«Оперативная память»: Помнить как преступник

В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии драматического детектива «Оперативная память» с Андреем Смоляковым в роли опытного майора, у которого диагностируют прогрессирующую болезнь Альцгеймера, и Кузьмой Сапрыкиным в качестве стажера, не дающего наставнику забыть о поисках опасного маньяка.
Андрей Филиппович Багрышев (Смоляков) – суровый майор оперативного розыска, пользующийся авторитетом у коллег. Через несколько месяцев ему предстоит уйти на пенсию, но Багрышева пугает не это, а память, которую он постепенно теряет из-за диагностированной болезни Альцгеймера. Коллегам и начальству он, впрочем, о своих проблемах со здоровьем не рассказывает. Так что ему как опытному оперативнику поручают стажера Юру Соломатина (Сапрыкин) – отличника академии, рвущегося раскрывать настоящие дела, но вместо этого сталкивающегося с не самым разговорчивым наставником. К тому же Багрышев недоволен знаниями Соломатина – стажер может по памяти процитировать чуть не все законы, но о настоящей работе в поле имеет смутное представление. «Оперативник всегда возвращается на место преступления»
, – говорит Андрей Филиппович. Как и преступник.
Первое же дело, впрочем, раскрывает Соломатина с вполне профессиональной стороны – он, оказывается, обладает не только обширной теоретической базой, но и смекалкой, и логикой мышления. И так ниточка доводов напарников приводит от одного случайно обнаруженного неподалеку от озера трупа сразу к нескольким погибшим в разное время девушкам. Причем почерк убийств напоминает маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Теперь дело майора – все-таки докопаться до истины, не забыв, что в его состоянии непросто, детали, способные привести к преступнику. А миссия стажера – помочь наставнику сохранить остатки разума.
Состоящая из 12 серий «Оперативная память» создана не совсем стандартным для детективных проектов образом, отчасти тоже, как память главного героя, превращаясь в мозаику из классических для этого жанра тропов и сюжетных поворотов. Начинается с противостояния опытного оперативного и дерзкого стажера, которые, впрочем, уже в первых сериях находят общий язык и начинают вместе расследовать отдельные дела, как в вертикальном процедурале. Линия поиска маньяка, конечно, остается горизонтальной, но ей поначалу отводится не так уж много времени – Багрышев по сюжету все-таки хочет забыть о том, что случилось с ним несколько лет назад, и избавиться от мыслей, что совершил тогда ошибку. Но пока забываются лишь сиюминутные поручения стажеру, которого Багрышев кидает на поначалу кажущиеся типичной «бытовухой» преступления. Правда, и вертикальные сюжеты быстро подходят к концу, что превращает «Оперативную память» уже в драматический детектив, где жертв, преступников, оперативников, следаков и криминалистом связывает один клубок прошлых травм и ошибок, непомерных амбиций и упущенных возможностей.
«Оперативную память» снимал режиссер Сергей Попов
, когда-то работавший над восьмым «Мосгазом
» («Западня»), с которого отчасти и началось долгое прощание майора Черкасова с криминальной сагой. Вот и в «Оперативной памяти» герой Смолякова сразу же предстает в роли детектива, ищущего свое «последнее дело». У Багрышева и Черкасова есть и схожие личные отношения (здесь у майора тоже сложные отношения с бывшей женой в исполнении Ольги Ломоносовой
), и методы расследования преступлений, и даже черты характера, когда серьезность и сосредоточенность вдруг разбавляются ироничной пассивно-агрессивной репликой. Только если Черкасов все-таки сразу взял под свою опеку молодую Соню Тимофееву, то у Багрышева с наставничеством, как и с памятью, проблем больше. Зато сюжетная запутанность «Оперативной памяти» не уступает той же густонаселенной «Западне», хотя действие теперь происходит не в предолимпийской, а во вполне современной Москве, где молодежь в лице героя Кузьмы Сапрыкина использует для помощи своему стареющему напарнику и голосовой помощник, и трекер, чтобы Багрышев во время своих приступов все-таки не сбился с пути и поисков истины.
Сериал «Оперативная память» с 18 марта в онлайн-кинотеатре Иви.
«Оперативная память»
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