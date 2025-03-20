«Переходный возраст», новый «Покерфейс» и последний «Ты»: самые интригующие зарубежные сериалы весны 2025

Весенняя пора не слишком располагает к тому, чтобы сидеть дома, но сериал на вечер не помешает никогда. Взбодриться после зимних объятий помогут новые сериалы — например, зарубежные. Мы выбрали десять штук на любой вкус из выходящего многообразия, а своих фаворитов не стесняйтесь указывать в комментариях.
Платформа
: Netflix
Один из самых обсуждаемых сериалов последней недели — драма о подростковом насилии, снятая одним дублем. 13-летнего Джейми Миллера (Оуэн Купер
) обвиняют в убийстве одноклассницы, что повергает в шок родителей (Стивен Грэм
и Кристина Тремарко
), сверстников, школу и весь город. Сценарий писали Грэм и Джек Торн
(«Темные начала
», «Чудо
»), а за постановку отвечал Фил Барантини
, который вместе с актером уже проделывал аналогичный трюк в «Точке кипения
» (там, правда, сюжет развивался не вширь, а вглубь).
Премьера
: 13 марта
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Рецензия на «Точку кипения»
«Студия» / The Studio
Платформа
: Apple TV+
Новый комедийный проект Сета Рогена
и Эвана Голдберга
— друзей детства и дуэта режиссеров, сценаристов и продюсеров, подаривших миру фильмы «Немножко беременна
», «SuperПерцы
», «Ананасовый экспресс
», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
», «Полный расколбас
» и «Горе-творец
». Главный герой — продюсер Мэтт Ремик (сам Роген), чья мечта всей жизни — возглавить киностудию. В итоге ему в руки попадает легендарная, но с трудом выживающая компания Continental Studios со всем «приданым» в виде незавершенных съемок, несговорчивых артистов и сомнительных маркетинговых стратегий. Воодушевленный Мэтт мечтает создавать произведения киноискусства и зарабатывать на них деньги, однако суровая реальность подсказывает, что это невозможно. Отныне каждая вечеринка, деловая встреча, кастинг и любое стратегическое решение либо будет вести героя к ошеломительному успеху, либо станет шагом в пропасть, где окончится его карьера. Сюжет, трейлер, послужной список авторов — всё указывает на то, что будет смешно (хотя, может быть, и не так, как в похожем российском сериале «Мылодрама»), особенно для тех, кто в теме. Остальные же смогут заглянуть за кулисы кинобизнеса — скорее всего, там всё именно так и происходит.
Премьера
: 26 марта
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Рецензия на «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»
Платформа
: Paramount+
Криминальная драма Ронана Беннетта
, писавшего «День Шакала
» и «Джонни Д.
». В Лондоне делят власть две гангстерские семьи: Стивенсоны и Харриганы. В фокусе оказываются вторые: глава клана Конрад (Пирс Броснан
), его проницательная супруга Мэйв (Хелен Миррен
), их дети, а также верный решала Гарри да Соуза (Том Харди
). Именно ему и предстоит разбираться в самых щепетильных вопросах. В режиссерской банде сериала наиболее выделяется Гай Ричи
(«Большой куш
»), который в прошлом году снял пару эпизодов для сериальной
версии своих же «Джентльменов
».
Премьера
: 30 марта
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Рецензия на сериал «Джентльмены»
«Рассказ служанки» (6 сезон) / The Handmaid's Tale
Платформа
: Hulu
Финальный сезон антиутопии по роману Маргарет Этвуд
, где служанка Джун (Элизабет Мосс
) продолжает бороться с тоталитарной системой будущего. В роли безликого антагониста — государство под названием Галаад, где немногочисленных всё еще фертильных женщин превратили в касту суррогатных матерей, рожающих для высокопоставленных офицеров и их бесплодных жен (не признающих, к слову, что иногда дело не в женщине, а в неспособности мужчины зачать ребенка). На протяжении пяти сезонов в среде служанок зреет идея революции, которую начинают поддерживать и представители других слоев общества — в том числе жена командора Фреда, в чьем доме работала Джун. Красный цвет закрытого облачения угнетенных женщин окончательно становится цветом ярости и символом сопротивления — униформой, в которой героини и сочувствующие отправятся на финальный бой. За время существования «Рассказа служанки» реальная жизнь всё больше стала походить на этот сериал, так что хочется верить в хеппи-энд — и на экране, и по другую сторону.
Премьера
: 8 апреля
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Рецензия на третий сезон
Платформа
: Netflix
Возвращается легендарный проект Чарли Брукера
— антология, наиболее точно зафиксировавшая коллективное бессознательное (пока еще) беспокойство по поводу слишком уж стремительного прогресса. Недалекое будущее, в котором якобы разворачивается действие каждой истории, всё больше напоминает настоящее, а некоторые технологии из первых серий уже стали реальностью. Темой новых шести эпизодов, судя по всему, станет искусственный интеллект: чипы позволят подключаться к ИИ-реальности, представлять себя кем угодно, разыгрывать желаемые сценарии. Впрочем, у всего есть цена, и герои, конечно, будут страдать, исполняя заветные мечты. Тут же — истории про геймеров и космос, в том числе — продолжение эпизода «USS Каллистер» из четвертого сезона, который был оммажем сериалу «Звездный путь». События, напомним, разворачиваются внутри и за пределами многопользовательской компьютерной игры.
Премьера
: 10 апреля
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Рецензия на предыдущий сезон
«Друзья и соседи» / Your Friends and Neighbors
Платформа
: Apple TV+
Джон Хэмм
играет Эндрю «Купа» Купера, жизнь которого рушится по всем направлениям. Будучи еще вчера благополучным семьянином и успешным финансистом, сегодня герой оказывается на грани развода и без работы. Однако отказываться от прежнего уровня жизни он не намерен, так что начинает виртуозно грабить соседей по элитному коттеджному поселку. Забираясь в их дома, Куп обнаруживает, что за красивыми фасадами скрываются неприглядные тайны — опасные в том числе и для него. Над сериалом работал Джонатан Троппер
(«Банши
», «Винил
», «Видеть
»), а в качестве режиссера первых эпизодов заявлен Крэйг Гиллеспи
— режиссер «Тони против всех
», «Круэллы
» и сериала «Пэм и Томми
». Компанию Хэмму составили Аманда Пит
и Оливия Манн
.
Премьера
: 11 апреля
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Рецензия на сериал «Пэм и Томми»
«Одни из нас» (сезон 2) / The Last of Us
Платформа
: Max
Долгожданное продолжение постапокалиптического шоу Крэйга Мазина
и Нила Дракманна
по мотивам одноименной видеоигры. События второго сезона развернутся через пять лет после уже показанных: Джоэл (Педро Паскаль
) и Элли (Белла Рэмси
) продолжают выживать в мире, охваченном пандемией, а люди — превращаться в грибных зомби. Создатели намекают, что сюжет может отличаться от того, что геймеры видели в видеоигре, но Эбби Андерсон в списке персонажей есть — её играет Кейтлин Дивер
. Среди других звезд — Джеффри Райт
и Кэтрин О’Хара
.
Премьера
: 13 апреля
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Рецензия на первый сезон
«Андор» (сезон 2) / Andor
Платформа
: Disney+
Продолжение самого тепло принятого сериала во вселенной Star Wars (после «Мандалорца
»). События разворачиваются за несколько лет до фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории
»: некогда уличный вор Кассиан Андор (Диего Луна
) медленно, но верно двигается к позиции лидера Альянса повстанцев. Руководит восстанием шоураннер Тони Гилрой
(«Эволюция Борна
»), среди сценаристов — Дэн Гилрой
(«Стрингер
») и Бо Уиллимон
(«Карточный домик
»), а в разномастной команде революционеров — Стеллан Скарсгард
, Женевьев О'Райли
и Форест Уитакер
. Из новых лиц — K-2SO (Алан Тьюдик
) и Орсон Кренник (Бен Мендельсон
).
Премьера
: 22 апреля
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Как философия стоицизма привела джедаев к краху
«Ты» (сезон 5) / You
Платформа
: Netflix
Финальным мог стать уже предыдущий сезон о любовном маньяке-библиофиле, однако авторов всё-таки замучила совесть, и они решили, что с моральной точки зрения неправильно будет оставлять отрицательного героя победителем. Именно им (пока) оказывается Джо Голдберг (Пенн Бэджли
), который не просто в очередной раз вышел сухим из воды, разобравшись с раздвоением личности и половиной других персонажей. Теперь у него есть богатая союзница в лице Кейт Галвин (Шарлотта Ричи
), а также команда юристов и пиарщиков, способных замять любой скандал. Впрочем, как показывают предыдущие сезоны, не только Голдберг способен на безумные поступки, так что доверять нельзя никому: к примеру, всё еще жаждет мести его выжившая жертва Мариэнн (Тати Габриэль
). К тому же власть и деньги наверняка окончательно вскружат душегубу голову, а уж спокойная и мирная жизнь и вовсе не для него. Нужно срочно искать новую жертву. Хотя, скорее всего, эта роль наконец достанется Джо.
Премьера
: 22 апреля
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Обзор третьего сезона
«Покерфейс» (сезон 2) / Poker Face
Платформа
: Peacock
Райан Джонсон
продолжает развивать авторские детективные франшизы, верные духу классики жанра. Параллельно с «Достать ножи
», где Бенуа Бланк (Дэниел Крэйг
) задается вопросом, кто же убийца, в сериальной форме следствие ведет Чарли Кейл (Наташа Лионн
), чей дар — определять ложь. Сбежав из-под колпака влиятельного гангстера (Рон Перлман
), она скрывается от него по всей Америке, а параллельно, в лучших традициях «Коломбо», разбирается с удивительными криминальными происшествиями. Её задача — выяснить, как же именно случилось преступление. Один эпизод — одно дело, так что надолго в сериале актеры не задерживаются, и во втором сезоне обещают Джанкарло Эспозито
, Кэти Холмс
, Синтию Эриво
, Кумэйла Нанджиани
, Мелани Лински
и Джастина Теру
.
Премьера
: 8 мая
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«Покерфейс» и еще 9 отличных сериалов 2023 года
Что еще можно посмотреть:
«Дьявол может плакать» / Devil May Cry — 3 апреля, Netflix
«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again — 4 марта, Disney+
«Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX» / Kidou Senshi Gundam: GQuuuuuuX — 7 апреля, Prime Video
«Хитрости» / Hacks (4 сезон) — 10 апреля, Max
«Доктор Кто» / Doctor Who (сезон 15) — 12 апреля, BBC One, Disney+
«Репетиция» / Rehearsal (сезон 2) — 20 апреля, Max
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