки, исполняет главную песню мелодрамы.


Ангел Авроры (Мексика, 2024)
Количество серий: 126

Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

Ремейк сериала «Девчонка» 1986 года о поиске матерью своего ребенка и жажде справедливости. Аврора Камперо (Наталия Эсперон), возглавляющая крупную корпорацию, 30 лет назад была помолвлена с Антонио Мурриетой (Хорхе Салинас), который ее очень любил. Но ее сестра Иезабель (Марисоль дель Ольмо), видя счастье Авроры и испытывая бурю зависти, замыслила ее уничтожить. В разгар негодования Иезабель отдает Аврору в руки каменщика, который насилует ее, после чего девушка беременеет. Манипуляции и ложь злодейки заставляют Антонио бросить невесту с маленьким сыном Габриэлем на руках прямо в день их свадьбы, а отец девушки, не желающий порочить свое имя, отдает малыша в другую семью. Годы спустя Аврора, влюбленная в юриста Хулио, продолжает поиски сына, который вырос и стал Анхелем Сантосом (Мойсес Пеньялоса).

По сути «Ангел Авроры» – сразу две мыльные оперы в одной, с двумя любовными треугольниками разных поколений. Однако, и те, и другие персонажи ищут счастья и любви. Интересно, что актер Хорхе Салинас в последнем телепроекте «Простите наши грехи» сыграл кровожадного злодея, здесь же он предстает в образе неуверенного в себе, боязливого и хрупкого мужчины. Для исполнения заглавной песни была приглашена 19-летняя певица Лусерито Михарес, дочь популярных в Мексике музыкантов. Она исполнила композицию вместе со своим отцом Мануэлем Михаресом.


Волчье логово (Мексика, 2019)
Количество серий: 25

Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

История жестокой Каталины Криль (Пас Вега), матриарха семьи Лариос, имеющей абсолютный контроль над всеми, включая мужа Карлоса (Леонардо Даниэль) и носящей повязку, скрывая стеклянный глаз. Именно с помощью этой повязки ей удается изгнать из дома ненавистного ей пасынка Хосе (Гонсало Гарсия Виванко), ребенка Карлоса от первого брака, в то время как ее собственный сын Алехандро (Диего Амосуррутия) был зачат от брата Карлоса, с которым у Каталины был продолжительный роман. Узнав правду, глава семьи умирает, но оставляет хитрое завещание, по которому наследником состояния будет тот из его сыновей, кто первым женится и заведет ребенка. Начинается охота за деньгами: Каталина требует от сына начать роман с Леонорой (Паулетте Эрнандес), заезжей журналисткой, которую тайно любит Хосе. Вместе с честным репортером Луисом (Освальдо де Леон) он стремится расследовать загадочную смерть Карлоса Лариоса, помешав захвату наследства.

В основе сериала – одна из важнейших мелодрам 1986 года, превращенная в криминальную драму. Это совсем другая история, несмотря на то, что персонажи остались те же. Сериал получил 8 номинаций мексиканской Премии TVyNovelas и вызвал неизбежные резкие споры о том, что лучше – оригинал или ремейк. Красивую и жестокую Каталину Криль, готовую на все, чтобы сохранить состояние, сыграла испанская актриса Пас Вега, принимавшая участие в фильмах «Поговори с ней», «Кармен», «Люсия и секс», «Испанский английский», «Рэмбо: Последняя кровь» и др.



Справедливость (Бразилия, 2016-2024)
Количество серий: 1 сезон – 20, 2 сезон - 28

Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

Действие первого сезона происходит сначала в 2009 году, а затем в 2016 году в городе Ресифи, который авторы считают «концентрированной Бразилией». Линии четырех персонажей переплетаются между собой: в каждом эпизоде рассказывается история одного из героев. Это Винсенте (Жесуита Барбоза), убивший девушку из-за ревности, Фатима (Адриана Эстевес), жертва полицейского произвола, Роуз (Жессика Эллен), решившая отомстить за изнасилование подруги и Маурисио (Кауа Реймонд), поддавшийся на уговоры парализованной жены об эвтаназии. Все они арестованы в один день, доставлены в один и тот же участок и приговорены к семи годам тюремного заключения за совершенные убийства. Когда они выйдут на свободу, им придется устраивать свои жизни по-новому. Лишь в конце сериала станет понятно, что общего у всех этих линий. События второго сезона сюжетно не связаны с первым, а сделаны по тому же принципу – это тоже четыре, на первый взгляд, разные истории не знакомых друг с другом людей.

В 2016 году «Справедливость» получила признание не только зрителей, но и была номинирована на 45-ю международную премию «Эмми» в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая актриса» (Адриана Эстевес). Помимо динамичного и захватывающего сюжета стоит отметить остросоциальную тематику «Справедливости», в которой поднимается множество этических вопросов – о сексуализированном насилии, эвтаназии, проституции, – а также предлагается поразмыслить о пределах человеческого терпения и разного восприятия справедливости у каждой персоны.


Пересечение (Бразилия, 2022-2023)
Количество серий: 179

Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

Бриза (Лусия Алвес), и Ари (Шай Суэде) выросли в одном городке и с детства были влюблены друг в друга. Мать возражает против их брака, не такую невесту она хотела сыну-архитектору, но пара ждет ребенка и собирается пожениться. Перед свадьбой по дороге в Рио-де-Жанейро Бризу хватают попутчики, обвиняя в похищении детей. Причиной становится шокирующее видео в интернете с дипфейком её лица. Чтобы понять, что происходит и кто за этим стоит, девушке нужно провести расследование. Испуганная, она обращается к хаккеру Отто (Ромуло Эстрела), соглашающемуся ей помочь. Ари придется столкнуться с ревностью к новому знакомому. Пересказать весь сериал, разумеется, не представляется возможным хотя бы за счет огромного количества эпизодов, в которых содержится бесчисленное множество сюжетных поворотов.

Проект шел на бразильском телевидении в 2022-2023 годах. Некоторые персонажи этого сериала к финалу истории уже стали культовыми, а их фразы — вирусными в социальных сетяхЖаркое обсуждение сериала продолжалось даже после грандиозного и шокирующего финала. Теленовелла убедительно изображает социальную несправедливость в Бразилии, показывая ужасающие различия в ценности жизни людей в зависимости от их внутреннего происхождения, рас и социального статуса их семей.


Место под солнцем (Бразилия, 2021)
Количество серий: 119

Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

Кристиан и Кристофер – близнецы, разлученные после рождения и смерти матери. Отец отдает одного из них богатой паре из Рио, где его переименовывают в Ренато, а второй мальчик едет в приют. Оба растут в противоположных условиях, не зная друг о друге, и встречаются много лет спустя. В поисках брата Кристиан знакомится с Ларой и мгновенно влюбляется в бойкую девушку. Впереди героев ждет много сложностей и трагедий, ложный арест, наркоторговля, тюрьма и многое другое.

История создания «Места под Солнцем» не уступает по нервному накалу самому сериалу и прямо-таки жаждет экранизации. Сперва проект был запланирован на апрель 2017 года, затем был отложен из-за малого количества серий (88), пока дописывали, произошла смена режиссера. Долгую заморозку продолжил ковид, на время которого студия прервала съемки всех своих проектов. Хуже всего пришлось сценаристке Лисия Манзо, которой сообщили, что сначала все надо дописать до 149 серий, потом телеканал попросил увеличить их до 155, потом сократить до 107, в итоге сошлись на 119. То есть сценарий приходилось все время перекраивать, что не могло не сказаться на сюжете. На всякий случай для финала сняли две концовки и выбирали, исходя из предпочтений публики. Зная это, не удивительно, что сценарист получила награду «Телевизионное откровение» от прессы и критиков. С актерами тоже пришлось повозиться. Возрастного Режиналдо Фариа, уберегая от ковида, заменили на более крепкого Жозе де Абреу, хотя позже для него придумали нового персонажа, чтобы он все-таки появился на экране. Одна из актрис забеременела, ее пришлось тоже менять, а сцены с ней перезаписывать. К счастью, главный актер Кауан Реймонд, второй раз в карьере исполнивший роль братьев-близнецов, оставался все это время в команде сериала. В сценах, в которых близнецы играют вместе, Кауану помогал его брат Павел Реймонд, выступавший дублером.

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обсуждение >>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   20.04.2025 - 14:33
Из перечисленных более-менее "Место под солнцем" и "Волчье логово", а так я по-прежнему не люблю новые ЛА-теленовеллы и сериалы, за излишнюю порнографию и сомнительные сюжеты с моральной... читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 19:08
А что меняется? Ничего. Стала новее картинка, актеры красивые, а с сюжетами никакого прогресса нет)) читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:43
Прочитала сюжет сериала "Жить любовью" и поняла, что на месте Фриды я наверняка бы поступила также. А почему это одной может достаться всё, а другой ничего? читать далее>>
№ 2
Норд 89 (500 км до Оби)   28.02.2025 - 20:07
Да кто вообще смотрит эти "резиновые" и похожие друг на друга сериалы? читать далее>>
№ 1
Igor D.88   28.02.2025 - 13:02
Давно не смотрел ничего похожего. Последний латиноамериканский фильм были ужасы. Мексиканские фильмы более привлекательные, раньше так не считал. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм фотографии
Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм фотографии
Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм фотографии
Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм фотографии
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