И последние станут первыми: пять небанальных уроков истории из новых российских сериалов

В онлайн-кинотеатре PREMIER продолжается показ исторической драмы «Павел. Первый и последний», посвященный одному из самых одиозных и загадочных российских правителей Павлу I. Снятый режиссером Александром Коттом сериал с Денисом Власенко в роли императора предлагает объемный и небанальный взгляд на эту историческую фигуру. Рассказываем подробнее о сериале, а также вспоминаем другие неординарные проекты, так или иначе затрагивающие историю государства Российского.
Павел. Первый и последний (2025)
фото: "Павел. Первый и последний"/Cosmos Studio/Lookfilm/Первый канал/PREMIER
В отличие от Екатерины II с завидным постоянством появляющейся в отечественных фильмах и сериалах, ее сын Павел I редко становится полноценным киногероем. История свержения Павла с престола была яркой параллельной линией в «Ассе» Сергея Соловьева, но только в начале «нулевых» «Бедный, бедный Павел» получил собственный байопик, главную роль в котором сыграл Виктор Сухоруков. Второстепенным персонажем Павел был, естественно, и в «Великой», и в «Екатерине», и даже в «Адъютантах любви» и «Кровавой барыне». Тем не менее популярной в отечественном кино его фигуру все же назвать нельзя.
Если байопик с Сухоруковым концентрировался уже на переживаниях взошедшего после смерти матери на престол Павла I и заговоре, который придворные и гвардейцы, недовольные реформами, начали плести вокруг него, то новый сериал рассказывает о еще юном царевиче, для которого важнее всего становится расследование смерти своего отца Петра III и сепарация от властной матери Екатерины II, не подпускающей наследника собственно к престолу. Интересно, что роль императрицы в сериале Александра Котта сыграла Наталья Суркова, уже примерявшая на себя образ Великой в «Фаворите» по роману Валентина Пикуля – выходившем между «Тайнами дворцовых переворотов» и задолго до нового увлечения кинематографистами российской историей.
фото: "Павел. Первый и последний"/Cosmos Studio/Lookfilm/Первый канал/PREMIER
Заглавную роль в сериале Котта сыграл Денис Власенко, для которого это первая историческая работа. Его Павел – травмированный ранней смертью отца молодой человек, увлеченный рыцарскими романами, и подыскивающий себе не просто красивую и выгодную, но и мудрую и совестливую жену, чтобы стать независимым от матери, которая не хочет уходить с престола. Однако несмотря на внешнюю мягкость, Павел уже рассуждает как настоящий политик, не всегда готовый мириться с прежним укладом жизни. Что, как учат в учебниках истории, и не пошло на пользу будущему императору.
фото: "Петр I. Последний царь и первый император"/ЦПШ/1-2-3 Production/PREMIER
Перезапустивший моду на нескучные уроки истории в кино цикл докудрам о российских самодержцах, создаваемый при художественном руководстве (а на первом фильме и непосредственно режиссурой) Андрея Кравчука, когда-то прославившегося фильмом и сериалом «Адмиралъ» о судьбе Александра Колчака в исполнении Константина Хабенского, а затем утвердившегося как постановщика исторических проектов с «Викингом», где Данила Козловский играл князя Владимира, и масштабным «Союзом спасения» про восстание декабристов.
До Кравчука смешение исторического научпопа и костюмной драмы довольно успешно было реализовано в проекте «Романовы»: классический док с закадровым перечислением реформ и важных дат расширял зрительскую аудиторию за счет актерских этюдов, демонстрирующих моменты частной жизни героев. В «Петре I», собственно, заглавная роль досталась актеру Ивану Колесникову, однако маленького Петра сыграл Даниил Муравьев-Изотов, а юного будущего правителя – Алексей Лукин. Закадровым рассказчиком биографии будущего императора стал, кстати, Константин Хабенский.
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Художественная реконструкция ключевых для отечественной истории событий сделана со всем размахом, свойственным предыдущим картинам Андрея Кравчука. Помимо этого в картине также есть современная и понятная инфографика, иллюстрирующая и генеалогическое древо первого императора и знаковые даты его жизни, а также свойственные документальному кино комментарии экспертов – от директора Эрмитажа Михаила Пиотровского до публициста и сценариста Сергея Минаева. Визуально насыщенная экранизация биографии последнего царя и первого императора смогла получить в прокате почти 300 млн рублей, что для обычного документального кино сумма довольно внушительная, а затем уже в формате четырехсерийного проекта была показана в эфире НТВ и онлайн-платформе PREMIER. Успех «Петра I» запустил уже полноценный цикл об отечественных самодержцах, который в нынешнем году дошел уже до «Екатерины Великой» с Ольгой Лерман и Анной Михалковой в образе императрицы.
После молодого Петра I актер Алексей Лукин продолжил погружение в отечественную историю в совсем ином ключе – он сыграл старшеклассника Степу Говорова в комедийном сериале «Казачок», где перевоспитанием зацикленного на гаджетах подростка занимаются прямо в казачьей станице смутного времени.
По сюжету Степа завалил экзамен по истории России XVII века, так что осенью ему грозит пересдача. Родители (Алексей Макаров и Олеся Судзиловская) в качестве наказания за невыученные уроки не берут Степу в отпуск в Турцию, а отправляют в деревню к бабушке. Последняя настроена решительно: сразу же начинает закрывать лакуны в образовании внука генеалогическим древом. Род Говоровых берет начало от смелого казака, живущего в смутные времена. Степа, понятно, пропускает бабушкин рассказ мимо ушей и увлеченный телефоном и коптером, который привез с собой, идет погружаться в прелести деревенской жизни. Однако местные подростки, которым коптер испортил рыбалку, решают Степе отомстить, отобрав у него гаджеты. Спасаясь бегством, Степа вместе со всем своим оборудованием падает в колодец, после чего оказывается уже не в настоящем, а в прошлом – где вся станица отмечает женитьбу Говора (Николай Шрайбер). Конечно же, Степа, очевидно, смотревший «Холопа», уверен, что все вокруг – чистая постановка. Только вот когда на станицу нападают крымчаки, похищающие Говора, а казаки всех возрастов искренне удивляются гаджетам Степана и пытаются вывести из него бесов после упоминания земного шара и спутников с мобильной связью и интернетом, паренек начинает догадываться, что прошлое все-таки реально, и корит себя за невыученные уроки истории и редкое общение с родителями, которых теперь очень не хватает.
Читать: Обзор сериала «Казачок»
Конечно, «Казачок» не претендует на звание серьезного исторического сериала, однако в форме классического для комедии романа перевоспитания тоже может преподнести определенные уроки о прошлом и заставить задуматься о настоящем и будущем. Недаром комедия получила продолжение, которое должно выйти на экраны в этом году. В сиквеле герой Лукина снова попадет в XVII век и станет свидетелем избрания на престол первого царя из династии Романовых, ровесника Степы, Михаила Федоровича. Так что теперь именно современному подростку придется спасти весь род Романовых.
Из века XVII – в век XIX, драматические события которого в небанальной форме захватывающего детектива представлены в сериале «Цербер» сценариста и писателя Александра Гоноровского и режиссера Владимира Щеголькова. Действие «Цербера», признанного лучшим на фестивале сериалов «Пилот» в 2023 году, разворачивается вскоре после восстания декабристов, а главные герои — от царя и Пушкина до дворян и высокопоставленных военных – оказываются втянуты в запутанную криминальную интригу с политическим и литературным подтекстом.
Зима 1825-1826 годов в Петербурге выдалась неспокойной — восхождение на престол нового правителя Николая I (Алексей Трофимов) ознаменовалось попыткой государственного переворота, организованного несогласной с текущей политикой и самодержавным строем в целом группой дворян и офицеров. Действие сериала разворачивается в разгар расследования мятежа, которое по указанию императора затевает Третье отделение, оно же тайная канцелярия, и которое возглавляет Александр Бенкендорф (Дмитрий Ульянов). Пока участники дают показания и стройными рядами отправляются в камеры Петропавловской крепости в ожидании тех же дворян и офицеров, но не пошедших против власти, а еще и выдавших мятежников. Убийства совершаются жестоко и изобретательно — одному отрезают голову струной, другого топят в проруби посреди Невы, третьего сжигают заживо. Разбираться в этом поручают опытному следователю Лавру Петровичу (Тимофей Трибунцев), который в компании двух весьма непутевых и даже комичных помощников-ищеек (Кирилл Кяро и Владимир Крылов) исследует места преступлений. На каждом из трупов обнаруживают записки с отрывками из стихотворения Пушкина «Андрей Шенье».
Читать:Обзор сериала «Цербер»
Событий, героев и сюжетных линий в «Цербере» в изобилии. Как и исторического правдоподобия — почти все описанные в сериале персонажи реально существовали, а актеры выглядят не просто в стиле той эпохи, а загримированы и одеты согласно существующим рисованным портретам. Тема при этом, как показывает практика (и как принято нынче говорить), неоднозначная — в последнее время, казалось бы, сложившееся давно и прочно мнение о восстании декабристов получило, в том числе благодаря некоторым художественным произведениям, новые трактовки. Оттого наблюдать за версией авторов «Цербера» по меньшей мере любопытно и уж точно познавательно.
Самый популярный оригинальный сериал PREMIER по итогам прошлого года рассказывает об одной из самых интересных исторических фигур конца XIX-начала XX века – адвокате и судебном ораторе, во многом перевернувшем отечественную юриспруденцию Федоре Плевако. В сериале, созданном на основе его опубликованных публичных речей, адвокат превратился в Николая Федоровича Плевако в исполнении Сергея Безрукова, но несмотря на измененное имя-отчество, звездного статуса не потерял. На заседания с участием Плевако публика съезжается как в театр. В открывающей сцене идет суд над пожилой женщиной, укравшей чайник. Государственный обвинитель уверен, что несерьезное отношение к подобного рода преступлению угрожает безопасности страны, где собственность – священна. Ответная речь адвоката заставляет смеяться всех присутствующих зрителей, причем по обе стороны экрана. «Россия много пережила, — говорит защитник, — ее терзали печенеги и половцы, французы шли войной, но она устояла. И вот теперь старушка украла чайник. Этого Россия не переживет». Защита бабульки – дело несложное, но принципиальное для дорогого адвоката: он охотно берется бесплатно защищать самых уязвимых представителей общества, ведь закон всегда на стороне тех, у кого есть деньги и власть. Сам же Плевако знатным происхождением обделен: сын калмычки и поляка, рожденный вне церковного брака, в традиционной царской России построить карьеру может только, обладая уникальными талантами.
Читать:Обзор сериала «Плевако»
В каждом из десяти эпизодов Плевако ждут разные преступления и оправдания, режиссером Анной Матисон поданные весьма энергично. Калейдоскопический монтаж имитирует бурную профессиональную деятельность героя, у которого помимо дел имеется насыщенная личная жизнь. Важные места там занимают домовитая жена-мещанка (Зоя Бербер), прогрессивная сестра Юлия (Мария Смольникова), она же будущая стенографистка его речей в суде, а с некоторых пор еще одна прелестная особа, к которой после коротких встреч поборник справедливости воспылал чувствами. Мария Андреевна Демидова (Ольга Лерман) — жена крупного во всех смыслах текстильного промышленника (Николай Шрайбер), рассматривающего супругу как собственность (сейчас бы сказали — «абьюзер»). Среди сквозных персонажей — напоминающий доктора Ватсона помощник адвоката Шубнинский (Олег Савцов), советник царя Александра II Победоносцев (Игорь Гордин) и, конечно, меценат Савва Мамонтов (Виталий Коваленко), которого Плевако в одной из серий предстоит защищать в суде.
Государственная история, как и знаменитые ее персонажи, проходят по всему сериалу, представляющему собой элегантный процедурал с харизматичным героем, не равнодушным ни к судьбам Родины, ни к отдельным ее жителям, вне зависимости от их пола, возраста, класса и социально-политических убеждений. Плевако, в общем-то, и сам вершит историю – не только ярким словом, доносящимся в интерьерах суда, но и делом, поддерживая как самых незащищенных, так и известных персонажей, оклеветанных молвой.
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