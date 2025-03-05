Драма в таборе: «Цыгане. Улица Шекспира» — сериал о невозможности хоть что-то изменить

С 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko начинается показ сериала «Цыгане. Улица Шекспира» — нового сериала Даниила Чащина на сценарий Олега Маловичко, Михаила Шульмана и Давида Саркисяна. В центре сюжета криминальной драмы оказываются обитатели цыганского табора на окраине выдуманного города Вышегорска: после полицейского рейда на улице имени великого английского драматурга закипают и впрямь шекспировские страсти. Достается всем, от семьи нечистого на руку барона (Игорь Золотовицкий) и простых «котляров» до вышегородской элиты, давно мечтающей выгнать цыган с дорогой земли. В предательствах, актах мести и влюбленности нетрудно и увязнуть.
У московского адвоката Михаила Деметра (Дмитрий Чеботарев
) в жизни все получилось наилучшим образом: из квартиры недалеко от Москва-Сити открывается вид на чудесные перспективы карьерного и личностного роста. Начальство Деметра ценит и всячески продвигает, невеста красива и кротка, а бокал дорогого шампанского никогда не пустеет. Долго эта идиллия продолжаться не может: ее разрушает цыганка Диана (Елизавета Юрьева
), так не кстати встреченная Михаилом в курилке столичного ресторана. Тут-то зритель и узнает, что у Михаила была другая, менее благополучная жизнь. Родился он в заштатном городке Вышегорске, в цыганском таборе, занявшем частный сектор на улице Шекспира. Шестнадцать лет назад Михая (так Михаила нарекли при рождении) с позором изгнали из родных мест, после чего он и отправился покорять столицу, напрочь забыв о прошлом.
Грехи прошлого настигают, когда не ждешь. Диана просит своего давнего знакомого ненадолго вернуться в Вышегорск и помочь ей в одном деликатном деле. Недавно на их табор совершила налет полиция во главе с невротичным следователем Воронцовым (Игорь Грабузов
). Искали в доме цыганского барона Червони (Золотовицкий), по совместительству отца Дианы, наркотики — и нашли. Старейшина цыганской общины, конечно же, не виноват, а всю вину за обнаруженный белый порошок взяла на себя пятнадцатилетняя дочь Дианы Яна (Полина Гухман
). Таков уклад местной жизни: кто-то обязательно должен сесть за то, чего не совершал. Червоню, конечно, трудно называть белым и пушистым, но запрещенку в своем доме он все-таки не держит: кто-то ее подкинул, изживая барона с улицы. Михаилу же предстоит разобраться в местных кипучих страстях и освободить Яну из-под стражи, пока Воронцов не отправил ее по этапу. Диана нашла действенный способ замотивировать адвоката помочь: призналась, что Яна Михаю тоже не чужая... Неслучайно ведь девочка родилась как раз в тот момент, когда Михай отбыл с улицы Шекспира в поисках новой жизни. Пролетев полстраны, блудный сын впервые за долгое время оказывается под окнами родного дома. Ностальгия по детству так и прет: шпана с улицы Шекспира подрезала у него телефон, а сам адвокат, разучившийся смотреть под ноги, прополол ботинком навозную кучу.
Не стоит обманываться названием: «Улица Шекспира», может, и звучит крайне романтично, но отсылает к реальному цыганскому поселку в Екатеринбурге, периодически фигурирующему в городских криминальных сводках. Да и ждать цыганского романса от Даниила Чащина («Райцентр
») и Олега Маловичко («Трасса
») было бы слишком странно. «Цыгане» ни капельки не похожи на «Кармелиту
» и «Возвращение Будулая
», зато довольно смело заходят на территорию подзабытой грязно-реалистичной драмы «Салам Масква
». Это беспощадная, вполне в духе современного Okko, история о преступности на окраинах необъятной страны — в местах столь далеких от центра, что закон здесь сросся с криминалом, дав начало новой уродливой традиции.
Отвыкший от такой жизни Михай довольно скоро (еще и на своей шкуре) поймет, что правых тут нет. Червоне, конечно, запрещенку подкинули, но это вовсе не значит, что он бел и пушист. Цыганский барон уже много лет сидит на грязных деньгах, служа мостиком по поставке наркотиков от криминального авторитета Шандора (Роман Грохольский
) прямо на улицы Вышегорска. Мэр Маслов (Павел Ворожцов
) обо всем знает, но предпочитает не возникать, особенно в преддверии выборов. А простым котлярам и без того есть чем заняться: мелкое воровство для них — то же ремесло, которым занимаются все от мала до велика. Даже брат Михая Савко (Арсений Семенов
), чтущий цыганский уклад более прочего, не имеет ничего против ворующего сына — зато воинственно восстает против любых попыток домашних дать юнцу нормальное образование. Или хотя бы отпустить того поиграть в футбол.
По большому счету об этом и рассказывает «Улица Шекспира» — о воспетой Пушкиным и Горьким цыганской вольнице, которая угрожающе близка к несвободе: здесь почти не танцуют и не поют, а культурной традицией избирают разбойничью лихость, которая особенно мрачно смотрится в гористой местности Кавказских Минеральных Вод (еще одна, на этот раз географическая рифма с «Трассой»). В запущенных самостроях живут от природы гордые, но униженные бытом люди, которые настолько привыкли к миру от сумы до тюрьмы, что уже не видят такому ходу вещей никаких альтернатив. Здесь ребенка могут продать за грош, чтобы он отсидел срок за своего более богатого сверстника, а еще можно попасть «на подвал» к цыганскому барону, где ведет дознания сын Червони Рамир (Антон Артемьев
). Он же, если потребуется, может отлупить неугодного человека до полусмерти или вовсе пристрелить. В этом жестоком мире нет своих и чужих, куда-то делась любовь и дружба, а добрые дела оказываются лишь ширмой для очередной гнусности. На и без того измученной улицей Шекспира нависает фигура городского бизнесмена Ляпина (Евгений Санников
), мечтающего снести цыганский поселок и построить на его месте клинику для детей с ДЦП — даже за этим, казалось бы, человеческим жестом сериал без труда находит проявление мести и ксенофобии, с которой цыганская община сталкивается на каждом шагу.
В это мире — красивом, но до невозможного циничном — Михаю придется искать правды для себя и своей новоявленной дочери. Не по закону, без привычных адвокатских корочек и чтения статей гражданского кодекса. В краю родном все более другие методы в чести: многоэтажные интриги и договорняки всех со всеми, в которые очень легко погрузиться, но не так просто будет из них выплыть. И тут сериал задается интереснейшим вопросом о проблемах человеческой идентичности. Для нежных москвичей Михай своим так и не стал (а можно ли в принципе быть «своим» в космополитичном мегаполисе?), для цыган он много лет назад умер. Какое-то суровое преступление кроется в его прошлом, и оно требует искупления. Есть чувство, что на улице Шекспира это будет первый за долгие годы акт справедливости.
«Цыгане. Улица Шекспира» с 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko.
«Цыгане. Улица Шекспира»
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