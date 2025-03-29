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Бойня №96: каким получился сериал «Аутсорс»

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29 марта 2025
На Okko закончился нашумевший сериал «Аутсорс» Душана Глигорова по сценарию Анны Козловой — проект, который последние месяцы обсуждали на каждой лавочке и виртуальной площадке. Каким получился новейший герой если не времени, то «телеэфира», размышляет Владимир Ростовский.

Бойня №96: каким получился сериал «Аутсорс»

Примерно раз в полгода на отечественные экраны выходит сериал, который занимает всё информационное пространство, инициирует общественные дискуссии, подогревает скандалы и иногда даже побуждает создателей к публичные заявлениям. Так уж вышло, что такие проекты связывает не только резонанс, но и время действия (порядком истрепавшиеся в инфополе 90-е) и исполнитель одной из ролей — не всегда главной, но значительной — Иван Янковский. Наследник актерской династии давно превратился в звезду первой величины, чье участие в сериале автоматически приковывает к проекту внимание зрителей, а сам артист не устает испытывать себя в новых амплуа.

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Загибаем пальцы. Действие «Аутсорса» разворачивается в 1996 году — в условном городке на Камчатке, куда работать надзирателем местной тюрьмы приезжает Костя Волков (Янковский). Парень вежливый, рассудительный, обладающий четким набором моральных установок и напрочь лишенный эмпатии. Вместе с коллегами ему предстоит трудиться на благо Родины в той секции исправительного учреждения, где содержатся приговоренные к смертной казни. Периодически с большой земли приходит приказ о расстреле. Следуя гуманной схеме — так, чтобы смертник не сразу понял, куда его среди ночи ведут хмурые парни в форме, — надзиратели исполняют поручение в специально оборудованной комнате с плиткой на стенах и резиновыми матами на полу.

Бойня №96: каким получился сериал «Аутсорс»

Там, где другие закрывают глаза и без энтузиазма делают грязную работу за государство, Костя Волков змеиным нутром чует бизнес-возможность. У жертв душегубов, ожидающих исполнения приговора, есть родственники, а у тех — иногда — деньги. Почему бы не передать самую неприятную часть работы на аутсорс, а заодно и разжиться валютой. Так, уговорами, намеками, угрозами и даже прямым участием в нелегкой жизни коллег Костя собирает из двух надзирателей (Эльдар Калимулин и Данил Стеклов), тюремного врача (Леонид Тележинский) и прокурора (Дмитрий Сумин) команду мечты для торговли смертью за нескромный прайс.

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У героев «Аутсорса» различные мотивы, чтобы наплевать на регламент, закон и мораль. Саша Рыбкин (Калимулин) недавно женился, но прямо перед свадьбой невесту Наташу (Мила Ершова) насилует какой-то отморозок, за что лишается жизни с небольшой помощью Кости и молчаливого согласия жениха. Рома (Стеклов), живущий с картинно набожной мамой (Ольга Лапшина), влюбляется в жену Волкова (Даша Котрелева) и мечтает бежать из города в теплые края. Врач Петр (Тележинский) узнает, что передал жене (Дарья Савельева) ВИЧ, хотя сам остался здоров, и ищет средства на экспериментальную терапию. Наконец, честный прокурор Андрей (Сумин) просто хочет сделать счастливой Катю (Карина Александрова), мечтающую «выбраться из болота нищеты» и сиять.

Бойня №96: каким получился сериал «Аутсорс»

Как несложно догадаться, бытовые вопросы в головах персонажей занимают места гораздо больше, чем моральные, и Костя Волков внезапно выступает эдаким этическим камертоном. Лично поставив аутсорс на поток, (анти)герой Янковского с интересом наблюдает, как коллеги при виде пачек долларов превращаются в зверей, жаждущих продолжения банкета. Когда найти очередного исполнителя не удается, команда Волкова хватается за первую подвернувшуюся возможность, чтобы не терять заработок, игнорирует предупреждения идейного вдохновителя, а затем и вовсе собирается исключить того из предприятия.

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«Аутсорс» сериал неудобный, злой и безжалостный. Создатели выносят приговор не только персонажам, которых ждет незавидная участь, но и, кажется, всем причастным к становлению новой страны в конце прошлого века. Справедливо это или нет — вопрос дискуссионный, но подобный сугубо авторский диктат, пожалуй, истории на пользу не идет. Однако никуда не девается шоковый эффект от финала, где все сестры получают по серьгам, а зрителям прямо в душу заглядывает смерть, разрушитель миров (прием, к слову, тоже подверженный инфляции). Плюс «Аутсорс» — сериал поверхностный и до смешного эмоциональный в передаче смыслов. Даже при всех безусловных плюсах работы Душана Глигорова: живых диалогах, впечатляющем визуальном ряде, осязаемых характерах и пронзительном Егоре Летове на титрах.

Бойня №96: каким получился сериал «Аутсорс»

Возможно, именно такой подход лучше всего действует на зрителя. Чтобы запустить маховик общественной дискуссии, надо кричать об эксцессах времени громче всех. Парадокс в том, что авторское высказывание несколько теряет в стройности, если срывается на крик. Горячность делает из «Аутсорса» не столько проект осознанный, продуманный и универсальный, сколько очередной продукт современности. Безусловно талантливый, яркий, острый и нужный, но обреченный на неизбежное забвение. Как и мир, где героев пожирает мрак, оставляя наедине с пустотой собственных голов и кошельков, и не допуская ни малейшей надежды на просветление.

Смотрите сериал «Аутсорс» в онлайн-кинотеатре Okko.

«Аутсорс»

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 7
Lucas Podolski   31.03.2025 - 16:38
Есть ощущение, что автор рецензии сериал включал как фон. Очень много неточностей, которые, кажется, изменили понимание сюжета автором. читать далее>>
№ 6
Иван Беляев (Москва)   30.03.2025 - 19:23
У войны не женское лицо. Читали? ... читать далее>>
№ 5
Vladislav [XzedX] (Москва)   30.03.2025 - 14:04
Каким получился сериал Аутсорс? А ... получился «Аутсорс» таким классным, на все (немного низковатые, но вполне заслуженные) свои 7.4 "интересности", проектом, который приковывал к себе внимание... читать далее>>
№ 4
Лидия Винокурова   30.03.2025 - 12:57
... а им видимо всё женские, если не с бородой, как у Тимати или Джигана, типа традиционные ценности русской общины читать далее>>
№ 3
Лора Серова   30.03.2025 - 06:24
Почему так тянет снимать бесконечно про патологию? Мне, правда, интересно. Это чтобы погрузить как можно больше зрителей во тьму, что ли)? Так у психиатров от клиентов и так отбоя нет. "Трасса"... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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