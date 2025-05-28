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«Фишер. Затмение»: Следствие выйдет Боковым

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28 мая 2025
Онлайн-кинотеатр Wink.ru. представляет продолжение одного из самых громких сериалов – «Фишер. Затмение» расскажет основанную на реальных событиях историю нового зловещего преступления, разбираться в котором придется главному герою первого сезона, столичному следователю Евгению Бокову в исполнении Ивана Янковского. Его напарниками в этот раз станут персонажи, которых сыграли Ирина Старшенбаум и дебютант Никита Худяков. Режиссером нового сезона стал Александр Цой, сценарий вновь писали Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

«Фишер. Затмение»: Следствие выйдет Боковым

События новых серий разворачиваются вскоре после поимки маньяка Фишера – преступник сидит в тюрьме, однако не спешит давать показания. Не все жертвы найдены, и Боков пытается всеми способами, в том числе очевидным шантажом, выбить из монстра, которого поймал, новую информацию. Сам следователь – звезда, его показывают по телевизору, и люди по всей стране искренне восхищаются человеком, сумевшим остановить злодеяния неуловимого убийцы. Тем временем в маленьком провинциальном городе творится странное. На трассе находят тело погибшего в автомобильной катастрофе мужчины, при нем – чемодан с долларами, сумма немаленькая. Зритель к этому моменту уже знает, что эти деньги предназначались таинственным похитителям, забравшим у разбившегося и его жены двух маленьких дочек.

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Пока следствие, которое возглавляет руководительница местной полиции (Старшенбаум), гадает, что же случилось на дороге, супруга жертвы аварии мечется по аэропорту, пытаясь передать улетающим в Москву записку – для знаменитого Евгения Бокова. Доброволец находится, послание доходит до адресата, и герой Янковского отправляется в курортный городок. Оказывается, женщина сообщила ему о похищении детей и о том, что и ее, возможно, скоро не будет в живых. На месте Бокова встречает молодой сотрудник Иван Злобин (Худяков), которого опытный следователь тут же берет в напарники – вместе они отправляются по маршруту разбившегося автомобили, где их ждут страшные находки и открытия. Кажется, в тихом городе завелся опасный преступник, который не гнушается убивать даже самых маленьких.

«Фишер. Затмение»: Следствие выйдет Боковым

Начало едва ли не более многообещающее, чем в первом сезоне. Мрачный антураж, множество загадок и вопросов без ответов, тут же – запутанные отношения новых главных героев, которые, хоть и в городке, но с проблемами уровня мегаполиса. На дворе – начало 90-х, новое время и новая страна, жить в которой люди все еще привыкают. Разгул преступности и развал органов правоохранения. Героиня Ирины Старшенбаум приняла на себя управление полицией после гибели возлюбленного, ее авторитет спорный – некоторые восхищаются стальным характером, другие (а подчиненные по большей части – мужчины) не слишком охотно признают начальника-женщину. Есть у нее и протекция в виде мэра города (Александра Ребенок), которая опекает, но есть и отягощающие обстоятельства – беременная и беспечная младшая сестра, забота о которой легла на плечи следователя после смерти их родителей. Еще один подопечный – упомянутый начинающий опер Злобин, в свободное от работы время выясняющий отношения с женой, которая хочет детей, уюта и чтобы муж был дома пораньше. Ивану приходится ночевать в машине, так как каждый вечер заканчивается ссорой. И встреча с Боковым становится для него глотком свежего воздуха. Дело обещает быть сложным, страшным и опасным, в то же время – сулит юному милиционеру не просто повышение, а колоссальный опыт, о котором он и мечтать не мог.

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К слову о Бокове – дело Фишера, к тому же еще не оконченное, изменило ростовского следователя. От говора не осталось и следа, как и от каких-либо юношеских иллюзий. Да еще и бремя славы наложило отпечаток, сделав Женю еще жестче – впрочем, и ничто человеческое ему, конечно, по-прежнему не чуждо, а потому со Злобиным он будет вести себя и твердо, и мягко, действительно будто загоревшись идеей вырастить достойную смену и профессионального следователя из мальчишки, который пока если и не падает в обморок, то с трудом контролирует свои чувства и эмоции.

«Фишер. Затмение»: Следствие выйдет Боковым

Оператором нового сезона «Фишера» стал Максим Осадчий, работавший над «Сталинградом» и «Дуэлянтом». Картинка еще мрачнее и безысходнее, при этом решения, связанные с изображением, — интереснее и изобретательнее. Длинные планы, фокус на лицах и малейших мимических движениях и изменениях, серая, но неоднородная палитра, подчеркивающая гнетущую атмосферу и исторического времени, и локального террора, устроенного неизвестными и коснувшегося детей.

Важно, что и дело оригинального Фишера не заброшено – он остается фоновым героем, схватка с которым далека от завершения и принимает все новые формы, намекая на то, что поймать маньяка недостаточно. И в этой линии, и в основной истории второго сезона фокус, кажется, наведен на жертв, будь то поиски их могил или их убийц, но главное – поиски справедливости для всех пострадавших. Это хороший знак для российского тру-крайма, уходящего в сторону от смакования кровавых подробностей – хотя и их хватает уже в первых эпизодах – к более важным, гуманистическим сторонам любого злодеяния. В том числе касается это и главных героев, расследователей, вновь – персонажей трудной и разной судьбы, совмещающих личное с рабочим, балансирующих на тонкой грани между маленькими домашними и большими общественными трагедиями. Очевидно, что для каждого из них новое дело станет поворотным в судьбе – и в конце зритель увидит совсем не тех, кого встретит вначале.

«Фишер. Затмение» смотрите в онлайн-кинотеатре Wink с 28 мая.

«Фишер. Затмение»

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 20:50
Ну и как второй сезон. Кто захотел продолжить просмотр после мрачного первого. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 21:06
... не придирайтесь, написали полиция, все равно всем понятно, а то как душнила. читать далее>>
№ 4
Ив. Васильев   29.05.2025 - 22:30
Какая полиция в 90-х ? читать далее>>
№ 3
Лаухин   29.05.2025 - 10:47
... Показывали по ТВ. На каком канале не помню, но показывали точно. читать далее>>
№ 2
valerik61   29.05.2025 - 00:02
Я и первый сезон не смотрел, а уже второй выпускают. Раз по ТВ не показывают значит чернуха. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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