«Хочется, чтобы его поскорее поймали и набили морду»: Зрители подводят итоги сериала «Казанова. В бегах»

На Первом канале, а также в онлайн-кинотеатрах завершился показ сериала «Казанова. В бегах» — продолжения проекта 2020 года, в котором Антон Хабаров меняет множество образов, чтобы обольщать одиноких женщин Советского Союза. Мы внимательно прочитали все комментарии на странице сериала и попытались понять, чем, по мнению зрителей, второй сезон проигрывает оригинальному телефильму. Время подвести итоги.
nord
: Фильм для одиноких женщин? :) Герой – жулик и аферист. Сейчас это герои нашего времени? Почему не предприниматель, бизнесмен, просто работящий человек?
valerik61
: Простому обывателю интересны методы «работы» жуликов и аферистов, их действия и поступки, чтобы не попасться на удочку, но, как показывает практика, как дурили народ, так и дурят.))
Эльнинья
: Женщины в сериале красивые. А вот Антон Хабаров сдал. Не так уже хорош, как в предыдущем фильме. Ещё и этот искусственный дурацкий парик. Всегда удивляет в современных сериалах очень низкая работа гримёров. Подобный грим – позорище для актёров. Даже в «Уральских пельменях» парики, бороды и грим выглядят более естественно, чем в сериалах, которые ежедневно идут по центральным каналам ТВ.
Martina
: Как-то противно все. На низком уровне. И Леонов, и танго это....и Казанова в кудрях. Не вызывает он симпатии, не то, что в первой части. Надо быть совсем дурочкой, чтобы на него клюнуть. Испортили такой классный сериал.
Аквамарин
: Глупые и ряженые какие-то многоходовки. И бабы какие-то наивно-тупые. Идут на преступления, даже не моргнув. И ради чего. Он все равно завтра о них забудет. Слишком замороченно как-то подкатывает. Откуда только деньги у него на все эти переезды и наряды. Ведь брюлики у него отняли в первом сезоне. И со всеми спит. И как не подцепил ещё ничего.
Шаня
: Актеры второго плана никакие... В первом сезоне все персонажи были яркими, запоминающимися, «объемными», даже какая-нибудь хозяйка съемной квартиры или бабуля, у которой он газ «проверял». Ваню заменили очень неудачно, на мой взгляд. Женские персонажи, вообще, ужас-ужас. В первой части тоже был не симпатичный, даже отталкивающий женский персонаж – Слонимская, но там это гротеск в исполнении великолепной красивой актрисы. А здесь глазу не за что зацепиться. Банщикова
вообще не вписалась в фильм, на мой взгляд. Она в нем смотрится как инородное тело. Ещё обратила внимание, что фильм какой-то сумрачный, по сравнению с первой частью. Там было столько солнца, света, позитива, несмотря на криминальный сюжет. «Просела» работа гримёров и костюмеров. Ужасный черный парик в первой серии. Утеряна атмосферность, которая так точно была создана в первой части. Даже заставка стала хуже. Сюжеты не реалистичны, буквально, высосаны из пальца. Короче, разочарование...
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Рецензия на сериал «Казанова»
Лилия Привалова
: Что он мерзкий, что бабы эти страшные и примитивные. Да и вся история глупая неубедительная. Ряженые, не вызывающие ни доверия, ни симпатии. В отличие от первого сезона, просто-таки шикарного по сравнению с этой подделкой.
пастор Шлаг или светлый образ его
: Как говорят испанцы, настоящий мужчина должен быть угрюм, свиреп и волосат. Последнее качество в фильме всячески демонстрируется, а остальные – не так важны.
Марина Борина (Омск)
: Эта часть тоже нравится. По-другому, но тоже интересно. И на редкость приятно показана атмосфера СССР. Женщины, правда, не такие симпатичные, а некоторые и вовсе несимпатичные в сравнении с первой частью, в связи с чем посетила мысль: герой будто бы на помойке себя нашёл, готов лечь в постель с любой.
Спокойный
: Заметный топонимический косяк, для тех, кто знает или помнит Москву 1980-го года, прозвучал в 4 серии. Настя назвала капитану Шмакову, ищущему Игоря, адрес: ул. Остоженка, дом 14. Данная улица с 1935 года носила название Метростроевская. Снова называться Остоженкой она стала в 1986 году, явившись первой среди московских улиц, которым во второй половине 80-х годов возвращались исторические названия.
hanae_mori (Москва)
: Меня удивляет то, что в сериале так много глупых тёток. Всё понятно, что комедия. Но не до такой же степени надо делать их дурами. Все ведутся на непонятного хмыря. Какой срок грозит паспортистке? Лет десять, я думаю. Последняя тётка, спекулянтка, ну просто совсем пропащая. Увидела неадеквата, который водой обливался и с солнцем разговаривал и сразу им заинтересовалась. От таких шарахаются на самом деле.
Рождённая в СССР: Не могу понять удивлений тому, что одинокие дамы с неким имеющимся у них капиталом, неважно каким путем заработанным (будем считать, что раз заработали немало, значит не совсем уж того... ну неглуповаты то есть), покупаются на «дурацкие» (как многие здесь считают) аферы Казановы. А как же нынешние успешные бизнесвумен переводят миллионы иностранных денег каким-то фейковым лицам на аватарках, общаясь с ними порой через гугл-переводчика? И ведь кричат им отовсюду: не надо! не надооооо! А они все равно надеются и верят, что приедет и осчастливит... А здесь – реальный мужчина, живой, красивый (да-да, красивый, сама видела недавно на сцене с третьего ряда... Нет, правда, Хабаров очень хорош), а главное, он уже пришел и определенным образом осчастливил.
Алла Ладан
: Сериал скучный, скучнее предыдущего. Уже надоели сцены обольщения Казановой глупых баб – они однотипны и предсказуемы. Так и хочется, чтобы его поскорее поймали и набили морду. Создатели сериала лепят из откровенного мошенника положительного героя, но внутри каждого русского что-то сопротивляется считать Апрельцева героем. С таким же успехом авторы сериала могут сеять про нынешних телефонных мошенников и слепить из них добрых дядь. Надоело тратить на эту ерунду время.
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)
: Для меня, хоть он и уступает первому сезону, но тем не менее нет желания переключить или бросить смотреть. Хабаров мне очень нравится даже с кудряшками)
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Сериала «Казанова»
Георг Мартов (Новосибирск)
: Полное разочарование от второго сезона. Первый сезон был вполне удачный и хорошо смотрелся. Радовали, в первую очередь Хабаров. Неплохо смотрелся Угрюмов. Во втором сезоне даже все ужимки Хабарова абсолютно не впечатлили. Угрюмов просто... бестолково двигался. Вся остальная массовка тоже двигалась... непонятно КУДА?! и главное ЗАЧЕМ?!. Очень-очень-очень неудачный сезон.
Й
: Я смотрела как фантастическую комедию с элементами криминала, поэтому сильно не вникала, чтобы не психануть от всего этого нереального фарса.
Эдуард Терела (Хабаровск)
: У меня тоже подозрение, что телезрителей подвергли какой-то психической атаке. Потому что никак иначе жанр последних двух серий второго сериала не охарактеризуешь. Впрочем, в более мягком варианте оценки его можно назвать ахинеей, помноженной на абсурд. Или перемешанной с ним. Я разочарован и возмущен. Разочарован обманом надежды наконец-то увидеть хороший современный сериал. Возмущен напрасно потраченным временем на последние две его серии. Лучше бы не смотрел их вовсе. Первые четыре буду пересматривать. Хорошее кино.
olga iv. (москва)
: Досмотрев «Казанову-2», пришла к выводу, что в последней серии заброшены крупные крючки с хорошей наживкой на третий сезон. И улов в следующем сезоне может быть удачным, ибо вытащить из киноводы можно много всякой рыбки: как мелкой, так и крупной. И хорошо бы, чтобы рыбалка была не очень долгой; любопытство разбирает, что будет с героями и что им уготовила киносудьба!?
Nord
: Нужно снимать 3 часть. «Казанова. Перестройка». Он образует брачное агенство. Наберёт команду Казанов. Привлекательных. Они будут обманывать женщин.
Pelosik
: Я пока посмотрела три серии, и мне по-прежнему, как и в первом сезоне , очень нравится, как в этом сериале уникально воссоздана атмосфера позднего СССР – на редкость уютно, стильно, тепло и по-доброму. Я сама была ребенком в то время, и помню, что в реальности всё было не столь удобно, красиво и симпатично, хотя мы и жили в Москве и путешествовали и в ту же Литву и на Черное море. Но мне нравится, что создатели не стали выпячивать проблемы застойного времени, а показали свою прелесть тех времен, возможность поездок по огромному разнообразному Союзу, доверчивость и честность людей и приспособленчество других. То, что секс тоже был, даже у таких теток. И что в руководстве госкомспорта сидела, слава богу, не совсем плюшевая дура, а то было бы совсем неправдоподобно.
Этери Т.
: Хабаров потрясающе обаятелен в роли Апрельцева. Второй сезон мне лично показался не хуже, он просто другой. В первом, конечно, был эффект новизны, а во втором мы уже знаем на какие фортели способен Казанова. В этом сезоне очень понравились шикарная Колпакова
, Дмитриева
, Шпица
(на удивление), да и все дамы создали потрясающие образы. Зоя – очень яркая, добрая и умная. Некоторые пишут про то, что главный герой постарел и т.д. Так это естественно, он же не бессмертный горец, странно было бы иначе. Отдельное спасибо костюмерам – все эти тенниски-сеточки, повязки на голову, халатики – все так знакомо по детским годам.
Алена М
: Ожидания после первого сезона были большие, но разочарована. Досмотрела до конца, надеясь хоть в чем-то найти плюс. Актерский состав хорош, и на этом все. Вымученный сценарий, рваный сюжет, работа оператора ужасна (жаль актеров, у них пропала вся харизма). Люблю ретро, но в этом фильме костюмы и декорации собирали в спешке, не заботясь о профессиональной репутации. На что надеялись, выпуская такой фильм, на волну от первого сезона?
Рождённая в СССР
: Как же я люблю читать обсуждения сериалов на kino-teatr.ru вперемежку с воспоминаниями о стране своего детства и молодости!
Косатка бухты Кино (океан Эн)
: Мнения зрительские обязательно сегодня отсматриваются и анализируются. Само собой, зрительский неадекват не учитывается, там же профессионалы, им интересно обоснованное мнение, а не брошенное в воздух обвинение или пустой восторг. А уж что они берут для себя на вооружение, когда приступают к продолжению сериала, это другое дело.
dgin1
: ...Вы все, кто здесь комментирует, несете полную ответственность за то, что такие сериалы выходят. Вы их ругаете, но, смотрите и смотрите. Смотрите и смотрите. Тем самым повышаете их рейтинг. Хоть на ТВ, хоть на платформе. Благодаря таким, как вы, наверняка, будет третий сезон. Так что, спасибо))
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«Казанова. В бегах». ТВ-ролик
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