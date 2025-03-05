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Драма в таборе: «Цыгане. Улица Шекспира» — сериал о невозможности хоть что-то изменить

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5 марта 2025
С 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko начинается показ сериала «Цыгане. Улица Шекспира» — нового сериала Даниила Чащина на сценарий Олега Маловичко, Михаила Шульмана и Давида Саркисяна. В центре сюжета криминальной драмы оказываются обитатели цыганского табора на окраине выдуманного города Вышегорска: после полицейского рейда на улице имени великого английского драматурга закипают и впрямь шекспировские страсти. Достается всем, от семьи нечистого на руку барона (Игорь Золотовицкий) и простых «котляров» до вышегородской элиты, давно мечтающей выгнать цыган с дорогой земли. В предательствах, актах мести и влюбленности нетрудно и увязнуть.

Кадр из сериала Цыгане. Улица Шекспира

У московского адвоката Михаила Деметра (Дмитрий Чеботарев) в жизни все получилось наилучшим образом: из квартиры недалеко от Москва-Сити открывается вид на чудесные перспективы карьерного и личностного роста. Начальство Деметра ценит и всячески продвигает, невеста красива и кротка, а бокал дорогого шампанского никогда не пустеет. Долго эта идиллия продолжаться не может: ее разрушает цыганка Диана (Елизавета Юрьева), так не кстати встреченная Михаилом в курилке столичного ресторана. Тут-то зритель и узнает, что у Михаила была другая, менее благополучная жизнь. Родился он в заштатном городке Вышегорске, в цыганском таборе, занявшем частный сектор на улице Шекспира. Шестнадцать лет назад Михая (так Михаила нарекли при рождении) с позором изгнали из родных мест, после чего он и отправился покорять столицу, напрочь забыв о прошлом.

Грехи прошлого настигают, когда не ждешь. Диана просит своего давнего знакомого ненадолго вернуться в Вышегорск и помочь ей в одном деликатном деле. Недавно на их табор совершила налет полиция во главе с невротичным следователем Воронцовым (Игорь Грабузов). Искали в доме цыганского барона Червони (Золотовицкий), по совместительству отца Дианы, наркотики — и нашли. Старейшина цыганской общины, конечно же, не виноват, а всю вину за обнаруженный белый порошок взяла на себя пятнадцатилетняя дочь Дианы Яна (Полина Гухман). Таков уклад местной жизни: кто-то обязательно должен сесть за то, чего не совершал. Червоню, конечно, трудно называть белым и пушистым, но запрещенку в своем доме он все-таки не держит: кто-то ее подкинул, изживая барона с улицы. Михаилу же предстоит разобраться в местных кипучих страстях и освободить Яну из-под стражи, пока Воронцов не отправил ее по этапу. Диана нашла действенный способ замотивировать адвоката помочь: призналась, что Яна Михаю тоже не чужая... Неслучайно ведь девочка родилась как раз в тот момент, когда Михай отбыл с улицы Шекспира в поисках новой жизни. Пролетев полстраны, блудный сын впервые за долгое время оказывается под окнами родного дома. Ностальгия по детству так и прет: шпана с улицы Шекспира подрезала у него телефон, а сам адвокат, разучившийся смотреть под ноги, прополол ботинком навозную кучу.

Кадр из сериала Цыгане. Улица Шекспира

Не стоит обманываться названием: «Улица Шекспира», может, и звучит крайне романтично, но отсылает к реальному цыганскому поселку в Екатеринбурге, периодически фигурирующему в городских криминальных сводках. Да и ждать цыганского романса от Даниила Чащина («Райцентр») и Олега Маловичко («Трасса») было бы слишком странно. «Цыгане» ни капельки не похожи на «Кармелиту» и «Возвращение Будулая», зато довольно смело заходят на территорию подзабытой грязно-реалистичной драмы «Салам Масква». Это беспощадная, вполне в духе современного Okko, история о преступности на окраинах необъятной страны — в местах столь далеких от центра, что закон здесь сросся с криминалом, дав начало новой уродливой традиции.

Отвыкший от такой жизни Михай довольно скоро (еще и на своей шкуре) поймет, что правых тут нет. Червоне, конечно, запрещенку подкинули, но это вовсе не значит, что он бел и пушист. Цыганский барон уже много лет сидит на грязных деньгах, служа мостиком по поставке наркотиков от криминального авторитета Шандора (Роман Грохольский) прямо на улицы Вышегорска. Мэр Маслов (Павел Ворожцов) обо всем знает, но предпочитает не возникать, особенно в преддверии выборов. А простым котлярам и без того есть чем заняться: мелкое воровство для них — то же ремесло, которым занимаются все от мала до велика. Даже брат Михая Савко (Арсений Семенов), чтущий цыганский уклад более прочего, не имеет ничего против ворующего сына — зато воинственно восстает против любых попыток домашних дать юнцу нормальное образование. Или хотя бы отпустить того поиграть в футбол.

Кадр из сериала Цыгане. Улица Шекспира

По большому счету об этом и рассказывает «Улица Шекспира» — о воспетой Пушкиным и Горьким цыганской вольнице, которая угрожающе близка к несвободе: здесь почти не танцуют и не поют, а культурной традицией избирают разбойничью лихость, которая особенно мрачно смотрится в гористой местности Кавказских Минеральных Вод (еще одна, на этот раз географическая рифма с «Трассой»). В запущенных самостроях живут от природы гордые, но униженные бытом люди, которые настолько привыкли к миру от сумы до тюрьмы, что уже не видят такому ходу вещей никаких альтернатив. Здесь ребенка могут продать за грош, чтобы он отсидел срок за своего более богатого сверстника, а еще можно попасть «на подвал» к цыганскому барону, где ведет дознания сын Червони Рамир (Антон Артемьев). Он же, если потребуется, может отлупить неугодного человека до полусмерти или вовсе пристрелить. В этом жестоком мире нет своих и чужих, куда-то делась любовь и дружба, а добрые дела оказываются лишь ширмой для очередной гнусности. На и без того измученной улицей Шекспира нависает фигура городского бизнесмена Ляпина (Евгений Санников), мечтающего снести цыганский поселок и построить на его месте клинику для детей с ДЦП — даже за этим, казалось бы, человеческим жестом сериал без труда находит проявление мести и ксенофобии, с которой цыганская община сталкивается на каждом шагу.

В это мире — красивом, но до невозможного циничном — Михаю придется искать правды для себя и своей новоявленной дочери. Не по закону, без привычных адвокатских корочек и чтения статей гражданского кодекса. В краю родном все более другие методы в чести: многоэтажные интриги и договорняки всех со всеми, в которые очень легко погрузиться, но не так просто будет из них выплыть. И тут сериал задается интереснейшим вопросом о проблемах человеческой идентичности. Для нежных москвичей Михай своим так и не стал (а можно ли в принципе быть «своим» в космополитичном мегаполисе?), для цыган он много лет назад умер. Какое-то суровое преступление кроется в его прошлом, и оно требует искупления. Есть чувство, что на улице Шекспира это будет первый за долгие годы акт справедливости.

«Цыгане. Улица Шекспира» с 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko.

«Цыгане. Улица Шекспира»

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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   5.03.2025 - 13:07
Простенький сюжетик про цыган. Зритель найдется и на эту историю. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
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