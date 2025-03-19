«Опасная близость»: Мама, папа, я — дисфункциональная семья

В онлайн-кинотеатре START выходит сериал «Опасная близость» — новая 8-серийная драма, снятая режиссером «Бывших», «Открытого брака» и фильма «Без правил» Иваном Китаевым. На фестивале ORIGINAL+ проект завоевал сразу две награды, за оригинальное режиссерское видение — неудивительно, ведь, судя по фильмографии постановщика, он мастерские снимает многослойные истории об отношениях — и приз «самой оригинальной актрисе», который достался Дарье Румянцевой, чья короткая с точки зрения экранного времени партия и впрямь оставляет неизгладимое впечатление.
Уже в первых эпизодах причудливым и трагическим образом переплетаются судьбы сразу нескольких главных героев. Центральными очевидно заявлены персонажи в исполнении Елизаветы Боярской
и Артура Бесчастного
: супруги Анна и Виктор выглядят идеальной семьей — оба успешные пластические хирурги, управляющие клиникой, в любви и доверии воспитывают дочь-подростка Соню (Маргарита Силаева
), живут в гармонии и достатке. И готовятся отметить юбилей больницы в ресторане, в присутствии коллег, друзей, родных и прессы — мероприятие одновременно и камерное, и светское. В разгар вечеринки в зале без предупреждения появляется известная певица Женя (Евгения Леонова
). Говорит, что проезжала мимо и захотела поздравить с праздником клинику, услугами которой пользуются многие ее знакомые. Истинная же причина в том, что у Жени роман с Виктором. Пытаясь снять напряжение и оставить отношения с девушкой тайной для своей жены, дочери и тестя (Игорь Иванов
), заслуженного врача, во многом поспособствовавшего процветанию бизнеса своей дочери и ее мужа, Виктор уводит певицу на улицу, а после и вовсе решает составить ей компанию, когда девушка в расстроенных чувствах садится за руль.
Поездка закончится чудовищной аварией: неверный муж и любовница отделаются легким испугом, а вот остальные — бросившаяся в погоню за папой Соня и пара незнакомцев — пострадают сильнее. Не обойдется без человеческих жертв, по вине Виктора и Жени погибнет Наталья (Дарья Румянцева), жена домашнего тирана Олега (Леонид Бичевин
), годами страдавшая от жестокого обращения, физического и психологического насилия. И замолчавшая навсегда, так и не успев рассказать миру, что происходит за закрытыми дверями дома, где живет еще одна с виду благополучная семья.
Автомобильная авария в финале первого эпизода становится катастрофой в прямом и переносном смысле. Кое-что тайное выходит на поверхность — как, например, роман Виктора, о котором узнают и его дочь, и его жена. Другие секреты отныне будто бы похоронены навеки, ведь из свидетелей абьюза Олега по отношению к Наталье в живых остался лишь их маленький сын Илья (Максим Матузный
) — если уж его отцу удалось столько лет держать фактически в плену взрослую женщину, какие шансы вырваться есть у ребенка. Еще одним действующим лицом этой густонаселенной драмы становится принципиальный следователь Власов (Артем Быстров
), сразу почуявший, что это дело сложнее и глубже пусть и несчастного, но все же случая. Пытаясь спасти распадающуюся на глазах жизнь, Виктор врет, покрывая и себя, и Женю. Как и Олег, отныне изображающий безутешного вдовца. И Анна, даже при дочери, которая и рассказала о неверности отца, из последних сил держащая лицо, хотя и очевидно, что простить супругу неверность, которая к тому же чуть не стоила жизни их ребенку, она не сможет. А ведь есть еще Женя, и, возможно, еще один ребенок.
Сильнейший актерский состав сериала поднимает историю на достаточно высокий, даже при мелодраматичности некоторых линий, уровень. Очевидным плюсом является еще и то, что авторы вплетают в повествование острые социальные проблемы, даже ставят их во главу угла, наравне с хрестоматийными темами супружеской неверности, ревности и тотальной лжи. Речь прежде всего о домашнем насилии. Игра актрисы Дарьи Румянцевой, к примеру, снимает многие спорные вопросы о якобы неверном поведении жертв. Тут же героиня Елизаветы Боярской, которая в своей работе — в отличие от мужа Виктора, зарабатывающего в том числе прямыми эфирами с операций по увеличению груди — бесплатно помогает девушками, пережившим побои. Не может не радовать, что столь болезненные и неразрешенные в обществе вопросы просачиваются на экраны, перестают замалчиваться, становятся, средствами кино, более понятными широкой публике, делают видимыми тех, кого предпочитают не замечать.
По результатам двух первых серий можно предположить, что сюжет будет развиваться, как и заявлено, в нескольких направления, теперь уже неизбежно связанных. Анна явно не оставит преступление Виктора без наказания, как и Женя не отступится в попытке добиться от него ответственности и ответов. Предстоит узнать и о личной жизни следователя Власова, теперь уже полноценного участника событий, и о том, что произойдет в осиротевшей семье Олега и его сына, оставшегося в опасной близости с человеком, годами мучившим его маму — и, по сути, также виновным в ее гибели.
Смотрите сериал «Опасная близость» в онлайн-кинотеатре START c 20 марта.
«Опасная близость»
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