«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Для японского телевидения весна начинается только в апреле — самое время, дождавшись сезона цветения сакуры, изучить, что же принесет нам аниме-индустрия в следующие три месяца. Мы собрали для вас почти два десятка вариантов: эфирные сериалы и кинотеатральные премьеры, от долгоиграющих хитов до громких новинок. О многих проектах вы наверняка слышали, если следите за нашими дайджестами (или модным телеграм-каналом об аниме). Для тех, кто не ждет, чтобы сезоны выходили целиком, могут быть полезны наши прошлые рекомендациями: за зиму, осень и лето, или рецензии о самых громких/интересных проектах настоящего и прошлого.
NB. Возможно, чьих-то фаворитов нет в списке: даже в финале материала, где мы выписали тайтлы, которые продолжаются с прошлого сезона или просто не влезли в выборку. Так что делитесь в комментариях, какие премьеры ждете лично вы. Все трейлеры — с русскими субтитрами или дубляжом!
Где смотреть: Crunchyroll
Коси Сирота не отличался ни успеваемостью, ни популярностью среди однокашников. Однажды юноша обнаруживает, какую тайну скрывает умница и отличница Таканэ Такаминэ: первая девочка школы умеет отматывать время назад, снимая трусики (после использования те исчезают). Серые будни Коси навсегда остаются позади, ведь теперь он — личный «оруженосец» звезды школы. Такие простые задачи, как хранение и помощь с переодеванием, сулят множество комичных и непредвиденных ситуаций.
Экранизировать пикантную мангу Юити Хиираги
взялась Томоэ Макино
(«Любовная болезнь Хананои
», «Котаро живет один
») на студии Liden Films
(«Песнь ночных сов
», «Мой сосед-ёкай
»). С нетривиальным использованием трусиков помогают голоса Юрики Кубо
(Челси Хаммонд
из «Старшей карты
») и Дайсукэ Касуи
(«Почет в школе магии
»).
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«Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем
Где смотреть: —
Когда-то Лилиса Судзуномия обожала тяжелую музыку и не расставалась с любимой гитарой. Однако её привычный образ жизни изменился, когда мать выскочила замуж за магната недвижимости: вместо обычной школы — частное учебное заведение для золотой молодежи, вместо шумных вечеринок — чопорные чаепития, а вместо лязгающих риффов — классические мелодии. Только рок невозможно держать взаперти: одной встречи с Отохой Куроганэ, талантливой барабанщицей из той же школы, оказывается достаточно, чтобы разжечь былую страсть с новой силой.
Манга Хироси Фукуды
зазвучит в аниме-адаптации благодаря студии Bandai Namco Pictures
(«Добро пожаловать в ад, Ирума!
», «Меч и жезл Вистории
»). Постановкой музыкальной драмы дирижируют Синъя Ватада
(«Мобильный воин Гандам 00
») и Ори Ясукава
(«Реинкарнация безработного
»), а протагонисток Лилису и Отоху озвучивают Акира Сэкинэ
(Лили Липман
из «Птичьего крыла: Истории гольфисток
») и Миюри Симабукуро
(Дороти Флэмстид
из «Темного собрания
»).
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«Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет
«Ветролом» (сезон 2) — с 4 апреля
Где смотреть: Crunchyroll, Disney+
Благородным хулиганам из «Ветерка» некогда сидеть сложа руки. После победы над кликой «Львиная Голова» они находят нового соперника — «Киль», одну из самых сильных и беспощадных группировок во всем Макоти.
Сёнэн
-драму о кулаках, дружбе и благородных старшеклассниках—хулиганах по-прежнему раздувает студия CloverWorks
(«Юный лорд — мастер побега
», «Рок-тихоня!
»). Старшеклассникам помогает махать кулаками режиссер Тосифуми Акаи
(«Милый во Франксе
»), а протагониста Сакуру
озвучивает Юма Утида
(Каната
из «MF Призрака
», Кэнго Харю
из «Голубой шкатулки
»).
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Рецензия на первый сезон «Ветролома»
Где смотреть: Crunchyroll, Disney+
Великий Катаклизм уничтожил большую часть человечества, а люди в постапокалиптическом будущем подвержены спонтанным возгораниям, из-за чего превращаются в монстров хаоса и разрушений. Противостоят им юный пирокинетик Синра Кусакабэ и команда пожарных №8, которых ждут новые вызовы в лице организации «Белые капюшоны», предательства и нового могущественного врага.
Возвращение популярного и зажигательного боевого фэнтези по манге Ацуси Окубо
(«Пожиратель душ
»). Команда сохранилась практически без изменений: режиссер — Тацума Минамикава
(«Ведьма с Меркурия
»), студия — David Production
(«ДжоДжо
», «Нежить и Неудача
»). Протагониста озвучивает Гакуто Кадзивара
(Аста из «Черного клевера
»).
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«Король огненной охоты» — притча о легко воспламеняющемся мире
«Яйба» — с 5 апреля
Где смотреть: Netflix
«Яйба». Трейлер №2 с русскими субтитрами
Юный Яйба Куроганэ живет с отцом в лесу и мечтает стать самураем, как его кумир — легендарный мечник Миямото Мусаси. Стоит ему попасть в город, как выясняется, что мальчик действительно необычный воин — правда, и враги у него теперь соответствующие. Униженный ничьей в поединке с ребенком, старшеклассник Такэси Онимару начинает поиски магической катаны, которая поможет ему создать армию демонов и захватить мир.
За экранизацию манги Госё Аоямы
, создателя «Детектива Конана
», взялась студия Wit
(«Семья шпиона
», «Отряд самоубийц из другого мира
»). В 90-е уже выходило аниме «Яйба
» от Pastel
(«Инициал Ди: Стадия вторая
»), причем сэйю юного самурая вернулся к роли в новой версии. За постановку отвечает Такахиро Хасуи
, работавший над «Мобом Психо 100
» и «На скейте в бесконечность
».
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«Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике
Где смотреть: Crunchyroll, Disney+
В мире, где магия во многом заменила науку, человечество создало гиров — биомеханизмы, похожие на людей. Вскоре существа восстали против создателей — та разрушительная война осталась в истории как Крестовые походы. Потери и раны от тех событий оказались так глубоки, что даже десятилетия спустя к гирам многие относятся с недоверием и неприязнью, а брак между человеком и механизмом остается строжайшим табу. Именно его нарушают родители Сина Кискэ — Кай и Диззи, — на свадьбе которых его ждет не только радостная церемония, но и встреча с загадочной Уникой, жаждущая истребить всех гиров до единого.
Адаптация одноименного файтинга из серии Guilty Gear
от студии Sanzigen
(«Сказание об Арслане
»). Режиссер — Сигэру Морикава
(«Крестовый поход Хроно
»), сценарист — Норимицу Кайхо
(«Поднятие уровня в одиночку
»), а ключевых персонажей озвучивают актеры из цикла оригинальных игр. Например, Сина Кискэ — Иссэй Миядзаки
(Такаси Ямадзаки из «Сакуры — собирательницы карт
»). Из новых (для фанатов) голосов — сэйю Уники, Юи Исикава
(2В
в «Ниер: Автомата — версия 1.1а
»).
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«Теккен: Кровные узы» — экранизация культового файтинга
Где смотреть: —
32-летняя риэлторка Рэйко Кудзирай
живет в Коулуне — самом густонаселенном квартале Гонконга. Главные радости в её жизни — сигареты, арбуз и компания старшего коллеги Хадзимэ Кудо
, который избегает любых перемен. Ситуация осложняется тем, что Рэйко ничего не помнит о прошлом, а Хадзимэ был помолвлен с женщиной, похожей на нее как две капли воды. Да и Коулун, судя по всему, не настоящий, а лишь копия легендарного города-крепости с Земли.
Сэйнэн
-мангу Дзюн Маюдзуки
экранизирует студия Arvo Animation
(«Луна, Лайка и Носферату
», «Мы не можем учиться!
»), а на следующий год запланирована её игровая версия. Рэйко Кудзирай озвучивает Харука Сираиси
(Асирпа из «Золотого божества
»), а Хадзимэ Кудо — Томокадзу Сугита
(Рудеус
из «Реинкарнации безработного
»). Режиссер — Ёсиаки Ивасаки
(«Юная революционерка Утэна
»), сценарист — Дзин Танака
(«Звездное дитя
», «Лагерь на свежем воздухе
»).
Бонус от «Покебола»: перевод интервью с мангакой Дзюн Маюдзуки
.
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«Вкусы молодости» — аниме от создателей «Благословения небожителей»
Где смотреть: Crunchyroll, Disney+
XIX век, эффективный тандем аристократа-вундеркинда Сиэля Фантомхайв
и его демонического дворецкого Себастьяна
отправляется в Германию, где местный лес отличается рекордной смертностью. Поговаривают, что дело в оборотне, колдунье — или них обоих.
За производство по-прежнему
отвечает студия CloverWorks
(«Моя подруга-олениха Нокотан
», «Приоритет чудо-яйца
»), а за режиссуру — Кэндзиро Окада
(прошлый
сезон и разные части «Моногатари
»). Сиэля и Себастьяна, как прежде, озвучивают Маая Сакомото
(Акира
из «Короля огненной охоты
») и Дайсукэ Оно
(Кёскэ Хори
из «Хоримии: Кусочек
»).
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«Темный дворецкий» — мистический детектив о викторианской Англии
Где смотреть: Crunchyroll, Disney+
Энн — сирота из Новой Шотландии, которая по ошибке попадает в семью Катберт, живущую на канадском острове Принца Эдуарда. Немолодые брат с сестрой Мэтью и Марилла Катберт вообще хотели усыновить мальчика, но быстро привязались к новой подопечной. Та же осваивается среди новых пейзажей и людей, заводит дружбу с Дианой Барри, а со временем даже влюбляется в несносного одноклассника Гилберта Блайта.
Экранизацию невероятно популярного в Японии цикла канадской писательницы Люси Мод Монтгомери
(первую
в 1979-м поставил великий Исао Такахата
). За производство отвечает студия The Answer Studio
(«Флаг
» и второй сезон «Башни бога
»), а режиссурой занимается дуэт Юдзи Ватанабэ
и Наоко Сайто
(вместе они уже работали над сериалом «Люпен III: Часть 5
»). Титульную героиню озвучила Хонока Иноуэ
(Инки
из «Время пыток, принцесса!
»).
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20 интригующих экранизаций 2025 года
«Лазарь» — с 6 апреля
Где смотреть: Adult Swim, Max
Середина XXI века. Всего несколько лет назад люди вошли в эпоху абсолютного процветания благодаря препарату Hapuna доктора Скиннера, который избавляет от всех болезней. Однако у панацеи обнаружился побочный эффект: в течение трех лет лекарство убьет каждого, кто его принимал. Мировые правительства в спешке собирают спецподразделение «Лазарь», чья задача — найти недоброго доктора и добиться создания вакцины, пока не стало слишком поздно.
Для создания мрачного футуристического боевика скрестили лучи ведущий специалист по «Джону Уику
» Чад Стахелски
и легендарный создатель «Ковбоя Бибопа
» с «Самураем Чамплу
» Синъитиро Ватанабэ
. Производство отмечено логотипом студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Безумный азарт
»). Протагониста Акселя озвучил Мамору Мияно
(Эпсилон
из «Плутона
», Син
из «Пузыря
»), а Скиннера — Коити Ямадэра
(Спайк Шпигель
из всё того же «Ковбоя Бибопа»).
Бонус от «Покебола»: перевод интервью с режиссером Синъитиро Ватанабэ
.
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Космическая гонка: о феномене «Ковбоя Бибопа»
Где смотреть: Crunchyroll, Disney+
Не все герои учатся в специализированном учебном заведении. Например, Коити Хаймавари провалил вступительные экзамены, но это не мешает ему использовать причуду на улицах города, чтобы спасать нуждающихся. Вскоре он знакомится с другими тайными вигалантами, но вместе с дружбой наступает осознание, что у геройства есть и темная сторона.
Спин-оффом популярного сёнэна занимаются новая студия Bones Film
(OVA «Скейт: Бесконечность
») и постановщик Кэнъити Судзуки
(«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
»). Коити Хаймавари озвучивает Сюитиро Умэда
(Акира Тэндо
из «Предсмертного списка зомби
», Сакихито Самэи
из «Слишком милого кризиса
»).
Бонус от «Покебола»: перевод интервью с автором манги Кохэем Хорикоси
.
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«Басня» — криминальная драма о киллере, залегшем в Осаке
Где смотреть: Prime Video
«Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX». Трейлер с русскими субтитрами
Аматэ Юдзуриха тихо и мирно живет в одной из космических колоний, пока не узнает от военной беженки Няан о существовании подпольных боев на мобильных доспехах. Девушка тут же с головой ныряет в индустрию меха-дуэлей. Появление среди бойцов таинственного доспеха «Гандам», за которым охотятся полицейские и военные, изменит жизни не только подруг, но и всей колонии.
GQuuuuuuX — новая глава одной из главных меха
-франшиз, чей сценарий написал лично создатель «Ганбастера
» и «Евангелиона
» Хидэаки Анно
. Производство велось одновременно на студиях Sunrise
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
») и Khara
(ребилды «Евангелиона
», «Драконий дантист
»). Роли озвучивают: Аматэ — Томоё Куросава
(Наоми
из «Металлической Руж
»), Няан — Юи Исикава
(Боми Чхве
из «Борьбы в прямом эфире
»).
Бонус от «Покебола»: перевод беседы Анно и Томино — отца «Гандама»
.
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Мир кожи и меха: почему «Мобильный воин Гандам» — легендарное аниме
Где смотреть: —
Человеческая цивилизация лежит в руинах, а сами люди бесповоротно сгинули с лица Земли. Однако в отеле «Гингару», что в токийском районе Гинза, ничего не поменялось. День и ночь роботы продолжают неустанно выполнять обязанности под руководством гиноида Ятиё. Механическими сотрудниками движет надежда, что однажды владелец отеля и человеческие постояльцы вернутся.
Повседневный апокалипсис воплотила постановщица Кана Сюндо
(«Связь принцесс: Повторное погружение
») с помощью ресурсов CygamesPictures
(«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022
»). Голос роботессе Ятиё подарила Сахо Сирасу
(Мио Кофунэ из «Летнего времени
», Русалка из «Кулинарных скитаний в параллельном мире
»).
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«Консьерж универмага «Арктика» — эко-драма в духе «Зверополиса»
Где смотреть: Netflix
В будущем все ключевые решения для человечества принимает искусственный интеллект Sapientia, который среди прочего запускает проект колонизации Луны. Туда отправляют преступников и земные отходы, что создает довольно токсичную обстановку и приводит к мятежу. В результате теракта одного из лунных повстанцев Джек лишается семьи и записывается в земную разведку, чтобы отправиться на спутник и отомстить.
Оригинальное аниме уже упоминавшейся студии Wit
(«Виви
», «Хал
»), придуманное То Убакатой
— писателем и сценаристом «Призрака в доспехах
» с «Психопаспортом
». За режиссуру отвечает Масаси Коидзука
(«Атака титанов
», грядущий ремейк «Ван-Писа
»), роль Джека отошла Тиаки Кобаяси
(Габимару
из «Адского рая
»).
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Призрак без доспехов: обзор сай-фая «Изгнанные из рая»
«Ликорис Рикойл: Друзья — похитители времени» — с 16 апреля
Где смотреть: —
В отличие от перестрелок и поединков первого сезона, мини-сериал «Похитители времени» сосредоточится на повседневной жизни Тисато Нисикиги
, Такины Иноуэ
и других сотрудниц кафе «ЛикоРеко».
За «ломтик жизни
» следует возносить благодарность A-1 Pictures
(«Твоя апрельская ложь
», «Хвост феи
»). Всего запланировано шесть эпизодов: Синго Адати
, режиссер и сценарист оригинального шоу
, отвечает за сюжет первой и шестой серии, постановкой которых занимаются соответственно Такаси Сакума
(«Эта фарфоровая кукла влюбилась
») и Масаюки Сакои
(«Убийца гоблинов
»). Сэйю боевых напарниц остались на своих должностях: Тисато воплощает Тика Андзай
(Сидзуру Тикура
из «Куда едет поезд судного дня?
»), а Такину — Сион Вакаяма
(Момо Аясэ
из «Дандадана
»).
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Рецензия на сериал «Ликорис Рекойл»
Где смотреть: в кинотеатрах
Между трагедиями Первой и Второй мировой пилот-ас Марко Паготт
разочаровывается в людях и буквально теряет человеческий облик. Теперь его легко опознать по свиному рылу и кличкой Порко Россо (буквально «Алый свин»). Летчик продолжает орудовать где-то на Адриатике, борясь с воздушными пиратами и сторонясь итальянского правительства, будучи верен лозунгу «Лучше быть свиньей, чем фашистом».
Одна из наиболее серьезных работ Хаяо Миядзаки
, выросшая
, по сути, из рекламного ролика для авиакомпании. В антураже итальянского неореализма и классического нуара («Касабланка
») разыгрывается трагикомедия о границе между небом и землей, скептицизмом и упадничеством, стадным чувством и солидарностью.
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Вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему
Где смотреть: в кинотеатрах
2032-й, с момента исчезновения майора Кусанаги прошло три года. Девятый отдел продолжает борьбу с кибертерроризмом — Бато и Тогуса расследуют участившиеся случаи нападений гиноидов на хозяев. Дело о взбунтовавшихся секс-роботах приводит их к якудза, корпорации и философским вопросах о сознании.
Неожиданное продолжение культового аниме Мамору Осии
, где режиссер эталонного киберпанка погружается еще глубже в размышления о человеческой природе. Связь с мангой Масамунэ Сиро
едва прощупывается, зато на месте выразительный саундтрек Кэндзи Каваи
и анимация Production I.G
(«Волейбол!
», «Иллюзия рая
»). Среди выдающихся мультипликаторов, работавших над «Невинностью», — Хироюки Окиура
(постановщик «Оборотней
») и Синъя Охира
(открывающая сцена «Мальчика и птицы
»), а продюсировал фильм сооснователь Ghibli Тосио Судзуки
.
Бонус от «Покебола»: перевод интервью с аниматором Синъей Охирой
.
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«Киберпанк» — одна из ярчайших новых версий технонуара
Что еще посмотреть
Продолжаются
: «Мой счастливый брак
», «Монолог фармацевта
», «Ван-Пис
», «Детектив Конан
».
Еще новинки
: «Пока ведьма не умрет
» и «Любовный Ван-Пис
» (с 1 апреля), «Твоя форма
» и «Ловец бейсбольного поля!
» (со 2 апреля), «Силы енотового реагирования
», «Разгадывание тайн после ужина
» и второй сезон «Пока-пока, Земля
» (с 4 апреля), «Старик из деревни становится Святым мечом
» (с 5 апреля), «Ведьмнадзор
», «Дочь, которую защищал бог горилл, любима королевскими рыцарями
», «Ведьмы Маэбаси
», «Быть героем Икс
» и второй сезон «Маленького гражданина
» (с 6 апреля), «Слегка настойчивая темная эльфийка последовала за мной из другого мира
» и второй сезон «Непостижимой Ахарэн
» (с 7 апреля), «Журнал мононокэ, автор Тюдзэндзи
» (с 8 апреля), «Жизнь ниндзя и убийцы
» и «Пришелец Муму
» (с 10 апреля), «Божественная книга
» (с 12 апреля), «Моно
» и «Дни проходят, а еда по-прежнему хороша
» (с 13 апреля), а также второй сезон «Боевой отряд «Полный провал
» (с 13 апреля).
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