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«Почка 3»: Органы разберутся

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1 марта 2025
1 марта в онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно выходит «Почка 3» — авантюрная комедия, в которой Наташа Кустова продолжает идти напролом ради достижения собственных целей. Второй сезон был выпущен к 8 марта 2023-го, третий – спустя два года, тоже в преддверии Международного женского дня. Дата вовсе не случайна, ведь Любовь Аксенова играет, должно быть, самую яркую и неоднозначную героиню российских сериалов последних лет. Ей представится финальный шанс измениться, а также обнаружить у себя, ни больше ни меньше, материнский инстинкт.

«Почка 3»: Органы разберутся

Оставленная умирать на мокром асфальте Наташа (Аксенова) возвращается к жизни. Михаил (Григорий Чабан), ради которого она наворотила дел восемь месяцев назад, увы, скончался — пересадка почки ему не помогла. Пережив моральное потрясение и едва оставшись в живых, Кустова вновь меняет имидж. Так шедшую ей короткую стрижку — на каре подлиннее, а белые одежды — на родной форменный костюм. Теперь Наталья Леонидовна занимает место начальницы Чарской (Ирина Розанова), которая сидит в тюрьме за взятки. Правда, и сама Кустова рискует туда отправиться, поскольку дело против Виталика (Сергей Двойников), взявшего на себя ответственность за грехи сестры, разваливается прямо во время суда. Ушлый государственный адвокат (Валентин Самохин) легко доказывает, кто является настоящим организатором подпольной клиники по трансплантации органов. Далее – быстрый арест, подписка о невыезде и перспектива присесть на ближайшие как минимум лет семь. «Вот если бы у вас был ребенок, тогда дали бы условно, но вы вроде бы не беременны», — сожалеет юрист. У Наташи остается неделя до суда, чтобы официально «родить».

Для новоиспеченной главы пожарной службы нет ничего невозможного, когда речь идет о безопасности не только почки, но и пятой точки. Интригантка вспоминает о вдове Миши, виолончелистке Ирине (Юлия Марченко), у которой как раз на подходе срок (она же сама и устроила эту беременность). Снова обвести вокруг пальца нейроотличную, как сейчас говорят, женщину, чья неприспособленность к окружающему миру граничит с психиатрическим диагнозом, Кустовой не представляет труда. И вот на руках у Наташи документ, что она свежеродившая мать, а еще, собственно, ребенок. Девочку зарегистрировали как… эээ Кустову Наталью Леонидовну — вопрос застал врасплох, и на большее фантазии не хватило. Она же не собиралась оставлять младенца. А придется: ведь срок назначили с отсрочкой на 14 лет по уходу за дочерью, и инспекцию по надзору за исполнением тоже назначили.

«Почка 3»: Органы разберутся

Сезоны «Почки» колористически повторяют цвета государственного флага, что ненавязчиво подсвечивает ментальность героев и разные изъяны в работе государственных органов и медицинских учреждений. В первом сезоне, надев демонический красный, Наташа демонстрирует отчаянную волю жить: хищница в погонах сражалась за себя, пуская в ход хитроумные манипуляции, лишь бы уговорить кого-то из родственников стать донором почки. Вопреки полному отсутствию навыков человеческого общения, она невзначай объединила семью, да и себе начала выправлять линзу мировосприятия. Так, по крайней мере, казалось. В продолжении ставки выросли, а все зачатки перемен в характере Кустовой авторам пришлось вычистить хирургическим путем. Переодевшись в ангельски белое, Наталья бесконтрольно творила дичь, продвигая Михаила в очереди на донорскую почку. Её поступки, чреватые для здоровья и жизней десятков людей, можно было оправдать с натяжкой лишь тем, что никто из пациентов подпольных трансплантологов не умер. Однако в погоне за заветными органами девушка снова до основания разрушила связи с родней: всех продала, подставила и едва не свела с ума. В третьем сезоне, где красноречиво доминируют синие тона, пришло время по второму кругу собирать камни: по закону наказание допускает, чтобы ребенок находился с ближайшими родственниками, а значит, Наталья Леонидовна отправится ко всем по очереди, пытаясь кому-нибудь спихнуть младенца.

Буксующая героиня, не способная измениться после стольких шокирующих событий, конечно, вызывает некоторые сожаления. Вдвойне непросто сочувствовать человеку, который после всего пережитого не лишается уверенности, что наглость и обман – лучшие средства достижения цели. Возможно, не потерять к Наташе интерес поможет история её детства, которую намерены рассказать всё те же авторы — режиссер Мария Шульгина и соавтор сценария Елизавета Тихонова. К сюжету присовокупятся и подробности из жизни других членов семейства, но главный вопрос остается прежним: случится ли у Наташи пересмотр нравственных ориентиров? Отказ нести ответственность за свои поступки привел к необходимости взять ответственность за жизнь маленького человека. И пока нельзя сказать наверняка, воспользуется ли Кустова шансом на перерождение, или целиком провалит миссию.

Смотрите сериал Почка-3 в онлайн-кинотеатре KION c 1 марта.

«Почка-3»

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обсуждение >>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 19:01
Это я посмотрю. Придется по-новой начинать))) читать далее>>
№ 2
nord   2.03.2025 - 10:28
Следующий фильм-"Печень". :) читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:41
Идея сериала с прорисовкой сюжета в три цвета флага интересна. Вот сейчас вспомнила сезоны и точно, всё сходится. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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