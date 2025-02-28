Богатые тоже плачут: новые латиноамериканские сериалы, которые не сводятся только к мыльным операм

Сериалы стали неотъемлемой частью нашего досуга, хотя зрительские привычки и предпочтения относительно жанров и географии с годами меняются. В последнее время стриминговые сервисы фиксируют рост внимания не только к турецким, но и к латиноамериканским сериалам, отличающимся своеобразной манерой повествования и запутанными сюжетами, полными страстей, коварства и любви. В онлайн-кинотеатре Иви эксклюзивно можно посмотреть самые свежие и рейтинговые мексиканские, аргентинские, колумбийские и бразильские проекты. Мы выбрали семь захватывающих и ярких теленовелл, среди них как классические продолжительные мыльные оперы, так и сериалы иного формата.
Жить любовью (Мексика, 2024)
Количество серий: 130
История двух разлученных в детстве сестер. Старшую Фриду все считают погибшей, однако на самом деле она растет в бедной семье, где новые родители выдают ее за свою погибшую дочь Ребекку. Младшая Анжели остается с матерью и живет в роскоши, ни в чем не нуждаясь. Спустя 20 лет «Ребекка» (Гала Монтес
) узнает о своем происхождении и не находит ничего лучше, как отомстить кровным родственникам, и прежде всего Анжели (Кимберли Дос Рамос
). Она уверена, что родители специально ее бросили, потому что больше любили младшую дочь. Сестру она встречает сразу после помолвки с красивым и состоятельным бизнесменом Хосе Эмилио Аранда Риверо Куэльяром (Эммануэль Паломарес
). План Ребекки – расстроить свадьбу, поэтому она влезает в отношения пары, превращая их в любовный треугольник. Меж тем бизнесмену не только разбираться с женщинами, но еще и спасать состояние.
Одна из самых рейтинговых мексиканских теленовелл 2024 года создана на основе португальской мыльной оперы. Популярность обусловлена уникальным актерским составом: Эммануэль Паломарес смиренно несет бремя главного молодого красавца мыльных опер, а Гала Монтес зарекомендовала себя не только как актриса, но и как певица.
Горькая любовь (Мексика, 2024)
Количество серий: 82
«Любовь, как шоколад, – иногда сладкая, иногда горькая». Таков девиз свежей и насыщенной мелодрамы «Горькая любовь», также основанной на португальской мыльной опере. Показ продолжается прямо сейчас на мексиканском телеканале Las Estrellas. Привлекательный бизнесмен зрелых лет Томас Хименес (Андрес Паласиос
) знакомится с красавицей Габриэлой (Ана Белена
), они влюбляются друг в друга, но перед чувствами оказывается препятствие, связанное с прошлым их семей. Когда-то отец Томаса был влюблен в мать Габриэлы. Они мечтали связать свои судьбы, но расстались из-за интриги Леонор Сан Хосе Даниэла Ромо
) – бабушки Габриелы. В результате ее будущий зять, отец Томаса погиб, и теперь юноша мечтает отомстить. История, в которой семейные тайны выходят на свет, рассказывает о желании мести, ввергающем сердце в пучину терзаний, и о том, что может его излечить и преобразить – прощении, надежде, сострадании.
Напряженную мелодраму, полную тайн, интриг и большой любви спродюсировал Педро Ортис де Пенедо
, давно работает на телепроектах, которые делают Мексику узнаваемой во всем мире. Актеры Ана Белена и Андреас Паласиос не в первый раз снимаются вместе, 15 лет назад они встретились в мыльной опере «Ацтека». Даниэла Ромо, помимо роли злодейки, исполняет главную песню мелодрамы.
Ангел Авроры (Мексика, 2024)
Количество серий: 126
Ремейк сериала «Девчонка» 1986 года о поиске матерью своего ребенка и жажде справедливости. Аврора Камперо (Наталия Эсперон
), возглавляющая крупную корпорацию, 30 лет назад была помолвлена с Антонио Мурриетой (Хорхе Салинас
), который ее очень любил. Но ее сестра Иезабель (Марисоль дель Ольмо), видя счастье Авроры и испытывая бурю зависти, замыслила ее уничтожить. В разгар негодования Иезабель отдает Аврору в руки каменщика, который насилует ее, после чего девушка беременеет. Манипуляции и ложь злодейки заставляют Антонио бросить невесту с маленьким сыном Габриэлем на руках прямо в день их свадьбы, а отец девушки, не желающий порочить свое имя, отдает малыша в другую семью. Годы спустя Аврора, влюбленная в юриста Хулио, продолжает поиски сына, который вырос и стал Анхелем Сантосом (Мойсес Пеньялоса
).
По сути «Ангел Авроры» – сразу две мыльные оперы в одной, с двумя любовными треугольниками разных поколений. Однако, и те, и другие персонажи ищут счастья и любви. Интересно, что актер Хорхе Салинас в последнем телепроекте «Простите наши грехи» сыграл кровожадного злодея, здесь же он предстает в образе неуверенного в себе, боязливого и хрупкого мужчины. Для исполнения заглавной песни была приглашена 19-летняя певица Лусерито Михарес, дочь популярных в Мексике музыкантов. Она исполнила композицию вместе со своим отцом Мануэлем Михаресом.
Волчье логово (Мексика, 2019)
Количество серий: 25
История жестокой Каталины Криль (Пас Вега
), матриарха семьи Лариос, имеющей абсолютный контроль над всеми, включая мужа Карлоса (Леонардо Даниэль
) и носящей повязку, скрывая стеклянный глаз. Именно с помощью этой повязки ей удается изгнать из дома ненавистного ей пасынка Хосе (Гонсало Гарсия Виванко
), ребенка Карлоса от первого брака, в то время как ее собственный сын Алехандро (Диего Амосуррутия
) был зачат от брата Карлоса, с которым у Каталины был продолжительный роман. Узнав правду, глава семьи умирает, но оставляет хитрое завещание, по которому наследником состояния будет тот из его сыновей, кто первым женится и заведет ребенка. Начинается охота за деньгами: Каталина требует от сына начать роман с Леонорой (Паулетте Эрнандес
), заезжей журналисткой, которую тайно любит Хосе. Вместе с честным репортером Луисом (Освальдо де Леон
) он стремится расследовать загадочную смерть Карлоса Лариоса, помешав захвату наследства.
В основе сериала – одна из важнейших мелодрам
1986 года, превращенная в криминальную драму. Это совсем другая история, несмотря на то, что персонажи остались те же. Сериал получил 8 номинаций мексиканской Премии TVyNovelas и вызвал неизбежные резкие споры о том, что лучше – оригинал или ремейк. Красивую и жестокую Каталину Криль, готовую на все, чтобы сохранить состояние, сыграла испанская актриса Пас Вега, принимавшая участие в фильмах «Поговори с ней
», «Кармен
», «Люсия и секс
», «Испанский английский
», «Рэмбо: Последняя кровь
» и др.
Справедливость (Бразилия, 2016-2024)
Количество серий: 1 сезон – 20, 2 сезон - 28
Действие первого сезона происходит сначала в 2009 году, а затем в 2016 году в городе Ресифи, который авторы считают «концентрированной Бразилией». Линии четырех персонажей переплетаются между собой: в каждом эпизоде рассказывается история одного из героев. Это Винсенте (Жесуита Барбоза
), убивший девушку из-за ревности, Фатима (Адриана Эстевес
), жертва полицейского произвола, Роуз (Жессика Эллен
), решившая отомстить за изнасилование подруги и Маурисио (Кауа Реймонд
), поддавшийся на уговоры парализованной жены об эвтаназии. Все они арестованы в один день, доставлены в один и тот же участок и приговорены к семи годам тюремного заключения за совершенные убийства. Когда они выйдут на свободу, им придется устраивать свои жизни по-новому. Лишь в конце сериала станет понятно, что общего у всех этих линий. События второго сезона сюжетно не связаны с первым, а сделаны по тому же принципу – это тоже четыре, на первый взгляд, разные истории не знакомых друг с другом людей.
В 2016 году «Справедливость» получила признание не только зрителей, но и была номинирована на 45-ю международную премию «Эмми» в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая актриса» (Адриана Эстевес
). Помимо динамичного и захватывающего сюжета стоит отметить остросоциальную тематику «Справедливости», в которой поднимается множество этических вопросов – о сексуализированном насилии, эвтаназии, проституции, – а также предлагается поразмыслить о пределах человеческого терпения и разного восприятия справедливости у каждой персоны.
Пересечение (Бразилия, 2022-2023)
Количество серий: 179
Бриза (Лусия Алвес
), и Ари (Шай Суэде
) выросли в одном городке и с детства были влюблены друг в друга. Мать возражает против их брака, не такую невесту она хотела сыну-архитектору, но пара ждет ребенка и собирается пожениться. Перед свадьбой по дороге в Рио-де-Жанейро Бризу хватают попутчики, обвиняя в похищении детей. Причиной становится шокирующее видео в интернете с дипфейком её лица. Чтобы понять, что происходит и кто за этим стоит, девушке нужно провести расследование. Испуганная, она обращается к хаккеру Отто (Ромуло Эстрела
), соглашающемуся ей помочь. Ари придется столкнуться с ревностью к новому знакомому. Пересказать весь сериал, разумеется, не представляется возможным хотя бы за счет огромного количества эпизодов, в которых содержится бесчисленное множество сюжетных поворотов.
Проект шел на бразильском телевидении в 2022-2023 годах. Некоторые персонажи этого сериала к финалу истории уже стали культовыми, а их фразы — вирусными в социальных сетяхЖаркое обсуждение сериала продолжалось даже после грандиозного и шокирующего финала. Теленовелла убедительно изображает социальную несправедливость в Бразилии, показывая ужасающие различия в ценности жизни людей в зависимости от их внутреннего происхождения, рас и социального статуса их семей.
Место под солнцем (Бразилия, 2021)
Количество серий: 119
Кристиан и Кристофер – близнецы, разлученные после рождения и смерти матери. Отец отдает одного из них богатой паре из Рио, где его переименовывают в Ренато, а второй мальчик едет в приют. Оба растут в противоположных условиях, не зная друг о друге, и встречаются много лет спустя. В поисках брата Кристиан знакомится с Ларой и мгновенно влюбляется в бойкую девушку. Впереди героев ждет много сложностей и трагедий, ложный арест, наркоторговля, тюрьма и многое другое.
История создания «Места под Солнцем» не уступает по нервному накалу самому сериалу и прямо-таки жаждет экранизации. Сперва проект был запланирован на апрель 2017 года, затем был отложен из-за малого количества серий (88), пока дописывали, произошла смена режиссера. Долгую заморозку продолжил ковид, на время которого студия прервала съемки всех своих проектов. Хуже всего пришлось сценаристке Лисия Манзо
, которой сообщили, что сначала все надо дописать до 149 серий, потом телеканал попросил увеличить их до 155, потом сократить до 107, в итоге сошлись на 119. То есть сценарий приходилось все время перекраивать, что не могло не сказаться на сюжете. На всякий случай для финала сняли две концовки и выбирали, исходя из предпочтений публики. Зная это, не удивительно, что сценарист получила награду «Телевизионное откровение» от прессы и критиков. С актерами тоже пришлось повозиться. Возрастного Режиналдо Фариа
, уберегая от ковида, заменили на более крепкого Жозе де Абреу
, хотя позже для него придумали нового персонажа, чтобы он все-таки появился на экране. Одна из актрис забеременела, ее пришлось тоже менять, а сцены с ней перезаписывать. К счастью, главный актер Кауан Реймонд
, второй раз в карьере исполнивший роль братьев-близнецов, оставался все это время в команде сериала. В сценах, в которых близнецы играют вместе, Кауану помогал его брат Павел Реймонд
, выступавший дублером.
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