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Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко»

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21 марта 2025
В онлайн-кинотеатре Иви стартует сериал «Эль Турко» — любовная и историческая драма режиссера Улуча БайрактараВнутри», «Столкновение»), действие которой разворачивается в 17 веке, в итальянских Альпах, где судьба сводит беглого турецкого янычара и местную колдунью. Главные роли исполнили звезда сериала «Ранняя пташка», турецкий актер Джан Яман и итальянская актриса Грета Ферро, а антагониста сыграл британец Уилл Кемп. Кино-Театр.Ру рассказывает, какими получились первые эпизоды «Эль Турко» и зачем смотреть сериал дальше.

Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко»

Основано на реальных событиях

Открывается сериал живописными иллюстрированными титрами: текст, всплывающий на фоне старинной карты, повествует о том, как в конце 17 века Османская империя едва не захватила Европу — на подходе к Вене турецкая армия была разбита и остановила свое продвижение. Одним из действующих лиц этих сражений и роковых исторических событий был главный герой сериала, янычар Хасан Балабан. Чудом спасаясь от смертной казни, к которой его приговаривает собственная армия, он бежит прочь — и, обессилев, падает у порога стоящего на окраине деревушки Моэна в итальянских Альпах дома. С этого и начинается полная страстей история «Эль Турко» — костюмированная, с богатыми и достоверными декорациями, то и дело использующая реальный исторический контекст в качестве фона для драмы о любви и мести.

Любовь сильнее ненависти

В доме, перед дверями которого теряет сознание беглый янычар, обитает Глория — жители соседней деревни считают ее ведьмой, впрочем, на костре не сжигают, живут с девушкой в мире. А она и правда варит зелья и перетирает травы в порошки, которыми в том числе и начинает лечить Хасана. Сперва оба относятся друг к другу с подозрением — формально они враги, так что Глория от греха подальше связывает янычара, называя его варваром. Впрочем, стоит ему очнуться, как оказывается, что они говорят на одном языке, а дальше и вовсе становится очевидно, что мужчина перешел на сторону добра и сам находится в опасности. Ненависть быстро перерастает в симпатию, а потом и в страсть, которой оба, несмотря на свои убеждения и в целом на неподходящую для любовных приключений обстановку, не могут противиться. Так что «Эль Турко» с первых же эпизодов изобилует не только батальными, но и романтическими сценами.

Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко»

Брат или враг

Главным антигероем сериала заявлен Марко (Уилл Кемп) — европейский рыцарь, оказавшийся в турецком плену, воспитанный янычаром и многие годы преданный армии Османской империи, теперь он возвращается домой и претендует на земли и титул феодала. Предыстория его отношений с Хасаном раскрывается постепенно, но ясно одно — еще недавно они называли друг друга братьями и бились плечом к плечу, теперь же оказались по разные стороны баррикад, из закадычных друзей превратились в заклятых врагов. Марко объявляет охоту не только на Балабана, но и на Глорию, прознав, что та может прятать янычара. А первой жертвой и вовсе становится невинный ребенок, сирота, воспитанный ведьмой. Так что пути назад нет, и должен остаться только один. Сам Марко, помимо попыток поймать Хасана, строит свою карьеру при дворе, в том числе вступая в тайную связь с приемной дочерью правителя — и эти двое явно что-то замышляют. Он всюду разъезжает с своей мини-армией, довольно зловещей, облаченной в шкуры, расписные доспехи и шлемы в виде голов животных, одним своим видом наводя священный трепет на селян — но только не на Хасана.

Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко»

Новый, не менее великолепный, век

Режиссер Уруч Байтактар — один из самых успешных современных турецких постановщиков. В его фильмографии, впрочем, преобладают запутанные семейные и криминальные драмы. А исторический сериал, да еще и созданный в копродукции, можно считать для этого автора относительно новым опытом. Однако уже первые два эпизода заставляют поверить в то, что «Эль Турко» способен встать в один ряд с таким хитом, как «Великолепный век» — речь и об исторической достоверности, которая для авторов нового проекта также стоит не на последнем месте, и о сложном переплетении сюжетных линий и судеб героев. Сериал с точки зрения и изображения, и актерского состава, и сценария выглядит результатом кропотливой работы большой международной команды — при этом не теряя столь любимого зрителями по всему миру колорита турдизи.

Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко»

Джан Яман покоряет мир

Исполнитель главной роли, актер Джан Яман, побывал на премьере «Эль Турко» в Москве, ожидаемо покорив гостей мероприятия — дело за малым, очаровать зрителей. И, кажется, с этим не будет проблем. Завоевав славу и даже престижную национальную премию «Золотая бабочка» за лучшую мужскую роль (сериал «Ранняя пташка») в родной Турции, актер, очевидно, нацелен покорить мир — в том числе, например, российскую киноиндустрию, о чем он сам говорил во время своего визита в Москву. Участие в таком международном проекте, как «Эль Турко», выглядит хорошим стартом. Сейчас актер живет в Италии, а съемки сериала проходили в Венгрии — о них Яман рассказывает, как об уникальном опыте, в том числе потому, что ему приходилось тренироваться, чтобы самому выполнять все трюки, а также учиться верховой езде и владению реквизитом в виде многочисленных видов холодного оружия.

Смотрите сериал «Эль Турко» в онлайн-кинотеатре Иви с 21 марта.

«Эль Турко»

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обсуждение >>
№ 4
Весне дорогу!   22.03.2025 - 18:24
... это не так. Этот конкретный турок-янычар - вполне себе реальная историческая личность. Наведите справки, пож-та, прежде чем заявлять такое читать далее>>
№ 3
Киноман1985   22.03.2025 - 18:03
Говорить о реальных событиях не стоит. В истории была Османская империя и войны против европейских стран, но ведь дело не в войне, а в колдунье и одном турке, который придуман. Тогда можно считать фильм... читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 22:51
Кажись мне что "реальные события" были намного жёстче и печальней, чем показано в сериале. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 21:05
5 причин не подошли. Делать 5 попыток не буду. Видел размазанные сопли по лицу в трейлере. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко» фотографии
Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко» фотографии
Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко» фотографии
Янычар и ведьма против рыцаря: 5 причин смотреть сериал «Эль Турко» фотографии
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