«Киллербот»: Робот, будь человеком

На Apple TV+ вышел «Киллербот» — экранизация одноименной серии книг Марты Уэллс о попытках андроида стать человеком. Главную роль — машины, наделившей себя самосознанием, — играет Александр Скарсгард. В коротких (менее получаса) эпизодах его персонаж демонстрирует, что и механизму не чужды как эмпатия, так и социофобия, а робот, созданный служить людям, вполне может оказаться тем еще мизантропом. Однако это, возможно, поправимо: по крайней мере, хозяева бота не оставляют попыток сделать его человечнее.
В далекой-далекой галактике… А, может быть, и нет: ни точное время, когда происходят события, ни тем более место не уточняются. То ли будущее, то ли альтернативное настоящее, но космические корабли бороздят-таки просторы вселенной, а правящая корпорация обеспечивает техническое оснащение экспедиций. В том числе производит роботов-защитников, чье присутствие рядом с людьми обязательно при любом межпланетном путешествии. Один из них — собственно, главный герой — однажды взламывает собственные «мозги» и отключает функцию подчинения создателям. Испытав новые возможности, андроид отведит душу, сорвавшись на давно раздражающих его людях, и нарекает себя грозным именем Киллербот. Впрочем, в глазах корпорации, не подозревающей о механическом вмешательстве, он остается устаревшей и дешевой моделью, которую неохотно предлагают клиентам. Желающие, однако, находятся, и вредный репликант отправляет на миссию с командой исследователей. Попутчиков он оценивает крайне низко: любые проявления чувств и эмоций раздражают, общению Киллербот предпочитает телевизионные шоу — в том числе дурацкий научно-фантастический сериал про команду космического корабля, откуда черпает много житейской «мудрости».
Тем временем ученые, приземлившись на неизученной планете, сталкиваются с её недружелюбными обитателями — огромными подземными многоножками, у которых есть два рта, клыки и желание сожрать всё на своем пути. Роботу удается чудом спасти подопечных — и в этот пиковый момент проявляется удивительная для самого Киллербота эмпатичная сторона механической личности. Он даже снимает шлем, обнажив человеческое лицо артиста Скарсгарда (частично андроиды состоят из органических тканей). С этого момента экипаж начинает относится к нему иначе: например, частично модифицированный Гуратин (Давид Дастмалчян
), превративший мозг в компьютер, подозревает неладное, а вот негласный командир миссии Менса (Нома Думезвени
), напротив, сочувствует и пытается всячески очеловечить железяку. Сделать из него часть команды — часть корабля.
Не совсем понятно, чем именно пытается быть «Киллербот
»: ситкомом, сай-фаем, философской трагикомедией. Ничего из этого не удается на пятерку, однако проект местами выглядит симпатичным (зато всегда — дорогим и качественным с точки зрения визуала). Прежде всего благодаря образу заглавного персонажа, нордического красавца Скарсгарда, в чью механизированную мизантропию верится с легкостью. Остальные заметно уступают, хотя попытка авторов тонко поиронизовать над woke-культурой засчитана: помимо командирши и перепрошитого Гуратина, на борту присутствует полиаморное трио из двух боевых девушек и парня-недотепы, состоящих в сложных романтических отношениях и делающих ремарки «не круто» по поводу всяческих проявлений авторитарности или других пережитков прошлого. Любовные перипетии особенно раздражают бота, который даже в сериале проматывает сцены с поцелуями и тем более сексом, а в жизни – до последнего удерживается от зрительного контакта.
Только взаимодействие с чувствительными людьми влияет на робота, взломавшего свой запрограммированный лишь на выполнение команд мозг. Постепенно он проникается сочувствием, пытаясь спасти хрупких подопечных от неминуемой гибели уже не столько исходя из должностных обязанностей, но и по зову откуда-то взявшегося сердца. Этим моральным терзаниям — в конце концов, Киллерботу приходится отвлекаться от любимого сериала, чтобы вытаскивать людей из неприятностей, — сопереживаешь куда больше, чем реальным угрозам на пути героев. Экипаж временем пытается выяснить, почему корпорация позволила путешествие на опасную планету, не отметив на картах её членистоногих обитателей (а другая миссия, обосновавшаяся по соседству, уничтожена). Не менее важный вопрос — как во всем этом замешаны всё те же боты: кажется, не только их спутник вышел из-под контроля. Или же кто-то в верхах саботирует работу экспедиций? Что ж, детективная интрига явно добавляет очков незамысловатой для научной фантастики истории.
Смотрите «Киллербот» на AppleTV+ c 16 мая
.
«КиллерБот». Трейлер на английском языке
обсуждение >>