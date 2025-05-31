«Сирены»: Остров подчинения в океане есть

В конце мая на стриминге Netflix вышел мини-сериал «Сирены» – то ли драма, то ли комедийная утопия практически про «отчаянных домохозяек», которые как минимум внешне заигрались в «Барби». Недаром среди продюсеров Марго Робби, а главных героинь, живущих на отдаленном острове и притягивающих к себе не только мужчин, но и беды, сыграли Джулианна Мур, Милли Олкок и Мэган Фэйхи.
Разбитная Девон (Фэйхи
) из штата, но не города Нью-Йорк после очередной ночи в полиции видит около дома съедобный букет, который ей с отцом, страдающим деменцией, прислала младшая сестра Симон (Олкок
). Та уже не первый год является помощницей светской львицы Микаэлы Келл (Мур
) и наведываться в отчий дом не планирует. Девон, которая когда-то воспитывала сестру и сделала всё для её поступления в элитный Йель на бюджетную стипендию, хотела бы получить родственную отдачу не в виде натюрморта из фруктов, а реальной помощи с погружающимся в беспамятство отцом. Так что девушка садится на паром и отправляется к благостному острову мечты, где обитают Микаэла с Симоной.
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Одетую как Барби – в короткое розовое платье – Симон не узнать. «Она всегда подстраивается под других людей
», – сообщает Девон работникам, обслуживающим остров и ненавидящим главную ассистентку Микаэлы всем составом. Она и сама не узнает сестру, кажущуюся абсолютно бесчувственной. Та вроде как встречается с бонвиваном Этаном (Гленн Хауэртон
) — соседским парнем и лучшим другом загадочного мистера Келла (Кевин Бэйкон
), — но боится рассказать об этом начальнице. Гуру делится с ней всеми тяготами невыносимого бытия, а иногда даже просит о совместной ночевке в кровати – исключительно ради успокоения.
Симон никакого подвоха не чувствует и наслаждается ролью главного человека на острове, где в скором времени должен состояться благотворительный гала-прием, так как Микаэла, конечно же, нигде не работает, а занимается только фондом по спасению диких птиц. Одна уже в первых сериях станет кровавым вестником перемен.
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Спродюсированные в том числе Марго Робби
, «Сирены
» играют с известным древнегреческим мифом, заманивая на внешне идиллический остров и мужчин, и женщин. Там проверяются не только их семейные связи, но желания, когда от любви до ненависти — один брачный контракт, а от провинциалки до принцессы – один рабочий.
Сериал можно сравнить одновременно и с «Отчаянными домохозяйками
», и с «Большой маленькой ложью
», и даже с «Голодными играми
», хотя «Сирены» питаются от более древнего, чем эти проекты, сюжета. Здесь у всех персонажей – независимо от гендера – есть травма. И каждый переживает её по-своему.
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Героиня Джулианы Мур пытается создать новую счастливую жизнь присказкой «хэй-хэй», которая внешне объединяет подруг-защитниц птиц, её помощница – нарядами в стиле Барби, её сестра – бесконечными воззваниями к совести, в которые не верит даже сама. У мужчин легче: мистер Келл просто курит в сторонке, в том числе с отцом Девон и Симон, наблюдая и пытаясь понять, что же всё-таки происходит на этом острове Сирен.
«Сирены». Трейлер на английском языке
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