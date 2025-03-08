«Между нами химия»: До свадьбы заживет

В онлайн-кинотеатре Wink начался показ «Между нами химия». На фестивале «Новый сезон» сериал получил сразу две награды: режиссера Карину Чувикову, до этого снявшую пару короткометражек и работавшую в постановочной группе «Нины» с Викторией Исаковой, признали открытием года, а исполнительницу главной роли Сашу Бортич — лучшей актрисой. Действительно, не самая простая партия — сыграть мать-одиночку с онкодиагнозом, да еще и в комедии.
Таня (Бортич), похоронившая несколько лет назад мужа, одна воспитывает дочь Марту (Людмила Юлова
) и сына Ваню (Мирон Проворов
), зарабатывая вождением такси. Однажды её заносит в отделении скорой: по доброте душевной решила сопроводить пьяного пассажира, получившего травму головы на выходе из клуба. Там мать-одиночка сама теряет сознание, и анализы неутешительные: рак. Немногочисленным родным и друзьям Таня о диагнозе не сообщает, а начинает курс химиотерапии, раздумывая, с кем же останутся после её смерти дети (младший еще не знает о смерти отца и уверен, что тот в космосе выполняет секретную инопланетную миссию). Прокручивая в голове одну схему за другой и перебирая потенциальных опекунов, женщина приходит к неутешительному выводу: придется экстренно искать мужа и, соответственно, приемного отца детям, который будет их воспитывать, когда её не станет. Задачка — со звездочкой, к решению которой внезапно подключается лечащий врач Тани, доктор Дмитрий Олегович (Евгений Сангаджиев
).
Несмотря на заявленную болезнь, которая, как обухом по голове, ударяет в первой же серии и героиню, и зрителей, дальнейшее развитие сюжета меньше всего походит на трагедию (максимум — трагикомедию). Взять хотя бы прагматичную цель Тани, которую, прежде всего, заботит не собственное туманное будущее с вполне реальной перспективой смерти, а то, как будут жить дети. Авторы, конечно, обосновывают абсурд ситуации: на лучшую подругу с супругом (Мария Карпова
и Антон Филипенко
) надежды нет, слишком уж оба держатся за беззаботное бытие, на алчный и костный тандем сестры с благоверным (Нелли Уварова
и Павел Ворожцов
) — тем более. Правда, и других кандидатов до поры до времени нет: в заботах и хлопотах, свалившихся после смерти мужа, героине было явно не до личной жизни. Из новых знакомых — лишь товарищ по несчастью и сосед по капельнице Борис (Никита Ефремов
). Да доктор Дмитрий Олегович.
Попытав счастья оффлайн, Таня отправляется бороздить моря виртуальных знакомств — и стоит найти одного кавалера, как остальные подтягиваются. Авторы, впрочем, не спешат раскрывать все карты, записывая каждого встречного в женихи, так что интрига сохраняется. Впрочем, пока из гонки никто и не выбывает. Ни врач, переквалифицировавшийся в коуча, помогая героине в общении с противоположным полом. Ни, странным образом, Борис: вскоре на пороге Таниного дома появляется человек, похожий на него как две капли воды, и вряд ли это галлюцинация. Ни сосед в исполнении Кузьмы Котрелева
— сплошь положительный юноша. Ни тип с сайта (Илья Лыков
). Доверчивость, непосредственность и прямолинейность Тани кое-где играет ей на руку, но в других случаях — подводят. Социальная неловкость при этом становится практически движком сериала, рождающим и самые грустные, и самые веселые его эпизоды.
Саша Бортич выступает, с одной стороны, в привычном амплуа — этакой пацанки, которая легко преображается в роковую красоту, но вместе с тем — в новой, возрастной роли матери, вдовы и онкобольной. Душераздирающие сцены, где Таня отчаянно пытается не выдать себя, сохранив лицо, с точки зрения актерской игры не уступают классическим почти скетчам родом из комедии положений. Всё это показывает весьма широкий артистический диапазон Бортич, чей внешний образ, поначалу вроде бы вступающий в некий конфликт с характером и историей героини, быстро и органично сплетается с внутренним. Осталось дождаться, когда вернется Никита Ефремов, пока что только мелькнувший. Очевидно, что одним незначительным эпизодом его присутствие в сериале не ограничится.
Смотрите сериал «Между нами химия» в онлайн-кинотеатре Wink.
«Между нами химия»
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