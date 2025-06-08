Без секса в большом городе: почему надо было закончить сериал «И просто так» еще на втором сезоне

На зарубежной платформе HBO Max вышли первые серии третьего сезона «И просто так» – продолжения культового «Секса в большом городе», которое не то чтобы устраивало фанатов оригинального сериала, но, очевидно, крайне интересовало исполнительниц главных ролей, теперь выступающих еще и сопродюсерами. Если в первом «И просто так» шоураннер Майкл Патрик Кинг и компания пытались встроить ярких героинь конца 90-х – начала «нулевых» в современную повестку (получилось не очень), а во втором примирить их с неизбежностью взрослой жизни (было уже лучше), то в третьем сезоне создатели «И просто так» словно откатились назад и решили просто ограничиться поверхностной житейской суетой Кэрри, Миранды и Шарлотты, окружив их котами, монашками и сексом – в лучшем случае по телефону.
Те, кто решился на просмотр предыдущих сезонов «И просто так», помнят, что палитру ключевых персонажей решили разнообразить еще несколькими знакомыми, а впоследствии подругами главных героинь, которые отчасти своим коллективным присутствием должны были заменить Ким Кэтролл
, в «Сексе в большом городе» сыгравшую яркую Саманту Джонс. Последняя, кстати, появлялась в финальной серии второго сезона – по телефону из Лондона прощалась с той самой квартирой Кэрри Брэдшоу, ставшей одним из символов оригинального сериала, несмотря на то, что тот так и не давал ответа на вопрос, как автор газетной колонки про секс может позволить себе столь приличную студию на Манхэттене в сочетании с дизайнерскими нарядами и обувью. Новый дом, в котором теперь живет Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер
), тоже не из простых, но тут можно списать на оставшиеся после смерти Мистера Бига деньги. Драматичная судьба последнего достойно была обыграна в сюжете второго сезона «И просто так», который в целом был посвящен осознанию и принятию вполне естественных потерь, которые ждут человека во взрослой жизни. В начале третьего же сезона про некоторых, казалось бы, не самых второстепенных персонажей просто решили забыть. Будто бы, столкнувшейся с личностным кризисом стендапера Че (Сара Рамирес
) и пережившей развод профессора юриспруденции Нии (Карен Питтман
) в сериале просто не существовало.
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Итак, главные действующие лица третьего сезона. Кэрри Брэдшоу, которая продолжает строчить графоманские колонки не очень понятно, куда. В первом «И просто так» она вела подкаст, естественно, про секс, а во втором – писала книгу «О любви и потере». Сейчас же старательно набирает на клавиатуре: «Новый дом, новая жизнь вдали от прошлого». В саду, собственно, нового дома, и надиктовывает сообщения своему бывшему-нынешнему Эйдану (Джон Корбетт
), который под предлогом спасения сына из психологической ямы вогнал в нее Кэрри, смирившуюся с тем, что теперь у нее с Эйданом отношения хоть и прочные, но на расстоянии и без звонков без предупреждения. Хотя сам Эйдан, как всегда было свойственно этому герою, меняет правила, когда захочет, и после пары бутылок пива пытается развести Кэрри на секс по телефону, где та симулирует оргазм. Выходит не очень естественно, но наигранность – конек третьего сезона «И просто так».
Чемпионом по ужимкам, уже вообще безотносительно секса, становится Шарлотта в исполнении Кристин Дэвис
, которая на протяжении двух серий активно пучит глаза. И когда местная старушка обвиняет ее пса в буллинге своей маленькой собачки, и когда, вдруг услышав разговоры других мамаш, Шарлотта решает заняться подготовкой старшей дочери Лили (Кэти Энг
) к поступлению в престижный колледж. В этих бытовых «вызовах», из которых теперь почему-то снова состоит жизнь Шарлотты, хотя та в прошлом сезоне, вроде как, вернулась к работе, героине Кристин Дэвис помогает документалистка Лиса (Николь Ари Паркер
). Она в предыдущих сезонах пыталась совместить работу, которая ей была и впрямь интересна, с семейной жизнью и в итоге обрела чуть ли не самую объемную и драматичную арку, однако в третьем «И просто так» пока предстает лишь в ранге статистки-подружки (по детям и выгулу собак) Шарлотты.
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Чуть более спокойная, но, видимо, по версии создателей, самая комичная линия – у Миранды (Синтия Никсон
), которая пытается найти себя в новой одинокой жизни, но со свиданиями у нее пока не особо выходит. В ход идут и запрещенные на территории Российской Федерации шутки про монашек и девственность, и «стыдные удовольствия», вроде, бесконечного просмотра реалити-шоу о поиске партнеров. Миранда, в отличие от давних подружек, работает, но, в пику предыдущим сезонам (и даже отчасти «Сексу в большом городе»), теперь вообще не говорит о своих делах. Офис тут появляется, как в российских сериалах, – просто, чтобы показать, как до свиданий или в поиске партнера коротает день одна из героинь.
К третьему «И просто так» окончательно определились с заменой Саманты Джонс. Вместо нее теперь деятельная и чересчур независимая риэлтор Сима (Сарита Чоудри
), которая курит в постели в ожидании видеозвонка от любовника-режиссера, уехавшего на съемки. С ним она хотела остепениться и тоже, как и Миранда с Кэрри, начать новую жизнь, но вместо этого только пожар (настоящий, не эмоциональный) и недовольство от того, что режиссер пытается совместить работу и отношения с ней (хотя мы помним, как, например, Саманта Джонс поддерживала своего молодого актера, и как потом поддерживал ее он в борьбе с раком). Так что и Сима в итоге остается одна и обращается к профессиональной свахе, главный совет которой – сменить одежду! «Металик – значит холодная, а животные принты говорят о том, что ты хищник, это мужчинам не нравится», – говорит сваха и переодевает несчастную Симу практически в рюши пастельных тонов. Но Сима, как и когда-то Саманта, хочет быть собой, а не идти на поводу удобных стереотипов, с которыми почти 30 лет назад боролись создатели «Секса в большом городе», но к третьему сезону «И просто так», будто бы, смирились с неизбежностью пенсии, пустых разговоров и котиками, которые скрашивают взрослое одиночество.
«И просто так». 3 сезон
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