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Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

Обзор сериалов >>
17 марта 2025
Весна — лучшая пора для эмоциональных историй, в особенности романтических. Там, где, казалось бы, клише мелодрам и ромкомов уже не достигают цели, еще способны удивить дорамы — всё более популярные сериалы из Южной Кореи. Вместе с онлайн-кинотеатром Иви мы подобрали восемь отличных шоу для весеннего просмотра: от наисвежайших хитов, заявивших о себе только в этом году, до сериалов, благодаря которым многие и полюбили дорамы. Даже в тех случаях, где амурные дела не на первом месте, важную роль играют человеческие отношения и эмоции, так что расстает самое холодное сердце.

«Учебная группа» (2025)


Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

Со стороны Юн Ка Мин (Хван Мин Хён из «Алхимии душ») производит впечатление старательного ученика, хотя его успеваемость оставляет желать лучшего (даром, что он правда занимается, даже с репетиторами). Чтобы повысить шансы на поступление в институт, юноша переводится в Техническую среднюю школу Юсон, известную хулиганами и балбесами, но и там оказывается последним по успеваемости. Тогда Юн собирает группу для внеклассных занятий, которой предстоит работать не только мозгами, но и кулаками: у начинанию, конечно, найдутся противники.

«Сообщество» с кулаками (или «Кикбоксера» в школе) снял Ли Джан Хун, ранее поставивший «Чудо» и «А теперь я иду встретиться с тобой». В основе — популярный комикс-вебтун, а в ролях — Хан Джи Ын из «Плохого и сумасшедшего», Щин Су Хён из «Школы: Фронта» и Ли Гван Хи из «Дяди Сам Щика».

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«Этот парень — черный огненный дракон» (2025)


Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

Пак Су Чжон (Мун Га Ён из «Истинной красоты») — целеустремленная руководительница отдела планирования ТЦ «Ёнсон», куда вот-вот прибудет новый глава стратегического планирования Бан Чжу Ён (Чхве Хён Ук из «Слабого героя»), сын владельца компании. Каково же удивление молодой женщины, когда им оказывается Черный огненный дракон. Именно под таким никнеймом она встретила его 16 лет назад в популярной многопользовательской игре. Тогда виртуальный роман не пережил даже одного свидания в офлайне, но теперь повзрослевшие геймеры могут попробовать всё с начала.

«Служебный роман» в эпоху онлайн-игр и корпоративной культуры поставила Ли Су Хён, снимавшая «Выгодную аферу» и «Падающую звезду» (тоже, кстати, с Мун Га Ён). Один из крупнейших хитов 2025-го — тоже по мотивам вебтуна, но уже в жанре романтической комедии.

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«Мой идеальный секретарь» (2025)


Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

Кан Джи Юн (Хан Джи Мин из «Повезло с братом!») возглавляет кадровое агентство, и путь к собственному бизнесу стоил ей всего свободного времени. В итоге трудолюбивая и напористая бизнес-леди испытывает одиночество — и сложности в повседневной жизни, где далеко не всегда требуются высокие результаты. Часть будничной рутины с нее снимает добродушный личный секретарь — отец-одиночка Ю Ын Хо (Ли Джун Хёк из третьего «Криминального города»), в которого и влюбляется Кан. Однако не помешают ли их сближению корпоративная субординация и разность характеров?

Еще одна заковыристая производственная мелодрама — в постановке режиссерского дуэта Хам Джун ХоВок любви») — Ким Джэ ХонЗлой дух»). Сценарий написала Ким Джи ЫнЛюбимая чертова семейка»), а тех, кто отвлекает центральный дуэт рабочими вопросами, сыграли Ким До ХунТемная дыра»), Ким Юн ХеНечисть в Сеуле»), Ли Сан ХиМы все мертвы»), Со Хе ВонХватай Сон Джэ и беги») и Хён Бон СикЧрезвычайная ситуация»).

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«Плохой и сумасшедший» (2021-2022)


Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

Лейтенант Су Ёль (Ли Дон Ук из «Истории девятихвостого лиса») — карьерист с серой моралью, готовый на всё, чтобы достичь выгоду (будь то деньги или повышение). Однако его жизнь меняется с появлением эксцентричного Кея (Ви Ха Джун из «Игры в кальмара»), чье обостренное чувство справедливости заставляет его пускать кулаки в ход при одном намеке на криминал. Куда завете полицейского такое знакомство? И почему больше никто не видит Кея — «последнего героя эпохи»?

Криминальная комедия тандема Ю Сон ДонКим Сэ Бом, которые сработались во время «Необыкновенного охотника на демонов». Теперь режиссер и сценарист взялись за обыкновенного коррупционера в погонах, которого окружают колоритные преступники и коллеги. Например, Хи Гём (Хан Джи Ын из «Поезда в Пусан») из отдела по борьбе с наркотиками, когда-то встречавшаяся с Су Ёлем.

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«Пентхаус» (2020-2021)


Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

Небоскреб «Дворец Геры» — место, где обитают крайне обеспеченные семьи. Их отпрыски учатся в престижной школе искусств Чонг А. Однако высокое положение никого не защищает от неприятностей, которые начинаются после смерти некой Мин Соль А (Чо Су Мин из «Запрета на браки в Чосоне»). Во время вечеринки во «Дворце Геры» она разбивается на смерть, заставляя местных жителей подозревать друг друга.

О популярности детективного сериала, который написала Ким Сун ОкПандора: Фальшивый рай»), а снял Чу Дон МинВозвращение»), говорит уже тот факт, что за два года выпустили целых три сезона. Злой близнец «Убийства в одном здании», «Пентхаус» интригует подковерной борьбой персонажей, мрачной атмосферой и, конечно, яркими характерами. Среди звезд первого сезона — Ли Джи АПризрачный детектив»), Ом Ги ДжунЯ не робот»), ЮджинВековое наследие»), Ким Со ЁнВлюбиться в Сун Джон») и Юн Джон ХунВернуться в 1994»).

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«История девятихвостого лиса» (2020)


Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

Тысячелетнее божество Ли Ён (Ли Дон Ук из «Демона») тратит вечность на борьбу с духами, которые хотят причинить вред людям. Параллельно с этой изнурительной работой он ищет погибшую возлюбленную, уже переродившуюся в новом теле. В XXI веке он находит её: Нам Джи А (Чо Бо А из «Моего странного героя») продюсирует телешоу и давно мечтает заполучить материал о потусторонних силах. Будет ли это добрый оборотень Ли Ён, или его озлобленный брат Ли Ран (Ким Сан Бом из «Призрачного доктора»), не так важно. Главное — показать кумихо в эфире.

Романтическое фэнтези Кана Щин ХёНаследники») и Чо Нам ХёнаЭмоции на замену»), вероятно, заслуживающее титул современной классики. Остросюжетная история не позволяет зрителям скучать благодаря интенсивной динамике событий: тут и отношения Ли Ёна с реинкарнацией возлюбленной, и опасные схватки со злым братом, и рутина экзорциста, борющегося с обычной нечистью. Ни секунды покоя в вечности.

Читать «Проклятие "Зов могилы"» — полнометражный хит о борьбе с нечистью

«Истинная красота» (2020)


Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

Старшеклассницу Лим Джу Гён (Мун Га Ён) травят сверстники, убеждая, что она непривлекательна. Переходя в другую школу, она осваивает навыки макияжа благодаря видеоурокам в Интернете, поэтому новые одноклассники уверены, что их посетила богиня красоты. Тайну Лим знает только отстраненный Ли Су Хо (Чха Ын У), который тоже пользуется дикой популярностью, но на самом деле тяготится этого. На почве душевных переживаний они сближаются, а потом их отношения усложняет появление Хан Со Джуна (Хван Ин Ёп).

Комедийная мелодрама Ким Сан ХёпаЛюбовь короля») — уже состоявшийся хит, упрочивший позиции ведущих актеров — особенно Мун Га Ён (см.выше). Взяв за основу популярный вебтун, сценаристка Ли Щи ЫнХватай Сон Джэ и беги») написала захватывающую историю любовного треугольника, чьи персонажи вызывают острый зрительский интерес. Романтические хитросплетения, трагичное прошлое и небанальные увлечения (Лим, например, любит хоррор-манхву и хэви-метал) усиливают главный импульс сериала: напомнить о важности принимать себя.

Читать «Хватай Сон Джэ и беги» — и другие свежие дорамы на любой вкус

«Незнакомцы из ада» (2019)


Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики

20-летнему писателю Юн Джон У (Им Щи Ван из «Чрезвычайной ситуации») предлагают оплачиваемую стажировку в Сеуле, и он с радостью переезжает в столицу, где поначалу вынужден жить в захудалом общежитии с издевательским названием «Эдем». Дела, однако, лучше не становятся: денег по-прежнему мало, санузел — общий, а соседи — мягко говоря, странные. Навязчиво добродушная хозяйка, порнозависимый мужчина, не слишком сообразительные братья-близнецы, бандит-параноик средних лет. Вдобавок в «Эдеме» начинает твориться неладное.

Еще одна экранизация вебтуна, теперь — вдохновленного фразой «Ад — это другие» из пьесы Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями». За адаптацию отвечал сценарист Чон И До, на чьем счету — «Спаси меня» и «Темная дыра». Солирующего Юн Джон У многие знают по роли Номера 333 во втором сезоне «Игры в кальмара», а компанию в «Эдеме» ему составили Ли Дон Ук, Ан Ын ДжинПриходите в ресторан ведьмы») и Ким Джи ЫнЧерное солнце»).

Читать Кровавая потеха демократии: чем удивляет второй сезон «Игры в кальмара»
Все сериалы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви.

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обсуждение >>
№ 7
Людмила Тушенцова   21.03.2025 - 13:38
... Полностью согласна! Китай, Корея и Турция - лидеры кино и сериалов. Профессионализм потрясающий! Смотреть - удовольствие! читать далее>>
№ 6
Людмила Тушенцова   21.03.2025 - 13:36
... Дорамы - отлично смотрятся. Актеры безумно талантливые и красивые. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 16:45
Классные дорамы как идея, снимать простые и понятные приключения молодежи в любовных утехах читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   18.03.2025 - 23:18
Вот именно, что не понимаете. Азиатские актёры и актрисы очень разные, и проживают свои роли. Не то, что многие наши бездари. Для меня Турция и страны Азии - лидеры в сериальной индустрии. Мы увы, плетёмся. читать далее>>
№ 3
Angelika77   18.03.2025 - 22:51
... Я вообще не могу их смотреть и не понимаю тех людей, которые обожают подобный жанр кино. Всё на один лад, на одно лицо, нет совершенно эмоций у актёров, хотя по сюжету должны быть "жаркая игра". читать далее>>
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Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики фотографии
Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики фотографии
Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики фотографии
Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики фотографии
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