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«Оперативная память»: Помнить как преступник

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19 марта 2025
В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии драматического детектива «Оперативная память» с Андреем Смоляковым в роли опытного майора, у которого диагностируют прогрессирующую болезнь Альцгеймера, и Кузьмой Сапрыкиным в качестве стажера, не дающего наставнику забыть о поисках опасного маньяка.

Кадр из сериала Оперативная память

Андрей Филиппович Багрышев (Смоляков) – суровый майор оперативного розыска, пользующийся авторитетом у коллег. Через несколько месяцев ему предстоит уйти на пенсию, но Багрышева пугает не это, а память, которую он постепенно теряет из-за диагностированной болезни Альцгеймера. Коллегам и начальству он, впрочем, о своих проблемах со здоровьем не рассказывает. Так что ему как опытному оперативнику поручают стажера Юру Соломатина (Сапрыкин) – отличника академии, рвущегося раскрывать настоящие дела, но вместо этого сталкивающегося с не самым разговорчивым наставником. К тому же Багрышев недоволен знаниями Соломатина – стажер может по памяти процитировать чуть не все законы, но о настоящей работе в поле имеет смутное представление. «Оперативник всегда возвращается на место преступления», – говорит Андрей Филиппович. Как и преступник.

Первое же дело, впрочем, раскрывает Соломатина с вполне профессиональной стороны – он, оказывается, обладает не только обширной теоретической базой, но и смекалкой, и логикой мышления. И так ниточка доводов напарников приводит от одного случайно обнаруженного неподалеку от озера трупа сразу к нескольким погибшим в разное время девушкам. Причем почерк убийств напоминает маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Теперь дело майора – все-таки докопаться до истины, не забыв, что в его состоянии непросто, детали, способные привести к преступнику. А миссия стажера – помочь наставнику сохранить остатки разума.

Кадр из сериала Оперативная память

Состоящая из 12 серий «Оперативная память» создана не совсем стандартным для детективных проектов образом, отчасти тоже, как память главного героя, превращаясь в мозаику из классических для этого жанра тропов и сюжетных поворотов. Начинается с противостояния опытного оперативного и дерзкого стажера, которые, впрочем, уже в первых сериях находят общий язык и начинают вместе расследовать отдельные дела, как в вертикальном процедурале. Линия поиска маньяка, конечно, остается горизонтальной, но ей поначалу отводится не так уж много времени – Багрышев по сюжету все-таки хочет забыть о том, что случилось с ним несколько лет назад, и избавиться от мыслей, что совершил тогда ошибку. Но пока забываются лишь сиюминутные поручения стажеру, которого Багрышев кидает на поначалу кажущиеся типичной «бытовухой» преступления. Правда, и вертикальные сюжеты быстро подходят к концу, что превращает «Оперативную память» уже в драматический детектив, где жертв, преступников, оперативников, следаков и криминалистом связывает один клубок прошлых травм и ошибок, непомерных амбиций и упущенных возможностей.

«Оперативную память» снимал режиссер Сергей Попов, когда-то работавший над восьмым «Мосгазом» («Западня»), с которого отчасти и началось долгое прощание майора Черкасова с криминальной сагой. Вот и в «Оперативной памяти» герой Смолякова сразу же предстает в роли детектива, ищущего свое «последнее дело». У Багрышева и Черкасова есть и схожие личные отношения (здесь у майора тоже сложные отношения с бывшей женой в исполнении Ольги Ломоносовой), и методы расследования преступлений, и даже черты характера, когда серьезность и сосредоточенность вдруг разбавляются ироничной пассивно-агрессивной репликой. Только если Черкасов все-таки сразу взял под свою опеку молодую Соню Тимофееву, то у Багрышева с наставничеством, как и с памятью, проблем больше. Зато сюжетная запутанность «Оперативной памяти» не уступает той же густонаселенной «Западне», хотя действие теперь происходит не в предолимпийской, а во вполне современной Москве, где молодежь в лице героя Кузьмы Сапрыкина использует для помощи своему стареющему напарнику и голосовой помощник, и трекер, чтобы Багрышев во время своих приступов все-таки не сбился с пути и поисков истины.

Сериал «Оперативная память» с 18 марта в онлайн-кинотеатре Иви.

«Оперативная память»

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обсуждение >>
№ 5
Константин Пирайнен (Москва)   22.03.2025 - 09:20
Какое только авно сейчас не снимают! Зачем?! читать далее>>
№ 4
Эльнинья   21.03.2025 - 23:10
... Зато Смолякову эта роль подходит. Последнее время он ужасно выглядит. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 21:17
... конечно нет, как вариант на самой начальной стадии, когда с тобой начинает происходить что-то странное, но своего диагноза еще не знаешь. читать далее>>
№ 2
nord   20.03.2025 - 07:50
С Альцгеймером преступника не ловят. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   19.03.2025 - 19:30
Обзор «Оперативной памяти» и его сюжет прямо заинтересовал... Глянуть правда что ли этот проект и как опытный майор Андрей Филиппович сработается со стажером Юрой Соломатиным, рвущимся раскрывать, но о... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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персоны
Ольга ЛомоносоваСергей Попов (II)Кузьма СапрыкинАндрей Смоляков
фильмы
Мосгаз. Дело № 8: ЗападняОперативная память

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Кадр из сериала "Оперативная память"
Кадр из сериала "Оперативная память"
Кадр из сериала "Оперативная память"
Кадр из сериала "Оперативная память"
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