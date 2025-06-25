Экспедиция 33 по первым российским сериалам



фото: кадр из сериала «АБВГД Ltd»



фото: кадр из сериала «Каменская»

«Горячев и другие». Отрывок

Читать Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

«Петербургские тайны»

Смотреть онлайн «Петербургские тайны»

«На углу у Патриарших»

Смотреть онлайн «На углу у Патриарших»

«Королева Марго». Отрывок

Смотреть онлайн «Королева Марго»

«Вино из одуванчиков». Отрывок

Читать Лучшие экранизации Рэя Брэдбери: К 100-летию писателя

«Улицы разбитых фонарей-1»

Читать #2009vs2019: Сериалы-долгожители 10 лет назад и сейчас

«Зал ожидания». Отрывок

«Самозванцы». Отрывок

«Что сказал покойник». Отрывок

«Бандитский Петербург - 1»

Читать Истина, пусть жестока, но искренна: мифы и реальность «Бандитского Петербурга»

«Граница. Таёжный роман»

Читать рецензию «Граница. Таежный роман»: 20 лет без права на забвение

«Охота на Золушку». Отрывок

«Убойная сила-1». ТВ-ролик

Читать рецензию Карбюратор – купить, Родину – не опозорить: 25 лет сериалу «Убойная сила»

«Чёрная комната (киноальманах)». Отрывок

«Гражданин начальник»

Смотреть онлайн «Гражданин начальник»

«Нина. Расплата за любовь»

Смотреть онлайн «Нина. Расплата за любовь»

«Бригада»

Читать Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование

«Главные роли». Отрывок

«Две судьбы». ТВ-ролик

«Невозможные зелёные глаза». Отрывок

Читать интервью Евгений Стычкин: «Кино по-прежнему важнейшее из искусств!»

«Неудача Пуаро»

Читать Экранизации Агаты Кристи, ставшие классикой жанра

«По ту сторону волков»

Смотреть онлайн «По ту сторону волков»

«Спецназ». Отрывок

Читать Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Тайга. Курс выживания». ТВ-ролик

«Тайный знак». ТВ-ролик

Читать Истина в вине: от чего страдают герои сериалов фестиваля «Пилот»

«Идиот»

Читать Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование

«Участок»

Смотреть онлайн «Участок»

«Курсанты». ТВ-ролик

Читать Советские и российские фильмы и сериалы о школе и вузе (фильмографии)

«Солдаты-1». Отрывок

«Взять Тарантину». Отрывок

«Девять неизвестных». Отрывок

Смотреть онлайн «Девять неизвестных»

«Охота на асфальте»

Смотреть онлайн «Охота на асфальте»

«Хиромант»