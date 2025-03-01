«Почка 3»: Органы разберутся

1 марта в онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно выходит «Почка 3» — авантюрная комедия, в которой Наташа Кустова продолжает идти напролом ради достижения собственных целей. Второй сезон был выпущен к 8 марта 2023-го, третий – спустя два года, тоже в преддверии Международного женского дня. Дата вовсе не случайна, ведь Любовь Аксенова играет, должно быть, самую яркую и неоднозначную героиню российских сериалов последних лет. Ей представится финальный шанс измениться, а также обнаружить у себя, ни больше ни меньше, материнский инстинкт.
Оставленная умирать на мокром асфальте Наташа (Аксенова) возвращается к жизни. Михаил (Григорий Чабан
), ради которого она наворотила дел восемь месяцев назад, увы, скончался — пересадка почки ему не помогла. Пережив моральное потрясение и едва оставшись в живых, Кустова вновь меняет имидж. Так шедшую ей короткую стрижку — на каре подлиннее, а белые одежды — на родной форменный костюм. Теперь Наталья Леонидовна занимает место начальницы Чарской (Ирина Розанова
), которая сидит в тюрьме за взятки. Правда, и сама Кустова рискует туда отправиться, поскольку дело против Виталика (Сергей Двойников
), взявшего на себя ответственность за грехи сестры, разваливается прямо во время суда. Ушлый государственный адвокат (Валентин Самохин
) легко доказывает, кто является настоящим организатором подпольной клиники по трансплантации органов. Далее – быстрый арест, подписка о невыезде и перспектива присесть на ближайшие как минимум лет семь. «Вот если бы у вас был ребенок, тогда дали бы условно, но вы вроде бы не беременны
», — сожалеет юрист. У Наташи остается неделя до суда, чтобы официально «родить».
Для новоиспеченной главы пожарной службы нет ничего невозможного, когда речь идет о безопасности не только почки, но и пятой точки. Интригантка вспоминает о вдове Миши, виолончелистке Ирине (Юлия Марченко
), у которой как раз на подходе срок (она же сама и устроила эту беременность). Снова обвести вокруг пальца нейроотличную, как сейчас говорят, женщину, чья неприспособленность к окружающему миру граничит с психиатрическим диагнозом, Кустовой не представляет труда. И вот на руках у Наташи документ, что она свежеродившая мать, а еще, собственно, ребенок. Девочку зарегистрировали как… эээ Кустову Наталью Леонидовну — вопрос застал врасплох, и на большее фантазии не хватило. Она же не собиралась оставлять младенца. А придется: ведь срок назначили с отсрочкой на 14 лет по уходу за дочерью, и инспекцию по надзору за исполнением тоже назначили.
Сезоны «Почки» колористически повторяют цвета государственного флага, что ненавязчиво подсвечивает ментальность героев и разные изъяны в работе государственных органов и медицинских учреждений. В первом сезоне, надев демонический красный, Наташа демонстрирует отчаянную волю жить: хищница в погонах сражалась за себя, пуская в ход хитроумные манипуляции, лишь бы уговорить кого-то из родственников стать донором почки. Вопреки полному отсутствию навыков человеческого общения, она невзначай объединила семью, да и себе начала выправлять линзу мировосприятия. Так, по крайней мере, казалось. В продолжении ставки выросли, а все зачатки перемен в характере Кустовой авторам пришлось вычистить хирургическим путем. Переодевшись в ангельски белое, Наталья бесконтрольно творила дичь, продвигая Михаила в очереди на донорскую почку. Её поступки, чреватые для здоровья и жизней десятков людей, можно было оправдать с натяжкой лишь тем, что никто из пациентов подпольных трансплантологов не умер. Однако в погоне за заветными органами девушка снова до основания разрушила связи с родней: всех продала, подставила и едва не свела с ума. В третьем сезоне, где красноречиво доминируют синие тона, пришло время по второму кругу собирать камни: по закону наказание допускает, чтобы ребенок находился с ближайшими родственниками, а значит, Наталья Леонидовна отправится ко всем по очереди, пытаясь кому-нибудь спихнуть младенца.
Буксующая героиня, не способная измениться после стольких шокирующих событий, конечно, вызывает некоторые сожаления. Вдвойне непросто сочувствовать человеку, который после всего пережитого не лишается уверенности, что наглость и обман – лучшие средства достижения цели. Возможно, не потерять к Наташе интерес поможет история её детства, которую намерены рассказать всё те же авторы — режиссер Мария Шульгина
и соавтор сценария Елизавета Тихонова
. К сюжету присовокупятся и подробности из жизни других членов семейства, но главный вопрос остается прежним: случится ли у Наташи пересмотр нравственных ориентиров? Отказ нести ответственность за свои поступки привел к необходимости взять ответственность за жизнь маленького человека. И пока нельзя сказать наверняка, воспользуется ли Кустова шансом на перерождение, или целиком провалит миссию.
Смотрите сериал Почка-3 в онлайн-кинотеатре KION c 1 марта.
«Почка-3»
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