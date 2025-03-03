«Казанова. В бегах»: 50 оттенков Антона Хабарова

Спустя четыре года на Первом канале, а также в онлайн-кинотеатрах выходит продолжение сериала «Казанова», в котором Антон Хабаров вновь меняет множество образов, чтобы обольщать одиноких женщин Советского Союза. Только спустя время это приносит ему уже меньше удовольствия – сердце Казановы теперь требует не только денег, но и любви.
После событий первого сезона, продемонстрировавших 50 оттенков личности неуловимого Игоря Апрельцева в исполнении Антона Хабарова, прошло два года. В столице СССР готовятся к Олимпиаде-80, однако Апрельцев по большей части колесит по южным и теплым городам – от Ташкента, где получает благодаря местной паспортистке Долговой (Ольга Лапшина
) новую фотографию в удостоверяющий личность документ, до Коктебеля, где очаровывает своими духовными практиками ипохондрика Медникову (Светлана Колпакова
). В Москве при этом от него благополучно родила старший лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова
), которая вместе с дочкой и подросшим сыном уехала в Минск.
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Сериал «Казанова» (2020)
Если первый «Казанова
» был больше посвящен противостоянию героев Ходченковой и Хабарова, то «Казанова. В бегах» больше сосредотачивается на отношениях афериста Апрельцева и капитана Шмакова, которого играет Сергей Угрюмов
, то и дело получающий шутки относительно своей реальной фамилии – в духе «А чего это капитан у нас такой угрюмый?».
Сценарист проекта не изменился – это все тот же Дмитрий Новоселов
, отправляющий своего «Казанову» по всем одиноким советским женщинам. Задолго до «Афериста из Tinder
», который стал одним из самых просматриваемых релизов Netflix по итогам 2022 года. А вот режиссера сменили – вместо Кирилла Белевича
, ответственного за «Единичку
» и «Крепость Бадабер
», второй сезон снял Сергей Комаров
, исследовавший два сезона «Холодных берегов
» для конкурирующего с Первым телеканала «Россия». Впрочем, смена постановщика на «Казанове» никак не отразилась. Антон Хабаров по-прежнему виртуозно меняет внешность, пытаясь донести хотя бы немного личного счастья до одиноких советских женщин.
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Последние – все, опять же, как на подбор. Комсомолки и красавицы, давно заменившие личную жизнь работой. Потому и заявлений на афериста писать, как и предыдущие его жертвы, не хотят. Он же хоть и ненадолго, но даровал то самое счастье, о котором они грезили. Есть лишь несколько исключений – давно обманутая Апрельцевым Настя (Кристина Соболева
), не верящая мошеннику Голованова (Евгения Дмитриева
) и охотящаяся за Апрельцевым Марта (Екатерина Зорина
). У каждой из них есть претензии к аферисту, который, несмотря на прежний кураж, все-таки тоже хочет найти в женских сердцах не только деньги, но и любовь.
В отсутствии персонажа Светланы Ходченковой «Казанова. В бегах» превращается в настоящее «противостояние» героев Антона Хабарова и Сергея Угрюмова. Как и в сериале по мотивам романа Юлиана Семенова
, второй сезон «Казановы» концентрируется именно на мужском кинодуэте, только преступник то и дело остается неуловимым, хотя заигрывает со следователем записками «Я завязал!». В бегах Апрельцев и впрямь хочет завязать, тем более, что ему приглянулась красивая женщина с говорящим именем Надежда (Александра Богданова
), но жизнь афериста не может закончиться так просто. Это сейчас просто удаляешь аккаунт и забираешь деньги, а при Советском Союзе, конечно, все было не так. И совесть, и чувства даже для мошенников имели больший вес.
Смотрите сериал «Казанова. В бегах» на Первом канале с 3 марта.
«Казанова. В бегах». ТВ-ролик
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