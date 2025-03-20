«Переходный возраст», новый «Покерфейс» и последний «Ты»: самые интригующие зарубежные сериалы весны 2025

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В прокате с 27 марта

«Я не унижаться сюда пришел»: Джейсон Стэйтем устраивает эпичную драку в отрывке из фильма «Мастер»

«Саботаж»: Седина в голову - бес в ребро

Многосерийный детектив «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой стартует 24 марта

Интервью

Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической»

Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится