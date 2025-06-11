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«Высокий сезон»: Вьетнамские флэшбеки

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11 июня 2025
В онлайн-кинотеатрах Okko и START начинается «Высокий сезон» — сериал режиссера и сценариста Стаса ИвановаЮЗЗЗ», «Немцы»), созданный в копродукции с Вьетнамом и Ирландией и рассказывающий о том, какие адские делишки творятся в самых райских уголках планеты. Основным местом действия становится Вьетнам, где во время очередного высокого сезона — и речь не только о хорошей погоде — обосновалась группа русских друзей, придумывающих опасные схемы заработка. Главная героиня попадает к ним и случайно, и не очень, но в любом случае ставит на кон свою благополучную жизнь — иногда адреналин дороже всего.

«Высокий сезон»: Вьетнамские флэшбеки

Аня (Анна Завтур) и Миша (Павел Попов) отдыхают на красивейшем курорте — врач-хирург готовится сделать девушке предложение, репетирует, как встанет на одно колено и протянет кольцо. Осталось только выбрать подходящее время и место, тем более что она уже, конечно, догадывается и, кажется, с радостью скажет любимому «да». Идиллию романтического вечера, где оба уже готовы сделать важный шаг, нарушает появившаяся в ресторане шумная компания. Неожиданно — знакомых Ани, ее «панганская тусовка» из прошлого. Ничего не понимающий Миша наблюдает, как неизвестные ему парни радостно обнимают его девушку и зовут ее провести с ними следующий день. Что она и делает, оставляя так и не состоявшегося жениха одного в бунгало, в полном недоумении. Обещая вернуться к вечеру, — и пропадает. Миша, отложив вылет в Россию, бросается на поиски невесты.

«Высокий сезон»: Вьетнамские флэшбеки

Завязка «Высокого сезона» насыщена событиями: помимо истории Ани и Миши, которая определяет основную линию сериала, есть еще и параллельная, связанная с местными. Одновременно с пропажей русской отдыхающей — впрочем, для зрителя, в отличие от ее парня, подробности исчезновение с самого начала не являются тайной — погибает, после похода в клуб с парнем и его сомнительными друзьями, вьетнамская девушка. И ее сестра Тао (Донг Ань Куинь), с армейским прошлым и владеющая боевыми искусствами, разыскивает тех, кто виновен в смерти. Их с Мишей пути причудливым образом пересекаются в клубах и трущобах курортного городка, где правят местные мафиози — с которым оказываются знакомы и приятели умершей местной студентки, и те самые внезапно объявившиеся друзья Ани. Их предводителя по прозвищу Сахар, которого с девушкой связывает нечто большее, чем дружба, играет Артур Бесчастный, остальных — Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов.

«Высокий сезон»: Вьетнамские флэшбеки

Умиротворяющие пляжные пейзажи сменяются грязными натюрмортами окраин города, отдых — кровавыми разборками и погонями по ночным улицам, герои пересаживаются с виндсерфов на байки и машины, а расслабленные разговоры на шезлонгах под пальмами уступают место напряженным диалогам на трех языках, во время которых собеседники тычут друг в друга холодным и огнестрельным оружием. Правильный мальчик Миша выглядит абсолютным чужестранцем — не только потому, что русский, их тут хватает, а потому что не знает и не понимает правил игры, вступает в нее наощупь, но при этом, движимый любовью (а еще обидой и непониманием, за что его «кинули»), бесстрашно. Зато Аня оказывается вовсе не той, кем пыталась быть — за ангельской внешностью скрывается темное прошлое, где она уже помогала Сахару и его банде творить нечто явно незаконное. После чего пыталась, видимо, зажить тихо и мирно, но душа вновь потребовала приключений. Героем ее романа, как кажется ей самой, оказывается вовсе не обеспеченный хирург с кольцом в кармане, а неприкаянный рыжий гангстер. К тому же — несвободный, с ним сожительствует бойкая вьетнамская дама, сразу же почуявшая в Ане соперницу, но также как она напрасно доверяющая сладким речам Сахара (кажется, тайна прозвища раскрыта).

«Высокий сезон»: Вьетнамские флэшбеки


Повествование по большей части оказывается нелинейным, так что действие перемещается между точками, временными отрезками и персонажами, в итоге складываясь в цельное, но очень насыщенное и густое по атмосфере, цвету, динамике и количеству людей полотно. Самое начало — и вовсе взгляд в не самое радужное (хоть и пройдет всего-то неделя) будущее, сулящее Ане проблемы с законом. И большой вопрос, какие из вьетнамских флэшбеков в тот момент покажутся ей самыми мучительными: те, в которых она мается от беззаботной жизни в компании Миши, или же те, где мчится на мотоцикле вслед за уже обманувшим ее однажды и планирующим сделать это вновь любимым Сахаром.

Смотрите сериал «Высокий сезон» в онлайн-кинотеатрах Okko и START с 11 июня.

«Высокий сезон». Трейлер №2

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