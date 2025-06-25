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Экспедиция 33 по первым российским сериалам

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25 июня 2025
2025 год богат на юбилеи знаковых и популярных отечественных сериалов. 30-летие отмечает детектив «На углу у Патриарших», 25-летие — «Бандитский Петербург», «Граница. Таежный роман», «Агентство НЛС», «Дальнобойщики», «Империя под ударом», «Маросейка, 12», «Марш Турецкого», «Остановка по требованию», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» и «Убойная сила», а 20-летие — более двух десятков шоу разнообразных жанров: «Адъютанты любви», «Александровский сад», «Брежнев», «Гибель Империи», «Есенин», «Звезда эпохи», «Зона», «Казароза», «Кармелита», «Любовница», «Мастер и Маргарита», «Мой личный враг», «Морские дьяволы», «Не родись красивой», «Обреченная стать звездой», «Одна тень на двоих», «Охота на изюбря», «Развод и девичья фамилия», «Риэлтор», «Самая красивая», «Статский советник», «Талисман любви» и «Умножающий печаль». Часть из них оказала большое влияние на киноиндустрию, а некоторые пришлись по душе лишь поклонникам творчества писателей уровня Татьяны Устиновой, вдохновившего киношников на экранизации.


Но что еще смотрели наши бабушки-дедушки, родители, старшие братья-сестры или мы сами в первые годы российского сериалостроения, существующего уже 33 года? Что осталось в тени «Каменской», «Тайн следствия», «Улиц разбитых фонарей», «Бригады» и «Двух судеб»? Какие неограненные алмазы можно встретить среди скудных 90-х и богатых нулевых? Что внезапно вспоминается по дороге на дачу или во время обеда? Что полюбилось, несмотря на изобилие «косяков» и штампов? Мы предлагаем вам посмотреть 33 сериала (включая хиты), созданных как в лихие 90-е, так и в первую пятилетку 2000-х.


90-е

Экспедиция 33 по первым российским сериалам
фото: кадр из сериала «АБВГД Ltd»

После развала Советского Союза под молчаливое ликование западных не-партнеров отечественное кино оказалось на распутье. Время перестроечной «чернухи» еще не прошло, а новые идеи еще не зародились. Ситуация усугубилась через пару лет из-за финансовой и политической нестабильности, и кинематограф в стране практически исчез, уступив место Голливуду. В то же самое время, благодаря появлению и развитию новых телеканалов (ОРТ, НТВ, ТВ-6, РТР, РЕН ТВ, СТС, ТНТ), которым требовалось заполнить сетку вещания не только зарубежной, но и отечественной продукцией, некоторые кинематографисты озаботились сериальным производством.

Первые сериалы создали еще в 1992 году. Это не только «Горячев и другие», но и киноповесть «Мелочи жизни» со множеством хороших актеров разного поколения (от Александра Ильина-младшего до Василия Ланового), первый молодежный сериал «АБВГД Ltd» с участием Гоши Куценко, Марии Порошиной, Кирилла Гребенщикова, Антона Табакова и Ярослава Бойко, криминальная социальная драма «Рэкет» про честного тележурналиста, предвосхитившая «Бандитский Петербург», и комедия «Музыкальный прогноз» с Ингой Ильм и звездами эстрады. В том же году Сергей Бондарчук приступил к съемкам многосерийной адаптации «Тихого Дона» Михаила Шолохова, а Георгий Юнгвальд-Хилькевич закончил работу над четырехсерийным приключением «Мушкетеры двадцать лет спустя». Были и другие экранизации в этот тяжелый период: мистическая «Квартира» с Вячеславом Невинным по повести Вячеслава Пьецуха «Новая московская философия», драма «Белые одежды» с Валерием Гаркалиным по одноименному роману Владимира Дудинцева, «Дымъ» с Владиславом Ветровым по классическому произведению Ивана Тургенева и историческая драма «Тишина» по одноименному роману Юрия Бондарева.

Экспедиция 33 по первым российским сериалам
фото: кадр из сериала «Каменская»

Именно лихие 90-е сформировали жанровый костяк отечественного сериалостроения. Телеканалы и начинающие продюсеры стали отдавать предпочтение мелодрамам и семейным сагам («Азбука любви», «День рождения Буржуя» с Валерием Николаевым и Ириной Апексимовой, «С новым счастьем!» с Ириной Муравьевой и Александром Михайловым), криминальным драмам и боевикам («Русский транзит» с Евгением Сидихиным, «Агент национальной безопасности»), детективам («Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Сезон охоты» с Игорем Шавлаком), комедиям («Кафе "Клубничка"» с Галиной Польских, Натальей Крачковской и Александром Демьяненко), экранизациям («Чехов и К°» от МХТ имени Чехова) и молодежным сериалам («Будем знакомы!», «Простые истины»).

Были и эксперименты вроде «33 квадратных метров», пародии Юрия Мамина «Санчо с ранчо» и комедий Анны Пармас «Осторожно, модерн» и «Полный модерн!» с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом. Владимир Краснопольский и Валерий Усков поспособствовали развитию исторических полотен, сняв «Ермака» с Виктором Степановым, а Сергей Жигунов в качестве продюсера оказал сильное влияние на масштабные экранизации. Кроме того, вышли телеверсии таких нашумевших фильмов, как «Барак» Валерия Огородникова, «Зимняя вишня» Игоря Масленникова и «Трагедия века», смонтированная Юрием Озеровым из «Освобождения» и «Битвы за Москву».


«Горячев и другие» (1992-1994)

«Горячев и другие». Отрывок

Родоначальник российских мыльных опер Юрий Беленький снял чуть ли не документ эпохи — остросюжетную драму про Валерия Горячева (Игорь Бочкин), который после пяти лет тюрьмы возвращается домой и не узнает ни Москву, ни страну. На дворе лето 1992-го, СССР больше нет, а новое государство еще не сформировалось. Повсюду бесконечная торговля и бандитский беспредел, и герой пытается жить честно в этом обезумевшем мире. Сценарий писался специально под Бочкина, с которым режиссер работал годом ранее на съемках фильма «Круг обреченных». Мать главного героя воплотила Людмила Чурсина, его друга Павла, ставшего бизнесменом, — Алексей Гуськов, а еще одного ключевого персонажа — актрису Оксану Ромашко — Инга Ильм и заменившая ее Екатерина Семенова. В сериале также можно увидеть Всеволода Ларионова, Анну Каменкову, Александра Пескова, Игоря Верника, Сергея Гармаша, Бориса Романова и даже будущего маститого режиссера Андрея Звягинцева. Песню в финальных титрах, написанную на стихи Зинаиды Гиппиус «Страх и смерть», исполняют в разных сериях Филипп Киркоров и Лариса Кандалова. Сериал стартовал на «1 канале Останкино» в феврале 1993-го и продержался до 1994-го, после чего его закрыли из-за отсутствия финансирования. Сам Беленький недолго сидел без дела — в 1996-м он приступил к работе над комедией «Кафе "Клубничка"», а в 1999-м стартовал его молодежный телероман «Простые истины».

Читать Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»
«Петербургские тайны» (1994-1998)

«Петербургские тайны»

60-серийная историческая драма по мотивам бестселлера XIX века «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского, вдохновленного «Парижскими тайнами» Эжена Сю, изобилует звездными именами: Елена Яковлева, Валентина Талызина, Дмитрий Брусникин, Наталья Гундарева, Ирина Розанова, Михаил Филиппов, Лариса Лужина, Геннадий Юхтин, Владимир Стеклов, Лидия Федосеева-Шукшина, Николай Караченцов, Игорь Ясулович, Александр Пашутин, Игорь Кашинцев, Надежда Маркина, Сергей Чонишвили, Евгения Крюкова, Ирина Климова, Федор Стуков, Сергей Колесников, Дарья Волга, Александр Фатюшин, Александр Голобородько, Александр Феклистов, Раиса Рязанова и многие другие. Несмотря на театральную подачу в духе классических латиноамериканских образцов, сериал увлекает сюжетом и талантливыми актерскими работами. Основная часть драмы была показана с 1994-го по 1995-й, а в 1998-м вышел финал под названием «Развязка Петербургских тайн». На фестивале «Созвездие-97» Гундаревой вручили приз за лучшую главную женскую роль в телесериале, а Филиппову — за мужскую роль второго плана.

Смотреть онлайн «Петербургские тайны»
«На углу у Патриарших» (1995)

«На углу у Патриарших»

Один из первых российских четырехсерийных детективов был снят Вадимом Дербеневым по сценарию Анатолия Степанова и Эдуарда Хруцкого. События в сериале разворачиваются в Москве образца 1994-1995 годов. Это рассказ о честном, открытом для людей и неуязвимом для пуль сорокалетнем милиционере Сергее Никольском (Игорь Ливанов). Герой раскрывает планы преступной группировки, пытающейся вывезти за рубеж драгоценности, похищенные у коллекционеров. Совершенно неожиданно в ходе расследования он встречает свою любовь. Ее зовут Наташа (Оксана Фандера), она умна, тонка, загадочна и очень непроста. В касте также такие имена, как Анатолий Кузнецов, Маргарита Шубина, Александр Ильин, Валерий Носик, Владимир Скворцов, Юрий Смирнов, Андрей Кайков, Ольга Егорова и Алексей Макаров. Зрителям профессиональный подход создателей к демонстрации быта и работы милиции зашел на «ура», однако второй сезон — с участием Николая Караченцова, Анатолия Лобоцкого и Ольги Понизовой — вышел лишь в 2001-м, и выглядел он на фоне оригинала не так эффектно. Как, собственно, и последовавшие за ним третий и четвертый сезоны, растянутые до 12 серий. Сейчас подобных детективных историй миллион вагонов и маленькая тележка, но до правдоподобия сериала 30-летней давности им далеко.

Смотреть онлайн «На углу у Патриарших»
«Королева Марго» (1996)

«Королева Марго». Отрывок

Еще в начале 90-х наш любимый «гардемарин» Сергей Жигунов сообразил, что нужно научиться самому находить деньги для своих фильмов. Его продюсерскими пробами стали детектив «Черный квадрат» с Дмитрием Харатьяном и романтическое приключение «Сердца трех», в котором компанию ему составили Алена Хмельницкая и Владимир Шевельков. Но эти ленты по масштабу превзошла 18-серийная экранизация романа Александра Дюма с запоминающейся музыкой Евгения Доги, Евгенией Добровольской в образе королевы Марго, Дмитрием Певцовым в роли Генриха Наваррского, Екатериной Васильевой в качестве Екатерины Медичи (приз фестиваля «Созвездие—97» за лучшую женскую роль второго плана) и Михаилом Ефремовым, сыгравшим короля Карла IX. Впрочем, это лишь малая часть звездного ансамбля сериала, поставленного Александром Муратовым. Еще больше звезд и серий (26) у киноадаптации «Графини де Монсоро» с Габриэллой Мариани, снятой через год после «Королевы» Владимиром Попковым под руководством Жигунова. Эту картину отметили уже двумя наградами — призом смотра «Созвездие—97» за главную мужскую роль в телесериале (Юрий Беляев) и вторым призом фестиваля игровых телефильмов «Горное эхо—99». В период «малокартинья» оба сериала воспринимались как чудо, да и сейчас их отголоски слышны в исторических сериалах уровня «Екатерины».

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«Вино из одуванчиков» (1997)

«Вино из одуванчиков». Отрывок

В наши дни эта неплохая экранизация одного из самых замечательных произведений Рэя Брэдбери может рассматриваться лишь, как послание авторов. Нет в живых ни Иннокентия Смоктуновского, ни Льва Перфилова, ни Сергея Супонева, ни Веры Васильевой, ни Лидии Драновской, ни Рэя Брэдбери, ни Игоря Апасяна, ни Андрея Новикова. Все они оставили в этом мини-сериале частицу себя, и каждый зритель либо принимает то, каким они видели этот мир, либо нет. Но фильм, действительно, хорош. Хотя бы тем, насколько точно совпадает со своим героем Андрей Новиков... Впоследствии Апасян снял еще несколько удачных сериалов — детектив «Маросейка, 12» с Александром Балуевым и Верой Глаголевой в образах налоговых полицейских и мистическую трагикомедию «Дни ангела», в которой герои Валентина Гафта, Ольги Остроумовой, Нины Руслановой, Анастасии Стоцкой и Александра Самойленко повстречали на своем бренном пути ангела-хранителя в исполнении Андрея Новикова.

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«Улицы разбитых фонарей» (1997-1998)

«Улицы разбитых фонарей-1»

Из «Ментов» (так сериал назывался в видеопрокате) вырос полицейский дискурс телеканала НТВ, а заодно и весь местный сериальный ландшафт. А начиналось все довольно скромно: восемь серий, первую и четвертую из которых снял Александр РогожкинОсобенности национальной охоты»). В 1997-м сериал внезапно стал видеохитом, а в 1998-м перебрался на ТВ, и пошло-поехало. Как пишут Евгений Ткачев и Арсений Омельченко, со временем «Улицы разбитых фонарей» «опопсели», и на смену лютому реализму пришел производственный конвейер, а также изрядная доля абсурда: все помнят финал первого сезона, который закончился незабываемой песней «В Москву, в Москву everybody…» в исполнении любимой пятерки ментов. После же пятого сезона, когда погибли Ларин (Алексей Нилов) и Дукалис (Сергей Селин), «Улицы» смотреть стало нонсенс, к тому же у них появился достойный продолжатель — «Убойная сила». Вообще, сериал породил плеяду спин-оффов — помимо уже упомянутой «Убойной силы», «Опера. Хроники убойного отдела» (с воскресшими Лариным и Дукалисом) — и подражателей: например, «Литейный, 4», в котором появляются и Нилов, и Селин, что симптоматично, под собственными именами. Тем не менее, «Улицы» это все равно «наше все»: первооткрыватели жанра, отечественный ответ «Убойному отделу» и «Полиции Нью-Йорка».

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«Зал ожидания» (1998)

«Зал ожидания». Отрывок

Создатель знаменитых мелодрам 90-х «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Дмитрий Астрахан поставил десятисерийную романтическую историю про «убегающего» бомжа, в прошлом известного спортсмена, который вынужден на время остановиться в провинциальном заснеженном Зареченске. Виктор (Михаил Боярский) устраивается на работу в детский дом, и вскоре в лице молодой учительницы (Понизова) находит всепонимающего друга и любимую женщину. Но судьба складывается так, чтобы герой знал наверняка, что от себя не убежишь. Поэтому именно в Зареченске вынужден остановиться на несколько дней поезд со столичной киногруппой, возвращающейся в Москву. И именно Зареченск окажется тем городом, в котором режиссер (Глаголева) найдет, наконец, исполнительницу главной роли и встретит убежавшего от любви мужа. А продюсер (Нина Усатова) в конце концов примет единственно верное решение, избрав этот город местом съемок будущего фильма. Директора детдома сыграл Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов предстал в роли мэра Зареченска, а Ольга Сутулова стала воспитанницей детского дома. Здесь также можно встретить Андрея Соколова, Игоря Костолевского, Евгению Глушенко, Анну Легчилову, Анну Терехову и режиссера Юрия Мороза, а Николай Еременко-старший исполнил последнюю роль. Премьера сериала, снятого в Минске и Гороховце, состоялась на Первом весной 1998-го, а некоторые сцены до сих пор всплывают в памяти.


«Самозванцы» (1998-2002)

«Самозванцы». Отрывок

Еще один сериал с мощным актерским составом. В эпицентре событий оказываются талантливый, но слабовольный человек Митя Панин (Евгений Стычкин) и маститый писатель Алексей Степанович Говоров (Михаил Ульянов), который связывает с Митей надежды на будущее, считает своим преемником. Но его огорчает, что парень разменивает талант на всякую литературную мелочевку. Тем временем Союз писателей собирается праздновать 30-летие со дня издания говоровского романа «Самозванцы», а в жизни Говорова совсем скоро появится новый человек... В примечательной 34-серийной киноповести Константина Худякова, завершившейся на полуслове в 2002-м, также заняты Людмила Полякова, Анатолий Ромашин, Инга Оболдина, Сергей Варчук, Ирина Гринева, Эммануил Виторган, Андрей Ильин, Юрий Назаров, Илзе Лиепа, Ела Санько, Светлана Тома, Гарри Бардин, Ольга Тумайкина и многие другие популярные артисты. Музыку к сериалу сочинил Алексей Шелыгин.


«Что сказал покойник» (1999)

«Что сказал покойник». Отрывок

Марта Клубович, Олег Табаков, Алексей Булдаков, Евгений Воскресенский, Мамука Кикалейшвили, Эва Шикульска, Евгений Герчаков, Борис Каморзин, Андрей Градов, Станислав Микульский, Владимир Долинский, Вадим Захарченко и Ольга Сидорова засветились в десятисерийной экранизации популярного ироничного детектива Иоанны Хмелевской, поставленной Игорем Масленниковым и Михаилом Туманишвили. Продюсером этой презабавной комедии о злоключениях польской дамы выступил Сергей Жигунов. Он же через несколько лет поспособствовал появлению на свет адаптации романа Хмелевской «Все красное» под названием «Пан или пропал», в которой Иоанну сыграла Елена Сафонова, Алицию — Лариса Удовиченко, комиссара Ларса Мульдгорда — Сергей Никоненко, Торстена Джонсона — Владимир Симонов, а некую таинственную личность по имени Станислав Вершилло — Максим Суханов. На счету Жигунова также «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» и «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» с Донатасом Банионисом по романам Рекса Стаута. Несмотря на массу вольностей и расхождений, наши экранизации произведений Хмелевской хорошо смотрятся, особенно если не знаешь или не помнишь первоисточник.


2000-е


В нулевые мы вошли с ощущением надежды и «темной лошадкой» на месте президента. На больших экранах и видеокассетах безраздельно властвовал «Брат-2» Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в образе культового «героя нашего времени» Данилы Багрова, а на ТВ продолжали радовать «Менты» и дебютировали «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики» с Владимиром Гостюхиным и Владиславом Галкиным. Российское сериалостроение вслед за кинематографом начало бурно развиваться, стало выходить все больше продукции на разный вкус, и некоторые зрители ощутили усталость от этого изобилия. Хотя до сериального бума «ревущих 20-х» им было еще далеко.

Зрительской популярностью пользовались не только хорошо знакомые хиты вроде «Границы. Таежного романа», «Двух судеб», «Тайн следствия» и «Возвращения Мухтара» с Александром Носиком. Телезрителям пришлись по душе детективная комедия «Агентство НЛС» с музыкой Шнура, историческая драма «Империя под ударом» с Игорем Ливановым, мелодрама Джаника Файзиева «Остановка по требованию» с Дмитрием Певцовым и Ольгой Дроздовой, «Ростов-папа» с Натальей Гундаревой, историческая киноповесть Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», молодежное шоу «FM и ребята» с Алексеем Ильиным, криминальная комедия «Next» с Александром Абдуловым и Александром Лойе, «Воровка» с Лидией Вележевой, ромком Аллы Суриковой «Идеальная пара» с Аллой Клюкой, драма «Клетка» с Апексимовой, мелодрама «Московские окна» с Анной Арлановой и Мариной Могилевской, криминальная драма «Крот» с Павлом Новиковым и «Мужская работа» Тиграна Кеосаяна с Федором Бондарчуком.


Это было время продолжительных шоу вроде комедий «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк и «Не родись красивой» с Нелли Уваровой и Григорием Антипенко, криминальной драмы Петра Штейна «Зона», «мыльных опер» «Обреченная стать звездой» с Анной Снаткиной, «Кармелита» с Юлией Зиминой и исторических мелодрам «Бедная Настя» с Еленой Кориковой, Даниилом Страховым, Петром Красиловым и Дмитрием Исаевым, «Талисман любви» с Татьяной Арнтгольц и «Адъютанты любви» с Никитой Панфиловым и Кариной Разумовской. Также немало было снято исторических, биографических и военных полотен наподобие «Брежнева» Сергея Снежкина с Сергеем Шакуровым, «Звезды эпохи» Юрия Кары, «Есенина» Игоря Зайцева, «Гибели Империи» Владимира Хотиненко, детектива «Винтовая лестница» с Инной Чуриковой, «Штрафбата» Николая Досталя-младшего, драмы «Честь имею!..» с Александром Лазаревым-младшим про Чечню и снайперской драмы «На безымянной высоте» с Викторией Толстогановой и Алексеем Чадовым.

Как и в наши дни, режиссеры и продюсеры начала нулевых отдавали предпочтение романтическим, криминальным и комедийным историям и комедиям. Среди первых следует вспомнить про мелодрамы «Всегда говори "всегда"» с Бойко и Порошиной, «Другая жизнь» с Наталией Антоновой, «Самая красивая» с Любовью Полищук и Ольгой Аросевой, «Спас под березами» и драму Дмитрия Месхиева «Линии судьбы» со звездным актерским составом. Криминалу, помимо «Бригады», посвящены «Боец» с Дмитрием Марьяновым, «Близнецы» с Эльвирой Болговой, «Ментовские войны» с Александром Устюговым, «Морские дьяволы» с Олегом Черновым и Дарьей Юргенс, «Охота на изюбря», «Потерявшие солнце» с Андреем Смоляковым и «Риэлтор» с Игорем Ботвиным и Алексеем Барабашем. В комедийном жанре многим зрителям запомнились «Саша+Маша» с Еленой Бирюковой и Георгием Дроновым, «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» Дмитрия Фикса с Юлией Меньшовой, Аликой Смеховой, Жанной Эппле и Ладой Дэнс, навеянный «Сексом в большом городе», и «Таксистка» с Людмилой Артемьевой.


В 2000-е кинематографисты продолжили уделять особое внимание экранизациям. Вышли «Черный ворон» с Татьяной Колгановой по романам Дмитрия Вересова, «Азазель» Александра Адабашьяна и «Статский советник» Филиппа Янковского, в которых образ Эраста Фандорина воплотили Илья Носков и Олег Меньшиков, боевики «Оперативный псевдоним» с Александром Дедюшко по мотивам романов Даниила Корецкого и «Кодекс чести», вдохновленный серией Андрея Таманцева «Солдаты удачи», военная драма «Баязет» с Алексеем Серебряковым по произведению Валентина Пикуля, «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» с Ириной Рахмановой и «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» по детективам Дарьи Донцовой, «Козленок в молоке» по трагикомедии Юрия Полякова, драма «Дети Арбата» с участием Евгении Симоновой и выдающегося театрального режиссера Владимира Панкова по трилогии Анатолия Рыбакова, военный боевик «Диверсант» с Алексеем Бардуковым по произведению Анатолия Азольского, «Московская сага» с Юрием Соломиным по эпопее Василия Аксенова, детектив «МУР есть МУР» по «Заботам пятьдесят третьего» Анатолия Степанова, драма Юрия Грымова «Казус Кукоцкого» с Юрием Цурило, «Одна тень на двоих», «Развод и девичья фамилия» и «Мой личный враг» с Анной Большовой по детективам Татьяны Устиновой и многие другие.


«Бандитский Петербург» (2000)

«Бандитский Петербург - 1»

В мае 2000 года на канале НТВ состоялась премьера сразу двух мини-сериалов, открывших популярный цикл «Бандитский Петербург» – «Барон» (с Кириллом Лавровым, Львом Борисовым в роли криминального авторитета по прозвищу Антибиотик и Александром Домогаровым, который затем закрепил за собой статус звезды 2000-х другим многосерийным детективным проектом «Марш Турецкого») и «Адвокат» (с Дмитрием Певцовым, Ольгой Дроздовой, Алексеем Серебряковым и тем же Борисовым). «Сериал был создан режиссером Владимиром Бортко по мотивам книг Андрея Константинова. И запомнился не только брутальными историями в исполнении лучших актеров того времени, но и лирическим саундтреком про "Город, которого нет" Игоря Корнелюка», — пишет Маша Токмашева. Всего вышло десять сезонов, а в 2017-м состоялась премьера «Экспроприатора» с Артемом Ткаченко в образе молодого Барона.

Читать Истина, пусть жестока, но искренна: мифы и реальность «Бандитского Петербурга»
«Граница. Таежный роман» (2000)

«Граница. Таёжный роман»

Драматический сериал Александра Митты открыл широкой публике прекрасный женский актерский состав – Ренату Литвинову, сыгравшую здесь эксцентричную Альбину Ворон, Елену Панову, исполнившую роль решительной Галины Жгут, и Ольгу Будину в трогательным образе Марины Голощекиной, пытающейся вырваться из-под зависимости мужа-диктатора (Алексей Гуськов) и познать настоящую любовь с молоденьким лейтенантом Иваном Столбовым (Марат Башаров). Три непохожие друг на друга женщины, три непохожие друг на друга семьи, объединенные одним гарнизоном, одной эпохой и одной страной. В 2005-м мастер создал еще одну многосерийную мелодраму — «Лебединый рай» с Аленой Бабенко и Анной Банщиковой, но она уже не пользовалась особой зрительской любовью.

Читать рецензию «Граница. Таежный роман»: 20 лет без права на забвение
«Охота на Золушку» (2000)

«Охота на Золушку». Отрывок

Амалия Мордвинова в 14-серийном криминальном остросюжетном детективе Нийоле Адоменайте и Антона Сиверса, основанном на сценарии известной писательницы Виктории Платовой, предстала в образе серенькой «мышки» Евы, каких тысячи на улицах. Только и отличий, что обожает кино, окончила сценарный факультет ВГИКа, а работы подходящей пока нет. Вот и работает наша «мышка» в пункте видеопроката, а скучные вечера скрашивает бесконечным просмотром фильмов. Однако она и представить себе не может, что скоро жизнь ее превратится в захватывающий триллер с таким сюжетом, какой и не снился лучшим голливудским режиссерам. Компанию Амалии составили Евгений Дятлов, Алексей Девотченко, Андрей Ургант, Сергей Бызгу, Кирилл Полухин и Ян Цапник. Подобных увлекательных историй о девушках, втянутых в криминальную историю, в наше время снимают немало, но в начале нулевых сериал заинтриговывал не меньше, чем зарубежные образцы жанра. Да и Мордвинова находилась на самом пике своей известности.


«Убойная сила» (2000)

«Убойная сила-1». ТВ-ролик

На волне популярности все тех же «ментов» из «Улиц разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности» Первый канал (тогда еще ОРТ) решил создать свой – не без доли иронии – ответ и в марте 2000-го выпустил «Убойную силу», сразу же полюбившуюся зрителям в первую очередь за счет трагикомического дуэта «оперов» Игоря Плахова (Константин Хабенский) и Василия Рогова (Андрей Федорцов). Роль любимца женщин Плахова принесла Хабенскому суперпопулярность, закрепившуюся последующим участием в «дозорах» Бекмамбетова, и звание главного киноартиста современности, которым он обладает до сих пор. Сам же сериал продержался до 2005-го.

Читать рецензию Карбюратор – купить, Родину – не опозорить: 25 лет сериалу «Убойная сила»
«Черная комната» (2000-2001)

«Чёрная комната (киноальманах)». Отрывок

В начале нулевых отечественное ТВ еще позволяло себе отчаянные эксперименты. В частности, телекомпания REN TV дала добро на производство 17-серийного мистического альманаха, новеллы к которому поставили такие талантливые режиссеры, как Андрей Звягинцев, Александр Хван, Максим Пежемский и Григорий Константинопольский. В каждой новелле — два-три героя в замкнутом пространстве. Между ними — настоящая драма, которая заканчивается взрывом. Время непрерывное: нет вчера и завтра. Только сегодня и сейчас. Порой действие разворачивается на грани фантазии и реальности. И часто фантазии гораздо более реалистичны, чем настоящая жизнь. Черная комната, или, как еще говорят театралы, черный кабинет — это пространство, в котором ничего не видно, пока не зажгут свет. В актерском составе — Сергей Виноградов, Кирилл Козаков, Инна Гомес, Александр Пороховщиков, Илья Бледный, Борис Плотников, Сергей Юшкевич, Ивар Калныньш, Аристарх Ливанов, Николай Чиндяйкин, Игорь Яцко, Александр Тютин, Сергей Колтаков, Леонид Ярмольник, Владимир Ильин, Леонид Громов, Елена Дробышева, Алексей Агранович, Юозас Будрайтис, Владимир Молчанов, Андрей Бочаров, Сергей Крылов, Александр Скляр и другие не менее известные лица.


«Гражданин начальник» (2001)

«Гражданин начальник»

Николай Досталь-младший поставил любопытный 15-серийный детектив про нестандартного следователя прокуратуры Пафнутьева в блистательном исполнении Юрия Степанова, который служит закону в одном из крупных областных городов. Главный герой по роду службы вынужден столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всем официальным городским руководством. Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, ему приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость, нередко прибегая к нестандартным методам. Съемки сериала проходили в Туле, а в кадре можно увидеть Романа Мадянова, Валерия Афанасьева, Виктора Супруна, Дину Корзун, Владимира Зайцева, Максима Лагашкина, Владимира Толоконникова, Александра и Арсения Робака, Агриппину Стеклову, Илью Любимова, Егора Пазенко, Авангарда Леонтьева, Сергея Баталова, Максима Коновалова и Светлану Антонову. В 2005-м режиссер Аркадий Кордон снял продолжение с участием Михаила Мамаева, Регины Мянник, Алексея Петренко, Георгия Тараторкина, Андрея Ташкова и Ксении Раппопорт, в 2007-м вышла третья часть без Степанова, а в 2010-м Юрия Константиновича не стало.

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«Нина. Расплата за любовь» (2001)

«Нина. Расплата за любовь»

Еще одна мелодрама, сюжет которой хорошо знаком современным телезрительницам благодаря продукции «Dомашнего» и «России». Восьмисерийную драму о нелегкой женской доле поставил знаменитый дуэт Краснопольского и Ускова, а титульную роль известной манекенщицы и фотомодели исполнила Светлана Чуйкина. Полностью погруженная в свою профессию Нина не замечает очевидных вещей. Она не подозревает, что муж, который выдает себя за «бизнесмена» — киллер высочайшей квалификации. На ее глазах супруга убивают, и жестокая правда открывается перед ней. Для героини начинается другая жизнь: «подставы», предательство, тюрьма, сумасшедший дом — конец карьеры, полная потеря себя. Но когда, казалось, она, наконец-то, заслужила право на счастье и выходит замуж за любимого человека — груз прошлого снова меняет ее жизнь. В актерском ансамбле также заняты Николай Добрынин, Ия Нинидзе, Нина Гребешкова, Александр Белявский, Владимир Стержаков, Владимир Кашпур, Леонид Тимцуник, Николай Мерзликин, Виктор Сергачев и Виктор Зуйков. В нулевые Усков и Краснопольский, помимо «Нины» и «Двух судеб», создали немало примечательных сериалов: детективы «Сыщики» с Борисом Щербаковым, Сергеем Степанченко и Леонидом Куравлевым, «Сыщик без лицензии» с Альбертом Филозовым, мелодрамы «Провинциалы» с Виктором Мережко, «Подари мне жизнь» с Денисом Матросовым, «Под небом Вероны» с Люси Дубинчик и другие многосерийные картины.

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«Бригада» (2002)

«Бригада»

Без преувеличения культовый сериал «нулевых», представляющий самую объемную сагу об эпохе 1990-х. Режиссерский дебют Алексея Сидорова, снявшего впоследствии кассовые хиты «Бой с тенью» и «Т-34». Сценарий Сидоров писал вместе с Александром Велединским, режиссером фильмов «Живой» и «Географ глобус пропил», к тому времени уже отметившимся как соавтор сценария «Дальнобойщиков». История дружбы, любви, преступлений и наказаний разыграна множеством популярных артистов во главе с Сергеем Безруковым, для многих поколений зрителей навсегда оставшимся Сашей Белым, и тогда мало кому известными артистами Владимиром Вдовиченковым, Дмитрием Дюжевым и Павлом Майковым. В 2012-м история продолжилась в полнометражном сиквеле с подзаголовком «Наследник», который никто не помнит. Сам квартет до сих пор у всех на устах. Безруков чуть позднее стал «Есениным» и «Высоцким», Вдовиченков — «Звездочетом» и Котом из «Бумера» Петра Буслова, а Дюжев спародировал сам себя в великих балабановских «Жмурках». Майков же долгое время находился в их тени, хотя временами ему попадались любопытные работы вроде детектива «Игра на выбывание». Но зато теперь его хорошо знают по образам оперов в сериалах «Девушки с Макаровым» и «Контакт».

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«Главные роли» (2002)

«Главные роли». Отрывок

На заре своей карьеры Мария Миронова и Марина Александрова сыграли двух подруг из провинции в увлекательной 12-серийной мелодраме Всеволода Плоткина. Девушки приезжают покорять Москву. Если у Ирины, старшей из них, есть конкретная цель стать актрисой, то у Жени планы не столь честолюбивы. Ее страсть – машины, мотоциклы, моторы, и ее устроила бы любая работа, связанная с автомобилями. Однако жизнь подруг в Москве складывается не как в сказке. Случай дарит им знакомство с пожилой писательницей (Екатерина Васильева), которая по совместительству работает еще и дворником в собственном дворе. Писательнице нужны неординарные, жизненные наблюдения, и две необычные девушки находят у нее приют за обещание рассказывать все о своей жизни. И жизнь резко меняется. В роли режиссера здесь снялась Наталья Петрова, которая впоследствии полностью погрузилась в режиссерское ремесло, а на заднем плане можно втретить Евдокию Германову, Лянку Грыу, Эдуарда Радзюкевича, Екатерину Вуличенко, Эдуарда Марцевича, Юрия Назарова, Елену Захарову, Ольгу Лысак, Владимира Носика, Никиту Тарасова, Валентина Никулина и Любовь Толкалину.


«Две судьбы» (2002)

«Две судьбы». ТВ-ролик

Одна из самых удачных на российском телевидении попыток снять большой телероман – в духе советских хитов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», над которыми трудились все те же Краснопольский и Валерий Усков. Здесь история жизни двух подруг Веры (Екатерина Семенова) и Лиды (Анжелика Вольская), а затем и их семей начинается с 1960-х и длится до 1990-х, отражая и события, происходящие в стране. Ключевые мужские роли в сериале исполнили Александр Мохов, Дмитрий Щербина, Александр Ефимов и Даниил Спиваковский, а среди актрис также стоит вспомнить Тамару Семину и Марию Куликову. Спустя три года были сняты второй и третий сезоны с участием Анатолия Руденко, Анны Горшковой, Анатолия Смиранина, Александра Самойлова, Дарьи Михайловой и Андрея Фролова, а в 2008-м история завершилась.


«Невозможные зеленые глаза» (2002)

«Невозможные зелёные глаза». Отрывок

Создатель культового «Классика» Георгий Шенгелия поставил по сценарию Алексея Тимма четырехсерийную фантастическую трагикомедию про клерка Александра Литвинова (Стычкин). Глянцевые журналы навязывают ему стиль жизни, который он не может себе позволить, окружение требует от него успеха и профессиональных амбиций. Риэлторская карьера Александра складывается не совсем удачно, последний шанс поправить дела – заполучить участок земли, который когда-то принадлежал пионерскому лагерю. Однако земля занята. Здесь проводятся странные исследования. Пришельцы хотят выяснить, насколько человечество человечно и не пора ли полигон под названием Земля закрывать. Чтобы спасти цивилизацию, главный герой должен научиться жить другими ценностями. Помогут ему в этом Полковник (Никоненко), студент-африканец Гийом Бубутика (Григорий Сиятвинда), сторож Матвеич (Юрий Кузьменков), бывшая жена Лара (Дарья Фекленко), дачница Люся (Любовь Руденко), наблюдательная старушка на лавочке Галина Стаханова и замечательный золотистый ретривер. Попутно Саша влюбляется в инопланетянку Зеленоглазку (Любовь Львова). Мини-сериал Ren-TV не лишен смысла и юмора, и очень жаль, что о нем мало кто знает.

Читать интервью Евгений Стычкин: «Кино по-прежнему важнейшее из искусств!»
«Неудача Пуаро» (2002)

«Неудача Пуаро»

Идеальным попаданием Константина Райкина в образ легендарного сыщика Эркюля Пуаро, придуманного Агатой Кристи, может похвастать пятисерийная экранизация романа «Убийство Роджера Экройда», осуществленная будущим создателем «Ликвидации» Сергеем Урсуляком. Одну из своих лучших ролей в сериале исполнил и Сергей Маковецкий, который и без того создал немало запоминающихся перонажей за свою карьеру (Фима Петров в той же «Ликвидации», Белкин в «Брате 2», Иоган в драме «Про уродов и людей» и т.д.). Запомнились также герои в исполнении Светланы Немоляевой, Лики Нифонтовой, Ольги Красько, Елены Подкаминской, Александра Сирина и Наталии Вдовиной. Одна из лучших адаптаций детективов Кристи, снятая к тому же в усадьбе Кусково.

Читать Экранизации Агаты Кристи, ставшие классикой жанра
«По ту сторону волков» (2002)

«По ту сторону волков»

В начале нулевых Владимир Хотиненко переключил свое внимание с большого кино на сериалы. Данная адаптация произведений Алексея Биргера, представляющая собой захватывающий детективный триллер, стала для него пробой пера. События разворачиваются в 1946-м. В провинциальный городок приезжает бывший фронтовик Владислав Галкин и начинает работать милиционером. В местечке происходит серия жутких, загадочных убийств. Местные жители считают, что где-то рядом бродит настоящий оборотень: днем — человек, ночью — волк. главный герой подозревает всех. Спустя два года сериал получил продолжение, но его снял уже другой режиссер. Сам же Хотиненко в те годы поработал над возрождением детективной классики «Следствие ведут Знатоки», получившем подзаголовок «Десять лет спустя», и поставил исторический сериал «Гибель Империи» о становлении российской контрразведки.

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«Спецназ» (2002)

«Спецназ». Отрывок

Брутальный мини-сериал Андрея Малюкова с патриотичным саундтреком в исполнении группы «Любэ» и четверкой самых популярных тогда актеров (не считая, конечно, тех, кто был в «Бригаде») – Александром Балуевым, Владиславом Галкиным, Алексеем Кравченко и Игорем Лифановым. Группа майора Клима Платова максимально повышала зрительский уровень тестостерона, сериал пользовался успехом и мог бы продолжаться дальше, однако проект решили закрыть после теракта в Беслане.

Читать Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко
«Тайга. Курс выживания» (2002)

«Тайга. Курс выживания». ТВ-ролик

Захватывающая 12-серийная приключенческая драма Александра Аравина и Игоря Порублева повествует о группе людей, которые, несмотря на плохую погоду, находят летчика, готового на незапланированный рейс в город Северск. Среди пассажиров оказывается преступник, похитивший деньги у китайской мафии. Боясь расправы китайцев в Северске, он угрожает пилоту и заставляет его посадить самолет в лесу, в результате чего просиходит крушение. Выжившим предстоит выжить в тяжелых таежных условиях. В сериале, отмеченном Гран-при на V фестивале телевизионного художественного кино «Сполохи», сыграли Елена Ксенофонтова, Алексей Шевченков, Борис Галкин, Кирилл Плетнев, Ксения Кузнецова, Сергей Рубеко, Сергей Векслер и Иван Добронравов, который через год прославится после выхода «Возвращения» Звягинцева. Сюжетом сериал сильно напоминает «Тайгу» с Андреем Болтневым, вышедшую в 1985-м, и множество голливудских фильмов про выживание в лесу. Не говоря уже про целый игровой жанр survival, который нынче пользуется большим спросом у геймеров.


«Тайный знак» (2002)

«Тайный знак». ТВ-ролик

Редкий для отечественного телевидения мистический сериал, да еще и на запретную тему сект, которая после «Тайного знака» больше практически и не поднималась (первое исключение – «Секта» со Светланой Ходченковой). Причем создавался сериал именно из-за своей темы, при поддержке Министерства РФ по делам телевидения и радиовещания. Действие развивалось в провинциальном городке, где стали часто пропадать школьницы, а затем и погибать взрослые люди. К тому же в городке появилась группа старшеклассников (Юрий Мосейчук, Дарья Семенова и другие), подчиняющаяся Хозяину в лице школьного учителя по информатике (Александр Песков). Мистика, детективная интрига и жизнь подростков увлекали зрителей, особенно молодых, однако продолжения сериала (а их было два) были уже не столь удачными. В настоящий момент для ТВ-3 снимают ремейк с Матвеем Барышевым, Олегом Чугуновым и Дианой Енакаевой.

Читать Истина в вине: от чего страдают герои сериалов фестиваля «Пилот»
«Идиот» (2003)

«Идиот»

Одна из первых в истории новейшего отечественного телевидения экранизаций классики – культового романа Федора Михайловича Достоевского. За постановку отвечал Владимир Бортко, собравший, кажется, лучший для трактовки романа актерский ансамбль во главе с Евгением Мироновым в роли князя Мышкина и Владимиром Машковым в образе харизматичного Парфена Рогожкина. Спустя два года Бортко представил публике не менее каноничную экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова с Александром Галибиным в роли Мастера, Анной Ковальчук в качестве Маргариты и Олегом Басилашвили в образе Воланда.

Читать Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование
«Участок» (2003)

«Участок»

Популярность следователей и оперов к 2003 году не ослабевала, но зритель явно требовал чего-то нового. Так на экранах появился скромный старший лейтенант Павел Кравцов (Безруков), волею судьбы занесенный в деревню Анисовку, чье название, конечно, созвучно со знаменитым деревенским участковым Анискиным, сыгранным некогда Михаилом Жаровым. Узнаваемые типажи в исполнении самых популярных актеров, исправившийся Саша Белый, превратившийся в добродушного Кравцова, нелепые преступления и народный юмор стали главными составляющими успеха «Участка».

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«Курсанты» (2004)

«Курсанты». ТВ-ролик

Андрей Чадов, Иван Стебунов, Александр Голубев, Павел Ворожцов, Игорь Петренко, Андрей Мерзликин, Ксения Князева, Екатерина Гусева и Анна Цуканова-Котт в десятисерийной военной драме Андрея Кавуна, спродюсированной Валерием Тодоровским. Основой для сценария Зои Кудри послужила автобиографическая повесть Петра Тодоровского «Вспоминай - не вспоминай», сам мэтр также появился в кадре. Музыку для сериала написали Дарин Сысоев и Гарик Сукачев, а за визуальное наполнение отвечал оператор Владимир БаштаБрестская крепость»). Несмотря на вездесущую «кровавую гэбню» и прочую «антисоветчину», отсутвующую в первоисточнике, при просмотре все равно сопереживаешь новобранцам одного из тыловых артиллерийских училищ, которых зимой 1942-го готовят для отправки на фронт. Ведь среди них были и наши деды и прадеды, погибшие на полях Великой Отечественной Войны.

Читать Советские и российские фильмы и сериалы о школе и вузе (фильмографии)
«Солдаты» (2004)

«Солдаты-1». Отрывок

Сглаженная для светлой телекартинки история российской армии, к тому моменту потерявшей всякое доверие и заинтересованной в пропаганде, которой по сути и стали «Солдаты». Создатели никогда и не скрывали, что показывали армию добрую, какой ее еще помнит советское поколение зрителей, и позиционировали проект как «сериал о том, что простая повестка в армию изменяет жизнь к лучшему». И судя по тому, что сериал растянулся почти на два десятка сезонов, зрителям это нравилось. А такие персонажи, как Шматко (Алексей Маклаков) и Вакутагин (Амаду Мамадаков), надолго поселились где-то в подкорке.


«Взять Тарантину» (2005)

«Взять Тарантину». Отрывок

Некий создатель «ДМБ» и «Даун Хауса» в середине нулевых, когда Квентин Тарантино уже стал живым классиком, решил спародировать фильмы культового режиссера. Он позвал в свою восьмисерийную криминальную комедию Петра Федорова-младшего, Богдана Ступку, Игоря Золотовицкого, Муканбета Токтобаева, Павла Деревянко и Кристоса, игравшего у Роберта Родригеса. Среди продюсеров — Денис Евстигнеев, сотрудничавший в качестве оператора с Вадимом Абдрашитовым, а музыку написал лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин. Фабула была проста — героям предстояло выкрасть новый фильм известного кинематографиста, чтобы показать его перед гостями на свадьбе. Сюжет сдобрен фирменным юмором (вроде бы без участия Ивана Охлобыстина, но это неточно) и многочисленными афоризмами вроде причт персонажа Ходжадурды Нарлиева про точку сборки. Здесь главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев играет псевдобрутального борца с видеопиратством, Егор Баринов предстает в образе самого Тарантино, Ольгу Арнтгольц пожирает плотоядный байбак из Чернобыля, а незадачливого латиноамериканского киллера Виктора Вержбицкого заносит в Сибирь из-за бабушки главного героя — отставной сотрудницы КГБ в блистательном исполнении Людмилы Гурченко.


«Девять неизвестных» (2005)

«Девять неизвестных». Отрывок

Режиссер «Криминального квартета» Александр Муратов поставил по сценарию Владимира БрагинаХаги-траггер») одну из лучших российских фантастических историй, украшенную крепкими актерскими работами Валентина Гафта, Анны Каменковой, Егора Бероева, Валерия Баринова, Виктора Ракова, Владимира Еремина, Анны Дубровской, Сергея Епишева, Максима Дрозда, Александра Пашутина, Алексея Шейнина, Валерия Гаркалина, Игоря Угольникова и Федора Добронравова. Сюжет закручен вокруг британского миллионера русского происхождения Виктора Севидова и экстрасенса, телепата и просто хорошего парня Мефодия. Первый приобретает в Берлине загадочный древний артефакт, способный излечить безнадежно больного. А второй способен понять любой текст на любом языке. Судьба их сводит вместе, и это приводит к катастрофическим последствиям. При просмотре 12-серийной остросюжетной мистической драмы на ум приходят произведения Сергея Лукьяненко и Рэя Бредбери, а ощущение недосказанности роднит сериал с «Твин Пиксом».

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«Охота на асфальте» (2005)

«Охота на асфальте»

Екатерина Редникова, Михаил Жигалов, Андрей Соколов и Ярослав Бойко возглавляют актерскую команду восьмисерийной криминальной экшн-драмы Зиновия Ройзмана по сценарию Эдуарда Володарского. На дворе 1999-й. В бескрайних поволжских степях бесчинствует банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки. Много месяцев сотрудники милиции безуспешно пытаются выйти на след преступников. Чтобы обезвредить преступников, милиции приходится пойти на отчаянный шаг – поймать банду «на живца». Наживкой становится трейлер, которым управляют милиционеры, – двое мужчин и женщина. Они изображают дальнобойщиков и случайную попутчицу, зарабатывающую на большой дороге обслуживанием экипажей. Одиночество и опасность сближает напарников, однако их отношения осложняются соперничеством из-за единственной женщины в команде. Тем временем, бандиты заканчивают формирование своей группировки. Тремя годами ранее одноименный роман Владимира Першанина послужил основой для картины Александра Прошкина «Трио», где солировали Андрей Панин, Мария Звонарева и Михаил Пореченков. Зрители разделились в симпатиях на два лагеря: одним понравилась обстоятельная адаптация Ройзмана, а другим — емкая история Прошкина, отмеченная призами фестиваля «Окно в Европу». Правда, в последней нет колоритных персонажей в исполнении Александра Баширова, Бориса Химичева и Владимира Стеклова.

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«Хиромант» (2005)

«Хиромант»

Завершается наша экспедиция под мелодии Александра Пантыкина десятисерийной криминальной детективной драмой Антона Борматова с Юрием Чурсиным в титульном образе. Студент ярославского технического университета Сергей Рябинин решил систематизировать знания бродячих цыган и превратить хиромантию в самостоятельную науку. Для этого амбициозный молодой человек выбирает нетривиальный путь: он путешествует по моргам, больницам и кладбищам, пытаясь по линиям, расположенным на руках мертвецов, узнать причину их смерти. Среди груды трупов юное дарование умудряется отыскать даже свою будущую девушку. А началось все с того, что в руки нашего героя попадает дневник отца и старинная книга по хиромантии. Прочитав дневник, Сергей испытывает настоящее потрясение. Несколько недель он находится в подавленном состоянии, а затем решает проверить: не был ли его отец, который при жизни занимался хиромантией, сумасшедшим. В ключевых ролях — Ксения Буравская, Сергей Астахов, Екатерина Стулова, Сергей Угрюмов, Петр Зайченко, Александр Яцко, Олег Васильков, Роман Агеев, Денис Ясик, Виктор Авилов, Максим Денеш, Ольга Зайцева, Ирина Рахманова и Александр Числов, а одним из продюсеров выступил Александр Робак, которого также можно увидеть в кадре. Сюжетно напоминает «Мертвую зону» Стивена Кинга, но с российскими реалиями вроде Чеченской кампании и бандитизма 90-х. Спустя три года вышел второй — неудачный — сезон.

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№ 2
Анастасия Ал. Благинина   25.06.2025 - 21:36
Для меня особняком среди перечисленных, конечно, "Обречённая стать звездой". Это в то время для меня как турецкие сериалы и корейские дорамы сейчас. От экрана во время просмотра было, что называется,... читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.06.2025 - 18:30
Макс Милиан, спасибо вам за статью-экспедицию 33 по первым российским сериалам. С большим удовольствием ознакомился, многие вспомнил, а многие проекты из числа представленных в данной подборке, захотелось... читать далее>>
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Деконструкция «Освобождение»

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Эне Ярвис
24 июня ушла из жизни актриса Эне Ярвис.
Гуж Манукян
24 июня ушёл из жизни актёр Гуж Манукян.
Феликс Романов
23 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Феликс Романов.
Сергей Букреев
22 июня ушёл из жизни актёр Сергей Букреев.

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Хенрик Таляр
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