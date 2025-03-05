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«Тайга»: Мамины дочки

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5 марта 2025
5 марта в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION начался показ детективного триллера «Тайга». Проект по сценарию Галы Сухановой снял Александр Касаткин — режиссер остросюжетных сериалов «А.Л.Ж.И.Р», «Золото» и «Лихорадка». Среди других его проектов самым успешным стал фильм «Дочь», созданный в соавторстве с Натальей Назаровой: он собрал урожай наград на российских и международных кинофестивалях. Как и в «Тайге», речь там шла о маньяке и девочках. Рассказываем, чем интересен новый сериал Касаткина.

«Тайга»: Мамины дочки

В небольшом городке пропадает маленькая девочка. Может, просто в тайге заблудилась, думают некоторые взрослые, но брат уверен, что просто так убежать она не могла, а значит, с сестрой приключилось что-то плохое. Тревожными мыслями полон и следователь Демидов (Григорий Чабан) – проблемы со сном и контролем воспоминаний любитель гипноза, не признающий психоаналитиков. Коллега-психолог Генриетта (Елена Коренева), напротив, предлагает устроить несколько сеансов, пока товарищ себя не извел. Мало рабочих забот — в личной жизни тоже не лучшие времена: две дочери не могут найти общий язык с новой женой Аглаей (Наталья Земцова). Та со смирением, свойственным ей как женщине верующей и постоянно посещающей церковь, старается принимать уколы падчериц. Старшая мечтает поступить в кадетское училище и регулярно напоминает Аглае, что ненавидит женщин: те, мол, только притворяются и терпят вместо того, чтобы просто дать в морду обидчику, как это делают мужики. Младшая с показательной искренностью спрашивает о Боге: если он есть, как верит папина сожительница, то нельзя ли вернуть с небес любимую маму, а вместо нее забрать туда Аглаю?

Читать Интервью с Натальей Земцовой о сериале «Тайга»
Семейная дискоммуникация происходит и у напарника Демидова – Зимина (Владимир Селезнев), многодетного отца, чья жена после рождения четвертого ребенка переживает очевидную постродовую депрессию и, пока муж на работе, не может справиться ни с детьми, ни с психоэмоциональном состоянием, которое подруга советует излечивать бокальчиком вина. Когда-то таким же образом пристрастилась к алкоголю и мать (Юлия Волкова) пропавшей девочки, давно переложившая на детей ответственность друг за друга. Исчезнувшая — её младшенькая, и чуда не случилось: мертвой чадо находит как раз мать, чьи инстинкты еще не совсем убиты пагубной привычкой.

«Тайга»: Мамины дочки

В команде следователей есть еще и эффектная Лида (Дарья Екамасова), очевидно, имевшая любовную связь с Демидовым, а, возможно, и с Зиминым. Эдакая женская версия Казановы — типаж редкий для отечественных сериалов. Профессионал-одиночка, она меняет мужчин как перчатки, предпочитая работу стойким и конвенциональным для женщины семейным отношениям.

«Тайга» тем и интересна, что, пользуясь уже стандартными для отечественных детективов пейзажами и сюжетом о пропавших детях (в данном случае – девочек из неблагополучных семей), она расширяет границы жанровой нормы. Тягучая атмосфера интриги усиливается за счет борьбы со стереотипами, характерными не только для популярного детективного формата, но и для общества в целом.

«Тайга»: Мамины дочки

Не удивительно, что режиссировать проект позвали Александра Касаткина. Больше десяти лет назад они вместе с Натальей Назаровой доказали в фильме «Дочь», что детектив тоже может быть фестивальным явлением, одинаково успешно удерживающим внимание как профессиональной публики, так и обычных зрителей. В «Дочери», чей сюжет еще не резонировал с трендами даже в рамках отечественного кино, сталкивались социальное и духовное: метафорическое «тварь я дрожащая или право имею» упиралось в вопросы не только большой потери, но и веры, тайны исповеди и частного решения сотворить справедливость. В «Тайге» эти вопросы расширяются: в первую очередь за счет сценария, который написала Гала Суханова. Десять лет назад она победила на фестивале «Короче» с короткометражкой «Проверка», где к неблагополучной семье приезжает соцопека, а затем сняла мелодраматичный сериал про усыновление детей «Ты моя мама?».

Синергия Касаткина и Сухановой рождают социально-психологический детектив, всё еще редкий для нашего кино, несмотря на успехи «Хрустального» и «Трассы». Но если проекты дуэта Маловичко-Глигорова больше углубляются именно в психологическое, концентрируясь на травмах прошлого, то «Тайга» фиксирует распад настоящего – с его якобы мягкой силой и внешне слабой твердостью, растерянными мужчинами, женщинами и детьми, которые не могут найти свою точку опоры ни в семье, ни в любви, ни в работе, ни в живущей по своим морально-нравственным законам и ориентирам тайге.

Смотрите сериал «Тайга» с 5 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Тайга»

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