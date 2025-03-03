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«Казанова. В бегах»: 50 оттенков Антона Хабарова

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3 марта 2025
Спустя четыре года на Первом канале, а также в онлайн-кинотеатрах выходит продолжение сериала «Казанова», в котором Антон Хабаров вновь меняет множество образов, чтобы обольщать одиноких женщин Советского Союза. Только спустя время это приносит ему уже меньше удовольствия – сердце Казановы теперь требует не только денег, но и любви.

«Казанова. В бегах»: 50 оттенков Антона Хабарова

После событий первого сезона, продемонстрировавших 50 оттенков личности неуловимого Игоря Апрельцева в исполнении Антона Хабарова, прошло два года. В столице СССР готовятся к Олимпиаде-80, однако Апрельцев по большей части колесит по южным и теплым городам – от Ташкента, где получает благодаря местной паспортистке Долговой (Ольга Лапшина) новую фотографию в удостоверяющий личность документ, до Коктебеля, где очаровывает своими духовными практиками ипохондрика Медникову (Светлана Колпакова). В Москве при этом от него благополучно родила старший лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова), которая вместе с дочкой и подросшим сыном уехала в Минск.

Смотреть онлайн Сериал «Казанова» (2020)
Если первый «Казанова» был больше посвящен противостоянию героев Ходченковой и Хабарова, то «Казанова. В бегах» больше сосредотачивается на отношениях афериста Апрельцева и капитана Шмакова, которого играет Сергей Угрюмов, то и дело получающий шутки относительно своей реальной фамилии – в духе «А чего это капитан у нас такой угрюмый?».

«Казанова. В бегах»: 50 оттенков Антона Хабарова

Сценарист проекта не изменился – это все тот же Дмитрий Новоселов, отправляющий своего «Казанову» по всем одиноким советским женщинам. Задолго до «Афериста из Tinder», который стал одним из самых просматриваемых релизов Netflix по итогам 2022 года. А вот режиссера сменили – вместо Кирилла Белевича, ответственного за «Единичку» и «Крепость Бадабер», второй сезон снял Сергей Комаров, исследовавший два сезона «Холодных берегов» для конкурирующего с Первым телеканала «Россия». Впрочем, смена постановщика на «Казанове» никак не отразилась. Антон Хабаров по-прежнему виртуозно меняет внешность, пытаясь донести хотя бы немного личного счастья до одиноких советских женщин.

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Последние – все, опять же, как на подбор. Комсомолки и красавицы, давно заменившие личную жизнь работой. Потому и заявлений на афериста писать, как и предыдущие его жертвы, не хотят. Он же хоть и ненадолго, но даровал то самое счастье, о котором они грезили. Есть лишь несколько исключений – давно обманутая Апрельцевым Настя (Кристина Соболева), не верящая мошеннику Голованова (Евгения Дмитриева) и охотящаяся за Апрельцевым Марта (Екатерина Зорина). У каждой из них есть претензии к аферисту, который, несмотря на прежний кураж, все-таки тоже хочет найти в женских сердцах не только деньги, но и любовь.

«Казанова. В бегах»: 50 оттенков Антона Хабарова

В отсутствии персонажа Светланы Ходченковой «Казанова. В бегах» превращается в настоящее «противостояние» героев Антона Хабарова и Сергея Угрюмова. Как и в сериале по мотивам романа Юлиана Семенова, второй сезон «Казановы» концентрируется именно на мужском кинодуэте, только преступник то и дело остается неуловимым, хотя заигрывает со следователем записками «Я завязал!». В бегах Апрельцев и впрямь хочет завязать, тем более, что ему приглянулась красивая женщина с говорящим именем Надежда (Александра Богданова), но жизнь афериста не может закончиться так просто. Это сейчас просто удаляешь аккаунт и забираешь деньги, а при Советском Союзе, конечно, все было не так. И совесть, и чувства даже для мошенников имели больший вес.

Смотрите сериал «Казанова. В бегах» на Первом канале с 3 марта.

«Казанова. В бегах». ТВ-ролик

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