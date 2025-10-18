Кино-Театр.Ру
«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»: Товарищ майор теперь не Черкасов

Обзор сериалов >>
18 октября 2025
20 октября на Первом канале покажут новый сезон «Мосгаза», который ранее вышел в онлайн-кинотеатре Okko. Одиннадцатое дело под символичным названием «Розыгрыш» рассказывает не только о буме советской государственной лотереи (в данном случае – «Мослото. 6 из 49») и связанных с ним преступлениях, но и о перестановках, случившихся в судьбах ключевых для предыдущих десяти сезонов «Мосгаза» героев. Товарищ майор теперь вовсе не ушедший на пенсию Черкасов в исполнении Андрея Смолякова, а дождавшаяся повышения Соня Тимофеева, которую играет Марина Александрова.

«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»: Товарищ майор теперь не Черкасов

Действие нынешнего сезона происходит в 1983 году – практически сразу после событий предыдущего «Метронома». Герой Смолякова наконец угомонился и сам не рвется при любом удобном случае в бой, а пусть и не без ворчания пытается смириться с ролью пенсионера на даче, хотя его то и дело навещают бывшие коллеги. В МУРе атмосфера как будто тоже не очень напряженная – ровно до тех пор, пока начальником отдела не назначают Соню Тимофееву, которую повышают до майора. На эту должность претендовал – впрочем, уже будучи майором – Ковалев (Андрей Мерзликин), который появился в «Последнем деле Черкасова». Претендовал он, кажется, и на сердце Сони, прошедшей за весь «Мосгаз» не один служебный роман (в новом сезоне на эту тему есть даже шутка): зазывал в кино на фильм Никиты Михалкова «Без свидетелей», хотя героиня Александровой и признается, что кино смотрит только по телевизору – и это «Приключения Шерлока Холмса». Так, создатели «Розыгрыша» вспоминают контекстуальные временные отсылки из первых сезонов – причем, наконец-то с легкостью, а не со звериной серьезностью, которая наблюдалась в «Мосгазе» с «Западни».

Но до романтики, естественно, пока не доходит. Карьерный взлет Тимофеевой становится поводом для притяжения рабочих конфликтов, где сотрудники мужского пола то и дело подчеркивают, что Соня теперь товарищ майор, и давнего противостояния с Лубянкой, хотя полковник Лебедев (Сергей Угрюмов), кстати, бывший Сони, впервые выбирает светлую сторону, и не только способствует продвижению Тимофеевой, пытается защитить всю ее команду перед начальством, но и привлекает к неофициальному расследованию самого Черкасова, так и не успевшего насладиться ароматом дачных яблок.

«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»: Товарищ майор теперь не Черкасов

В Москве происходят убийства совершенно непримечательных людей, будто бы ничем не связанных между собой – кроме смертельного следа на шее от чего-то похожего на бусы и лотерейного билета, который находят в карманах жертв сотрудники МУРа. И пока за результатами лотереи по телевизору следит почти вся страна, команда Тимофеевой пытается понять, как же устроено популярное шоу. Они уверены, что с убийствами могут быть связаны глава «Мослото» Белоусов (Александр Самойленко) и ведущий Шорохов (Игорь Верник), ведь в лотерее крутятся в прямом смысле слова очень большие деньги, хотя формально средства от купленных билетов должны направляться в государственный бюджет. К тому же Белоусов хочет модернизировать и автоматизировать процесс подсчета, которым сейчас вручную занимаются сотрудники сберкасс и собственно «Мослото», и нанимает для этого молодых компьютерщиков из НИИ Математики и Кибернетики – талантливого ученого Ярослава Тимофеева (Федор Баршак), его предприимчивого коллегу и друга Липкина (Максим Жегалин) и их скромную лаборантку Лизу (Маша Мацель).

Преступника зрителям в этот раз показывают сразу же – буквально в первых кадрах «Розыгрыша», что обычно для «Мосгаза» не характерно. Исключением был, пожалуй, только «Шакал», второй для режиссера Евгения Звездакова сезон ретро-детектива, который после него вернулся в «Мосгаз» с «Последним делом» и последующими сезонами, в том числе нынешним. Однако интрига, за которую теперь отвечает только один сценарист Михаил Зубко, строится именно на поиске мотива преступлений и ключевым вопросом: убийственная инициатива исходит исключительно от одного преступника, или все-таки вокруг «Мослото» разыгрывается более хитроумная и объемная партия? Случайный ли это злой розыгрыш, как вылетающие из лототрона шарики, или комбинация, которую все же можно рассчитать, обманув любые компьютеры? И разберется ли во всем этом новоиспеченная товарищ майор Соня Тимофеевна или опытный пенсионер Черкасов?

Смотрите сериал «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» на Первом канале с 28 октября.

«Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш»

версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Домовенок (Сибирь)   15.05.2025 - 18:38
... Ему 52 года, а Александровой - 43 читать далее>>
№ 7
ЛЮБКА НЕО (Негород)   30.04.2025 - 01:22
Мерзликин стар для Александровой, ему под 50 читать далее>>
№ 6
K. K. N. (Омск)   29.04.2025 - 08:36
Угрюмов полностью видимо будет играть капитана из "Казановы". Так и читалось по глазам - ГДЕ КАЗАНОВА!? читать далее>>
№ 5
nord   29.04.2025 - 07:34
Александрова в жизни состарилась. :( читать далее>>
№ 4
Петр Коровин   28.04.2025 - 22:49
Представляю, что они там "наснимали"...Ох читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

