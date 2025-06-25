Экспедиция 33 по первым российским сериалам

Но что еще смотрели наши бабушки-дедушки, родители, старшие братья-сестры или мы сами в первые годы российского сериалостроения, существующего уже 33 года? Что осталось в тени «Каменской», «Тайн следствия», «Улиц разбитых фонарей», «Бригады» и «Двух судеб»? Какие неограненные алмазы можно встретить среди скудных 90-х и богатых нулевых? Что внезапно вспоминается по дороге на дачу или во время обеда? Что полюбилось, несмотря на изобилие «косяков» и штампов? Мы предлагаем вам посмотреть 33 сериала (включая хиты), созданных как в лихие 90-е, так и в первую пятилетку 2000-х.
90-е
фото: кадр из сериала «АБВГД Ltd»
После развала Советского Союза под молчаливое ликование западных не-партнеров отечественное кино оказалось на распутье. Время перестроечной «чернухи» еще не прошло, а новые идеи еще не зародились. Ситуация усугубилась через пару лет из-за финансовой и политической нестабильности, и кинематограф в стране практически исчез, уступив место Голливуду. В то же самое время, благодаря появлению и развитию новых телеканалов (ОРТ, НТВ, ТВ-6, РТР, РЕН ТВ, СТС, ТНТ), которым требовалось заполнить сетку вещания не только зарубежной, но и отечественной продукцией, некоторые кинематографисты озаботились сериальным производством.
Родоначальник российских мыльных опер Юрий Беленький снял чуть ли не документ эпохи — остросюжетную драму про Валерия Горячева (Игорь Бочкин), который после пяти лет тюрьмы возвращается домой и не узнает ни Москву, ни страну. На дворе лето 1992-го, СССР больше нет, а новое государство еще не сформировалось. Повсюду бесконечная торговля и бандитский беспредел, и герой пытается жить честно в этом обезумевшем мире. Сценарий писался специально под Бочкина, с которым режиссер работал годом ранее на съемках фильма «Круг обреченных». Мать главного героя воплотила Людмила Чурсина, его друга Павла, ставшего бизнесменом, — Алексей Гуськов, а еще одного ключевого персонажа — актрису Оксану Ромашко — Инга Ильм и заменившая ее Екатерина Семенова. В сериале также можно увидеть Всеволода Ларионова, Анну Каменкову, Александра Пескова, Игоря Верника, Сергея Гармаша, Бориса Романова и даже будущего маститого режиссера Андрея Звягинцева. Песню в финальных титрах, написанную на стихи Зинаиды Гиппиус «Страх и смерть», исполняют в разных сериях Филипп Киркоров и Лариса Кандалова. Сериал стартовал на «1 канале Останкино» в феврале 1993-го и продержался до 1994-го, после чего его закрыли из-за отсутствия финансирования. Сам Беленький недолго сидел без дела — в 1996-м он приступил к работе над комедией «Кафе "Клубничка"», а в 1999-м стартовал его молодежный телероман «Простые истины».
Один из первых российских четырехсерийных детективов был снят Вадимом Дербеневым по сценарию Анатолия Степанова и Эдуарда Хруцкого. События в сериале разворачиваются в Москве образца 1994-1995 годов. Это рассказ о честном, открытом для людей и неуязвимом для пуль сорокалетнем милиционере Сергее Никольском (Игорь Ливанов). Герой раскрывает планы преступной группировки, пытающейся вывезти за рубеж драгоценности, похищенные у коллекционеров. Совершенно неожиданно в ходе расследования он встречает свою любовь. Ее зовут Наташа (Оксана Фандера), она умна, тонка, загадочна и очень непроста. В касте также такие имена, как Анатолий Кузнецов, Маргарита Шубина, Александр Ильин, Валерий Носик, Владимир Скворцов, Юрий Смирнов, Андрей Кайков, Ольга Егорова и Алексей Макаров. Зрителям профессиональный подход создателей к демонстрации быта и работы милиции зашел на «ура», однако второй сезон — с участием Николая Караченцова, Анатолия Лобоцкого и Ольги Понизовой — вышел лишь в 2001-м, и выглядел он на фоне оригинала не так эффектно. Как, собственно, и последовавшие за ним третий и четвертый сезоны, растянутые до 12 серий. Сейчас подобных детективных историй миллион вагонов и маленькая тележка, но до правдоподобия сериала 30-летней давности им далеко.
Из «Ментов» (так сериал назывался в видеопрокате) вырос полицейский дискурс телеканала НТВ, а заодно и весь местный сериальный ландшафт. А начиналось все довольно скромно: восемь серий, первую и четвертую из которых снял Александр Рогожкин («Особенности национальной охоты»). В 1997-м сериал внезапно стал видеохитом, а в 1998-м перебрался на ТВ, и пошло-поехало. Как пишут Евгений Ткачев и Арсений Омельченко, со временем «Улицы разбитых фонарей» «опопсели», и на смену лютому реализму пришел производственный конвейер, а также изрядная доля абсурда: все помнят финал первого сезона, который закончился незабываемой песней «В Москву, в Москву everybody…» в исполнении любимой пятерки ментов. После же пятого сезона, когда погибли Ларин (Алексей Нилов) и Дукалис (Сергей Селин), «Улицы» смотреть стало нонсенс, к тому же у них появился достойный продолжатель — «Убойная сила». Вообще, сериал породил плеяду спин-оффов — помимо уже упомянутой «Убойной силы», «Опера. Хроники убойного отдела» (с воскресшими Лариным и Дукалисом) — и подражателей: например, «Литейный, 4», в котором появляются и Нилов, и Селин, что симптоматично, под собственными именами. Тем не менее, «Улицы» это все равно «наше все»: первооткрыватели жанра, отечественный ответ «Убойному отделу» и «Полиции Нью-Йорка».
Создатель знаменитых мелодрам 90-х «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Дмитрий Астрахан поставил десятисерийную романтическую историю про «убегающего» бомжа, в прошлом известного спортсмена, который вынужден на время остановиться в провинциальном заснеженном Зареченске. Виктор (Михаил Боярский) устраивается на работу в детский дом, и вскоре в лице молодой учительницы (Понизова) находит всепонимающего друга и любимую женщину. Но судьба складывается так, чтобы герой знал наверняка, что от себя не убежишь. Поэтому именно в Зареченске вынужден остановиться на несколько дней поезд со столичной киногруппой, возвращающейся в Москву. И именно Зареченск окажется тем городом, в котором режиссер (Глаголева) найдет, наконец, исполнительницу главной роли и встретит убежавшего от любви мужа. А продюсер (Нина Усатова) в конце концов примет единственно верное решение, избрав этот город местом съемок будущего фильма. Директора детдома сыграл Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов предстал в роли мэра Зареченска, а Ольга Сутулова стала воспитанницей детского дома. Здесь также можно встретить Андрея Соколова, Игоря Костолевского, Евгению Глушенко, Анну Легчилову, Анну Терехову и режиссера Юрия Мороза, а Николай Еременко-старший исполнил последнюю роль. Премьера сериала, снятого в Минске и Гороховце, состоялась на Первом весной 1998-го, а некоторые сцены до сих пор всплывают в памяти.
В нулевые мы вошли с ощущением надежды и «темной лошадкой» на месте президента. На больших экранах и видеокассетах безраздельно властвовал «Брат-2» Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в образе культового «героя нашего времени» Данилы Багрова, а на ТВ продолжали радовать «Менты» и дебютировали «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики» с Владимиром Гостюхиным и Владиславом Галкиным. Российское сериалостроение вслед за кинематографом начало бурно развиваться, стало выходить все больше продукции на разный вкус, и некоторые зрители ощутили усталость от этого изобилия. Хотя до сериального бума «ревущих 20-х» им было еще далеко.
В мае 2000 года на канале НТВ состоялась премьера сразу двух мини-сериалов, открывших популярный цикл «Бандитский Петербург» – «Барон» (с Кириллом Лавровым, Львом Борисовым в роли криминального авторитета по прозвищу Антибиотик и Александром Домогаровым, который затем закрепил за собой статус звезды 2000-х другим многосерийным детективным проектом «Марш Турецкого») и «Адвокат» (с Дмитрием Певцовым, Ольгой Дроздовой, Алексеем Серебряковым и тем же Борисовым). «Сериал был создан режиссером Владимиром Бортко по мотивам книг Андрея Константинова. И запомнился не только брутальными историями в исполнении лучших актеров того времени, но и лирическим саундтреком про "Город, которого нет" Игоря Корнелюка», — пишет Маша Токмашева. Всего вышло десять сезонов, а в 2017-м состоялась премьера «Экспроприатора» с Артемом Ткаченко в образе молодого Барона.
Драматический сериал Александра Митты открыл широкой публике прекрасный женский актерский состав – Ренату Литвинову, сыгравшую здесь эксцентричную Альбину Ворон, Елену Панову, исполнившую роль решительной Галины Жгут, и Ольгу Будину в трогательным образе Марины Голощекиной, пытающейся вырваться из-под зависимости мужа-диктатора (Алексей Гуськов) и познать настоящую любовь с молоденьким лейтенантом Иваном Столбовым (Марат Башаров). Три непохожие друг на друга женщины, три непохожие друг на друга семьи, объединенные одним гарнизоном, одной эпохой и одной страной. В 2005-м мастер создал еще одну многосерийную мелодраму — «Лебединый рай» с Аленой Бабенко и Анной Банщиковой, но она уже не пользовалась особой зрительской любовью.
Амалия Мордвинова в 14-серийном криминальном остросюжетном детективе Нийоле Адоменайте и Антона Сиверса, основанном на сценарии известной писательницы Виктории Платовой, предстала в образе серенькой «мышки» Евы, каких тысячи на улицах. Только и отличий, что обожает кино, окончила сценарный факультет ВГИКа, а работы подходящей пока нет. Вот и работает наша «мышка» в пункте видеопроката, а скучные вечера скрашивает бесконечным просмотром фильмов. Однако она и представить себе не может, что скоро жизнь ее превратится в захватывающий триллер с таким сюжетом, какой и не снился лучшим голливудским режиссерам. Компанию Амалии составили Евгений Дятлов, Алексей Девотченко, Андрей Ургант, Сергей Бызгу, Кирилл Полухин и Ян Цапник. Подобных увлекательных историй о девушках, втянутых в криминальную историю, в наше время снимают немало, но в начале нулевых сериал заинтриговывал не меньше, чем зарубежные образцы жанра. Да и Мордвинова находилась на самом пике своей известности.
На волне популярности все тех же «ментов» из «Улиц разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности» Первый канал (тогда еще ОРТ) решил создать свой – не без доли иронии – ответ и в марте 2000-го выпустил «Убойную силу», сразу же полюбившуюся зрителям в первую очередь за счет трагикомического дуэта «оперов» Игоря Плахова (Константин Хабенский) и Василия Рогова (Андрей Федорцов). Роль любимца женщин Плахова принесла Хабенскому суперпопулярность, закрепившуюся последующим участием в «дозорах» Бекмамбетова, и звание главного киноартиста современности, которым он обладает до сих пор. Сам же сериал продержался до 2005-го.
Создатель культового «Классика» Георгий Шенгелия поставил по сценарию Алексея Тимма четырехсерийную фантастическую трагикомедию про клерка Александра Литвинова (Стычкин). Глянцевые журналы навязывают ему стиль жизни, который он не может себе позволить, окружение требует от него успеха и профессиональных амбиций. Риэлторская карьера Александра складывается не совсем удачно, последний шанс поправить дела – заполучить участок земли, который когда-то принадлежал пионерскому лагерю. Однако земля занята. Здесь проводятся странные исследования. Пришельцы хотят выяснить, насколько человечество человечно и не пора ли полигон под названием Земля закрывать. Чтобы спасти цивилизацию, главный герой должен научиться жить другими ценностями. Помогут ему в этом Полковник (Никоненко), студент-африканец Гийом Бубутика (Григорий Сиятвинда), сторож Матвеич (Юрий Кузьменков), бывшая жена Лара (Дарья Фекленко), дачница Люся (Любовь Руденко), наблюдательная старушка на лавочке Галина Стаханова и замечательный золотистый ретривер. Попутно Саша влюбляется в инопланетянку Зеленоглазку (Любовь Львова). Мини-сериал Ren-TV не лишен смысла и юмора, и очень жаль, что о нем мало кто знает.
В начале нулевых Владимир Хотиненко переключил свое внимание с большого кино на сериалы. Данная адаптация произведений Алексея Биргера, представляющая собой захватывающий детективный триллер, стала для него пробой пера. События разворачиваются в 1946-м. В провинциальный городок приезжает бывший фронтовик Владислав Галкин и начинает работать милиционером. В местечке происходит серия жутких, загадочных убийств. Местные жители считают, что где-то рядом бродит настоящий оборотень: днем — человек, ночью — волк. главный герой подозревает всех. Спустя два года сериал получил продолжение, но его снял уже другой режиссер. Сам же Хотиненко в те годы поработал над возрождением детективной классики «Следствие ведут Знатоки», получившем подзаголовок «Десять лет спустя», и поставил исторический сериал «Гибель Империи» о становлении российской контрразведки.
Брутальный мини-сериал Андрея Малюкова с патриотичным саундтреком в исполнении группы «Любэ» и четверкой самых популярных тогда актеров (не считая, конечно, тех, кто был в «Бригаде») – Александром Балуевым, Владиславом Галкиным, Алексеем Кравченко и Игорем Лифановым. Группа майора Клима Платова максимально повышала зрительский уровень тестостерона, сериал пользовался успехом и мог бы продолжаться дальше, однако проект решили закрыть после теракта в Беслане.
Захватывающая 12-серийная приключенческая драма Александра Аравина и Игоря Порублева повествует о группе людей, которые, несмотря на плохую погоду, находят летчика, готового на незапланированный рейс в город Северск. Среди пассажиров оказывается преступник, похитивший деньги у китайской мафии. Боясь расправы китайцев в Северске, он угрожает пилоту и заставляет его посадить самолет в лесу, в результате чего просиходит крушение. Выжившим предстоит выжить в тяжелых таежных условиях. В сериале, отмеченном Гран-при на V фестивале телевизионного художественного кино «Сполохи», сыграли Елена Ксенофонтова, Алексей Шевченков, Борис Галкин, Кирилл Плетнев, Ксения Кузнецова, Сергей Рубеко, Сергей Векслер и Иван Добронравов, который через год прославится после выхода «Возвращения» Звягинцева. Сюжетом сериал сильно напоминает «Тайгу» с Андреем Болтневым, вышедшую в 1985-м, и множество голливудских фильмов про выживание в лесу. Не говоря уже про целый игровой жанр survival, который нынче пользуется большим спросом у геймеров.
Редкий для отечественного телевидения мистический сериал, да еще и на запретную тему сект, которая после «Тайного знака» больше практически и не поднималась (первое исключение – «Секта» со Светланой Ходченковой). Причем создавался сериал именно из-за своей темы, при поддержке Министерства РФ по делам телевидения и радиовещания. Действие развивалось в провинциальном городке, где стали часто пропадать школьницы, а затем и погибать взрослые люди. К тому же в городке появилась группа старшеклассников (Юрий Мосейчук, Дарья Семенова и другие), подчиняющаяся Хозяину в лице школьного учителя по информатике (Александр Песков). Мистика, детективная интрига и жизнь подростков увлекали зрителей, особенно молодых, однако продолжения сериала (а их было два) были уже не столь удачными. В настоящий момент для ТВ-3 снимают ремейк с Матвеем Барышевым, Олегом Чугуновым и Дианой Енакаевой.
Одна из первых в истории новейшего отечественного телевидения экранизаций классики – культового романа Федора Михайловича Достоевского. За постановку отвечал Владимир Бортко, собравший, кажется, лучший для трактовки романа актерский ансамбль во главе с Евгением Мироновым в роли князя Мышкина и Владимиром Машковым в образе харизматичного Парфена Рогожкина. Спустя два года Бортко представил публике не менее каноничную экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова с Александром Галибиным в роли Мастера, Анной Ковальчук в качестве Маргариты и Олегом Басилашвили в образе Воланда.
Популярность следователей и оперов к 2003 году не ослабевала, но зритель явно требовал чего-то нового. Так на экранах появился скромный старший лейтенант Павел Кравцов (Безруков), волею судьбы занесенный в деревню Анисовку, чье название, конечно, созвучно со знаменитым деревенским участковым Анискиным, сыгранным некогда Михаилом Жаровым. Узнаваемые типажи в исполнении самых популярных актеров, исправившийся Саша Белый, превратившийся в добродушного Кравцова, нелепые преступления и народный юмор стали главными составляющими успеха «Участка».
Сглаженная для светлой телекартинки история российской армии, к тому моменту потерявшей всякое доверие и заинтересованной в пропаганде, которой по сути и стали «Солдаты». Создатели никогда и не скрывали, что показывали армию добрую, какой ее еще помнит советское поколение зрителей, и позиционировали проект как «сериал о том, что простая повестка в армию изменяет жизнь к лучшему». И судя по тому, что сериал растянулся почти на два десятка сезонов, зрителям это нравилось. А такие персонажи, как Шматко (Алексей Маклаков) и Вакутагин (Амаду Мамадаков), надолго поселились где-то в подкорке.
Екатерина Редникова, Михаил Жигалов, Андрей Соколов и Ярослав Бойко возглавляют актерскую команду восьмисерийной криминальной экшн-драмы Зиновия Ройзмана по сценарию Эдуарда Володарского. На дворе 1999-й. В бескрайних поволжских степях бесчинствует банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки. Много месяцев сотрудники милиции безуспешно пытаются выйти на след преступников. Чтобы обезвредить преступников, милиции приходится пойти на отчаянный шаг – поймать банду «на живца». Наживкой становится трейлер, которым управляют милиционеры, – двое мужчин и женщина. Они изображают дальнобойщиков и случайную попутчицу, зарабатывающую на большой дороге обслуживанием экипажей. Одиночество и опасность сближает напарников, однако их отношения осложняются соперничеством из-за единственной женщины в команде. Тем временем, бандиты заканчивают формирование своей группировки. Тремя годами ранее одноименный роман Владимира Першанина послужил основой для картины Александра Прошкина «Трио», где солировали Андрей Панин, Мария Звонарева и Михаил Пореченков. Зрители разделились в симпатиях на два лагеря: одним понравилась обстоятельная адаптация Ройзмана, а другим — емкая история Прошкина, отмеченная призами фестиваля «Окно в Европу». Правда, в последней нет колоритных персонажей в исполнении Александра Баширова, Бориса Химичева и Владимира Стеклова.
Завершается наша экспедиция под мелодии Александра Пантыкина десятисерийной криминальной детективной драмой Антона Борматова с Юрием Чурсиным в титульном образе. Студент ярославского технического университета Сергей Рябинин решил систематизировать знания бродячих цыган и превратить хиромантию в самостоятельную науку. Для этого амбициозный молодой человек выбирает нетривиальный путь: он путешествует по моргам, больницам и кладбищам, пытаясь по линиям, расположенным на руках мертвецов, узнать причину их смерти. Среди груды трупов юное дарование умудряется отыскать даже свою будущую девушку. А началось все с того, что в руки нашего героя попадает дневник отца и старинная книга по хиромантии. Прочитав дневник, Сергей испытывает настоящее потрясение. Несколько недель он находится в подавленном состоянии, а затем решает проверить: не был ли его отец, который при жизни занимался хиромантией, сумасшедшим. В ключевых ролях — Ксения Буравская, Сергей Астахов, Екатерина Стулова, Сергей Угрюмов, Петр Зайченко, Александр Яцко, Олег Васильков, Роман Агеев, Денис Ясик, Виктор Авилов, Максим Денеш, Ольга Зайцева, Ирина Рахманова и Александр Числов, а одним из продюсеров выступил Александр Робак, которого также можно увидеть в кадре. Сюжетно напоминает «Мертвую зону» Стивена Кинга, но с российскими реалиями вроде Чеченской кампании и бандитизма 90-х. Спустя три года вышел второй — неудачный — сезон.
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