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«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Обзор сериалов >>
30 марта 2025
Для японского телевидения весна начинается только в апреле — самое время, дождавшись сезона цветения сакуры, изучить, что же принесет нам аниме-индустрия в следующие три месяца. Мы собрали для вас почти два десятка вариантов: эфирные сериалы и кинотеатральные премьеры, от долгоиграющих хитов до громких новинок. О многих проектах вы наверняка слышали, если следите за нашими дайджестами (или модным телеграм-каналом об аниме). Для тех, кто не ждет, чтобы сезоны выходили целиком, могут быть полезны наши прошлые рекомендациями: за зиму, осень и лето, или рецензии о самых громких/интересных проектах настоящего и прошлого.

NB. Возможно, чьих-то фаворитов нет в списке: даже в финале материала, где мы выписали тайтлы, которые продолжаются с прошлого сезона или просто не влезли в выборку. Так что делитесь в комментариях, какие премьеры ждете лично вы. Все трейлеры — с русскими субтитрами или дубляжом!

«Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ» — со 2 апреля

Где смотреть: Crunchyroll

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Коси Сирота не отличался ни успеваемостью, ни популярностью среди однокашников. Однажды юноша обнаруживает, какую тайну скрывает умница и отличница Таканэ Такаминэ: первая девочка школы умеет отматывать время назад, снимая трусики (после использования те исчезают). Серые будни Коси навсегда остаются позади, ведь теперь он — личный «оруженосец» звезды школы. Такие простые задачи, как хранение и помощь с переодеванием, сулят множество комичных и непредвиденных ситуаций.

Экранизировать пикантную мангу Юити Хиираги взялась Томоэ МакиноЛюбовная болезнь Хананои», «Котаро живет один») на студии Liden FilmsПеснь ночных сов», «Мой сосед-ёкай»). С нетривиальным использованием трусиков помогают голоса Юрики Кубо (Челси Хаммонд из «Старшей карты») и Дайсукэ КасуиПочет в школе магии»).

Читать «Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем

«Рок — женская скромность» — с 3 апреля

Где смотреть: —

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Когда-то Лилиса Судзуномия обожала тяжелую музыку и не расставалась с любимой гитарой. Однако её привычный образ жизни изменился, когда мать выскочила замуж за магната недвижимости: вместо обычной школы — частное учебное заведение для золотой молодежи, вместо шумных вечеринок — чопорные чаепития, а вместо лязгающих риффов — классические мелодии. Только рок невозможно держать взаперти: одной встречи с Отохой Куроганэ, талантливой барабанщицей из той же школы, оказывается достаточно, чтобы разжечь былую страсть с новой силой.

Манга Хироси Фукуды зазвучит в аниме-адаптации благодаря студии Bandai Namco PicturesДобро пожаловать в ад, Ирума!», «Меч и жезл Вистории»). Постановкой музыкальной драмы дирижируют Синъя ВатадаМобильный воин Гандам 00») и Ори ЯсукаваРеинкарнация безработного»), а протагонисток Лилису и Отоху озвучивают Акира Сэкинэ (Лили Липман из «Птичьего крыла: Истории гольфисток») и Миюри Симабукуро (Дороти Флэмстид из «Темного собрания»).

Читать «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

«Ветролом» (сезон 2) — с 4 апреля

Где смотреть: Crunchyroll, Disney+

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Благородным хулиганам из «Ветерка» некогда сидеть сложа руки. После победы над кликой «Львиная Голова» они находят нового соперника — «Киль», одну из самых сильных и беспощадных группировок во всем Макоти.

Сёнэн-драму о кулаках, дружбе и благородных старшеклассниках—хулиганах по-прежнему раздувает студия CloverWorksЮный лорд — мастер побега», «Рок-тихоня!»). Старшеклассникам помогает махать кулаками режиссер Тосифуми АкаиМилый во Франксе»), а протагониста Сакуру озвучивает Юма Утида (Каната из «MF Призрака», Кэнго Харю из «Голубой шкатулки»).

Читать Рецензия на первый сезон «Ветролома»

«Пламенная бригада пожарных» (сезон 3) — с 5 апреля

Где смотреть: Crunchyroll, Disney+

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Великий Катаклизм уничтожил большую часть человечества, а люди в постапокалиптическом будущем подвержены спонтанным возгораниям, из-за чего превращаются в монстров хаоса и разрушений. Противостоят им юный пирокинетик Синра Кусакабэ и команда пожарных №8, которых ждут новые вызовы в лице организации «Белые капюшоны», предательства и нового могущественного врага.

Возвращение популярного и зажигательного боевого фэнтези по манге Ацуси ОкубоПожиратель душ»). Команда сохранилась практически без изменений: режиссер — Тацума МинамикаваВедьма с Меркурия»), студия — David ProductionДжоДжо», «Нежить и Неудача»). Протагониста озвучивает Гакуто Кадзивара (Аста из «Черного клевера»).

Читать «Король огненной охоты» — притча о легко воспламеняющемся мире

«Яйба» — с 5 апреля

Где смотреть: Netflix

«Яйба». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Юный Яйба Куроганэ живет с отцом в лесу и мечтает стать самураем, как его кумир — легендарный мечник Миямото Мусаси. Стоит ему попасть в город, как выясняется, что мальчик действительно необычный воин — правда, и враги у него теперь соответствующие. Униженный ничьей в поединке с ребенком, старшеклассник Такэси Онимару начинает поиски магической катаны, которая поможет ему создать армию демонов и захватить мир.

За экранизацию манги Госё Аоямы, создателя «Детектива Конана», взялась студия WitСемья шпиона», «Отряд самоубийц из другого мира»). В 90-е уже выходило аниме «Яйба» от PastelИнициал Ди: Стадия вторая»), причем сэйю юного самурая вернулся к роли в новой версии. За постановку отвечает Такахиро Хасуи, работавший над «Мобом Психо 100» и «На скейте в бесконечность».

Читать «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике

«Guilty Gear Strive: Двойные правители» — с 5 апреля

Где смотреть: Crunchyroll, Disney+

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

В мире, где магия во многом заменила науку, человечество создало гиров — биомеханизмы, похожие на людей. Вскоре существа восстали против создателей — та разрушительная война осталась в истории как Крестовые походы. Потери и раны от тех событий оказались так глубоки, что даже десятилетия спустя к гирам многие относятся с недоверием и неприязнью, а брак между человеком и механизмом остается строжайшим табу. Именно его нарушают родители Сина Кискэ — Кай и Диззи, — на свадьбе которых его ждет не только радостная церемония, но и встреча с загадочной Уникой, жаждущая истребить всех гиров до единого.

Адаптация одноименного файтинга из серии Guilty Gear от студии SanzigenСказание об Арслане»). Режиссер — Сигэру МорикаваКрестовый поход Хроно»), сценарист — Норимицу КайхоПоднятие уровня в одиночку»), а ключевых персонажей озвучивают актеры из цикла оригинальных игр. Например, Сина Кискэ — Иссэй Миядзаки (Такаси Ямадзаки из «Сакуры — собирательницы карт»). Из новых (для фанатов) голосов — сэйю Уники, Юи Исикава ( в «Ниер: Автомата — версия 1.1а»).

Читать «Теккен: Кровные узы» — экранизация культового файтинга

«Обычный роман в Коулуне» — с 5 апреля

Где смотреть: —

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

32-летняя риэлторка Рэйко Кудзирай живет в Коулуне — самом густонаселенном квартале Гонконга. Главные радости в её жизни — сигареты, арбуз и компания старшего коллеги Хадзимэ Кудо, который избегает любых перемен. Ситуация осложняется тем, что Рэйко ничего не помнит о прошлом, а Хадзимэ был помолвлен с женщиной, похожей на нее как две капли воды. Да и Коулун, судя по всему, не настоящий, а лишь копия легендарного города-крепости с Земли.

Сэйнэн-мангу Дзюн Маюдзуки экранизирует студия Arvo AnimationЛуна, Лайка и Носферату», «Мы не можем учиться!»), а на следующий год запланирована её игровая версия. Рэйко Кудзирай озвучивает Харука Сираиси (Асирпа из «Золотого божества»), а Хадзимэ Кудо — Томокадзу Сугита (Рудеус из «Реинкарнации безработного»). Режиссер — Ёсиаки ИвасакиЮная революционерка Утэна»), сценарист — Дзин ТанакаЗвездное дитя», «Лагерь на свежем воздухе»).

Бонус от «Покебола»: перевод интервью с мангакой Дзюн Маюдзуки.

Читать «Вкусы молодости» — аниме от создателей «Благословения небожителей»

«Темный дворецкий: Зеленая ведьма» — с 5 апреля

Где смотреть: Crunchyroll, Disney+

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

XIX век, эффективный тандем аристократа-вундеркинда Сиэля Фантомхайв и его демонического дворецкого Себастьяна отправляется в Германию, где местный лес отличается рекордной смертностью. Поговаривают, что дело в оборотне, колдунье — или них обоих.

За производство по-прежнему отвечает студия CloverWorksМоя подруга-олениха Нокотан», «Приоритет чудо-яйца»), а за режиссуру — Кэндзиро Окада (прошлый сезон и разные части «Моногатари»). Сиэля и Себастьяна, как прежде, озвучивают Маая Сакомото (Акира из «Короля огненной охоты») и Дайсукэ Оно (Кёскэ Хори из «Хоримии: Кусочек»).

Читать «Темный дворецкий» — мистический детектив о викторианской Англии

«Энн Ширли» — с 5 апреля

Где смотреть: Crunchyroll, Disney+

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Энн — сирота из Новой Шотландии, которая по ошибке попадает в семью Катберт, живущую на канадском острове Принца Эдуарда. Немолодые брат с сестрой Мэтью и Марилла Катберт вообще хотели усыновить мальчика, но быстро привязались к новой подопечной. Та же осваивается среди новых пейзажей и людей, заводит дружбу с Дианой Барри, а со временем даже влюбляется в несносного одноклассника Гилберта Блайта.

Экранизацию невероятно популярного в Японии цикла канадской писательницы Люси Мод Монтгомери (первую в 1979-м поставил великий Исао Такахата). За производство отвечает студия The Answer StudioФлаг» и второй сезон «Башни бога»), а режиссурой занимается дуэт Юдзи Ватанабэ и Наоко Сайто (вместе они уже работали над сериалом «Люпен III: Часть 5»). Титульную героиню озвучила Хонока Иноуэ (Инки из «Время пыток, принцесса!»).

Читать 20 интригующих экранизаций 2025 года

«Лазарь» — с 6 апреля

Где смотреть: Adult Swim, Max

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Середина XXI века. Всего несколько лет назад люди вошли в эпоху абсолютного процветания благодаря препарату Hapuna доктора Скиннера, который избавляет от всех болезней. Однако у панацеи обнаружился побочный эффект: в течение трех лет лекарство убьет каждого, кто его принимал. Мировые правительства в спешке собирают спецподразделение «Лазарь», чья задача — найти недоброго доктора и добиться создания вакцины, пока не стало слишком поздно.

Для создания мрачного футуристического боевика скрестили лучи ведущий специалист по «Джону Уику» Чад Стахелски и легендарный создатель «Ковбоя Бибопа» с «Самураем Чамплу» Синъитиро Ватанабэ. Производство отмечено логотипом студии MAPPAМагическая битва», «Безумный азарт»). Протагониста Акселя озвучил Мамору Мияно (Эпсилон из «Плутона», Син из «Пузыря»), а Скиннера — Коити Ямадэра (Спайк Шпигель из всё того же «Ковбоя Бибопа»).

Бонус от «Покебола»: перевод интервью с режиссером Синъитиро Ватанабэ.

Читать Космическая гонка: о феномене «Ковбоя Бибопа»

«Моя геройская академия: Вне закона» — с 7 апреля

Где смотреть: Crunchyroll, Disney+

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Не все герои учатся в специализированном учебном заведении. Например, Коити Хаймавари провалил вступительные экзамены, но это не мешает ему использовать причуду на улицах города, чтобы спасать нуждающихся. Вскоре он знакомится с другими тайными вигалантами, но вместе с дружбой наступает осознание, что у геройства есть и темная сторона.

Спин-оффом популярного сёнэна занимаются новая студия Bones Film (OVA «Скейт: Бесконечность») и постановщик Кэнъити СудзукиНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан»). Коити Хаймавари озвучивает Сюитиро Умэда (Акира Тэндо из «Предсмертного списка зомби», Сакихито Самэи из «Слишком милого кризиса»).

Бонус от «Покебола»: перевод интервью с автором манги Кохэем Хорикоси.

Читать «Басня» — криминальная драма о киллере, залегшем в Осаке

«Мобильный воин Гандам: Джи-квакс» — С 9 апреля

Где смотреть: Prime Video

«Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX». Трейлер с русскими субтитрами

Аматэ Юдзуриха тихо и мирно живет в одной из космических колоний, пока не узнает от военной беженки Няан о существовании подпольных боев на мобильных доспехах. Девушка тут же с головой ныряет в индустрию меха-дуэлей. Появление среди бойцов таинственного доспеха «Гандам», за которым охотятся полицейские и военные, изменит жизни не только подруг, но и всей колонии.

GQuuuuuuX — новая глава одной из главных меха-франшиз, чей сценарий написал лично создатель «Ганбастера» и «Евангелиона» Хидэаки Анно. Производство велось одновременно на студиях SunriseКод Гиас: Восставший Лелуш») и Khara (ребилды «Евангелиона», «Драконий дантист»). Роли озвучивают: Аматэ — Томоё Куросава (Наоми из «Металлической Руж»), Няан — Юи Исикава (Боми Чхве из «Борьбы в прямом эфире»).

Бонус от «Покебола»: перевод беседы Анно и Томино — отца «Гандама».

Читать Мир кожи и меха: почему «Мобильный воин Гандам» — легендарное аниме

«Апокалипсис: Отель» — с 9 апреля

Где смотреть: —

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Человеческая цивилизация лежит в руинах, а сами люди бесповоротно сгинули с лица Земли. Однако в отеле «Гингару», что в токийском районе Гинза, ничего не поменялось. День и ночь роботы продолжают неустанно выполнять обязанности под руководством гиноида Ятиё. Механическими сотрудниками движет надежда, что однажды владелец отеля и человеческие постояльцы вернутся.

Повседневный апокалипсис воплотила постановщица Кана СюндоСвязь принцесс: Повторное погружение») с помощью ресурсов CygamesPicturesБегущий по лезвию: Блэкаут 2022»). Голос роботессе Ятиё подарила Сахо Сирасу (Мио Кофунэ из «Летнего времени», Русалка из «Кулинарных скитаний в параллельном мире»).

Читать «Консьерж универмага «Арктика» — эко-драма в духе «Зверополиса»

«Восход Луны» — с 10 апреля

Где смотреть: Netflix

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

В будущем все ключевые решения для человечества принимает искусственный интеллект Sapientia, который среди прочего запускает проект колонизации Луны. Туда отправляют преступников и земные отходы, что создает довольно токсичную обстановку и приводит к мятежу. В результате теракта одного из лунных повстанцев Джек лишается семьи и записывается в земную разведку, чтобы отправиться на спутник и отомстить.

Оригинальное аниме уже упоминавшейся студии WitВиви», «Хал»), придуманное То Убакатой — писателем и сценаристом «Призрака в доспехах» с «Психопаспортом». За режиссуру отвечает Масаси КоидзукаАтака титанов», грядущий ремейк «Ван-Писа»), роль Джека отошла Тиаки Кобаяси (Габимару из «Адского рая»).

Читать Призрак без доспехов: обзор сай-фая «Изгнанные из рая»

«Ликорис Рикойл: Друзья — похитители времени» — с 16 апреля

Где смотреть: —

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

В отличие от перестрелок и поединков первого сезона, мини-сериал «Похитители времени» сосредоточится на повседневной жизни Тисато Нисикиги, Такины Иноуэ и других сотрудниц кафе «ЛикоРеко».

За «ломтик жизни» следует возносить благодарность A-1 PicturesТвоя апрельская ложь», «Хвост феи»). Всего запланировано шесть эпизодов: Синго Адати, режиссер и сценарист оригинального шоу, отвечает за сюжет первой и шестой серии, постановкой которых занимаются соответственно Такаси СакумаЭта фарфоровая кукла влюбилась») и Масаюки СакоиУбийца гоблинов»). Сэйю боевых напарниц остались на своих должностях: Тисато воплощает Тика Андзай (Сидзуру Тикура из «Куда едет поезд судного дня?»), а Такину — Сион Вакаяма (Момо Аясэ из «Дандадана»).

Читать Рецензия на сериал «Ликорис Рекойл»

«Порко Россо» — с 17 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Между трагедиями Первой и Второй мировой пилот-ас Марко Паготт разочаровывается в людях и буквально теряет человеческий облик. Теперь его легко опознать по свиному рылу и кличкой Порко Россо (буквально «Алый свин»). Летчик продолжает орудовать ​​где-то на Адриатике, борясь с воздушными пиратами и сторонясь итальянского правительства, будучи верен лозунгу «Лучше быть свиньей, чем фашистом».

Одна из наиболее серьезных работ Хаяо Миядзаки, выросшая, по сути, из рекламного ролика для авиакомпании. В антураже итальянского неореализма и классического нуара («Касабланка») разыгрывается трагикомедия о границе между небом и землей, скептицизмом и упадничеством, стадным чувством и солидарностью.

Читать Вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему

«Призрак в доспехах 2: Невинность» — с 15 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

2032-й, с момента исчезновения майора Кусанаги прошло три года. Девятый отдел продолжает борьбу с кибертерроризмом — Бато и Тогуса расследуют участившиеся случаи нападений гиноидов на хозяев. Дело о взбунтовавшихся секс-роботах приводит их к якудза, корпорации и философским вопросах о сознании.

Неожиданное продолжение культового аниме Мамору Осии, где режиссер эталонного киберпанка погружается еще глубже в размышления о человеческой природе. Связь с мангой Масамунэ Сиро едва прощупывается, зато на месте выразительный саундтрек Кэндзи Каваи и анимация Production I.GВолейбол!», «Иллюзия рая»). Среди выдающихся мультипликаторов, работавших над «Невинностью», — Хироюки Окиура (постановщик «Оборотней») и Синъя Охира (открывающая сцена «Мальчика и птицы»), а продюсировал фильм сооснователь Ghibli Тосио Судзуки.

Бонус от «Покебола»: перевод интервью с аниматором Синъей Охирой.

Читать «Киберпанк» — одна из ярчайших новых версий технонуара

Что еще посмотреть


«Лазарь», «Темный дворецкий», «Яйба», «Энн Ширли» и другие аниме весны — 2025

Продолжаются: «Мой счастливый брак», «Монолог фармацевта», «Ван-Пис», «Детектив Конан».

Еще новинки: «Пока ведьма не умрет» и «Любовный Ван-Пис» (с 1 апреля), «Твоя форма» и «Ловец бейсбольного поля!» (со 2 апреля), «Силы енотового реагирования», «Разгадывание тайн после ужина» и второй сезон «Пока-пока, Земля» (с 4 апреля), «Старик из деревни становится Святым мечом» (с 5 апреля), «Ведьмнадзор», «Дочь, которую защищал бог горилл, любима королевскими рыцарями», «Ведьмы Маэбаси», «Быть героем Икс» и второй сезон «Маленького гражданина» (с 6 апреля), «Слегка настойчивая темная эльфийка последовала за мной из другого мира» и второй сезон «Непостижимой Ахарэн» (с 7 апреля), «Журнал мононокэ, автор Тюдзэндзи» (с 8 апреля), «Жизнь ниндзя и убийцы» и «Пришелец Муму» (с 10 апреля), «Божественная книга» (с 12 апреля), «Моно» и «Дни проходят, а еда по-прежнему хороша» (с 13 апреля), а также второй сезон «Боевой отряд «Полный провал» (с 13 апреля).

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комедия, фильм ужасов, фэнтези
Венгрия, США, 2025
Батя 2. Дед
комедия
Россия, 2025
Кукольный дом
Россия, 2024
Часы для Веры
мелодрама
Россия, 2023
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
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