Грибы и Альпы: кто есть кто во втором сезоне сериала «Девять совсем незнакомых людей»

На Hulu стартовал второй сезон сериала «Девять совсем незнакомых людей» — в режиссерском кресле продолжения герметичного триллера по роману Лианы Мориарти вновь оказался Джонатан Ливайн, а в главной роли снялась, как и в первой части, Николь Кидман. Остальные герои, как и место действия, обновились — теперь все оказываются на горном курорте, однако концепция осталась прежней. Группа травмированных незнакомцев приезжает в уединенный ретрит, чтобы, с помощью экспериментальных практик, избавиться от призраков прошлого. Секретный ингредиент терапии в этот раз известен заранее, так что новые герои добровольно соглашаются принимать галлюциногенные грибы и расширять свое сознание — по крайней мере, им кажется, что они готовы.
Спорный эксперимент из первого сезона обернулся для Маши Дмитриченко (Кидман) популярностью и признанием — написана книга (судя по всему, те самые «Девять совсем незнакомых людей»), а сама она участвует в конференциях в качестве коуча, гуру, наставника, рассказывая, как псилоцибин помогает людям. Таинственные угрозы в виде записок не перестали настигать ее повсюду — к ним добавились галлюцинации с участием покойной дочери Дмитриченко, так что очень кстати оказывается ее встреча с молодым человеком по имени Мартин (Лукас Энгландер
), который после очередного выступления приглашает Машу провести ее новую терапевтическую сессию в Альпах, в затерянном в снегах и горах отеле. Хозяйку места, где нет связи с внешним миром и никто не сможет потревожить ни гостей, ни организаторов, героиня Кидман знает не понаслышке — когда-то именно Хелена (Лена Олин
) открыла ей всю силу грибов и помогла справиться (впрочем, это спорно) с потерей.
По очереди в альпийскую элитную гостиницу прибывают участники ретрита. Немолодая богачка Виктория (Кристин Барански
) заселяется с молодым любовником Маттео (Арас Айдын
), и ее дочь Имоджен (Энни Мерфи
), которая приехала наладить отношения с матерью, с порога приходит в ярость, что та притащила юного альфонса. Утешить девушку — в том числе переездом в его номер — берется Питер Шарп (Генри Голдинг
), который также надеется на семейную терапию, однако его отец, загадочный Девид Шарп (Марк Стронг
), без которого ничего не начнется, задерживается. Тут же — бывшая монахиня Агнес (Долли Де Леон
), одаренные пианистки Тина (Кинг Принцесс) и Вулфи (Мэйзи Ричардсон-Селлерс
) с кризисом отношений друг к другу и к профессии, бывший ведущий популярного детского шоу Брайан Тамкин (Мюррэй Бартлетт
), у которого в чемоданчике — плюшевый медведь, некогда «соведущий», теперь преследующий своего напарника в видениях.
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Рецензия на первый сезон сериала «Девять совсем незнакомых людей»
Антураж нового сезона сразу же навевает ассоциации с романами Агаты Кристи
— да и с любыми другими герметичными детективами, события которых нередко разворачиваются в декорациях альпийских шале. Еще один очевидный и более актуальный референс — «Белый лотос
», тем более что в новых «Незнакомцах» одну из главных ролей играет Мюррэй Бартлетт, исполнивший ключевую партию в первом сезоне «Лотоса». История с самого начала выглядит более многообещающей, нежели предыдущая — сложнее и запутаннее, так как главная интрига (то, что героев пичкают наркотиками) вынесена в предлагаемые обстоятельства, а, значит, придется придумывать для персонажей новые испытания.
Все они — не такие уж незнакомые люди. Помимо отцов и сыновей, матерей и дочерей, любовников и любовниц, есть и связанные не столь очевидными узами герои. Например, у экс-телеведущего в его передаче в детстве побывали как минимум две постоялицы гостиницы, и для обеих этот опыт не прошел бесследно — возможно, он причина их нахождения в программе Маши. Сама она, как всегда, полна загадок: от мучающих ее сильнее прежнего видений с дочерью до все еще неизвестно от кого поступающих угроз и романтической истории с участием одного из гостей — все это превращает и без того одиозную женщину с русскими корнями в еще более зловещую фигуру. Расставив по всей территории скрытые камеры и микрофоны, она контролирует каждый шаг подопытных — это определение напрашивается само собой. Интересно, что вместо солнечного тропического рая из первого сезона на экране мрачный, хоть и засыпанный слепящим глаза белым снегом, отель, окруженный не пропускающими ни сотовый сигнал, ни свет в полной мере горами. Герои оказываются отрезанными от мира, что на руку организаторам, замыслившим залезть им в душу. Точнее Маше, об истинных планах которой, кажется, не знают ни пригласившая ее Хелена, ни помогающий ей во всем Мартин. И Альпы, надо сказать, идут Дмитриченко с ее теперь уже строгим каре и никуда не девшимся славянским акцентом куда больше, чем тропики — аж мороз по коже.
«Девять совсем незнакомых людей». 2 сезон. Трейлер на английском языке
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