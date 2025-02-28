Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

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Маэстро было 88 лет

Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги

В ночь с 3 на 4 июня, 02:20, ТНТ

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

«Монах и бес»: Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов

«О чем ещё говорят мужчины»: Мужчины говорят ещё и ещё…

Юлия Пересильд выйдет на сцену Театра Наций в спектакле «Васса»

Лайфстайл

«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»