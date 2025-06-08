Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне

Обзор сериалов >>
8 июня 2025
На зарубежной платформе HBO Max вышли первые серии третьего сезона «И просто так» – продолжения культового «Секса в большом городе», которое не то чтобы устраивало фанатов оригинального сериала, но, очевидно, крайне интересовало исполнительниц главных ролей, теперь выступающих еще и сопродюсерами. Если в первом «И просто так» шоураннер Майкл Патрик Кинг и компания пытались встроить ярких героинь конца 90-х – начала «нулевых» в современную повестку (получилось не очень), а во втором примирить их с неизбежностью взрослой жизни (было уже лучше), то в третьем сезоне создатели «И просто так» словно откатились назад и решили просто ограничиться поверхностной житейской суетой Кэрри, Миранды и Шарлотты, окружив их котами, монашками и сексом – в лучшем случае по телефону.

Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне

Те, кто решился на просмотр предыдущих сезонов «И просто так», помнят, что палитру ключевых персонажей решили разнообразить еще несколькими знакомыми, а впоследствии подругами главных героинь, которые отчасти своим коллективным присутствием должны были заменить Ким Кэтролл, в «Сексе в большом городе» сыгравшую яркую Саманту Джонс. Последняя, кстати, появлялась в финальной серии второго сезона – по телефону из Лондона прощалась с той самой квартирой Кэрри Брэдшоу, ставшей одним из символов оригинального сериала, несмотря на то, что тот так и не давал ответа на вопрос, как автор газетной колонки про секс может позволить себе столь приличную студию на Манхэттене в сочетании с дизайнерскими нарядами и обувью. Новый дом, в котором теперь живет Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), тоже не из простых, но тут можно списать на оставшиеся после смерти Мистера Бига деньги. Драматичная судьба последнего достойно была обыграна в сюжете второго сезона «И просто так», который в целом был посвящен осознанию и принятию вполне естественных потерь, которые ждут человека во взрослой жизни. В начале третьего же сезона про некоторых, казалось бы, не самых второстепенных персонажей просто решили забыть. Будто бы, столкнувшейся с личностным кризисом стендапера Че (Сара Рамирес) и пережившей развод профессора юриспруденции Нии (Карен Питтман) в сериале просто не существовало.

Читать также Обзор первого сезона «И просто так»
Итак, главные действующие лица третьего сезона. Кэрри Брэдшоу, которая продолжает строчить графоманские колонки не очень понятно, куда. В первом «И просто так» она вела подкаст, естественно, про секс, а во втором – писала книгу «О любви и потере». Сейчас же старательно набирает на клавиатуре: «Новый дом, новая жизнь вдали от прошлого». В саду, собственно, нового дома, и надиктовывает сообщения своему бывшему-нынешнему Эйдану (Джон Корбетт), который под предлогом спасения сына из психологической ямы вогнал в нее Кэрри, смирившуюся с тем, что теперь у нее с Эйданом отношения хоть и прочные, но на расстоянии и без звонков без предупреждения. Хотя сам Эйдан, как всегда было свойственно этому герою, меняет правила, когда захочет, и после пары бутылок пива пытается развести Кэрри на секс по телефону, где та симулирует оргазм. Выходит не очень естественно, но наигранность – конек третьего сезона «И просто так».

Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне

Чемпионом по ужимкам, уже вообще безотносительно секса, становится Шарлотта в исполнении Кристин Дэвис, которая на протяжении двух серий активно пучит глаза. И когда местная старушка обвиняет ее пса в буллинге своей маленькой собачки, и когда, вдруг услышав разговоры других мамаш, Шарлотта решает заняться подготовкой старшей дочери Лили (Кэти Энг) к поступлению в престижный колледж. В этих бытовых «вызовах», из которых теперь почему-то снова состоит жизнь Шарлотты, хотя та в прошлом сезоне, вроде как, вернулась к работе, героине Кристин Дэвис помогает документалистка Лиса (Николь Ари Паркер). Она в предыдущих сезонах пыталась совместить работу, которая ей была и впрямь интересна, с семейной жизнью и в итоге обрела чуть ли не самую объемную и драматичную арку, однако в третьем «И просто так» пока предстает лишь в ранге статистки-подружки (по детям и выгулу собак) Шарлотты.

Читать также Обзор второго сезона «И просто так»
Чуть более спокойная, но, видимо, по версии создателей, самая комичная линия – у Миранды (Синтия Никсон), которая пытается найти себя в новой одинокой жизни, но со свиданиями у нее пока не особо выходит. В ход идут и запрещенные на территории Российской Федерации шутки про монашек и девственность, и «стыдные удовольствия», вроде, бесконечного просмотра реалити-шоу о поиске партнеров. Миранда, в отличие от давних подружек, работает, но, в пику предыдущим сезонам (и даже отчасти «Сексу в большом городе»), теперь вообще не говорит о своих делах. Офис тут появляется, как в российских сериалах, – просто, чтобы показать, как до свиданий или в поиске партнера коротает день одна из героинь.

Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне

К третьему «И просто так» окончательно определились с заменой Саманты Джонс. Вместо нее теперь деятельная и чересчур независимая риэлтор Сима (Сарита Чоудри), которая курит в постели в ожидании видеозвонка от любовника-режиссера, уехавшего на съемки. С ним она хотела остепениться и тоже, как и Миранда с Кэрри, начать новую жизнь, но вместо этого только пожар (настоящий, не эмоциональный) и недовольство от того, что режиссер пытается совместить работу и отношения с ней (хотя мы помним, как, например, Саманта Джонс поддерживала своего молодого актера, и как потом поддерживал ее он в борьбе с раком). Так что и Сима в итоге остается одна и обращается к профессиональной свахе, главный совет которой – сменить одежду! «Металик – значит холодная, а животные принты говорят о том, что ты хищник, это мужчинам не нравится», – говорит сваха и переодевает несчастную Симу практически в рюши пастельных тонов. Но Сима, как и когда-то Саманта, хочет быть собой, а не идти на поводу удобных стереотипов, с которыми почти 30 лет назад боролись создатели «Секса в большом городе», но к третьему сезону «И просто так», будто бы, смирились с неизбежностью пенсии, пустых разговоров и котиками, которые скрашивают взрослое одиночество.

«И просто так». 3 сезон

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зачарованные секретными материалами: 10 ремейков и продолжений сериалов 90-х
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»: Как устарела одна из самых известных женщин начала нулевых
Свобода в большом городе: почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона
«Это аморально»: Сара Джессика Паркер об образе жизни Кэрри Брэдшоу
Ким Кэттролл появится в продолжении «Секса в большом городе»
Джон Корбетт вернется к роли Эйдана Шоу в продолжении «Секса в большом городе»
Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом
Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе»
Сериал «И просто так» продлен на второй сезон
Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так»
«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так»
Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так»
Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон поддержали женщин, обвинивших Криса Нота в насилии
Криса Нота в третий раз обвинили в изнасиловании
Компания тренажёров Peloton удалила рекламу с Крисом Нотом после обвинений в изнасилованиях
Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
Продолжение «Секса в большом городе» стало лучшей премьерой HBO Max за всю историю сервиса
Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton
Поиск по меткам
Американское киноЗарубежные сериалыМария Токмашева
персоны
Кристин Дэвис (V)Майкл Патрик КингДжон КорбеттКим КэттроллСинтия НиксонНиколь Ари ПаркерСара Джессика ПаркерКарен ПиттманСара РамиресСарита Чоудри
фильмы
И просто такСекс в большом городе

фотографии >>
Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне фотографии
Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне фотографии
Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне фотографии
Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталия Потапова
7 июня ушла из жизни актриса Наталия Потапова.
Игорь Верховский
4 июня ушёл из жизни композитор Игорь Верховский.
Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Любовь Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Пётр Горин
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Александр Якин
Кэти Бейкер
Соня Брага
Венсан Винтеральтер
Фрэнк Грилло
Гриффин Данн
Джулианна Маргулис
Эдуарду Московис
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram