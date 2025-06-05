«Киллербот»: Робот, будь человеком

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«Дядя Леша», «Она такая классная» и Роман Костомаров: за кого мы болеем на премии ИРИ-2025

Артист удивляется тому, как комики цепляются за старые травмы и переживания

«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

Маэстро было 88 лет

Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги

Смотреть онлайн: «Высокий сезон», «Медведь» и финал «Игры в кальмара»

«Монах и бес»: Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов

Спин-офф «Тайн следствия» с Ольгой Павловец выйдет 9 и 10 июня

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